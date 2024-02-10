Одна из немногих в Голливуде, кто не обидится, если ее назвать стервой: биография Джоан Коллинз

Краткий обзор

Джоан Коллинз родилась 23 мая 1933 года в Лондоне, Англия. Свою первую роль в кино она получила в фильме 1951 года «Леди Годива снова едет верхом». В течение следующих трех десятилетий она перемежала серию ролей в второстепенных фильмах частыми появлениями на телевидении и съемками в пин-апах. В 1981 году Коллинз была вызвана на прослушивание в «Династии» и получила роль Алексис Кэррингтон Колби. После «Династии» Коллинз продолжала играть и писать.

Ранняя жизнь

Актриса Джоан Генриетта Коллинз родилась 23 мая 1933 года в Лондоне, Англия. Она старшая дочь Эльзы Бессант Коллинз, бывшей хозяйки ночного клуба, и Джозефа Уильяма Коллинза, успешного агента по подбору талантов, среди клиентов которого были Том Джонс и The Beatles. У ее матери -англиканки британского происхождения и отца-еврея южноафриканского происхождения родилось еще двое общих детей: Джеки (успешная писательница, чьи книги разошлись тиражом более 400 миллионов экземпляров) в 1937 году и Билл в 1946 году.