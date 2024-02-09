Как Бейонсе простила измены мужу, и почему ей платят миллион долларов за один пост в Сети

Бейонсе (полное имя Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) многие знают как популярную певицу, актрису, танцовщицу и законодательницу стиля. Однако на этом социальные роли американской звезды не заканчиваются. Она является мамой, женой, прошедшей путь от предательства мужа до абсолютного прощения и бизнесвумен, способной вести с успехом любое дело.
Детство Бейонсе
Детство у Бейонсе было таким, что не давало ей никакого выбора в будущем. Казалось, сама судьба предрешила за нее, что она станет артисткой. Ее папа Мэтью Ноулз был звукорежиссером, а мама Тина Ноулз — дизайнером одежды.
Именно она привила дочери чувство стиля и умение самовыражаться. Отец же развил в наследнице музыкальный слух и страсть к сцене.
Вторая дочь Мэтью и Тины, сестра Бейонсе Соланж тоже с детства пела и является популярной певицей в США.
Бейонсе занималась музыкой и танцами почти с самого рождения, а с семи лет уже познала первую славу, став номинантом на премию The Sammy и выиграв вокальный конкурс среди школьников.
Далее Бейонсе сделала музыкальные конкурсы делом своей жизни, победив только в детстве и юности в 30 из них.
Еще учась в средней школе, Бейонсе два года работала солисткой хора в церкви, нарабатывая вокальный опыт.
Юная Бейонсе. Фото: соцсети Бейонсе
Творческий путь Бейонсе
Первым музыкальным коллективом Бейонсе стала девичья рэп-группа Girl’s Tyme, которая состояла из 6 участниц. Тогда восходящая звезда еще училась в школе.
Девочки планировали победить в телешоу талантов Star Search, но не смогли. Коллектив сократился до 4 человек, а руководить им стал папа Бейонсе, старясь продвинуть свою дочь.
После реформации группа стала носить название Destiny’s Child. По началу коллектив выступал на разогреве у звезд, а в 1997 отец Бейонсе смог выбить для них настоящий контракт со звукозаписывающей студией Columbia Records. Спустя год коллектив выпустил свой первый альбом, а их песня Killing Time стала саундтреком к фильму «Люди в черном».
Однако настоящими звездами участницы коллектива Destiny’s Child стали после выхода второго альбома The Writing’s on the Wall. Его продажи превысили 8 миллионов экземпляров и принесли премию «Грэмми».
Коллектив Бейонсе выпустил еще несколько дисков, но их слава стала постепенно угасать, и в 2004 году они явили миру последний альбом и распались.
Юная Бейонсе. Фото: Global Look Press
Сольная карьера Бейонсе
Сольно Бейонсе стала выступать за год до последнего альбома Destiny’s Child. И сразу имела оглушительный успех. Ее дебютный диск Dangerously in Love стал четырежды платиновым и попал на первые строчки американского хит-парада Billboard. Благодаря альбому певица получила 5 премий «Грэмми».
Дальнейшие музыкальные альбомы ни капли не сбавляли обороты популярности Бейонсе. А на 52-й церемонии «Грэмми» Бейонсе была номинирована в 10 категориях и выиграла 6 из них.
Однако на 59-й премии «Грэмми» Бейонсе провалилась по всем фронтам. Из 9 номинаций она не смогла залететь ни в одну из них.
Звезда взяла некоторую паузу в карьере, во время которой родила близнецов — сына и дочь. А в 2018 году громко вернулась на сцену, организовав роскошное шоу на фестивале Coachella.
На нем Бейонсе спела с мужем Джей Зи, исполнила танец с сестрой Соланж и воссоединилась с коллективом Destiny’s Child.
Уже через год Бейонсе получила очередную награду «Грэмми» за совместный альбом с мужем Everything Is Love.
В 2021 году певица возглавила список лидеров по количеству собранных «Грэмми» среди женщин. Ей дали 28 статуэток.
Бейонсе получила «Грэмми». Фото: Global Look Press
Бизнес певицы и ее состояние
Бейонсе при своей сумасшедшей занятости в творчестве исхитряется к тому же успешно вести сразу несколько направлений бизнеса.
Она выпускает духи Heat, Heat Ultimate Elixir, Heat Rush, Heat Wild Orchid, Midnight Heat и Heat Mrs. Carter Show World Tour.
В коллаборации с TopShop производит линию женской спортивной одежды Ivy Park.
Она владеет видеозаписывающей компанией Parkwood Entertainment, музыкальным стриминговым приложением Tidal (совместно с мужем и Мадонной), компанией по производству соков WTRMLN WTR.
Кроме того, Бейонсе имеет рекламные контракты с несколькими мировыми брендами, включая «Пепси», «Армани» и «Адидас». А за размещение одного поста в ее соцсетях артистке платят около 1 миллиона долларов, ведь каждое сообщение от нее производит фурор среди публики.
В настоящий момент Бейонсе, наряду с Кэти Перри и Тейлор Свифт, является самой высокооплачиваемой певицей. В 2018 году она вошла в список самых богатых женщин «Форбс», заработавших собственным трудом. Звезда стала 35-й в сотне лучших.
Ее состояние оценивают более чем в 355 миллионов долларов.
Бейонсе на сцене. Фото: Global Look Press
Предательство Джей Зи
Бейонсе знакома со своим мужем рэпером Джей Зи (Шоном Кори Картером) с 2002 года. Однако это не было любовью с первого взгляда. На первое свидание пара отправилась только через полтора года после знакомства. И только в 2008 году они узаконили отношения. По словам артистки, она вовсе не стремилась замуж.
Певица никогда не любила афишировать личную жизнь и поэтому их свадьба прошла практически под грифом «совершенно секретно». Гостям (узкому кругу близких людей) запрещалось во время церемонии и проведения праздника использовать мобильные телефоны. И после бракосочетания Бейонсе долго не носила обручальное кольцо, дабы не привлекать к событию внимание поклонников и журналистов.
Свадьба Бейонсе и Джей Зи. Фото: Global Look Press
Впрочем, о своей первой беременности Бейонсе решила объявить публике в 2011 году во всеуслышание — прямо на церемонии MTV Video Music Awards. В январе 2012-го у нее появилась на свет дочка Блю Айви Картер. Рожала знаменитость, конечно же, в клинике тайно, под именем Ингрид Джексон.
Свою вторую беременность близнецами Руми и Сэром Бейонсе тоже не скрывала и являлась на вечеринки в нарядах, подчеркивающих животик. Хотя в народе неожиданно стали расползаться слухи о том, что вынашивала близняшек звезда не сама, а суррогатная мама. При этом Бейонсе не раз рассказывала в интервью, что мучилась во время этой беременности сильным токсикозом. В какой-то момент ее состояние стало угрожающим и для нее самой, и для ее будущих детей. Поэтому врачи решили срочно оперировать артистку.
Появившись раньше положенного времени в феврале 2017-го, малыши целый месяц провели в отделении интенсивной терапии.
В настоящий момент Бейонсе утверждает, что в ее личной жизни все отлично, но после рождения близнецов она откровенно призналась поклонникам, что ее отношения с Джей Зи не были гладкими. Его не раз подозревали в изменах, заставая в компании то одной знаменитой красотки, то другой.
В частности, рэпер был не раз застукан папарацци с дизайнером Рейчел Рой, а также с популярной певицей Ритой Орой. Говорили и про роман с Рианной, к которой сильно ревновала Бейонсе. В какой-то момент они даже расстались из-за этого на целый год, но знаменитость нашла в себе силы простить неверного мужа и воссоединить семью.
Бейонсе не скрыла от почитателей, что ее альбом «Лимонд» — это творческий выплеск ее переживаний из-за отношений с мужем и его предательствах.
Бейонсе. Джей Зи и их дочь Блю Айви Картер. Фото: Global Look Press
Хэппи энд по-американски
Чтобы закрепить свое воссоединение и примирение Бейонсе и Джей Зи купили совместный особняк в Малибу за 60 миллионов долларов. В доме имеется 13 спален, 11 ванных, 3 кухни, огромный домашний кинотеатр, бассейн и вертолетная площадка, работает система «Умный дом».
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