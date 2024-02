Как Бейонсе простила измены мужу, и почему ей платят миллион долларов за один пост в Сети

Творческий путь Бейонсе

Первым музыкальным коллективом Бейонсе стала девичья рэп-группа Girl’s Tyme, которая состояла из 6 участниц. Тогда восходящая звезда еще училась в школе.

Девочки планировали победить в телешоу талантов Star Search, но не смогли. Коллектив сократился до 4 человек, а руководить им стал папа Бейонсе, старясь продвинуть свою дочь.

После реформации группа стала носить название Destiny’s Child. По началу коллектив выступал на разогреве у звезд, а в 1997 отец Бейонсе смог выбить для них настоящий контракт со звукозаписывающей студией Columbia Records. Спустя год коллектив выпустил свой первый альбом, а их песня Killing Time стала саундтреком к фильму «Люди в черном».

Однако настоящими звездами участницы коллектива Destiny’s Child стали после выхода второго альбома The Writing’s on the Wall. Его продажи превысили 8 миллионов экземпляров и принесли премию «Грэмми».

Коллектив Бейонсе выпустил еще несколько дисков, но их слава стала постепенно угасать, и в 2004 году они явили миру последний альбом и распались.