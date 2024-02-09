После «Игры престолов» Софи Тернер стала знаменитой актрисой: личная жизнь и карьера звезды Голливуда

Детские годы
Софи Тернер появилась на свет 21 февраля 1996 года в графстве Нортгемптоншир, Великобритания. Она была одной из близнецов, но ее сестра погибла в утробе матери.
Когда девочке исполнилось два года, родители переехали в графство Уорикшир, которое находится в самом центре Англии.
Семья Софи была совсем обычной. Мама трудилась воспитательницей в детском саду для особых детей, а отец занимался аграрным бизнесом. Кроме девочки, в семье росли два ее старших брата, которые с удовольствием брали сестру в свою компанию.
Софи обожала мальчишеские игры. Она вместе с ребятами любила обследовать амбары и загоны, что располагались возле дома, и нередко возвращалась домой вся чумазая, испачканная в грязи.
В три года девочку устроили в детский сад с творческим уклоном. Здесь дети могли свободно проявлять свои актерские способности без всяких шаблонов.
Софи Тернер посещала детский сад с актерским уклоном. Фото: соцсети
В 11 лет Софи Тернер начала учиться в девичьей гимназии, где тоже посещала театральный кружок.
От учителя юная актриса узнала, что проходит кастинг на роль в сериале «Игра престолов». Софи прошла пробы и была утверждена на роль Сансы. На прослушивании Тернер подружилась с девочкой Мэйси Уильямс, которую взяли играть Арью.
Актрисы до сих пор общаются проводят время вместе свободное время.
Юную актрису утвердили на роль Сансы в «Игре престолов». Фото: соцсети
Роль в «Игре престолов» стала отличным толчком для карьеры начинающей актрисы. Она моментально прославилась и неплохо заработала. Новый медный цвет волос, в который Софи вынуждена была перекраситься для новой роли очень шел ей, и она еще долгое время оставалась рыжей. Но на съемках 6-го сезона Тернер пришлось использовать парик для работы вследствие некачественной окраски.
Когда фильм «Игра престолов» вышел на экраны Тернер приобрела себе недвижимость в центре столицы Англии.
Софи Тернер в сериале «Игра престолов». Фото: соцсети
Карьера актрисы
Учебу юная актриса оканчивала дистанционно, поскольку была очень занята на съемках.
В 2015 году зрители увидели Тернер в боевике «Особо опасна», который вмиг стал популярным.
Слава и финансовая независимость нравились Софи, но ее очень смущали обязательные выходы на красную дорожку. Девушка некомфортно себя чувствовала, когда на нее было обращено внимания столь большого количества людей.
В 2016 году Тернер снялась в мелодраме «В одиночестве», биографической драме «Монстр Мэри Шелли».
Поклонники смогли увидеть любимую актрису в проекте о приключениях супергероев комиксов «Марвел» «Люди Икс: Апокалипсис», где она исполнила роль девушки-мутанта Джин Грей, владеющей телепатическими способностями.
Вскоре Софи приняла предложение сыграть старшеклассницу в триллере «Джози».
Позже артистка появилась в 12-м фильме о супергероях «Люди Икс: Темный Феникс», который вышел в прокат в ноябре 2018 года. Софи снова перекрасилась в рыжий цвет, хотя уже давно была блондинкой.
Софи Тернер в фильме «Люди Икс: Апокалипсис». Фото: kino-teatr.ru
В 2017 году Тернер стала официальным представителем бренда краски для окрашивания волос Wella Professionals. Прической актрисы теперь занимались профессиональные стилисты.
В 2020 году во время карантина, связанного с распространением коронавирусной инфекции, Софи Тернер приняла участие в проекте «Принцесса-невеста», который транслировался на стриминговой платформе. Там же в апреле вышел триллер «Выжить», где артистка исполнила главную роль.
Весной 2022 года Тернер сыграла ключевую роль в фильме «Лестница».
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Софи Тернер - востребованная модель и актриса. Фото: соцсети
Личная жизнь
Софи не афиширует свою личную жизнь, но фанатам все же кое-что становится известно. Актрисе приписывали романтические связи с коллегами по цеху, также ее замечали в обществе музыканта из группы The Vamps Джеймса Маквея. В 2015 году Тернер некоторое время встречалась с игроком в регби Дэнни Киприани.
В 2016 году актриса начала роман с американцем Джо Джонасом, солистом групп Jonas Brothers и DNCE. Вскоре молодые люди приняли решение жить вместе. В октябре 2017 года молодые люди были помолвлены, а в 2019 году поженились.
Артисты решили организовать две свадьбы. 1 мая они обменялись кольцами во время поездки в Лас-Вегас. А в середине лета устроили грандиозное торжество во Франции. Подружкой невесты стала Мэйси Уильямс.
Софи Тернер была замужем за Джо Джонасом. Фото: соцсети
В феврале 2020 года появилась новость о беременности актрисы, в июле на свет появилась дочь, которую назвали Уилла. Через два года фанаты узнали о втором ребенке Тернер — дочери Дельфины.
В начале осени 2023 года пресса заговорила о разладе в семейной жизни голливудской красавицы. В октябре состоялся суд по бракоразводному процессу. С детьми оба родителя могли видеться по две недели, девочкам предстояло жить на две страны, в США и Великобритании.
В ноябре Тернер заметили в близких отношениях с британским аристократом Перри Пирсоном. Софи не стала комментировать слухи.
В 2023 году Софи Тернер развелась с мужем. Фото: соцсети
Софи Тернер в настоящее время
Софи порадовала поклонников появлением в драме «Сломленный солдат», где сыграла 17-летнюю девушку, влюбившуюся в ветерана войны.
В 2023 году актрису пригласили сниматься в сериале «Джоан». Для этого проекта Софи стала блондинкой с прической боб. История посвящена похитительнице драгоценностей Джоан Ханнингтон, которую сыграла Тернер. Действие происходит в 1980-х годах, а сюжет основан на реальных событиях.
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