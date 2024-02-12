«Павел может доказать, что совершает дополнительные траты на детей»: юрист об иске Агаты Муцениеце к Прилучному

Актриса Агата Муцениеце снова приняла решение судиться со своим бывшим мужем по поводу алиментов на их совместных детей Тимофея и Мию. Ранее артистка уже подавала в суд, но потом забрала заявление, поскольку между ней и Павлом Прилучным была достигнута договоренность. Экс-супруги заключили соглашение, по которому отец обязан перечислять на их отпрысков 100 тысяч рублей ежемесячно. Но в декабре Агата расторгла мирные договоренности.
Сейчас актриса намерена получать 30% от заработка Прилучного и на меньшее не согласна.
Teleprogramma.pro выяснила у юриста, есть ли такая вероятность, что у Муцениеце получится добиться желаемого и через что предстоит пройти.
Агата Муцениеце желает получать 30% от заработка бывшего мужа. Фото: Global Look Press
Суд решает в интересах детей
Адвокат Александр Бенхин считает, что Агата Муцениеце может пересмотреть достигнутые мирные договоренности и имеет на это полное право, поскольку действует в интересах несовершеннолетних детей.
«Суды всегда склонны принимать решения в интересах детей. Там, наверняка, работают грамотные юристы, которые предоставят все траты. Тут вопрос порядочности, но любое соглашение можно пересмотреть, в том числе и брачные контракты».
Юрист уверен, что к иску актриса приложит все свои расходы на содержание и развитие детей. Туда также войдет и стоимость школы, где учатся Тимофей и Мия, которая составляет 1,6 млн рублей в год. Агата сможет обосновать, что ей этих 100 тысяч не хватает, чтобы достойно вырастить своих наследников. Ранее Муцениеце сообщала, что ей приходится много работать, и поэтому она очень редко видится с детьми, и эта ситуация ей совсем не нравится.
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Агата Муцениеце может предоставить суду доказательство своих расходов на детей Прилучного. Фото: Global Look Press
Правосудие может встать на сторону отца
Похоже, Прилучному стоит готовиться к неизбежным алиментам, если только он не сможет мотивировать столь маленькую сумму выплат какими-то доказательствами.
«Если Агата что-то серьезное получила при разделе имущества, то муж может заявить, что жена осталась в выигрыше, поскольку во время совместной жизни он фактически зарабатывал больше. То есть доказать, что при разводе супруга получила с излишком, а алименты – это просто стандартная договоренность».
Впрочем, по словам актрисы, у них с экс-супругом не возникло споров по поводу имущества. Агата оставила Павлу загородный дом, который он почти сразу выставил на продажу, а сама с детьми поселилась в столичной квартире.
Но если Прилучный сможет доказать, что он тратит на детей немалые деньги, помимо тех выплат, которые были установлены соглашением или сам увеличит эту сумму, но не в рамках алиментных отношений, то суд вполне может встать на его сторону.
«Павел может доказать, что несмотря на то, что алименты он платит формально мало, в то же время совершает дополнительные траты на детей: делает подарки, оплачивает отдых и так далее».
В таком случае все же Агата может остаться без удовлетворения своего иска, ведь известно, что Прилучный часто берет детей с собой на отдых, а также дарит им подарки. Вопрос только в том, собирает ли он чеки на все это. Если ответ положительный – успех мероприятия, затеянного актрисой под большим вопросом. Не сможет Прилучный доказать, что совершает дополнительные траты на детей, суд качнется в сторону матери, по мнению адвоката.
Павел Прилучный может предоставить дополнительные траты на своих отпрысков от первого брака. Фото: Global Look Press
Напомним, актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце прожили в браке девять лет. Из-за разных темпераментов в их союзе было немало скандалов и конфликтов. В 2020 году бывшие муж и жена сообщили о разводе и разъехались.
Тимофей и Мия после расставания родителей остались жить с матерью, но регулярно встречаются с отцом и его новой семьей. Зепюр Брутян смогла найти подход к ребятам, поэтому они с радостью проводят время с ней и младшим братиком Микаэлем, которому весной исполнится один год.