Ставила хореографию на «Фабрике звезд», нашла любовь на «Танцах»: как сложилась карьера и личная жизнь Екатерины Решетниковой

Сначала девочка занималась спортивной акробатикой и вскоре получила первый взрослый разряд. С 13 лет она выступала на соревнованиях и очень легко завоевывала первые места. Затем стала участвовать в международных турнирах по фитнесу, где смогла заявить о себе.

Окончив школу, поступила на факультет физической культуры Новосибирского педагогического вуза, с дипломом которого отправилась покорять Москву.

Начало карьеры

В Москве Решетникова оказалась в 2003 году. Здесь она работала танцовщицей и отлично помнит, что размер своего первого столичного гонорара до сих пор.

«Я танцевала два номера и получила 200 долларов. Потратила их на жизнь, потому что я тогда только переехала в столицу и пыталась, как говорят, зацепиться», - делилась с Teleprogramma.pro хореограф.

Через год после переезда Катя, имеющая рост 165 см и вес 53 кг, отправилась на кастинг шоу канала MTV «Звезда танцпола», где продемонстрировала свой хореографический талант. Ей повезло – из 3500 претендентов выбрали ее и еще 79 наиболее отличившихся. За время участия в проекте девушку пригласил в свой танцевальный коллектив Street Jazz ведущий Сергей Мандрик, который работал хореографом на «Фабрике звезд».