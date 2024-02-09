«С таким же успехом и Бузова сыграла бы»: в Сети раскритиковали Боярскую в роли Екатерины II в сериале «Великая»

В минувший понедельник, 5 февраля, на Первом канала начался показ многосерийного фильма «Великая. Золотой век». Главную роль в нем сыграла актриса Елизавета Боярская. Реакция зрителей на сериал очень неоднозначная. Что же пишут в соцсетях о фильме.

Она была не такой!

Масса комментариев касаются внешности главной героини картины – императрицы Екатерины II, которую прозвали Великой. Главная претензия посмотревших сериал сводится к тому, что Лиза Боярская внешне ну совсем не Екатерина II. Потому что слишком стройна. А в конце восемнадцатого века женщины были пышнотелыми. По крайней мере, только такие считались здоровыми.

«Об игре актеров не говорю, но внешность для играющих исторические личности - не последнее дело. Женщины с худобой Боярской на Руси считались больными (чахоточными), а немки такими не были никогда», - высказалась Анна Слепко.

«При Екатерине не было таких анорексичек, хотя бы портрет ее посмотрели, потом актрису утверждали», - возмутился Дмитрий К.