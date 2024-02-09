«С таким же успехом и Бузова сыграла бы»: в Сети раскритиковали Боярскую в роли Екатерины II в сериале «Великая»

В минувший понедельник, 5 февраля, на Первом канала начался показ многосерийного фильма «Великая. Золотой век». Главную роль в нем сыграла актриса Елизавета Боярская. Реакция зрителей на сериал очень неоднозначная. Что же пишут в соцсетях о фильме.
Она была не такой!
Масса комментариев касаются внешности главной героини картины – императрицы Екатерины II, которую прозвали Великой. Главная претензия посмотревших сериал сводится к тому, что Лиза Боярская внешне ну совсем не Екатерина II. Потому что слишком стройна. А в конце восемнадцатого века женщины были пышнотелыми. По крайней мере, только такие считались здоровыми.
«Об игре актеров не говорю, но внешность для играющих исторические личности - не последнее дело. Женщины с худобой Боярской на Руси считались больными (чахоточными), а немки такими не были никогда», - высказалась Анна Слепко.
«При Екатерине не было таких анорексичек, хотя бы портрет ее посмотрели, потом актрису утверждали», - возмутился Дмитрий К.
Телезрители возмущены тем, что Елизавета Боярская не похожа на Екатерину Великую внешне. Фото: Первый канал
«Неужели Великая Екатерина была такая, мягко говоря, отпугивающая? Не поверю», - написал Николай Беляев.
Часть посмотревших первые серии фильма утверждают, что лучше Светланы Крючковой с ролью Екатерины Великой не удалось справиться ни одной актрисе.
Светлана Крючкова в роли Екатерины II в фильме «Царская охота». Фото: кадр фильма «Царская охота», 1990 год
«Послушайте, есть же, в конце концов, такое понятие как актерский типаж. К примеру, прекрасным актером был Евгений Леонов, но в роли Ромео при всем таланте он бы выглядел нелепо. Также нелепо выглядит и Боярская в роли Екатерины Великой. Если кому и удалось добиться достоверности в этом образе, так это Светлане Крючковой в «Царской охоте». Кто не видел, посмотрите и убедитесь», - призвала Нина Богачева.
Женская зависть?
Часть зрителей считают, что с таким же успехом сыграть роль Екатерины могла бы поющая телеведущая Ольга Бузова. Впрочем, тех, кто нелестно отозвался о Елизавете Боярской тут же обвинили в женской зависти. Удар, как говорится, ниже пояса.
«С таким же успехом и Бузова сыграла бы», - уверена Талка Наталка.
Удивительно, но некоторые критикующие сериал «Великая. Золотой век» честно признаются, что не смотрели его! Но мнение составили.
«Даже смотреть не стала, но какая Боярская? Это совершенно не ее роль, сходство просто 0», - высказалась пользовательница с ником «Добрая женщина».
Елизавета Боярская в роли Екатерины II в сериале «Великая. Золотой век». Фото: Первый канал
«Не только исторические факты и костюмы надо демонстрировать. Смотреть невозможно на Боярскую в этой роли», - добавила Оксана Цымбалова.
«Оксана Цымбалова, отличная актриса именно для таких ролей. В вас банальная бабская зависть. Сто раз проверено», - поставил даму на место Алекс Дементьев.
Лучшая Екатерина
Впрочем, немало и тех, кому понравился и сериал, и Екатерина II в исполнении Елизаветы Боярской.
«Нравится Боярская от слова «очень». И тембр голоса у нее... необыкновенный, завораживающий!» - признался Алессандро Дель Пьеро.
«Не знаю, кто выключает фильм. А потом все равно смотрят. Сериал замечательный с прекрасными актерами. Боярская блистательно играет Екатерину - сильную, умную, уверенную Императрицу. Она - лучшая Екатерина, которую я видела. Красивый, увлекательный сериал. А диванным критикам советую оставаться на своем диване и не смотреть фильм с талантливой харизматичной актрисой Боярской», - высказалась Ольга Штыкова.