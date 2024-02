От внучки рабыни до королевы поп-музыки: путь к славе Дайаны Росс

Всего группа записала 12 монументальных хитов № 1, в том числе I Hear a Symphony (1965), You Can't Hurry Love (1966), The Happening (1967), Love Child (1968) и Someday We'll Be Together (1969). Таким образом, они установили феноменальный рекорд, став американской вокальной группой с наибольшим количеством позиций в чартах Billboard в истории.

Песни Дайаны Росс: 1969–1976

Росс покинул the Supremes ради сольной карьеры в 1969 году и продолжала оставаться музыкальной опорой в следующем году с песней «Протяни руку и коснись чьей-нибудь руки», вошедшей в топ-20, и песней № 1 Ain't No Mountain Enough High.

Среди множества альбомов другими хитами Росс 1970-х годов были Touch Me in the Morning (1973), Theme From Mahogany (Do You Know Where You're Going To) (1976) и чувственная танцевальная классика Love Hangover (1976) — все три трека достигли № 1 в поп-чартах.

Фильмы: от «Леди поет блюз» до «Волшебника»

В 1972 году она занялась актерским мастерством и снялась в биографическом фильме Билли Холидей «Леди поет блюз». В то время как фильм получил несколько неоднозначные отзывы, игра Росс принесла ей номинацию на премию «Оскар» за лучшую женскую роль. Саундтрек к «Блюзу» имел огромный успех и способствовал возрождению интереса к «Холидею». Росс продолжил сниматься в фильмах «Красное дерево» (1975), в главных ролях Билли Ди Уильямс и Энтони Перкинс, и «Волшебник» (1978).

Песни Дайаны Росс: с 1980-х по 2000-е

Следующее десятилетие началось для Росс на хорошей ноте с продюсируемого Нилом Роджерсом платинового альбома Diana (1980), в который вошли хит № 1 Upside Down, а также трек I'm Coming Out, вошедший в топ-5. У нее был еще один сингл из топ-10 с песней It's My Turn, а затем она снова заняла первое место, на этот раз с Лайонелом Ричи в дуэте 1981 года Endless Love из одноименного фильма.