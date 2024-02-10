От внучки рабыни до королевы поп-музыки: путь к славе Дайаны Росс

Кто такая Дайана Росс?
Дайана Росс начала петь с друзьями еще подростком и в конце концов сформировала новаторское трио 1960-х the Supremes, выпустившее такие хиты, как Come See About Me и You Can't Hurry Love. Росс ушла из сольной карьеры в 1969 году, позже достигнув № 1 с такими хитами, как Ain't No Mountain Enough High и Love Hangover.
Она также снялась в фильмах «Красное дерево» и «Леди поет блюз», за последний из которых была номинирована на премию «Оскар». Несмотря на личные и профессиональные взлеты и падения, Росс выдержала испытание временем как исполнитель, чья карьера насчитывает более четырех десятилетий.
Ранняя жизнь и высшие силы
Росс родился 26 марта 1944 года в Детройте, штат Мичиган. Завоевав репутацию опытного исполнителя, Росс начал петь в группе the Primettes вместе с друзьями Мэри Уилсон, Флоренс Баллард и Барбарой Мартин еще подростком. Мартин в конце концов выбыла, но оставшиеся участники группы стали всемирно успешным R & B и поп-трио 1960-х годов the Supremes (позже названным «Дайана Росс и the Supremes»).
Дайана Росс в молодости. Фото: соцсети
Подписанные на Motown Records знаменитым продюсером и основателем лейбла Берри Горди – младшим, в 1961 году The Supremes записали свой первый хит № 1 Where Did Our Love Go? (1964). Затем трио побило музыкальные рекорды, выпустив серию из четырех дополнительных синглов, возглавивших чарты — Baby Love (1964), Come See About Me (1964), Stop! Во имя любви (1965) и Back in My Arms Again (1965). Таким образом, они стали первой американской группой, у которой пять песен подряд заняли первое место.
The Supremes — американская вокальная группа: Флоренс Баллард, Мэри Уилсон и Дайана Росс. 15 марта 1965 года; Лондон, Англия, Великобритания. Фото: Global Look Press
Всего группа записала 12 монументальных хитов № 1, в том числе I Hear a Symphony (1965), You Can't Hurry Love (1966), The Happening (1967), Love Child (1968) и Someday We'll Be Together (1969). Таким образом, они установили феноменальный рекорд, став американской вокальной группой с наибольшим количеством позиций в чартах Billboard в истории.
Песни Дайаны Росс: 1969–1976
Росс покинул the Supremes ради сольной карьеры в 1969 году и продолжала оставаться музыкальной опорой в следующем году с песней «Протяни руку и коснись чьей-нибудь руки», вошедшей в топ-20, и песней № 1 Ain't No Mountain Enough High.
Среди множества альбомов другими хитами Росс 1970-х годов были Touch Me in the Morning (1973), Theme From Mahogany (Do You Know Where You're Going To) (1976) и чувственная танцевальная классика Love Hangover (1976) — все три трека достигли № 1 в поп-чартах.
Фильмы: от «Леди поет блюз» до «Волшебника»
В 1972 году она занялась актерским мастерством и снялась в биографическом фильме Билли Холидей «Леди поет блюз». В то время как фильм получил несколько неоднозначные отзывы, игра Росс принесла ей номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Саундтрек к «Блюзу» имел огромный успех и способствовал возрождению интереса к «Холидею». Росс продолжил сниматься в фильмах «Красное дерево» (1975), в главных ролях Билли Ди Уильямс и Энтони Перкинс, и «Волшебник» (1978).
Песни Дайаны Росс: с 1980-х по 2000-е
Следующее десятилетие началось для Росс на хорошей ноте с продюсируемого Нилом Роджерсом платинового альбома Diana (1980), в который вошли хит № 1 Upside Down, а также трек I'm Coming Out, вошедший в топ-5. У нее был еще один сингл из топ-10 с песней It's My Turn, а затем она снова заняла первое место, на этот раз с Лайонелом Ричи в дуэте 1981 года Endless Love из одноименного фильма.
Дайана Росс выступает вживую в рамках своего тура «Здесь и сейчас» на арене Уэмбли. Лондон, 14 ноября 1991 г. Фото: Global Look Press
На своем новом звукозаписывающем лейбле RCA Росс выпустила альбомы Why Do Fools Fall in Love (1981), на котором были представлены еще два топ-10 хитов, и Silk Electric (1982), на котором был сингл Muscles, написанный Майклом Джексоном, вошедший в топ-10. Продажи Росс постепенно падали, но она продолжала записываться и выступать. Вернувшись на Motown Records ближе к концу 1980-х, она выпустила альбомы Workin Overtime (1989) и The Force Behind the Power (1991), последний имел значительный международный успех благодаря своим синглам.
Майкл Джексон и Дайана Росс. Фото: Global Look Press
Альбомы, выпущенные Росс в новом тысячелетии, включали Blue (2006), набор джазовых стандартов, взятых из архивов Motown, и I Love You (2007), сборник в основном поп-каверов.
Фильмы: от «Из темноты» до «Цена успеха»
В 1990-х годах Росс несколько раз появлялась на малом экране. В 1994 году она снялась в телефильме «Из темноты», сыграв женщину с шизофренией. Затем Росс занялась более легкой работой с фильмом «Цена успеха» (1999), в котором сыграла известную певицу, бросившую своего ребенка, чтобы продолжить карьеру. Известная поп-исполнительница Брэнди сыграла свою дочь. Некоторые песни из проекта были включены в альбом Росс 1999 года Every Day Is a New Day.
Постер фильма 1999 года «Цена успеха» с Дайаной Росс в главной роли
Личная борьба
Росс также испытывала личные трудности. В 1999 году она поссорилась с охранником в лондонском аэропорту Хитроу, в результате чего была арестована и содержалась под стражей в течение четырех часов, прежде чем ее отпустили. В конце 2002 года она была арестована за вождение в нетрезвом виде в Тусоне, штат Аризона, за что позже была ненадолго приговорена к тюремному заключению.
В 2000 году Росс запустил тур Supremes, который подвергся резкой критике за исключение первоначальной участницы Уилсон, а позже и Синди Бердсонг, из-за разговоров о финансовых спорах между лагерями Росс и Уилсон. Из-за низкой посещаемости тур был отменен после короткого перерыва.
В 2007 году Росс понесла большую личную утрату. Ее отец Фред умер в ноябре того же года. «Он затронул многие жизни, и нам будет по-настоящему не хватать его. Я очень любила его , — сказала Дайана Росс в своем заявлении. В то время она была на гастролях и вернулась домой в Детройт, чтобы побыть со своей семьей.
Дайана Росс. Фото: Global Look Press
Награды
Несмотря на свои личные и профессиональные взлеты и падения, Росс выдержала испытание временем как исполнительница, чья карьера насчитывает более четырех десятилетий. Она получила несколько крупных наград, включая «Золотой глобус», «Тони» и несколько премий American Music Awards. Росс был включен в Зал славы рок-н-ролла в 1988 году в составе the Supremes.
Росс снова была награждена за свой усердный труд в 2007 году, когда ей вручили награду Black Entertainment Television за пожизненные достижения. Также в том же году, через несколько недель после смерти ее отца, Росс была удостоена награды Центра Кеннеди за вклад в искусство. Вокалист Смоки Робинсон и актер Терренс Ховард были рядом, чтобы отдать дань уважения суперзвезде, а Сиара, Ванесса Уильямс и Джордин Спаркс отдали дань уважения Россу в песне. В 2009 году Росс снова оказался в центре внимания, когда выяснилось, что поп-икона Майкл Джексон попросил диву стать альтернативным опекуном для его детей.
В 2012 году Росс получила премию «Грэмми» за жизненные достижения; это стало ее первой премией «Грэмми» в истории, несмотря на то, что она номинировалась двенадцать раз. Четыре года спустя Росс получил президентскую медаль Свободы от Барака Обамы — высшую гражданскую награду страны. В 2017 году она пополнила свою коллекцию наградами за пожизненные достижения на American Music Awards.
Дайана Росс на 54-й ежегодной премии «Грэмми» в Staples Center 12 февраля 2012 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Личная жизнь и дети
Росс была замужем дважды: в 1971 году она вышла замуж за менеджера по музыкальному бизнесу Роберта Эллиса Зильберштейна. После их развода с 1986 по 1999 год она была замужем за норвежским магнатом Арне Нессом – младшим. Легендарная певица — мать пятерых детей: Ронды (которую Росс родила от Горди-младшего), Трейси (из «Подружек» и «Черной славы»), Чудни, Росса и Эвана.
Дайана Росс с сыном Эваном. Фото: соцсети