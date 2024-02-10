Одна из немногих в Голливуде, кто не обидится, если ее назвать стервой: биография Джоан Коллинз

Краткий обзор
Джоан Коллинз родилась 23 мая 1933 года в Лондоне, Англия. Свою первую роль в кино она получила в фильме 1951 года «Леди Годива снова едет верхом». В течение следующих трех десятилетий она перемежала серию ролей в второстепенных фильмах частыми появлениями на телевидении и съемками в пин-апах. В 1981 году Коллинз была вызвана на прослушивание в «Династии» и получила роль Алексис Кэррингтон Колби. После «Династии» Коллинз продолжала играть и писать.
Ранняя жизнь
Актриса Джоан Генриетта Коллинз родилась 23 мая 1933 года в Лондоне, Англия. Она старшая дочь Эльзы Бессант Коллинз, бывшей хозяйки ночного клуба, и Джозефа Уильяма Коллинза, успешного агента по подбору талантов, среди клиентов которого были Том Джонс и The Beatles. У ее матери -англиканки британского происхождения и отца-еврея южноафриканского происхождения родилось еще двое общих детей: Джеки (успешная писательница, чьи книги разошлись тиражом более 400 миллионов экземпляров) в 1937 году и Билл в 1946 году.
Джоан Коллинз в детстве. Фото: соцсети
Джоан Коллинз была такой хорошенькой в детстве, что ее мать повесила на ее коляску табличку, предупреждающую чересчур нетерпеливых доброжелателей: «Не целуйтесь». Во время Второй мировой войны семья Коллинз сидела на корточках на станциях метро вместе с другими лондонцами, пока на город сыпались немецкие бомбы. Мать Коллинз умерла в 1962 году. Ее отец снова женился, и у него родилась еще одна дочь, на 35 лет моложе Джоан.
Джоан Коллинз в молодости. Фото: соцсети
Джоан Коллинз переехала в Голливуд в 1950-х годах с мечтами стать звездой. Свою первую роль в кино она получила в роли некредитованной участницы конкурса красоты в фильме 1951 года «Леди Годива снова едет верхом». В течение следующих трех десятилетий она перемежала серию ролей в второстепенных фильмах частыми появлениями на телевидении и съемками в пин-апах.
Она стала звездой Голливуда, управляя фирменным розовым «Тандербердом» и завязывая громкие связи с ведущими мужчинами, включая Денниса Хоппера, Гарри Белафонте и Уоррена Битти.
Она появилась в «Жеребце» и «Стерве» — безумно популярных экранизациях романов ее сестры Джеки. В 1978 году она опубликовала свои первые мемуары «Несовершенное прошлое» — похотливый отчет о своих похождениях. Они стали бестселлером.
Джоан Коллинз в фильме 1979 года «Стерва». Фото: кадр из фильма
Слава в мыльной опере
В 1981 году Коллинз была вызвана на прослушивание в сериал «Династия», в то время испытывавший трудности во втором сезоне прайм-тайма, после того, как актриса Софи Лорен отказалась от роли. Она взяла на себя роль Алексис Кэррингтон Колби, злобной, мстительной бывшей жены патриарха Блейка Кэррингтона (его играет Джон Форсайт). Рейтинги немедленно взлетели. Продюсеры приписали Коллинз восстановление рейтингов шоу.
«Мы не писали Джоан Коллинз, — сказал создатель шоу Аарон Спеллинг. — Она сыграла Джоан Коллинз. Мы написали персонажа, но его могли бы сыграть 50 человек, и 49 из них потерпели бы неудачу. У нее все получилось».
Джоан Коллинз в сериале «Династия» (1981–1989). Фото: кадр из сериала
Коллинз шесть раз номинировалась на «Золотой глобус», наконец, выиграв один в 1983 году. Она также получила премию «Эмми» за свое выступление в шоу. Поклонники настолько отождествляли Коллинз с ее непримиримо мстительным характером, что более чем через два десятилетия после финала шоу люди продолжали узнавать в ней на улице Колби. «Династия» прекратила показ на телевидении в 1989 году, но Коллинз снова появился в роли Колби в мини-сериале 1991 года «Династия: Воссоединение».
Жизнь за кадром
Жизнь Джоан Коллинз за кадром часто была такой же драматичной, как и роли, которые она играла. Она вышла замуж за своего первого мужа, ирландского актера Максвелла Рида, в 1952 году и развелась с ним в 1956 году после того, как, по словам Коллинз, он попытался продать ее арабскому шейху для секса на одну ночь. Она вышла замуж за второго мужа Энтони Ньюли в 1963 году, и до их развода в 1970 году у них родились дочь и сын.
Джоан Коллинз с дочерью и новорожденным сыном, 1962 год. Фото: Global Look Press
У нее родилась дочь Кэти от ее третьего мужа, президента Apple Records Рона Касса, за время их 11-летнего брака, который начался в 1972 году. Ее четвертый брак, со шведским поп-певцом Питером Холмом, распался всего через 13 месяцев в результате беспорядочного развода 1987 года. В феврале 2002 года Коллинз вышла замуж за своего пятого мужа, менеджера театральной компании Перси Гибсона, который моложе ее на 32 года. Они возобновили свои брачные обеты в 2009 году.
Джоан Коллинз с мужем Перси Гибсоном. Фото:GlobalLook Press
После «Династии» Коллинз продолжала играть и писать, сочиняя книги о красоте для самопомощи наряду с любовными романами, полными тайн и убийств. В 1996 году она оказалась втянутой в неловкую судебную тяжбу со своим издательством художественной литературы Random House, которое обвинило Коллинз в разрыве контракта на две книги стоимостью 4 миллиона долларов. Присяжные вынесли решение в пользу Коллинз после широко обсуждаемого публичного судебного процесса, в ходе которого ее писательские таланты были принижены в суде.
В 1997 году королева Елизавета II присвоила Коллинз звание офицера ордена Британской империи за ее вклад в искусство и благотворительность. В марте 2015 года Коллинз стала дамой после того, как принц Чарльз присвоил ей почетное звание командора ордена Британской империи (DBE) за благотворительную деятельность актрисы. В декабре 2014 года королева Елизавета II присвоила Коллинз звание дамы-командора ордена Британской империи в знак признания «за заслуги в благотворительности».
Проработав более полувека в шоу-бизнесе, Коллинз продолжает сниматься, писать и заниматься благотворительностью. Ее официальный сайт и блог украшены фотографиями Коллинз в атласе и драгоценностях, доказывающими, что актриса не утратила склонности к драматизму.
Джоан Коллинз. 10 ноября 2023 года. Фото: Global Look Press
Семейная трагедия
19 сентября 2015 года младшая сестра Джоан Коллинз Джеки умерла от рака груди на поздней стадии. Джеки крайне скрытно рассказывала о своей болезни, которая была диагностирована шесть с половиной лет назад, и рассказала сестре только за две недели до ее смерти.
В своем последнем интервью Джеки сказала People 14 сентября, что не хочет обременять Джоан новостями, сославшись на то, что «это действительно повлияло бы на нее. Я просто чувствовала, что ей это не нужно в ее жизни. очень позитивная и очень общительная, но я не уверен, насколько она сильна, поэтому не хотел обременять ее этим».
Джеки и Джоан Коллинз в молодости. Фото: соцсети
Хотя Джоан была шокирована, когда Джеки сообщила эту новость, они сблизились еще больше.
«Она была моей лучшей подругой, — заявила Джоан о смерти сестры. — Я восхищаюсь тем, как она справилась с этим. Она была замечательным, смелым и красивым человеком, и я люблю ее».