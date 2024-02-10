Симпатяга и хороший актер: Мэтт Леблан — обаятельный недотепа из «Друзей» и не только

Ранние годы

Настоящее имя Мэтта Леблана — Мэтью Стивен. Он родился 25 июля 1967 года в Ньютоне, недалеко от Бостона. Его мама была офис-менеджером, а папа — механиком. В его крови течет итальянская, французская и канадская кровь.

От своего отца он перенял любовь к механизмам и с детства мечтал стать мотогонщиком. В восемь лет ему подарили первый мотоцикл, и он начал участвовать в нескольких любительских соревнованиях в надежде профессионально посвятить себя мотоспорту. В конце концов стал актером, окончив среднюю школу Ньютон-Норт в 1985 году. Затем он проучился семестр в Технологическом институте Вентворта в Бостоне, но ушел, чтобы стать актером.

Удача сопутствовала ему и он начал работать над театральными постановками и прежде всего рекламой. Снимается в рекламе таких важных компаний, как Levi's, Doritos или Coca-Cola. В это время он был известен как король рекламы, получив приз в Каннах в 1987 году за рекламу кетчупа Heinz.

На протяжении 1990-х годов Мэтт Леблан появлялся в нескольких музыкальных клипах таких артистов, как Джон Бон Джови, Аланис Мориссетт и Том Петти.