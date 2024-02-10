От внучки рабыни до королевы поп-музыки: путь к славе Дайаны Росс

Кто такая Дайана Росс?

Дайана Росс начала петь с друзьями еще подростком и в конце концов сформировала новаторское трио 1960-х the Supremes, выпустившее такие хиты, как Come See About Me и You Can't Hurry Love. Росс ушла из сольной карьеры в 1969 году, позже достигнув № 1 с такими хитами, как Ain't No Mountain Enough High и Love Hangover.

Она также снялась в фильмах «Красное дерево» и «Леди поет блюз», за последний из которых была номинирована на премию «Оскар». Несмотря на личные и профессиональные взлеты и падения, Росс выдержала испытание временем как исполнитель, чья карьера насчитывает более четырех десятилетий.

Ранняя жизнь и высшие силы

Росс родился 26 марта 1944 года в Детройте, штат Мичиган. Завоевав репутацию опытного исполнителя, Росс начал петь в группе the Primettes вместе с друзьями Мэри Уилсон, Флоренс Баллард и Барбарой Мартин еще подростком. Мартин в конце концов выбыла, но оставшиеся участники группы стали всемирно успешным R & B и поп-трио 1960-х годов the Supremes (позже названным «Дайана Росс и the Supremes»).