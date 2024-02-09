Как Эд Ширан из неуверенного в себе мальчишки превратился в популярного во всем мире исполнителя

Детство и юность

Звезда Эдварда Кристофера Ширана зажглась 17 февраля 1991 года в английском городе Галифаксе. Кроме Эда в семье воспитывался его старший брат Мэтью.

Семья будущего музыканта была творческой: отец преподавал историю искусств, а мама сначала трудилась работала в художественной галерее, после стала дизайнером ювелирных украшений. Когда мальчику исполнилось 4 года, его родители приняли решение в графство Саффолк. Там Эдвард и провел все свое детство.

Маленький Эд начал петь в церковной хоре, а потом начал посещать школу. Отношения с одноклассниками не ладились, потому что Эд отличался от других детей своей рыжей шевелюрой и некоторой неловкостью. Только через много лет он понял, что его уникальность вовсе не недостаток, а преимущества, которые можно использовать.

Музыка помогла юноше справиться с одиночеством, позже она же стала лекарством от заикания, а также благодаря ей Эд смог обрести новых друзей.

Когда Эду исполнилось 9 лет, отец подарил ему диск с песнями Эминема. Он заслушал пластинку до дыр, выучил наизусть все треки, а затем начал сочинять свои. Через 2 года он уже активно писал собственные композиции.