Почему харизматичный актер Болливуда Абхишек Баччан долго не мог построить личную жизнь

Детство и юность
Абхишек Баччан, настоящая фамилия которого Шривастав, появился на свет 5 февраля 1976 года в Мумбае. Отец и дед актера брали псевдоним Баччан, которым воспользовался и юноша, став сниматься кино.
Актер страдал от дислексии, поэтому учеба ему давалась с трудом, но он смог с помощью труда и упорства справиться с недостатком.
Позже родители перевезли Абхишека и его сестру в Дели, где мальчик продолжил учебу, а закончил ее уже в Швейцарии.
Сначала наследник актерской династии решил стать экономистом и поступил в Бостонский университет, но потом все же выбрал карьеру артиста. Родители не обрадовались решению отпрыска, но препятствовать не стали.
Сначала звезда Болливуда хотел стать экономистом.Фото: соцсети
Фильмы
В 24 года Абхишек дебютировал в кино. Первую роль он исполнил в драме «Отверженные», и она сразу же принесла начинающему актеру успех.
Во многом помогли внешние данные: высокий рост (188 см), спортивная фигура, благородный, завораживающий голос и обаятельная улыбка привлекли внимание зрителей.
В последствие его роли не были столь же популярны и в течение трех лет, Баччан оставался в тени.
Актер стал совершенствовать свое мастерство, и когда с его участием вышли две картины «Я схожу с ума от любви» и «На перекрестке судеб», на него обрушилась волна популярности.
В 2004 году Абхишек появился в боевике «Байкеры», а затем в комедии «Банти и Бабли».
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Абхишек Баччан дебютировал в кино в 24 года. Фото: kino-teatr.ru
В следующем году актеру предстояло работать вместе с отцом. Фильм «По стопам отца» заслужил похвалу критиков, получил высокие кассовые сборы и кинопремию.
Из года в год успех не покидал актера. Удачными стали роли в «Гуру: путь к успеху», «Саркар Радж», «Близкие друзья».
Но белая полоса сменялась черной и следующая картина «Дели-6» снова стала. Позже в драме «Папочка» Баччан восстановил свою популярность.
В 2011 году актер пополнил свою фильмографию съемками в проектах «Игра» и «Порочный круг».
В начале 2012 года в широком прокате появился боевик «Игроки», который снимали не только в Индии, но и в России, Новой Зеландии и даже на Северном полюсе.
Баччан прославился как очень харизматичный актер, который может исполнить роль в любом амплуа.
В 2014 году зрители увидели Абхишека в ленте «С Новым Годом».
Абхишек Баччан часто работает в кинопроектах вместе со своим отцом. Фото: соцсети
Личная жизнь
В Индии Абхишек считается завидным женихом, но он долго не мог наладить свою личную жизнь.
Какое-то время было известно о влюбленности Баччана в актрису Каришму Капур, с которой он даже был помолвлен. Но свадьба не состоялась. Пресса писала, что после свадьбы актер собирался запретить жене работать, на что она не согласилась.
В 1997 году Абхишек Баччан познакомился с Айшварией Рай, но романтические отношения между ними возникли немного позже. 14 февраля 2007 года они сочетались браком. Их свадьбу назвали самой дорогой в Болливуде. В 2011 году у четы родилась дочь, которую назвали Аарадхия.
Семейная пара занимается благотворительной деятельностью и помогает детям Индии. Супруга актера Айшвария вместе с его родными построили школу для девочек из бедных семей.
Абхишек долго не мог построить личную жизнь. Фото: соцсети
Абхишек Баччан является футбольным фанатом и следит за всеми матчами родной сборной. Да и сам не против в сободное время погонять мяч с друзьями на поле. Кроме того, его увлекает крикет.
Абхишек Баччан сейчас
В 2017 году Абхишек Баччан приобрел недвижимость в Дубае.
Тогда же актер появился в драме «Саркар 3», где сыграл вместе с отцом.
Затем исполнил главную роль в проекте «Близкие друзья 2».
Успешной стала роль Баччана в фильме «Дыши: В тени». Фото: kino-teatr.ru
В 2020 году с участием харизматичного индийца вышли две картины «Дыши: В тени» и «Лудо», а 2023 год ознаменовался выходом приключенческого боевика «Бхола».
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