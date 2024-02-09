Как Эд Ширан из неуверенного в себе мальчишки превратился в популярного во всем мире исполнителя

Детство и юность
Звезда Эдварда Кристофера Ширана зажглась 17 февраля 1991 года в английском городе Галифаксе. Кроме Эда в семье воспитывался его старший брат Мэтью.
Семья будущего музыканта была творческой: отец преподавал историю искусств, а мама сначала трудилась работала в художественной галерее, после стала дизайнером ювелирных украшений. Когда мальчику исполнилось 4 года, его родители приняли решение в графство Саффолк. Там Эдвард и провел все свое детство.
Маленький Эд начал петь в церковной хоре, а потом начал посещать школу. Отношения с одноклассниками не ладились, потому что Эд отличался от других детей своей рыжей шевелюрой и некоторой неловкостью. Только через много лет он понял, что его уникальность вовсе не недостаток, а преимущества, которые можно использовать.
Музыка помогла юноше справиться с одиночеством, позже она же стала лекарством от заикания, а также благодаря ей Эд смог обрести новых друзей.
Когда Эду исполнилось 9 лет, отец подарил ему диск с песнями Эминема. Он заслушал пластинку до дыр, выучил наизусть все треки, а затем начал сочинять свои. Через 2 года он уже активно писал собственные композиции.
В детстве музыкант стеснялся своей внешности. Фото: сообщество Ed Sheeran Daily во «ВКонтакте»
В 16 лет Ширан бросил учебу и уехал в Лондон. Парень жил у двоюродного брата и играл на маленьких площадках. Немного позже Эдвард устроился гитарным техником в группу Nizlopi и во время их концертов выступал на разогреве.
Вскоре у Эда вышло несколько мини-альбомов, и он, собрав накопленные во время работы деньги, переехал в Лос-Анджелес. Там будущая звезда выступал в барах и клубах, пока его не заметил американский актер, певец и стендапер Джейми Фокса. Знаменитость стал наставником молодого дарования, поселил его у себя и помог обзавестись полезными знакомствами.
В 2011 году вышел очередной мини-альбом Ширана, который смог добиться второго места в чарте iTunes безо всякой реклама. За 7 дней было продано 7 тысяч копий.
Через 3 месяца Эд вернулся на родину, чтобы бесплатно выступить на концерте. Он планировал выступать для 200 человек, а пришли около 1 тысячи желающий. Восходящая звезда не растерялся и сыграл 4 раза подряд, чтобы все смогли услышать его музыку. А после еще и спел для тех, кто остался на улице.
Поклонникам понравилось отношение Эда к ним, он становился все более популярным. Продюсеры заметили ажиотаж вокруг молодой звезды, и ему был предложен контракт с лейблом Asylum Records.
Эд Ширан выступает в образе простого парня. Фото: сообщество Ed Sheeran Daily во «ВКонтакте»
Музыка и альбомы
В апреле 2011 года вышел сингл The A Team, благодаря которому Ширана узнали не только в Англии, но и далеко за ее пределами. Песня пополнила его дебютный сольный альбом, который Эд назвал с помощью математического знака «+». Трек Lego House тоже пользовался популярностью у слушателей.
Через год Эд выступил на закрытии XXX летних Олимпийских игр в Лондоне. Тейлор Свифт захотела спеть с молодым дарованием. Они вместе записали хит Everything Has Changed, который вошел в 4-й альбом певицы - Red. Кроме того, Ширан стал соавтором песни Little Things популярного в то время бойз-бэнда One Direction.
Следующий свой альбом Эд назвал «×». В клипе на трек Thinking Out Loud снялась танцовщица Бриттани Черри, да и сам Ширан взял несколько уроков танцев. За сутки видеоролик посмотрели более 2 млн человек, что стало рекордом для певца.
После того, как ажиотаж после выхода альбома немного утих, музыкант взял небольшой перерыв в творчестве. Некоторое время он побыл волонтером в городе своего детства, потом отправился путешествовать. Вернулся Эд с триумфом: представил релиз «÷», который занял верхние строки во всех чартах мира.
Эд Ширан стал популярным не только на родине, но и во всем мире. Фото: сообщество Ed Sheeran Daily во «ВКонтакте»
Сюда же входил легендарный сингл Shape Of You, который знают даже те, кто никогда не слышал о Ширане. А сингл Perfect стал невероятно популярным, что немного позже Эд записал другую его версию вместе с Бейонсе, третья версия появилась в сотрудничестве с Андреа Бочелли.
Следующий альбом отличался от предыдущих не только своим названием. Ширан не использовал математический знак, а сама пластинка содержала в основном фиты. В подготовке No. 6 Collaborations Project Ширан работал с Эминемом, Джастином Бибером и Бруно Марсом.
В 2021 году Эд представил следующий альбом «=». На церемонии MTV Europe Music Awards его признали исполнителем года.
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Почти все альбомы Эда Ширана имеют название в виде математических знаков. Фото: сообщество Ed Sheeran Daily во «ВКонтакте»
Саундтреки и работа в кино
Эд неоднократно писал саундтреки к фильмам. Его песни есть в картинах «Молодой папа» и «Ривердейл».
Но в биографии Ширана есть страничка с его актерской деятельностью. Сначала он выступал в камео, но позже ему стали предлагать небольшие роли.
Скандал разразился, когда Эд появился в 7-м сезоне «Игры престолов». Музыкант сыграл поющего солдата, но зрители обвинили его в бездарной игре, а создателей проекта ругали за то, что фильм утратил реализм. На что Ширан ответил, что сериал с драконами реалистичным не назовешь.
Музыкант не сдался и в 2019 году снова попробовал себя в роли бездомного Мика в эпизоде драмы «Современная любовь». После этого он предстал перед зрителем в образе имперского штурмовика в ленте «Звездные войны: Скайуокер. Восход».
Ширан не только писал саундтреки к фильмам, но и сам снимался в кино. Фото: сообщество Ed Sheeran Daily во «ВКонтакте»
Личная жизнь
Еще в школе мальчик встретил первую любовь - Черри Сиборн, но вскоре девушка уехала учиться в США, и их пути разошлись.
После этого у Ширана были небольшие романы, но счастья ему не принесли. Но вскоре судьба снова свела Эда с Черри. Артист посвятил любимой свой трек Perfect, а в 2018 году они обручились.
Через год пара заключила брак и у них родилась дочь. Малышку назвали Лира, как полагают поклонники – это дань серии «Темные начала» Филипа Пулмана, которым восхищается Эд. Второе имя , Антарктика, девочка получила благодаря месту, где была зачата.
В 2022 году у четы появилась на свет еще одна дочь по имени Юпитер. Имя означает силу и храбрость и было выбрано не случайно. Во время беременности у жены Ширана обнаружили опухоль, с которой она благополучно справилась.
Женой Эда Ширана стала его первая любовь Черри. Фото: сообщество Ed Sheeran Daily во «ВКонтакте»
Эд Ширан в настоящее время
В 2023 году у артиста вышел очередной альбом «−», который сопровождался премьерой документального фильма «Сумма всего этого». Здесь Эд откровенно рассказал о переживаниях во время работы над пластинкой. В этот период у него умер близкий друг, заболела супруга, да еще и шли судебные разбирательства после обвинения музыканта в плагиате Shape Of You. Суд был выигран.
Новый альбом Ширана был наполнен тоской и напоминал начало его пути, по мнению критиков. Эд вернулся к лирике и немного отошел от поп-музыки.
Всего в дискографии Эда Ширана 47 альбомов.
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