Рыжая и бедовая: Синтия Никсон — актриса и кандидат на пост губернатора Нью-Йорка

Начало карьеры

Первая заметная сценическая работа Синтии Никсон — роль самозванки в телеигре «Говорить правду». А певая актерская роль — в специальном выпуске ABC Afterschool «Семь желаний богатого ребенка» в 1979 году, когда ей было 12 лет. Позже она снялась в своем дебютном фильме «Маленькие любимчики» в 1980 году, где сыграла роль Саншайн. В фильме были и другие молодые актрисы, такие как Татум и Кристи.

Позже она появилась в 1984 году, когда еще училась в колледже, в фильмах «Настоящая вещь» и «Суета».Эти пьесы стали хитами Майка Николса на Бродвее. Она продолжала сниматься и позже получила роль в двухсерийном телевизионном мини-сериале «Убийство Мэри». Позже в 1991 году она сыграла еще один мини-сериал «Любовь, ложь и убийство».

К 1993 году Синтия Никсон набирает обороты и становится популярной среди американской аудитории. В 1993 году она сыграла роль в юридическом криминальном триллере «Дело о пеликане». Позже сыграла роль в «Комнате Марвина», который оказался драматическим фильмом, в котором участники воссоединяются после того, как отдалились друг от друга.