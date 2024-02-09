Судьба Олега Moneykenа: жизнь с Инстасамкой, скандалы и карьера футболиста

Блогер и хип-хоп исполнитель Олег Moneyken прежде всего известен как муж и саунд-продюсер эпатажной Инстасамки. Но и он, как говорится, не лыком шит.
За плечами блогера – богатая биография: жизнь в Америке, несложившаяся карьера футболиста, многочисленные скандалы. Подробнее обо всем этом – в материале Teleprogramma.pro.
Детство и футбол
Настоящее имя Олега Moneyken – Олег Еропкин. Он родился 20 сентября 2000 года. Рос в обеспеченной семье, но подавляющую часть свободного времени все же был предоставлен самому себе.
Олег начал заниматься спортом еще с трех лет. Тренировался в футбольной школе Чертаново, где выступал на позиции полузащитника. Затем присоединился к команде «Спартака», также выступал за «Торпедо».
После окончания школы Еропкин вместе с мамой уехал в США, где начал карьеру в футбольном клубе «Орландо Сити». Однако было одно большое но: Олегу обещали выплачивать зарплату только через год. А все это время нужно было придумывать способ, как выживать в чужой стране. И Еропкин устроился на работу доставщиком еды.
Олег Еропкин в детстве. Фото: из открытых источников
«До тренировки я на доставке, после тренировок еще пару доставок делал. Эмоционально становилось все тяжелее: мама уехала через две недели, рядом никого нет. Первое время было прикольно, но потом все начало давить, особенно ожидание: целый год мне еще работать на доставке», - вспоминал Олег в интервью Sports.ru.
Но через некоторое время после жалобы клиента Еропкин потерял и эту работу, что, конечно, повлияло и на его эмоциональное состояние. Тренироваться на износ и при этом думать о заработках стало практически невозможно.
Впрочем, жизнь расставила все по своим местам. Еропкина насильно депортировали в Россию из США из-за нарушений закона - неуплаты многочисленных автомобильных штрафов.
Конечно, родители несостоявшегося футболиста не были рады такому повороту событий. Произошла ссора, и парень ушел жить к друзьям, а какое-то время обитал и в круглосуточном кафе быстрого питания.
«Им казалось, что я мог удержать Америку в руках. Но я говорил, что сделал все, что в моих силах. На футболе выкладывался по максимуму, в работе тоже. Я ждал другой реакции от них, поэтому не хотел находиться дома», - вспоминал Олег в интервью Sports.ru.
Блог и музыка
Но парень не опускал руки, создал личную страницу в Инстаграме (эта социальная сеть признана экстремистской в России), где рассказывал о своей жизни и параллельно работал официантом. Правда, не нашел общего языка с коллегами и снова же потерял работу.
Олег Еропкин решил работать на себя и начал раскручивать свои соцсети, даже взял кредит на эти цели. Чтобы быстрее привлечь подписчиков, Олег начал сотрудничать с SMM-щиками. Правда, из этой затеи ничего не вышло, потому что те оказались мошенниками.
И тут случилось чудо! Его жизнь в лучшую сторону изменило знакомство с блогером и певицей Инстасамкой (Дарья Зотеева).
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Олег Moneyken и Instasamka. Фото: соцсети Олега Moneyken
Вместе они начали снимать провокационные видео, которые набирали большое количество просмотров. Например, по сюжету одного из роликов Олег попал в автокатастрофу. А Инстасамка у себя на YouTube-канале даже показала видео разбитого автомобиля. Но впоследствии оказалось, что это был снятый спектакль, что вызвало большое возмущение общественности.
В 2019 году Олег совместно с Инстасамкой создал ряд клипов и песен. Весной 2020 года вышел его альбом «Горилла», а летом в тандеме с Инстасамкой - сборник «Спасибо, папаша» и сольный сингл «Танцуй даже днем».
Весной 2021 года на свет появился трек «Так нужна».
В одном из своих интервью Олег признался, что начал музыкальную карьеру после того, как стал заниматься блогингом, но при этом он понимал, что ему не обойтись без участия других людей.
«Я делаю так, как чувствую. Каждый слушатель находит для себя разный смысл в моей музыке, и так с каждым треком или словом. Каждый видит то, что он хочет. Я не могу на это никак повлиять. Я пишу то, что у меня на душе и в голове», - заявил он в интервью TNT Music.
А почему Олег Moneyken? Видимо, дело в желании заработать. Ведь псевдоним артиста можно вольно перевести как «Кен с деньгами». Но это лишь интерпретация автора этих строк.
Отношения с Инстасамкой
Любовь Дарьи и Олега вспыхнула на фоне творческого сотрудничества. Влюбленные демонстрировали всему миру свои чувства, показывая в соцсетях совместные фото. Олег сделал своей избраннице предложение руки и сердца на фоне Эйфелевой башни в Париже. Конечно, Зотеева не устояла перед таким эффектным романтическим жестом.
В 2020 году пара расписалась в ЗАГСе, пригласив на церемонию бракосочетания только самых близких людей. Летом 2023 года Moneyken подарил Зотеевой дорогой подарок – автомобиль за 30 миллионов рублей.
Олег пишет песни для своей жены и является ее саундпродюсером. У пары – совместная глобальная цель – ни много, ни мало получить статуэтку «Грэмми».
Олег Moneyken. Фото: соцсети Олега Moneyken
«Есть ли у меня конкретная цель? Да, «Грэмми» для себя и для Даши. Если берешь «Грэмми» — это совершенно другой уровень артистов и индустрии в целом», — отметил Олег Moneyken.
По словам Олега Еропкина, единственное, что огорчает его в отношениях с Инстасамкой – так это то, что из-за разности графиков они с Дарьей видятся не так часто, как хотелось бы. Мол, он спит до трех часов дня, а Зотеева – в это время уже на съемках.
«Вечером она освобождается, а я уже возвращаюсь со студии поздно ночью. Сейчас мы часто скучаем друг по другу», - признался Олег Moneyken в одном из своих интервью.
Скандалы
Надо сказать, что Инстасамка и Moneyken – действительно два сапога пара, потому что оба то и дело попадают в скандальные истории. Так, например, по сообщениям СМИ, сразу после возвращения в Россию он получил три года условного срока за изготовление фальшивых денег.
Олег Moneyken. Фото: личная страница блогера во в Контакте
В 2019 году его вместе с Инстасамкой обвиняли в мошенничестве. Блогер Женя Воропаева обвиняла Еропкина в угрозах и вымогательстве, Приятный Ильдар – в плагиате, намекнув на то, что вайны, созданные супругом Инстасамки, напоминают американские.
Доходы
Впрочем, скандалы только на руку эпатажному блогеру, поскольку чем больше популярность, тем больше доходы. Хотя на сайте Uznatbablo.ru можно увидеть, что по состоянию на 9 февраля 2024 года YouTube-канал Moneyken заработал миллион триста шесть тысяч рублей.
Но, вероятно, доходы артиста от клипов и рекламы намного больше.
Рост и вес
Рост Олега - 178 сантиметров, вес - 75 килограммов.
Олег Moneyken. Фото: соцсети Олега Moneyken
Олег Moneyken сейчас
Сейчас Moneyken вместе с Инстасамкой по-прежнему занимаются творчеством, выкладывают новые видеоролики. В июне 2023 оба приходили на программу «Кстати» Гарика Харламова, Азамата Мусагалиева и Дениса Дорохова.
В феврале 2024 года Олег выложил в своих соцсетях новый трек своей жены под названием «Грустный Дэнс». Все-таки нужно продвигать супругу!
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