Почему харизматичный актер Болливуда Абхишек Баччан долго не мог построить личную жизнь

Детство и юность

Абхишек Баччан, настоящая фамилия которого Шривастав, появился на свет 5 февраля 1976 года в Мумбае. Отец и дед актера брали псевдоним Баччан, которым воспользовался и юноша, став сниматься кино.

Актер страдал от дислексии, поэтому учеба ему давалась с трудом, но он смог с помощью труда и упорства справиться с недостатком.

Позже родители перевезли Абхишека и его сестру в Дели, где мальчик продолжил учебу, а закончил ее уже в Швейцарии.

Сначала наследник актерской династии решил стать экономистом и поступил в Бостонский университет, но потом все же выбрал карьеру артиста. Родители не обрадовались решению отпрыска, но препятствовать не стали.