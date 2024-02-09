Судьба Олега Moneykenа: жизнь с Инстасамкой, скандалы и карьера футболиста

Блогер и хип-хоп исполнитель Олег Moneyken прежде всего известен как муж и саунд-продюсер эпатажной Инстасамки. Но и он, как говорится, не лыком шит.

За плечами блогера – богатая биография: жизнь в Америке, несложившаяся карьера футболиста, многочисленные скандалы. Подробнее обо всем этом – в материале Teleprogramma.pro.

Детство и футбол

Настоящее имя Олега Moneyken – Олег Еропкин. Он родился 20 сентября 2000 года. Рос в обеспеченной семье, но подавляющую часть свободного времени все же был предоставлен самому себе.

Олег начал заниматься спортом еще с трех лет. Тренировался в футбольной школе Чертаново, где выступал на позиции полузащитника. Затем присоединился к команде «Спартака», также выступал за «Торпедо».

После окончания школы Еропкин вместе с мамой уехал в США, где начал карьеру в футбольном клубе «Орландо Сити». Однако было одно большое но: Олегу обещали выплачивать зарплату только через год. А все это время нужно было придумывать способ, как выживать в чужой стране. И Еропкин устроился на работу доставщиком еды.