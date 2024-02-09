Как изменилась жизнь актеров сериала «Слово пацана», что у них происходит сейчас

Скоро россияне увидят нашумевший сериал «Слово пацана» в эфире телеканала НТВ.

С момента премьеры картины минуло три месяца и Teleprogramma.pro решила выяснить, как развивается карьера молодых звезд и в каких проектах они задействованы сейчас.

Для уже состоявшихся актеров Сергея Бурунова и Ивана Янковского, который, к слову, получил пятого «Золотого орла» за работу в сериале «Фишер», жизнь после сериала не сильно изменилась. Они и прежде были одними из самых высокооплачиваемых артистов нашего кинематографа.

А вот карьера новоиспеченных звезд, которых публика открыла только после просмотра многосерийной драмы, сделала значительный скачок вверх.