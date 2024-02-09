Как Даня Кашин связан с сериалом «Слово пацана» и режиссером Мартином Скорсезе

Когда в СМИ написали, что основатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров выбросил в окно телефон блогера Дани Кашина, число подписчиков последнего увеличилось практически вдвое. Эта история официально не подтвердилась, но существенно прибавила Кашину популярности.

Впрочем, Даня известен не только как видеоблогер, но и как рэп-исполнитель и стример. И он всегда находит повод заявить о себе.

Детство

Данила Кашин родился 6 ноября 1996 года в Казани. О его родителях мало что известно. Однако в Сеть просачивалась информация, что отец Дани ушел из жизни, а с мамой у него натянутые взаимоотношения.

Еще в детстве мальчик заинтересовался музыкой и мечтал связать с ней свою жизнь. Чтобы получить первую узнаваемость, Данила читал на улице рэп.

Кстати, родной город Дани фигурирует в сериале «Слово пацана», рассказывающего об уличных разборках в Казани. В одном из своих интервью Даниил отметил, что в столице Татарстана действительно практически все было связано с улицей. И местные жители условно делились на две категории: уличные и не уличные. А все остальное, по словам Кашина, никого не интересовало.