Симпатяга и хороший актер: Мэтт Леблан — обаятельный недотепа из «Друзей» и не только

Кто такой Мэтт Леблан?
Мэтт Леблан — американский актер и продюсер. Он получил известность благодаря роли Джоуи Триббиани в популярном телевизионном ситкоме «Друзья», который транслировался с 1994 по 2004 год. Его дополнительный сериал «Джоуи» транслировался в 2004–2006 годах. Среди художественных фильмов Леблана — «Затерянные в космосе» и «Ангелы Чарли: Полный газ».
Наряду с успешной актерской игрой Леблан также рискнул заняться продюсированием и ведущим телешоу, заработав ему значительное состояние. По состоянию на 2023 год имеет собственный капитал в 85 миллионов долларов.
Мэтт Леблан и Люси Лью в фильме «Ангелы Чарли». Фото: кадр из фильма 2000 года
Ранние годы
Настоящее имя Мэтта Леблана — Мэтью Стивен. Он родился 25 июля 1967 года в Ньютоне, недалеко от Бостона. Его мама была офис-менеджером, а папа — механиком. В его крови течет итальянская, французская и канадская кровь.
От своего отца он перенял любовь к механизмам и с детства мечтал стать мотогонщиком. В восемь лет ему подарили первый мотоцикл, и он начал участвовать в нескольких любительских соревнованиях в надежде профессионально посвятить себя мотоспорту. В конце концов стал актером, окончив среднюю школу Ньютон-Норт в 1985 году. Затем он проучился семестр в Технологическом институте Вентворта в Бостоне, но ушел, чтобы стать актером.
Удача сопутствовала ему и он начал работать над театральными постановками и прежде всего рекламой. Снимается в рекламе таких важных компаний, как Levi's, Doritos или Coca-Cola. В это время он был известен как король рекламы, получив приз в Каннах в 1987 году за рекламу кетчупа Heinz.
На протяжении 1990-х годов Мэтт Леблан появлялся в нескольких музыкальных клипах таких артистов, как Джон Бон Джови, Аланис Мориссетт и Том Петти.
Мэтт Леблан в молодости. Фото: соцсети
Леблан начал сниматься в сериалах в конце 1980-х после переезда в Голливуд, когда получил повторяющуюся роль в шоу TV 101. Его 13 серий в этом сериале привели к увеличению числа работ на телевидении, и вскоре он появился в постоянном составе шоу, включая «Всего нас десять» (1989) и три разных шоу — «Вершина успеха» (1991), «Женаты с детьми» (1991) и «Винни и Бобби» (1992) — в роли персонажа Винни Вердуччи.
Хотя этих ролей было достаточно, чтобы удержать Леблана на телевидении, предстоящий ситком о молодых людях поставил его в центр внимания на следующие 10 лет.
«Друзья»
Прорывв актерской карьере Леблана произошел в 1994 году, когда он получил роль Джоуи Триббиани в ситкоме NBC «Друзья» — новом комедийном сериале, который стал основой комедийной линейки. Ему предстояло освоиться с другими актерами, получившими свои окончательные роли на телевидении: Дженнифер Энистон, Кортни Кокс, Лайза Кудроу, Мэтью Перри и Дэвид Швиммер.
Джоуи Триббиани, милый и тупой актер, быстро стал любимцем фанатов благодаря комедийному выбору времени Леблана и изображению персонажа. Выступление принесло ему широкое признание и сделало его имя нарицательным.
Дженнифер Энистон, Дэвид Швиммер, Кортни Кокс, Мэтт Лебран, Лайза Кадроу и Мэтью Перри в первом сезоне сериала «Друзья» (1994–1995). Фото: Global Look Press
Актеры сериала получили премию Гильдии киноактеров за лучшую актерскую игру ансамбля в комедийном сериале в 1996 году, а сериал «Друзья» взлетел на первое место в рейтингах. Леблан таким образом стал одним из самых высокооплачиваемых актеров на телевидении того времени. Он начал появляться и на большом экране в таких фильмах, как «Затерянные в космосе» (1998) и «Ангелы Чарли» (2000); и его продолжение, «Ангелы Чарли: полный вперед» (2003) и «Вся королевская рать» (2001).
После «Друзей»
После завершения «Друзей» в 2004 году Леблан повторил свою роль Джоуи Триббиани в спин-оффе «Джоуи». Шоу рассказывает о переезде Джоуи в Лос-Анджелес, чтобы продолжить актерскую карьеру и его отношениях с сестрой Джиной и племянником Майклом. Хотя шоу было направлено на продолжение истории Джоуи, оно получило неоднозначные отзывы и изо всех сил пыталось повторить успех своего предшественника.
Премьера «Джоуи» превзошла все ожидания, но была встречена неоднозначно как критиками, так и публикой. Шоу столкнулось с трудностями при попытке передать то же волшебство, что и «Друзья», и в конечном итоге оно было отменено после двух сезонов в 2006 году. Несмотря на короткий срок, игра Леблана в роли Джоуи остается запоминающейся поклонникам персонажа.
Паоло Констанцо и Мэтт Леблан в фильме 2004 года «Джоуи». Фото: Global Look Press
После того, как пробег Джои подошел к концу, Леблан появился в шоу Лайзы Кудроу «Веб-терапия». Но его следующий большой прорыв состоялся в 2011 году в виде «Эпизодов», в которых Леблан сыграл вымышленную версию самого себя. В 2012 году Леблан получил «Золотой глобус» за работу в сериале. Он также получил три номинации на премию «Эмми» за эпизоды. На большом экране он снялся в комедийном фильме 2014 года «Тоска любви», в которой также задействованы Чеви Чейз и Эли Лартер.
Мэтт Леблан — обладатель «Золотого глобуса». 15 января 2012 года, Беверли-Хиллз, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
С 2016 Леблан появлялся на малом экране в главной роли в сериале CBS «Человек с планом», в котором он играет отца троих детей. После четырех сезонов, в мае 2020 года сериал был отменен.
Мэтт Леблан в фильме «Человек с планом» (2016). Фото: Global Look Press
Личная жизнь
В 2003 году Мэтт Леблан женился на Мелиссе Макнайт, американской модели. У них есть дочь Марина, родившаяся в 2004 году, а от предыдущего брака у Макнайт было двое детей. Пара рассталась в начале 2006 года, завершив развод позже в том же году.
Мэтт Леблан начал встречаться с актрисой Андреа Андерс, но в начале 2015 года пара рассталась.
Мэтт Леблан и Мелисса Макнайт. Фото: соцсети