Как Колин Ферт увел любимую женщину от мужа, но не смог пережить измены жены: счастье не в деньгах

Импозантный британский актер Колин Ферт и сейчас, в свои 63 года, выглядит замечательно. Он разведен и полон сил. Но сможет ли его раненое сердце вновь найти любовь? Сумеет ли он вылечить душу и вступить в новый брак?

Детство Колина Ферта и зарождение мечты

Внешний вид интеллигента на 100% совпадает с сущностью актера Колина Ферта. Он был первенцем в семье английских педагогов Ширли Джейн Роллз и Дэвида Нормана Льюиса Ферта.

Мама обучала детей религиоведению, а папа — истории в Винчестерском колледже короля Альфреда. Также отец Колина Ферта повышал образование офицеров нигерийского правительства, из-за чего какое-то время они проживали в Нигерии.

Кроме Колина Ширли и Дэвид воспитывали дочь Кейт и сына Джонатана. Все наследники четы педагогов с ранних пор увлекались актерским мастерством. В итоге Колин и Джонатан стали во взрослой жизни профессиональными артистами, а их сестра преподавателем актерского мастерства и вокала.

Колин Ферт также посещал музыкальную школу, играл на гитаре и теноровой трубе.

Кроме Великобритании и Нигерии семья успела также пожить в США, но потом вернулась в Англию.

В школе Монтгомери Аламейн Колин Ферт столкнулся с буллингом и одновременно получил шанс проявить свой актерский талант. Местная ребятня находила смешным его интеллигентность и чопорность и постоянно посмеивалась над ним. Чтобы приблизиться к местному населению, которое состояло в основном из рабочего класса, Колин стал копировать местный говор и использовать в своей речи монтгомерские жаргонизмы. С 14 лет он точно решил, что станет актером.

Когда Колин закончил в школу, он поступил в колледж Бартона Певерела, а потом отправился в Лондон в актерскую школу при Национальном театре и Лондонском драматическом центре.

Будучи театральным актером, он много ездил по городам Англии и во время одного из представлений Колина Ферта заприметил сценарист Джулиан Митчелл и дал хорошие рекомендации режиссерам и продюсерам.