«Павел может доказать, что совершает дополнительные траты на детей»: юрист об иске Агаты Муцениеце к Прилучному

Агата Муцениеце подала на Прилучного в суд. Фото: Global Look Press

Адвокат Александр Бенхин рассказал Teleprogramma.pro, сможет ли Агата Муцениеце добиться алиментов от Прилучного.

Актриса Агата Муцениеце снова приняла решение судиться со своим бывшим мужем по поводу алиментов на их совместных детей Тимофея и Мию. Ранее артистка уже подавала в суд, но потом забрала заявление, поскольку между ней и Павлом Прилучным была достигнута договоренность. Экс-супруги заключили соглашение, по которому отец обязан перечислять на их отпрысков 100 тысяч рублей ежемесячно. Но в декабре Агата расторгла мирные договоренности. 

Сейчас актриса намерена получать 30% от заработка Прилучного и на меньшее не согласна.

Teleprogramma.pro выяснила у юриста, есть ли такая вероятность, что у Муцениеце получится добиться желаемого и через что предстоит пройти.

Агата Муцениеце желает получать 30% от заработка бывшего мужа. Фото: Global Look Press

Суд решает в интересах детей

Адвокат Александр Бенхин считает, что Агата Муцениеце может пересмотреть достигнутые мирные договоренности и имеет на это полное право, поскольку действует в интересах несовершеннолетних детей.

«Суды всегда склонны принимать решения в интересах детей. Там, наверняка, работают грамотные юристы, которые предоставят все траты. Тут вопрос порядочности, но любое соглашение можно пересмотреть, в том числе и брачные контракты». 

Юрист уверен, что к иску актриса приложит все свои расходы на содержание и развитие детей. Туда также войдет и стоимость школы, где учатся Тимофей и Мия, которая составляет 1,6 млн рублей в год. Агата сможет обосновать, что ей этих 100 тысяч не хватает, чтобы достойно вырастить своих наследников. Ранее Муцениеце сообщала, что ей приходится много работать, и поэтому она очень редко видится с детьми, и эта ситуация ей совсем не нравится.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».

Агата Муцениеце может предоставить суду доказательство своих расходов на детей Прилучного. Фото: Global Look Press

Правосудие может встать на сторону отца

Похоже, Прилучному стоит готовиться к неизбежным алиментам, если только он не сможет мотивировать столь маленькую сумму выплат какими-то доказательствами.

«Если Агата что-то серьезное получила при разделе имущества, то муж может заявить, что жена осталась в выигрыше, поскольку во время совместной жизни он фактически зарабатывал больше. То есть доказать, что при разводе супруга получила с излишком, а алименты – это просто стандартная договоренность». 

Впрочем, по словам актрисы, у них с экс-супругом не возникло споров по поводу имущества. Агата оставила Павлу загородный дом, который он почти сразу выставил на продажу, а сама с детьми поселилась в столичной квартире.

Но если Прилучный сможет доказать, что он тратит на детей немалые деньги, помимо тех выплат, которые были установлены соглашением или сам увеличит эту сумму, но не в рамках алиментных отношений, то суд вполне может встать на его сторону.

«Павел может доказать, что несмотря на то, что алименты он платит формально мало, в то же время совершает дополнительные траты на детей: делает подарки, оплачивает отдых и так далее». 

В таком случае все же Агата может остаться без удовлетворения своего иска, ведь известно, что Прилучный часто берет детей с собой на отдых, а также дарит им подарки. Вопрос только в том, собирает ли он чеки на все это. Если ответ положительный – успех мероприятия, затеянного актрисой под большим вопросом. Не сможет Прилучный доказать, что совершает дополнительные траты на детей, суд качнется в сторону матери, по мнению адвоката.

Павел Прилучный может предоставить дополнительные траты на своих отпрысков от первого брака. Фото: Global Look Press

Напомним, актеры Павел Прилучный и Агата Муцениеце прожили в браке девять лет. Из-за разных темпераментов в их союзе было немало скандалов и конфликтов. В 2020 году бывшие муж и жена сообщили о разводе и разъехались.

Тимофей и Мия после расставания родителей остались жить с матерью, но регулярно встречаются с отцом и его новой семьей. Зепюр Брутян смогла найти подход к ребятам, поэтому они с радостью проводят время с ней и младшим братиком Микаэлем, которому весной исполнится один год.

Читайте также