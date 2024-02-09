После «Игры престолов» Софи Тернер стала знаменитой актрисой: личная жизнь и карьера звезды Голливуда

Детские годы

Софи Тернер появилась на свет 21 февраля 1996 года в графстве Нортгемптоншир, Великобритания. Она была одной из близнецов, но ее сестра погибла в утробе матери.

Когда девочке исполнилось два года, родители переехали в графство Уорикшир, которое находится в самом центре Англии.

Семья Софи была совсем обычной. Мама трудилась воспитательницей в детском саду для особых детей, а отец занимался аграрным бизнесом. Кроме девочки, в семье росли два ее старших брата, которые с удовольствием брали сестру в свою компанию.

Софи обожала мальчишеские игры. Она вместе с ребятами любила обследовать амбары и загоны, что располагались возле дома, и нередко возвращалась домой вся чумазая, испачканная в грязи.

В три года девочку устроили в детский сад с творческим уклоном. Здесь дети могли свободно проявлять свои актерские способности без всяких шаблонов.