«Охмурил очередную преклонного возраста»: в Сети обсуждают Волочкову и Шаляпина, намекнувших на романтические отношения

Балерина Анастасия Волочкова умеет провоцировать общественность. На этот раз она публично призналась в любви певцу и шоумену Прохору Шаляпину и открыла настоящий портал в ад. Под постом Анастасии Волочковой моментально образовался форум. Подписчики горячо обсуждают возможный роман Волочковой и Шаляпина и то, во что он может вылиться.
На Мальдивы!
В микроблоге Анастасия Волочкова разместила совместное фото с Прохором Шаляпиным, заявив, что Прохор ей нужен всегда.
«Мы с Прохором неразлучны не только на сьемках. Сегодня увидимся вновь. Прохор, дорогой, люблю тебя всем сердцем и дорожу тобой. Ты рядом всегда, когда это поистине нужно. А ты нужен мне всегда», - написала Волочкова.
Под этим фото Прохора Шаляпина и Анастасии Волочковой разгорелась дискуссия. Фото: соцсети Анастасии Волочковой
Подписчики тут же начали развивать тему каникул на Мальдивах, куда Анастасия Волочкова обожает ездить, иногда приглашая с собой знакомых мужчин.
«Походу, Прошке светят Мальдивы», - считает svetlanasunset.
«Мне кажется, скоро поездка на Мальдивы будет с Прохором. Чисто по-дружески», - предвкушает irisha1000000.
«Старость не за горами»
Кто-то решил напомнить о том, что Прохор Шаляпин водит дружбу с известными и очень пожилыми дамами.
«Ох, чую плохи дела Настена, если Прошу к вам потянуло, значит, старость не за горами», - сделала вывод anzelaahmetsina.
Прохор Шаляпин и Анастасия Волочкова часто появляются вместе на публике. Фото: Global Look Press
«Все! Прохор рядом - это повод задуматься о возрасте», - считает shestakov_pavel1980.
«Молодец, Прохор. Вот молодец! Охмурил очередную преклонного возраста! Опыт не пропьешь. Мальдивы твои!» - поздравила Шаляпина с победой taniusha.ig.
Впрочем, нашлись и те, кто поставил на место предыдущих ораторов.
«Не занимайтесь эйджизмом, по всему миру 47 или 48, сколько ей там, возраст ни о чем. В этом возрасте люди только начитают пожинать, что посеяли и наслаждаться жизнью», - привела пример заграницы lydmila6059.
Наивная Настя
Часть подписчиков посочувствовали Анастасии Волочковой. Они уверены, что Прохору Шаляпину она нужна исключительно для хайпа и пиара.
Прохор Шаляпин выступил на вечеринке в честь дня рождения Анастасии Волочковой. Фото: скрин видео соцсети Волочковой
«Какая же ты, Настя, наивная и доверчивая! Ничего и никто тебя не учит жизни. И опять «люблю всем сердцем»! Как тебя хватает на всех! Не устаешь верить и любить», - удивляется dameli9999.
«Какая же Настя наивная, всем верит, а люди либо пиарятся, либо используют в своих интересах», - пожалела балерину ma_rina__30.
Другие же уверены, что Прохор Шаляпин и Анастасия Волочкова – вполне себе пара. Симпатичная, добрая и харизматичная.
«Пользуйся, Настя, пока он свободен! Подвернется какая-то обеспеченная бабенка и опять с Джигурдой будешь неразлучна», - посоветовала kovalechskaia.
«У Прохора, кстати, с мозгами все в порядке. Прекрасная речь, хорошее образование. Можно удивиться, прослушав интервью с ним. И поет прекрасно. Может, он сделает из Насти леди, забыв свои грехи молодости», - не теряет веры в лучшее marianomony.