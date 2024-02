Как Эд Ширан из неуверенного в себе мальчишки превратился в популярного во всем мире исполнителя

Музыка и альбомы

В апреле 2011 года вышел сингл The A Team, благодаря которому Ширана узнали не только в Англии, но и далеко за ее пределами. Песня пополнила его дебютный сольный альбом, который Эд назвал с помощью математического знака «+». Трек Lego House тоже пользовался популярностью у слушателей.

Через год Эд выступил на закрытии XXX летних Олимпийских игр в Лондоне. Тейлор Свифт захотела спеть с молодым дарованием. Они вместе записали хит Everything Has Changed, который вошел в 4-й альбом певицы - Red. Кроме того, Ширан стал соавтором песни Little Things популярного в то время бойз-бэнда One Direction.

Следующий свой альбом Эд назвал «×». В клипе на трек Thinking Out Loud снялась танцовщица Бриттани Черри, да и сам Ширан взял несколько уроков танцев. За сутки видеоролик посмотрели более 2 млн человек, что стало рекордом для певца.

После того, как ажиотаж после выхода альбома немного утих, музыкант взял небольшой перерыв в творчестве. Некоторое время он побыл волонтером в городе своего детства, потом отправился путешествовать. Вернулся Эд с триумфом: представил релиз «÷», который занял верхние строки во всех чартах мира.