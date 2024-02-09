Как Даня Кашин связан с сериалом «Слово пацана» и режиссером Мартином Скорсезе

Даня Кашин. Фото: личная страница во «ВКонтакте»  

Teleprogramma.pro рассказывает, чем прославился рэпер и видеоблогер.

Когда в СМИ написали, что основатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров выбросил в окно телефон блогера Дани Кашина, число подписчиков последнего увеличилось практически вдвое. Эта история официально не подтвердилась, но существенно прибавила Кашину популярности. 

Впрочем, Даня известен не только как видеоблогер, но и как рэп-исполнитель и стример. И он всегда находит повод заявить о себе.  

Детство 

Данила Кашин родился 6 ноября 1996 года в Казани. О его родителях мало что известно. Однако в Сеть просачивалась информация, что отец Дани ушел из жизни, а с мамой у него натянутые взаимоотношения. 

Еще в детстве мальчик заинтересовался музыкой и мечтал связать с ней свою жизнь. Чтобы получить первую узнаваемость, Данила читал на улице рэп. 

Кстати, родной город Дани фигурирует в сериале «Слово пацана», рассказывающего об уличных разборках в Казани. В одном из своих интервью Даниил отметил, что в столице Татарстана действительно практически все было связано с улицей. И местные жители условно делились на две категории: уличные и не уличные. А все остальное, по словам Кашина, никого не интересовало. 

Даня Кашин в детстве. Фото: из открытых источников  

«Я никогда не был замешан во всяких таких темных движухах, но очень много моих знакомых (даже друзей) замешаны, улетали по статьям и так далее», — отмечал блогер.

Блогерство

Первый блогерский блин Дани Кашина вышел комом. Его канал «Шоу Кактусика» на YouTube просуществовал совсем небольшое количество времени. 

В 2012 году Кашин создал новый канал, в котором он начал пародировать представителей шоу-бизнеса, а также делать ремейки на их композиции. Так, под прицел Дани попадали Тимати, рэпер Фараон, ЛСП. Этот шаг существенно увеличил число подписчиков Кашина. 

Затем Данила Кашин завел блог для стримеров, в котором комментировал популярные игры, в том числе и Counter-Strike: Global Offensive.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль»!  

Музыка 

В 2016 году Даниил вплотную занялся музыкальной карьерой под псевдонимом DK INC. Нередко темы его песен и сюжеты клипов носили юмористический характер. Например, по задумке песни «Доширак» лапша быстрого приготовления стала запрещенным веществом, которую можно употреблять только в условиях подполья. 

Даня Кашин. Фото: YouTube.com 

В 2017 число просмотров клипа Данилы «Мемы», записанного совместно с Crazy Mega Hell, насчитывало больше двух миллионов просмотров. В феврале 2018 года поклонники Кашина обсуждали клип-пародию «Б бесит», который тоже привлек внимание общественности. 

А на создание трека «Любовь» его вдохновил роман между рэпером Фейсом и блогером Марьяной Ро. Кроме того, Даня Кашин сделал ремейк на композицию Марьяны «Вжух-вжух», также набравший значительное число просмотров. Кроме того, в этом году был выпущен трек «Лицемер». 

Многие поклонники DK отметили и его песню «Бабки», где он использовал оригинальный творческий ход – сэмплирование мычания персонажа в знаменитом фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» с участием Леонардо ди Каприо. Как оказалось, певец и блогер – давний поклонник творчества Скорсезе. Знает его фильмы наизусть и готов пересматривать их бесконечно. 

«Когда я садился писать «Бабки», я думал: «Ну что связано с деньгами? Нужно же как-то интересно это сделать…» А потом вспомнил «Волк с Уолл-стрит», я его много раз пересматривал, это один из моих любимых фильмов от моего самого любимого режиссера», — отмечал в одном из своих интервью Данила. 

В 2020 году у Даниила Кашина вышли клипы на песни «Все в порядке» и «Под луной», а в 2021-м — композиции Ping Pong и Praxx. 

Потом Даня все же решил сосредоточиться на блогерстве. Так, в эфире YouTube он слушал песни разных исполнителей, а потом обсуждал их с известными людьми. 

Скандал с участием Павла Дурова 

Дополнительную популярность Даня Кашин приобрел после скандала с участием создателя сетей «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. В 2017 году блогер попросил Павла сфотографироваться с ним, но Дуров выбросил его телефон в окно.  

Павел Дуров. Фото: Global Look Press  

Впрочем, на фоне интернет-популярности даже у Кашина иногда случались творческие выгорания. Так, в одном из своих интервью он признался, что два года находился в состоянии депрессии и почти не выходил из дома. Правда, и жил на накопленные пять миллионов рублей. 

Личная жизнь 

О личной жизни Кашина практически ничего не известно. Хотя в 2017 году ходили слухи о его отношениях с блогером, рэп-исполнительницей Елизаветой Романовой, известной как Лиззка. Оба подтвердили, что действительно являются друзьями, однако о серьезных чувствах речи не шло. 

В 2019 появились слухи о романе Кашина с видеоблогером Еленой Райтман, которые действительно подтвердились. Однако чувства между ними быстро угасли. 

Елена Райтман. Фото: социальная сеть «ВКонтакте»   

Дане Кашину также приписывали роман с Дашей Каплан, но это, скорее, были фантазии поклонников видеоблогеров. Сейчас Даня тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз. 

Рост и вес 

Рост Данилы Кашина — 196 сантиметров, вес — 86 килограммов. 

Даня Кашин. Фото: соцсеть во «ВКонтакте»   

Даня Кашин сейчас 

В 2023 году Кашин продолжил делиться новыми видеороликами на своем YouTube-канале. Также он сообщил, что планирует провести концерты в Москве и Санкт-Петербурге. 23 марта DK выступит в питерском Гигант Холле. 

Если вы заметили неточность в тексте, сообщите об этом на почту tele@teleprogramma.pro

Читайте также