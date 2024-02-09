Как Колин Ферт увел любимую женщину от мужа, но не смог пережить измены жены: счастье не в деньгах

Импозантный британский актер Колин Ферт и сейчас, в свои 63 года, выглядит замечательно. Он разведен и полон сил. Но сможет ли его раненое сердце вновь найти любовь? Сумеет ли он вылечить душу и вступить в новый брак?
Детство Колина Ферта и зарождение мечты
Внешний вид интеллигента на 100% совпадает с сущностью актера Колина Ферта. Он был первенцем в семье английских педагогов Ширли Джейн Роллз и Дэвида Нормана Льюиса Ферта.
Мама обучала детей религиоведению, а папа — истории в Винчестерском колледже короля Альфреда. Также отец Колина Ферта повышал образование офицеров нигерийского правительства, из-за чего какое-то время они проживали в Нигерии.
Кроме Колина Ширли и Дэвид воспитывали дочь Кейт и сына Джонатана. Все наследники четы педагогов с ранних пор увлекались актерским мастерством. В итоге Колин и Джонатан стали во взрослой жизни профессиональными артистами, а их сестра преподавателем актерского мастерства и вокала.
Колин Ферт также посещал музыкальную школу, играл на гитаре и теноровой трубе.
Кроме Великобритании и Нигерии семья успела также пожить в США, но потом вернулась в Англию.
В школе Монтгомери Аламейн Колин Ферт столкнулся с буллингом и одновременно получил шанс проявить свой актерский талант. Местная ребятня находила смешным его интеллигентность и чопорность и постоянно посмеивалась над ним. Чтобы приблизиться к местному населению, которое состояло в основном из рабочего класса, Колин стал копировать местный говор и использовать в своей речи монтгомерские жаргонизмы. С 14 лет он точно решил, что станет актером.
Когда Колин закончил в школу, он поступил в колледж Бартона Певерела, а потом отправился в Лондон в актерскую школу при Национальном театре и Лондонском драматическом центре.
Будучи театральным актером, он много ездил по городам Англии и во время одного из представлений Колина Ферта заприметил сценарист Джулиан Митчелл и дал хорошие рекомендации режиссерам и продюсерам.
Молодой Колин Ферт. Фото: Global Look Press
Работы в кино
Впервые в кино Колин Ферт появился в картине «Другая страна», сыграв Томми Джадда, выходца из элиты общества. Потом в 1984 году артист появился в телефильме «Дама с камелиями», и опять в главной роли.
Колин Ферт великолепно выглядел в аристократических костюмах, поэтому режиссеры с воодушевлением подхватили этот образ.
В 1989 году Колин Ферт доказал, что отлично справляется не только с романтическими ролями, но и образами сердцеедов, сыграв распутника виконта де Вальмона в драме «Вальмон».
В 1995 году актер сделал еще один шаг в покорении звездного олимпа, представ в многосерийном фильме «Гордость и предубеждение», сыграв миллионера викторианской эпохи. Позже Колин Ферт признался, что терпеть не мог своего персонажа, и был сильно удивлен, что он понравился людям.
Познав сладостный вкус успеха после выхода «Гордости и предубеждения», Ферт не стал сбавлять обороты и снялся в двух лентах, которые получили «Оскара»: в «Английском пациенте» и во «Влюбленном Шекспире».
«Дневник Бриджит Джонс» показал, что Колин Ферт великолепен и в комедийной роли. Фильм имел оглушительный успех, за роль Марка Дарси актер получил премию European Film Awards.
Колин Ферт, Рене Зельвегер и Хью Грант. Фото: Global Look Press
Но истинный фурор ждал Колина Ферта, когда мир увидел трагикомичный фильм «Король говорит!», где он изобразил монарха с заиканием. Этот фильм был признан одним из самых кассовых в мировой истории киноиндустрии, собрав в прокате 400 миллионов долларов.
Колин Ферт получил за него «Оскара», «Золотой глобус» и BAFTA. Актеру непросто далась роль. После полного погружения в процесс заикании, актера долго мучили головные боли, немели руки и он продолжал говорить с дефектом речи еще несколько месяцев по завершении съемочного процесса.
В 2015 году Колин Ферт решился на новый эксперимент в своей жизни, впервые засветившись в кино с практикой единоборств и драками в комедийном шпионском боевике «Kingsman: Секретная служба». В картине актер мастерски изображает гениального британского шпиона. Этот фильм вызвал новый интерес к артисту и опять усилил его популярность.
Большой коммерческий успех, а также множество номинаций на различные кинопремии имела картина с участием Колина Ферта «Мэри Поппинс возвращается» в 2018 году. В прокате она получила почти 350 миллионов долларов.
Колин Ферт с очередным «Оскаром». Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Еще во время съемок «Вальмона» Колин Ферт закрутил бурный роман с Мег Тилли. На тот момент актриса была замужем, но это ее не остановило. Ради любимого британца она бросила законного супруга и родила Ферту сына Уильяма Джозефа. Однако Колин не торопился вести Мег под венец, через 5 лет отношений пара рассталась.
С наследником от Тилли Ферт находится в постоянном общении, у них хорошие отношения.
Колин Ферт не смог пройти мимо своей партнерши и во время работы над сериалом «Гордость и предубеждение». Дженнифер Эль стала очередной жертвой английского сердцееда. Эти любовные отношения не перешли в нечто большее.
Колин Ферст и Ливия Джуджолли. Фото: Global Look Press
Союз с Ливией Джуджолли
А вот знакомство с продюсером и режиссером Ливией Джуджолли стало для Колина Ферста одновременно и судьбоносным, и роковым. В 1997 году он повел свою возлюбленную под венец и превратился в примерного семьянина, который ни за что не хотел впускать в свою личную жизнь репортеров и папарацци. После съемок он спешил домой и наслаждался тихим семейным счастьем.
Ливия Джуджолли родила Колину Ферсту двоих сыновей Маттео и Луку. Семья прекрасно себя чувствовала на два дома, попеременно живя то в Италии, то в Англии. Пара вместе стала вести бизнес по продаже элитных экотоваров. Однако красивый брак имел только блестящую обертку, внутри этих отношений давно зародилась гниль. Выяснилось, что жена Колина Ферста несколько лет изменяла ему с журналистом и другом детства Марко Бранкаччиа.
Актер чувствовал холодность жены и никак не мог понять, в чем дело, через 18 лет брака они решили пожить отдельно и Марко Бранкаччиа воссиял, надеясь, что наконец-то воссоединится с любимой и сможет существовать рядом с ней открыто. Но Ливия Джуджолли решила иначе – вернуться к мужу и попытаться наладить отношения с ним.
Любовник не дал погасшей свечи снова вспыхнуть и прислал Колину Ферсту фотографию, на которой он проводит время с его супругой, сопроводив кадры угрозами. Ливия Джуджолли обратилась в полицию с жалобами на экс-друга, а Колин Ферст посочувствовал конкуренту.
«Я страдал по твоей вине, но понимаю, что и тебе сейчас нелегко», — сказал он.
Отношения, давшие трещину, так и не могли срастись. В конце 2019-го Колин Ферст развелся с женой официально.
После развода Колина Ферста встречали на романтических свиданиях с телеведущей Джоанной Гослинг. А потом с американской сценаристкой Мэгги Кон… В общем пока актер не скучает, но и идти под венец тоже не спешит.
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