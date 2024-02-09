Как Бейонсе простила измены мужу, и почему ей платят миллион долларов за один пост в Сети

Бейонсе (полное имя Бейонсе Жизель Ноулз-Картер) многие знают как популярную певицу, актрису, танцовщицу и законодательницу стиля. Однако на этом социальные роли американской звезды не заканчиваются. Она является мамой, женой, прошедшей путь от предательства мужа до абсолютного прощения и бизнесвумен, способной вести с успехом любое дело.

Детство Бейонсе

Детство у Бейонсе было таким, что не давало ей никакого выбора в будущем. Казалось, сама судьба предрешила за нее, что она станет артисткой. Ее папа Мэтью Ноулз был звукорежиссером, а мама Тина Ноулз — дизайнером одежды.

Именно она привила дочери чувство стиля и умение самовыражаться. Отец же развил в наследнице музыкальный слух и страсть к сцене.

Вторая дочь Мэтью и Тины, сестра Бейонсе Соланж тоже с детства пела и является популярной певицей в США.

Бейонсе занималась музыкой и танцами почти с самого рождения, а с семи лет уже познала первую славу, став номинантом на премию The Sammy и выиграв вокальный конкурс среди школьников.

Далее Бейонсе сделала музыкальные конкурсы делом своей жизни, победив только в детстве и юности в 30 из них.

Еще учась в средней школе, Бейонсе два года работала солисткой хора в церкви, нарабатывая вокальный опыт.