Рыжая и бедовая: Синтия Никсон — актриса и кандидат на пост губернатора Нью-Йорка

Кто такая Синтия Никсон?
Синтия Никсон — уважаемая американская актриса, таланты которой десятилетиями украшали сцены и экраны. Известная своей ролью в сериале HBO «Секс в большом городе», Никсон стала символом силы и утонченности. Ее карьера отмечена серией ярких ролей, не в последнюю очередь из которых входит ее знаменитый образ Нэнси Рейган. Настоящая художница, присутствие Никсон в искусстве выходит далеко за рамки актерского мастерства, учитывая ее содержательную защиту интересов, близких ее сердцу.
Хотя актрису нельзя назвать красавицей, тем не менее ее уникальный внешний вид позволил Синтии Никсон занять идеальное положение среди других актрис, подобных ей. В 2006 году у Никсон развился рак груди, который позже вылечили в 2008 году. Мать троих детей, в 2018 году она выдвинула свою кандидатуру на пост губернатора Нью-Йорка.
Синтия Никсон в фильме 2014 года «5 пролетов вверх» Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и образование
Синтия Никсон родилась 9 апреля 1966 года в Нью-Йорке в семье родителей — Энн, актрисы из Чикаго, и Уолтера, радиожурналиста.
Она училась в средней школе Хантер-колледжа, прежде чем перешла в Барнард-колледж. Там он учился по программе «Семестр в море» в 1986 году. Однако шоу-бизнес ее родителей настолько повлиял на нее, что она была совершенно уверена в себе и всегда была готова взять на себя любую смелую роль. Она известна как очень хорошая актриса и всегда готова показать миру, из чего она сделана.
Синтия Никсон в детстве. Фото: соцсети
Начало карьеры
Первая заметная сценическая работа Синтии Никсон — роль самозванки в телеигре «Говорить правду». А певая актерская роль — в специальном выпуске ABC Afterschool «Семь желаний богатого ребенка» в 1979 году, когда ей было 12 лет. Позже она снялась в своем дебютном фильме «Маленькие любимчики» в 1980 году, где сыграла роль Саншайн. В фильме были и другие молодые актрисы, такие как Татум и Кристи.
Позже она появилась в 1984 году, когда еще училась в колледже, в фильмах «Настоящая вещь» и «Суета».Эти пьесы стали хитами Майка Николса на Бродвее. Она продолжала сниматься и позже получила роль в двухсерийном телевизионном мини-сериале «Убийство Мэри». Позже в 1991 году она сыграла еще один мини-сериал «Любовь, ложь и убийство».
К 1993 году Синтия Никсон набирает обороты и становится популярной среди американской аудитории. В 1993 году она сыграла роль в юридическом криминальном триллере «Дело о пеликане». Позже сыграла роль в «Комнате Марвина», который оказался драматическим фильмом, в котором участники воссоединяются после того, как отдалились друг от друга.
Синтия Никсон в молодости. Фото: соцсети
«Секс в большом городе»
В 1997 году Никсон успешно прошла отбор для участия в одном из самых крупных проектов в ее карьере. Она получила роль юриста Миранды Хоббс в новом комедийном сериале «Секс в большом городе», основанном на газетной колонке Кэндис Бушнелл. Обозревательницу Кэрри Брэдшоу в фильме играет Сара Джессика Паркер. Шоу рассказывало о жизнях и романтических злоключениях Брэдшоу, Хоббс, арт-дилера Шарлотты Йорк (Кристин Дэвис) и эксперта по связям с общественностью Саманты Джонс (Ким Кэтролл).
Фильм захватывает зрителя острыми диалогами, подлинными персонажами и интересной модой. Сериал «Секс в большом городе» стал ярким событием в Голливуде. Никсон сыграла Миранду: умную, саркастичную и успешную женщину, которая также временами была пугливой, защищающейся и слегка невротичной, что добавляло персонажу уязвимости.
По ходу сериала ее героиня претерпела трансформацию и была несколько смягчена своим опытом матери, а позже и жены. За роль в сериале HBO «Секс в большом городе» Никсон получила премию Primetime Emmy Award за лучшую женскую роль второго плана в комедийном сериале.
Кристина Дэвис, Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Ким Кэтролл в фильме «Сексе в большом городе». Фото: Global Look Press
После того, как «Секс в большом городе» был снят с эфира в 2004 году, Синтия Никсон продолжала сниматься в разных проектах. Она снялась в комедийной драме 2002 года «Игби идет вниз» и «Верменные источники», в которой рассказывалось о борьбе президента США Франклина Рузвельта с полиомиелитом.
Синтия Никсон в 2009 году снялась вместе с Эммой Робертс и Рори Калкином в фильме «Лаймлайф». Примерно в 2012 году она работала над экранизацией романа «Мир без конца». Она снялась в восьми эпизодах мини-сериала, повествующего о войне в вымышленном английском городке.
Синтия Никсон на пост губернатора
19 марта 2018 года Никсон бросила вызов действующему губернатору Нью-Йорка Эндрю Куомо на предстоящем праймеризе Демократической партии.
«Я люблю Нью-Йорк, и сегодня я выдвигаю свою кандидатуру на пост губернатора», — написала она в популярной соцсети.
В последние годы Никсон принимала активное участие в образовательной политике и критиковала Куомо за недостаточное внимание к вопросам государственного образования. Однако ей пришлось нелегко, поскольку опрос, опубликованный в тот день, показал, что губернатор Куомо опережает ее на 66% против 19% среди избирателей-демократов.
Синтия Никсон на первичных дебатах перед выборами губернатора Нью-Йорка. Фото: соцсети
Получив шанс подискутировать с Куомо в Университете Хофстра на Лонг-Айленде в августе 2018 года, Никсон попыталась использовать против него длинный публичный послужной список своего оппонента, заявив: «Я не инсайдер из Олбани, как губернатор Куомо, но опыт не так уж много значит, если ты на самом деле не силен в управлении».
Она затронула пункты своей кампании о единовременном медицинском обслуживании и улучшении финансирования образования, в какой-то момент выдвинув обвинение в том, что губернатор «использовал MTA как свой банкомат». Дебаты были отмечены множеством острых моментов, хотя наблюдатели отметили, что Куомо, казалось, больше заинтересован в том, чтобы использовать это мероприятие для противопоставления себя президенту Трампу.
Никсон проиграла праймериз Куомо.
«Хотя результат сегодня оказался не таким, как мы надеялись, я не обескуражена. Я вдохновлена. Надеюсь, вы тоже. Мы изменили политический ландшафт в этом штате, — написала Никсон в Twitter. — Всем молодым людям. Всем молодым женщинам. Скоро вы будете стоять здесь, и когда настанет ваша очередь, вы победите. Вы находитесь на правильной стороне истории, и каждый день ваша страна движется в вашем направлении».
Диагностика рака
Синтия Никсон в 11-м сезоне сериала «Скорая помощь». Фото: Global Look Press
15 апреля 2008 года Никсон сообщила, что в 2006 году у нее был диагностирован рак молочной железы, но она решила сохранить свое лечение в секрете.
«На самом деле я не хотела предавать это огласке, пока проходила через это, — сказала она в эфире программы «Доброе утро, Америка». — Я не хотел, чтобы в больнице были папарацци и все такое».
Никсон был поставлен диагноз, когда она играла главную роль в бродвейской пьесе «Расцвет мисс Джин Броуди». Она запланировала операцию на воскресенье, чтобы не пропустить выступление, а затем прошла шесть с половиной недель лучевой терапии.
Никсон не понаслышке столкнулась с раком в детстве. По словам актрисы, ее мать Энн дважды боролась с этой болезнью.
«Как дочь женщины, перенесшей рак молочной железы, осознание моего личного риска сделало меня более осознанной и наделило меня большими силами, когда я столкнулась со своим собственным диагнозом», — сказала она в своем заявлении.
Никсон во время фестиваля PaleyFest NY 2022 в музее Пейли в Нью-Йорке. 9 октября 2022 года, Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
Синтия Никсон сегодня
Синтия Никсон в настоящее время живет со своей семьей в Лос-Анджелесе, Калифорния. Хотя у нее есть еще один дом в Нью-Йорке. Ей нравится проводить почти два месяца на Манхэттене — из-за ее политических связей с политическим истеблишментом Нью-Йорка.
Состояние Синтии Никсон составляет около 30 миллионов долларов. Большую часть своего дохода она получила от сериала «Секс в большом городе», за участие в котором заработала более 40 миллионов долларов. Даже сегодня Синтия Никсон получает почти 2 миллиона долларов от гонорара за этот сериал.