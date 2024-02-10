Победительница первого «Американского идола» с потрясающим голосом: путь к успеху Келли Кларксон

Кто такая Келли Кларксон?
Келли Кларксон выиграла первый сезон American Idol в 2002 году, получив приз в миллион долларов в виде контракта с RCA record. Ее первый сингл A Moment Like This поднялся с 52-го на первое место в чарте Billboard, а ее второй альбом Breakaway получил две премии «Грэмми». За Кларксоном последовало множество хитовых синглов, в том числе Because of You и «Моя жизнь была бы отстой без тебя». Артист также опубликовал детские книги, работает тренером по голосу и ведет дневное ток-шоу.
Келли Кларксон в шоу American Dreams. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Келли Брианна Кларксон родилась 24 апреля 1982 года в Форт-Уэрте, штат Техас. Кларксон окончила среднюю школу Берлесон в 2000 году, где пела в школьном хоре. После окончания школы она переехала в Лос-Анджелес, чтобы продолжить музыкальную карьеру.
Поддерживая себя многочисленными случайными заработками, Кларксон несколько раз появлялась на телевидении и в конце концов получила работу вокалистки у автора песен Джерри Гоффина. К сожалению, приступ невезения обескуражил ее, и вскоре после этого она вернулась в Техас. В 2002 году подруга рассказала ей о новом шоу по поиску талантов на телеканале Fox под названием American Idol, и Кларксон стала одной из 10 000 участниц.
Келли Кларксон в юности. Фото: соцсети
Победительница «Американского идола»
После изнурительных раундов отборочных матчей по телевидению и критических оценок судей Полы Абдул, Саймона Коуэлла и Рэнди Джексона Келли Кларксон одержала победу над Джастином Гуарини и стала первой победительницей конкурса хитов 4 сентября 2002 года. Ее официальным призом был контракт с RCA Record на миллион долларов; неофициальным призом была значительная доля славы.
«Благодарный»
В следующем месяце ее первый сингл A Moment Like This поднялся с 52-го на первое место в чартах Billboard. В 2003 году она дебютировала в полнометражном фильме «Забываемый от Джастина до Келли». К счастью, ее первый альбом удался намного лучше, чем фильм. «Благодарный» стал хитом, отчасти благодаря сногсшибательному синглу «Мисс Независимость».
Келли Кларксон, 2003 год. Фото: GlobalLook Press
«Отколовшаяся»
Кларксон утвердилась в качестве ведущей поп-звезды со своим вторым альбомом Breakaway (2004). Альбом породил несколько громких хитов, в том числе Since U Been Gone, Breakaway, Behind These Hazel Eyes и Walk Away. Это также принесло Кларксон две премии «Грэмми» в 2005 году: одну за лучшее женское поп-вокальное исполнение Since U Been Gone и другую за лучший поп-вокальный альбом — награду, которую она разделила с продюсером Клайвом Дэвисом и инженером/микшером Сербаном Генеа.
«Мой декабрь»
После продажи миллионов пластинок Кларксон находилась под большим давлением, требуя, чтобы хиты продолжали поступать. Но она хотела попробовать что-то другое. Кларксон не использовала ту же команду авторов песен, что и в прошлом, и больше полагалась на песни, которые написала в соавторстве. Результат привел к конфликту с Клайвом Дэвисом по поводу альбома My December (2007), после того как он предположил, что его необходимо переработать. Дэвис выразил обеспокоенность по поводу того, что на альбоме не было синглов, а другие указали, что общий тон альбома был слишком негативным. Но Кларксон отказалась менять то, что она считала очень личной записью.
Примерно в это же время Кларксон столкнулась с новыми трудностями в карьере. Она уволила свой менеджмент и отменила запланированный на лето 2007-го концертный тур. My December был выпущен в конце июня того же года и изначально имел высокие продажи, но над проектом все еще висело облако конфликта Кларксона-Дэвиса. Позже она выразила сожаление по поводу этого спора, заявив, что он был раздут чрезмерно. Кларксон назвал Дэвиса «ключевым советчиком» и «важной силой в моем успехе», добавив: «Он также оказал мне уважение, выпустив мой новый альбом, когда не был обязан это делать».
«Все, чего я когда-либо хотела»
В 2009 году Кларксон выпустила свой четвертый альбом All I Ever Wanted. Первый сингл с альбома, My Life Would Suck Without You, попал в эфир в январе 2009 года, поднявшись с 97-го места в Billboard Hot 100 до первого. The jump побил рекорд по величине прыжка на первое место. Это был второй раз, когда Кларксон побила этот рекорд; в 2002 году ее сингл American Idol A Moment Like This взлетел с 52-го места на первое. Альбом также поднялся на первое место в Соединенных Штатах, продав 255 000 копий за первую неделю, при этом Кларксон продолжает писать песни в соавторстве.
Келли Кларксон выступает вживую в Universal Orlando в рамках серии концертов Mardi Gras 2009. 28 марта 2009 г. Орландо, Флорида, США. Фото: Global Look Press
«Сильнее», «Кусочек за кусочком»
В 2011 году вышел пятый студийный альбом Кларксона — Stronger, который достиг второго места и включал синглы Mr. Know It All и Stronger (What Doesn't Kill You), причем последний стал третьим поп-треком певца № 1. В 2012 году последовал сборник лучших хитов, а в 2013 году Кларксон выпустила праздничный альбом Wrapped in Red. Затем, в 2015 году, Кларксон выпустила свой седьмой полноформатный студийный релиз Piece by Piece с синглом Heartbeat Song.
Келли Кларксон поет на церемонии включения рождественских огней на Риджент-стрит в Лондоне 8 ноября 2011 г. Фото: Global Look Press
«Смысл жизни»
В июне 2016 года Кларксон объявила, что подписала контракт с Atlantic Records с планами выпустить альбом под влиянием соула в 2017 году, который она записала той осенью под названием Meaning of Life. Альбом взлетел до второго места в чартах Billboard и включал в себя хитовые синглы Love So Soft, который был номинирован на премию «Грэмми», и Move You.
Тренер в «Голосе»
Келли Кларксон «Я и мой очень-очень-очень длинный шлейф из ткани». 14 февраля 2018 года. Фото: GlobalLook Press
В феврале 2018 года Кларксон присоединился к Адаму Левину, Алисии Киз и Блейку Шелтону в качестве тренеров 14-го сезона сериала «Голос». Одна из ее подопечных, 15-летняя Бринн Картелли, стала самой молодой победительницей в истории шоу. Позже Кларксон вернулся в 15, 16 и 17-й сезоны.
Кроме того, певица выступила ведущей на церемонии вручения премии Billboard Music Awards 2018 и была приглашена повторить обязанности ведущей в следующем году.
Келли Кларксон на музыкальной премии CMT Music Awards 2018, Нэшвилл, Теннесси. Фото: Global Look Press
«Шоу Келли Кларксон»
19 сентября 2018 года Кларксон объявила, что будет вести собственное эстрадное ток-шоу. «Мне нравится общаться с людьми, играть в игры, слушать музыку и находить способы помогать сообществам/организациям, — сказал Кларксон. —Иметь собственное ток-шоу, где я могу делать все эти вещи, — это в значительной степени работа моей мечты!» Премьера шоу Келли Кларксон состоялась год спустя, 9 сентября 2019 года, с Дуэйном Джонсоном в качестве ее первого гостя.
Книги и «Куклы с характером»
В сотрудничестве с HarperCollins Кларксон выпустила свою первую детскую книгу «Река Роза и волшебная колыбельная» в октябре 2016 года. Продолжение истории «Река Роза» и «Волшебное Рождество» вышло в октябре 2017 года. В обеих книгах есть оригинальная песня, написанная и исполненная художником.
Также в 2016 году Кларксон сотрудничал с Джанель Моне, Келли Роуленд, Леа Мишель, Зендайей и Мисси Эллиотт над синглом Мишель Обамы This Is for My Girls для продвижения образовательной инициативы первой леди Let Girls Learn.
В июле 2018 года было объявлено, что Кларксон присоединяется к актерскому составу анимационного фильма «Куклы с характером» (2019) вместе с Шелтоном, Моной и Ником Джонасом. Наряду с озвучиванием главной героини Мокси, Кларксон записал новый сингл Broken & Beautiful для саундтрека к фильму.
Личная жизнь
В декабре 2012 года Кларксон объявила о своей помолвке с Брэндоном Блэкстоком, ее парнем, с которым встречалась один год, написав на своей личной странице в соцсети:
«Я помолвлена! Я хотела, чтобы вы все знали! Самая счастливая ночь в моей жизни! Мне так повезло, и я с величайшим мужчиной на свете».
Блэксток — сын менеджера Кларксона Нарвела Блэкстока и пасынок певицы Ребы Макинтайр. Кларксон также отпраздновала свою помолвку исполнением своей песни Catch My Breath на канале VH1 Divas — это ее третье выступление на шоу на сегодняшний день.
Кларксон и Блэксток поженились в октябре следующего года. Свадебное торжество прошло на ферме Blackberry Farms в Теннесси 20 октября. Ровно месяц спустя, 20 ноября 2013 года, Кларксон снова использовала свой аккаунт в соцсети, чтобы опубликовать последние новости о своей личной жизни. Она объявила, что ждет первого ребенка от мужа Блэкстока.
«Я беременна! Брэндон и я так взволнованы! Лучший подарок на раннее Рождество», — написала она.
Келли Кларксон с дочкой Ривер, 7 октября 2014 года. Фото: Global Look Press
Кларксон и Блэксток приветствовали дочь Ривер Роуз 12 июня 2014 года. Второй ребенок пары, Ремингтон Александр, родился 12 апреля 2016 года. Кларксон также является мачехой двоих детей своего мужа от предыдущего брака.
Келли Кларксон: «Они все мои». Январь 2017 года. Фото: Global Look Press
Кларксон подала документы на развод с Блэкстоком в июне 2020 года после почти семи лет брака.