Как Даня Кашин связан с сериалом «Слово пацана» и режиссером Мартином Скорсезе

Когда в СМИ написали, что основатель соцсети «ВКонтакте» Павел Дуров выбросил в окно телефон блогера Дани Кашина, число подписчиков последнего увеличилось практически вдвое. Эта история официально не подтвердилась, но существенно прибавила Кашину популярности.
Впрочем, Даня известен не только как видеоблогер, но и как рэп-исполнитель и стример. И он всегда находит повод заявить о себе.
Детство
Данила Кашин родился 6 ноября 1996 года в Казани. О его родителях мало что известно. Однако в Сеть просачивалась информация, что отец Дани ушел из жизни, а с мамой у него натянутые взаимоотношения.
Еще в детстве мальчик заинтересовался музыкой и мечтал связать с ней свою жизнь. Чтобы получить первую узнаваемость, Данила читал на улице рэп.
Кстати, родной город Дани фигурирует в сериале «Слово пацана», рассказывающего об уличных разборках в Казани. В одном из своих интервью Даниил отметил, что в столице Татарстана действительно практически все было связано с улицей. И местные жители условно делились на две категории: уличные и не уличные. А все остальное, по словам Кашина, никого не интересовало.
Даня Кашин в детстве. Фото: из открытых источников
«Я никогда не был замешан во всяких таких темных движухах, но очень много моих знакомых (даже друзей) замешаны, улетали по статьям и так далее», — отмечал блогер.
Блогерство
Первый блогерский блин Дани Кашина вышел комом. Его канал «Шоу Кактусика» на YouTube просуществовал совсем небольшое количество времени.
В 2012 году Кашин создал новый канал, в котором он начал пародировать представителей шоу-бизнеса, а также делать ремейки на их композиции. Так, под прицел Дани попадали Тимати, рэпер Фараон, ЛСП. Этот шаг существенно увеличил число подписчиков Кашина.
Затем Данила Кашин завел блог для стримеров, в котором комментировал популярные игры, в том числе и Counter-Strike: Global Offensive.
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Музыка
В 2016 году Даниил вплотную занялся музыкальной карьерой под псевдонимом DK INC. Нередко темы его песен и сюжеты клипов носили юмористический характер. Например, по задумке песни «Доширак» лапша быстрого приготовления стала запрещенным веществом, которую можно употреблять только в условиях подполья.
Даня Кашин. Фото: YouTube.com
В 2017 число просмотров клипа Данилы «Мемы», записанного совместно с Crazy Mega Hell, насчитывало больше двух миллионов просмотров. В феврале 2018 года поклонники Кашина обсуждали клип-пародию «Б бесит», который тоже привлек внимание общественности.
А на создание трека «Любовь» его вдохновил роман между рэпером Фейсом и блогером Марьяной Ро. Кроме того, Даня Кашин сделал ремейк на композицию Марьяны «Вжух-вжух», также набравший значительное число просмотров. Кроме того, в этом году был выпущен трек «Лицемер».
Многие поклонники DK отметили и его песню «Бабки», где он использовал оригинальный творческий ход – сэмплирование мычания персонажа в знаменитом фильме Мартина Скорсезе «Волк с Уолл-стрит» с участием Леонардо ди Каприо. Как оказалось, певец и блогер – давний поклонник творчества Скорсезе. Знает его фильмы наизусть и готов пересматривать их бесконечно.
«Когда я садился писать «Бабки», я думал: «Ну что связано с деньгами? Нужно же как-то интересно это сделать…» А потом вспомнил «Волк с Уолл-стрит», я его много раз пересматривал, это один из моих любимых фильмов от моего самого любимого режиссера», — отмечал в одном из своих интервью Данила.
В 2020 году у Даниила Кашина вышли клипы на песни «Все в порядке» и «Под луной», а в 2021-м — композиции Ping Pong и Praxx.
Потом Даня все же решил сосредоточиться на блогерстве. Так, в эфире YouTube он слушал песни разных исполнителей, а потом обсуждал их с известными людьми.
Скандал с участием Павла Дурова
Дополнительную популярность Даня Кашин приобрел после скандала с участием создателя сетей «ВКонтакте» и Telegram Павла Дурова. В 2017 году блогер попросил Павла сфотографироваться с ним, но Дуров выбросил его телефон в окно.
Павел Дуров. Фото: Global Look Press
Впрочем, на фоне интернет-популярности даже у Кашина иногда случались творческие выгорания. Так, в одном из своих интервью он признался, что два года находился в состоянии депрессии и почти не выходил из дома. Правда, и жил на накопленные пять миллионов рублей.
Личная жизнь
О личной жизни Кашина практически ничего не известно. Хотя в 2017 году ходили слухи о его отношениях с блогером, рэп-исполнительницей Елизаветой Романовой, известной как Лиззка. Оба подтвердили, что действительно являются друзьями, однако о серьезных чувствах речи не шло.
В 2019 появились слухи о романе Кашина с видеоблогером Еленой Райтман, которые действительно подтвердились. Однако чувства между ними быстро угасли.
Елена Райтман. Фото: социальная сеть «ВКонтакте»
Дане Кашину также приписывали роман с Дашей Каплан, но это, скорее, были фантазии поклонников видеоблогеров. Сейчас Даня тщательно скрывает свою личную жизнь от посторонних глаз.
Рост и вес
Рост Данилы Кашина — 196 сантиметров, вес — 86 килограммов.
Даня Кашин. Фото: соцсеть во «ВКонтакте»
Даня Кашин сейчас
В 2023 году Кашин продолжил делиться новыми видеороликами на своем YouTube-канале. Также он сообщил, что планирует провести концерты в Москве и Санкт-Петербурге. 23 марта DK выступит в питерском Гигант Холле.
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