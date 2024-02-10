«Охмурил очередную преклонного возраста»: в Сети обсуждают Волочкову и Шаляпина, намекнувших на романтические отношения

Балерина Анастасия Волочкова умеет провоцировать общественность. На этот раз она публично призналась в любви певцу и шоумену Прохору Шаляпину и открыла настоящий портал в ад. Под постом Анастасии Волочковой моментально образовался форум. Подписчики горячо обсуждают возможный роман Волочковой и Шаляпина и то, во что он может вылиться.

На Мальдивы!

В микроблоге Анастасия Волочкова разместила совместное фото с Прохором Шаляпиным, заявив, что Прохор ей нужен всегда.