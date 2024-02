Победительница первого «Американского идола» с потрясающим голосом: путь к успеху Келли Кларксон

«Отколовшаяся»

Кларксон утвердилась в качестве ведущей поп-звезды со своим вторым альбомом Breakaway (2004). Альбом породил несколько громких хитов, в том числе Since U Been Gone, Breakaway, Behind These Hazel Eyes и Walk Away. Это также принесло Кларксон две премии «Грэмми» в 2005 году: одну за лучшее женское поп-вокальное исполнение Since U Been Gone и другую за лучший поп-вокальный альбом — награду, которую она разделила с продюсером Клайвом Дэвисом и инженером/микшером Сербаном Генеа.

«Мой декабрь»

После продажи миллионов пластинок Кларксон находилась под большим давлением, требуя, чтобы хиты продолжали поступать. Но она хотела попробовать что-то другое. Кларксон не использовала ту же команду авторов песен, что и в прошлом, и больше полагалась на песни, которые написала в соавторстве. Результат привел к конфликту с Клайвом Дэвисом по поводу альбома My December (2007), после того как он предположил, что его необходимо переработать. Дэвис выразил обеспокоенность по поводу того, что на альбоме не было синглов, а другие указали, что общий тон альбома был слишком негативным. Но Кларксон отказалась менять то, что она считала очень личной записью.

Примерно в это же время Кларксон столкнулась с новыми трудностями в карьере. Она уволила свой менеджмент и отменила запланированный на лето 2007-го концертный тур. My December был выпущен в конце июня того же года и изначально имел высокие продажи, но над проектом все еще висело облако конфликта Кларксона-Дэвиса. Позже она выразила сожаление по поводу этого спора, заявив, что он был раздут чрезмерно. Кларксон назвал Дэвиса «ключевым советчиком» и «важной силой в моем успехе», добавив: «Он также оказал мне уважение, выпустив мой новый альбом, когда не был обязан это делать».

«Все, чего я когда-либо хотела»

В 2009 году Кларксон выпустила свой четвертый альбом All I Ever Wanted. Первый сингл с альбома, My Life Would Suck Without You, попал в эфир в январе 2009 года, поднявшись с 97-го места в Billboard Hot 100 до первого. The jump побил рекорд по величине прыжка на первое место. Это был второй раз, когда Кларксон побила этот рекорд; в 2002 году ее сингл American Idol A Moment Like This взлетел с 52-го места на первое. Альбом также поднялся на первое место в Соединенных Штатах, продав 255 000 копий за первую неделю, при этом Кларксон продолжает писать песни в соавторстве.