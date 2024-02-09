Как изменилась жизнь актеров сериала «Слово пацана», что у них происходит сейчас

Скоро россияне увидят нашумевший сериал «Слово пацана» в эфире телеканала НТВ.
С момента премьеры картины минуло три месяца и Teleprogramma.pro решила выяснить, как развивается карьера молодых звезд и в каких проектах они задействованы сейчас.
Для уже состоявшихся актеров Сергея Бурунова и Ивана Янковского, который, к слову, получил пятого «Золотого орла» за работу в сериале «Фишер», жизнь после сериала не сильно изменилась. Они и прежде были одними из самых высокооплачиваемых артистов нашего кинематографа.
А вот карьера новоиспеченных звезд, которых публика открыла только после просмотра многосерийной драмы, сделала значительный скачок вверх.
Иван Янковский по-прежнему очень востребован и знаменит. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Рузиль Минекаев (Марат)
До сериала «Слово пацана» актер Минекаев успел сняться в трех картинах, но особой известности не достиг. Сейчас на артиста обрушилась волна популярности, а в Сети его считают главным «крашем» проекта.
В настоящее время Рузиль занят в съемках детективного сериала Петра Тодоровского «Подслушано в Рыбинске». Здесь у актера не главная, но значимая роль, которую он получил еще до свалившейся на него славы.
По признанию самого Минекаев, предложений теперь поступает в разы больше, чем раньше, и него появилась возможность выбирать то, что действительно по душе. Рузиль боится стать заложником одного образа и пытается разнообразить свое амплуа.
Конечно, стоимость одного съемочного дня актера выросла. Пресса пишет о том, что в данный момент, Минекаев занят в нескольких проектах, а его рабочий день стоит около 250 тысяч рублей.
Рузиль Минекаев участвует в коммерческих проектах. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Также сообщается, что герой сериала «Слово пацана» ушел из театра «Школа современной пьесы», в котором работал с 2021 года, из-за невозможности совмещать занятость там с напряженным графиком в кино.
Кроме того, Рузиль Минекаев подписал рекламный контракт с крупным ювелирным домом. Прибавились и подписчики в соцсетях. Сейчас в телеграм-канале у Рузиля больше миллиона фанатов, а в других соцсетях и того больше. Актера приглашают на частные мероприятия, а также он нередкий гость развлекательных проектов онлайн-формата.
Рузиль недавно получил диплом режиссерского факультета ГИТИСа, а в сериале «Смычок» он продемонстрировал вокальные данные, и сам исполнил рэп.
Леон Кемстач (Пальто)
Леон Кемстач учится в частной школе в Арабских Эмиратах. После он планирует получить строительное образование, чтобы организовать свой бизнес, не думать о материальном и спокойно заниматься любимым делом – съемками в кино. Но точно определиться с будущей профессией юноше придется немного позже.
До сериала «Слово пацана» Леон появился в проекте своего отчима – актера и режиссера Антона Богданова. Завистники писали, что роль досталась Леону, благодаря «блату», но его мама утверждает, что талантливый сын совершенно честно участвовал в кастинге.
Леон Кемстач пока получает образование. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
В настоящее время для Леона поступает много предложений от режиссеров, но родительница артиста серьезно отфильтровывает сценарии. В частности, его звали попробоваться на главную роль в фантастическом фильме «Летающий пацан» о мальчике, который обнаруживает у себя способность летать. Но пока молодая звезда решил сделать перерыв и получить образование.
Анна Пересильд (Айгуль)
Анна Пересильд дебютировала в кино в 2018 году: она сыграла в фантастическом фильме «Черновик». Также актрису можно увидеть в «Цое», «Нежности-2», «Первом снеге», «Тибре». За роль в последней картине молодая артистка получила кинопремию.
Но образ в «Слове пацана» стал для нее особенным. Здесь она смогла поразить телезрителей своей талантливой игрой. В Сети даже писали, что девочка смогла превзойти свою маму.
После съемок в сериале «Слово пацана» Анна стала чрезвычайно популярна в соцсетях. Актриса часто позирует для обложек популярных журналов и ходит по светским мероприятиям со своей знаменитой мамой.
Анна Пересильд обладает отличными вокальными данными. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Кроме того, на премии «Золотой орел» Аня исполнила песню. Также скоро ее голос можно будет услышать в проекте «Летучий корабль», где дочь Юлии Пересильд спела партию Забавы. Поступать Анна планирует в театральный вуз и признается, что из-за чрезмерной популярности стала опасаться появления у себя звездной болезни, поэтому за своим поведением она старается строго следить.
В 2024 году с участием Анны Пересильд выйдет сериал «Черновик», который был запланирован уже давно.
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Лев Зулькарнаев (Зима)
В 2023 году Лев Зулькарнаев появился сразу в нескольких картинах. Он закончил работы в проектах «Цербер», «Шаляпин» и «Волшебный участок».
Актеру также стало поступать больше предложений, но сейчас он занят в работе над восьмисерийной комедийной драме «Она такая классная» у Александра Домогарова-младшего. В картине Лев исполнит главную роль. Помимо этого, артист снимается в молодежной драме «Жвачка», а также в картине «Фонд».
После съемок в сериале «Слово пацана» артисту стали приписывать роман с Елизаветой Базыкиной, которая сыграла медсестру Наташу. Но Лев опроверг все слухи, заявив, что они с актрисой просто хорошие друзья. Кроме того, новоиспеченная звезда отметил, что пока не готов к серьезным отношениям.
Актер не желает застревать в образе малолетнего преступника и старается не потерять свои человеческие качества после обрушившейся славы.
Лев Зулькарнаев, как и его коллеги по сериалу, получает много новых предложений о сотрудничестве. Фото: кадр «Слово пацана»
Как и коллеги по сериалу, Льва можно часто увидеть в шоу и интервью на онлайн площадках.
Никита Кологривый (Кащей)
Никита Кологривый в своем арсенале имеет около 70 ролей. В последнее время он засветился в нескольких скандалах, а недавно закончил работу в картине «Момент истины», где исполнил главную роль разведчика Таманцева. В прошлом году, помимо роли в нашумевшем сериале «Слово пацана», с его участием вышло более 10 фильмов.
Да и сейчас у Никиты немало проектов в производстве. Главные роли Кологривый исполнит в сериале о группе «Комбинация», в фильме «Возвращение попугая Кеши» и картине «Подростки». Кроме того, на 2024 год, согласно открытым источникам, у него запланированы также такие кинопроекты, как «Последний богатырь. Наследие», «Чистые», «Степные боги», «Скрытые мотивы».
Никита Кологривый активно снимается в кинопроектах. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
Герой ленты «По щучьему велению» имеет актерское образование, а его гонорар за съемочный день стартует от 250 тысяч рублей.
Недавно часовая встреча с артистом была продана на благотворительном аукционе за 550 тысяч рублей.
Слава Копейкин (Турбо)
Слава Копейкин, как и Рузиль Минекаев, был вынужден оставить театральную деятельность. Его жизнь тоже претерпела некоторые изменения, предложений о работе поступает немало. Роль члена бандитской группировки дала ему большой толчок в карьере.
Слава Копейкин ушел из театра из-за невозможности совмещать работу со съемками в кино. Фото: кадр из сериала «Слово пацана»
В настоящее время актер активно ведет соцсети, где делится подробностями творческой жизни. Недавно в Сети появилось видео, где Слава появился в компании Ольги Бузовой. Возможно, скоро они появятся вместе в новом проекте.
На данный момент Копейкин снимается в главной роли в криминальной комедии «На автомате».