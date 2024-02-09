Ставила хореографию на «Фабрике звезд», нашла любовь на «Танцах»: как сложилась карьера и личная жизнь Екатерины Решетниковой

Екатерина Решетникова родилась в Новосибирске 1 ноября 1982 года. Она росла подвижным творческим ребенком, и родители записали ее в танцевальную школу. Этим жестом они и предопределили судьбу дочки, которая стала стремительно развиваться в выбранном направлении и достигать высот.
Екатерина Решетникова в детстве. Фото: соцсети Е.Решетниковой
Сначала девочка занималась спортивной акробатикой и вскоре получила первый взрослый разряд. С 13 лет она выступала на соревнованиях и очень легко завоевывала первые места. Затем стала участвовать в международных турнирах по фитнесу, где смогла заявить о себе.
Окончив школу, поступила на факультет физической культуры Новосибирского педагогического вуза, с дипломом которого отправилась покорять Москву.
Начало карьеры
В Москве Решетникова оказалась в 2003 году. Здесь она работала танцовщицей и отлично помнит, что размер своего первого столичного гонорара до сих пор.
«Я танцевала два номера и получила 200 долларов. Потратила их на жизнь, потому что я тогда только переехала в столицу и пыталась, как говорят, зацепиться», - делилась с Teleprogramma.pro хореограф.
Через год после переезда Катя, имеющая рост 165 см и вес 53 кг, отправилась на кастинг шоу канала MTV «Звезда танцпола», где продемонстрировала свой хореографический талант. Ей повезло – из 3500 претендентов выбрали ее и еще 79 наиболее отличившихся. За время участия в проекте девушку пригласил в свой танцевальный коллектив Street Jazz ведущий Сергей Мандрик, который работал хореографом на «Фабрике звезд».
Екатерина Решетникова в шоу «Звезда танцпола». Фото: соцсети Е.Решетниковой
«Фабрика звезд» и «Танцы»
Решетникова стажировалась несколько месяцев, а затем вошла в состав шоу-балета, и стала преподавать в танцевальной школе Мандрика. Благодаря этому она стала педагогом-репетитором в шестом сезоне «Фабрики звезд» (2006). Здесь она познакомилась со многими людьми, включая Мигеля, с которым сохраняет дружбу по сей день.
Позднее Екатерина работала с такими звездами, как группа «Тутси», певица Елка, Бьянка. Снялась в клипах многих исполнителей, таких, как Иракли («Белый пляж»), группа «Серебро» (Song #1). Также она стала наставницей в шоу «Другая жизнь», где люди пробуют себя в совершенно диаметральных сферах деятельности.
Екатерина Решетникова в шоу "Танцы". Кадр из шоу
В 2010-е годы Решетникова стала хореографом проектов Первого канала «Универсальный артист», «Большая перемена», «Один в один». В 2014 году ее пригласили в шоу «Танцы» на ТНТ, где она работала с командой подопечных хореографа Мигеля и регулярно выходила на сцену с участниками. Здесь наставница помогала коллеге на протяжении нескольких сезонов, а также работала в «Битве сезонов».
В 2020 году проект «Танцы» должен был завершиться – Екатерина сообщала, что будет скучать по закрывающемуся шоу. Правда, уже через год вместе с Егором Кридом заняла кресло приглашенного члена жюри в проекте «Новые танцы» на ТНТ. а в 2022-м уже стала полноправным судьей и наставником передачи.
Екатерина Решетникова в кресле судьи на шоу "Танцы". Фото: соцсети Е.Решетниковой
Другие проекты
С 2016 года Екатерина стала работать с детьми в проекте PROKIDS, где занимались подопечные от 8 до 13 лет.
В следующем году Решетникова вместе с Игорем Рудником стала режиссером-постановщиком шоу BOLERO by Liasan Utiasheva. Задача перед танцмейстерами стояла непростая – объединить искусство и спорт, преподнести это в формате пластического спектакля. Вместе с главной героиней, гимнасткой Утяшевой, на сцене были задействованы такие известные танцоры, как Максим Нестерович, Антон Пануфник, Иван Можайкин.
Екатерина Решетникова и Елена Темникова дружат много лет. Кадр из YouTube-канала Ляйсан Утяшевой
В том же году Решетникова выступила хореографом концертного тура Елены Темниковой TEMNIKOVA 17/18. С мужем Максимом Нестеровичем Екатерина не только ставила номера, но и выходила на сцену, объездив с гастролями многие уголки страны.
В 2020 году вместе с коллегой Игорем Рудником она открыла школу хореографии «PPOтанцы» в Москве, которую мечтает превратить в танцевальную Мекку.
Личная жизнь
За плечами Решетниковой брак с участником шоу «Танцы» на ТНТ Максимом Нестеровичем. Он пришел на проект во втором сезоне (2016 год), и долгое время роман развивался за кулисами шоу. Он стал победителем того года, позвал Екатерину замуж, и пара сыграла свадьбу уже в апреле.
Екатерина Решетникова и Максим Нестерович. Фото: соцсети М.Нестеровича
А о причинах развода, который состоялся в 2019 году, Екатерина предпочла умолчать. Сообщила лишь, что ее «совместное плавание» с Нестеровичем закончилось.
Долго Решетниковой после этого приписывали роман с Игорем Рудником. Поскольку хореографы много времени проводили вместе, и даже на открытие своей школы пришли одетыми как молодожены – он в костюме, она в подвенечном платье. Только это оказался такой пиар-ход, а отношения между ними были только рабочие.
Екатерина Решетникова и Игорь Рудник. Фото: соцсети Е.Решетниковой
В 2024 году Екатерина заинтриговала подписчиков в Сети снимком, на котором обнимает некоего незнакомца. Нового избранника она не спешит представлять публике и старается не афишировать личное.
Екатерина Решетникова с новым бойфрендом. Фото: соцсети Е.Решетникова
Карьера сегодня
Решетникова продолжает развивать свою танцевальную школу. Она преподает сама как очно, так и онлайн.
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