«Павел может доказать, что совершает дополнительные траты на детей»: юрист об иске Агаты Муцениеце к Прилучному

Актриса Агата Муцениеце снова приняла решение судиться со своим бывшим мужем по поводу алиментов на их совместных детей Тимофея и Мию. Ранее артистка уже подавала в суд, но потом забрала заявление, поскольку между ней и Павлом Прилучным была достигнута договоренность. Экс-супруги заключили соглашение, по которому отец обязан перечислять на их отпрысков 100 тысяч рублей ежемесячно. Но в декабре Агата расторгла мирные договоренности.

Сейчас актриса намерена получать 30% от заработка Прилучного и на меньшее не согласна.

Teleprogramma.pro выяснила у юриста, есть ли такая вероятность, что у Муцениеце получится добиться желаемого и через что предстоит пройти.