Вел беседы с президентами так же спокойно и открыто, как и со своим другом за завтраком: путь к успеху Ларри Кинга

В декабре 1971 года бывший деловой партнер обвинил Кинга в крупном воровстве, что немедленно привело к потере его работы в эфире и газете. Он был оправдан по всем пунктам обвинения в 1972 году, но был по уши в долгах и публично опозорен. В течение следующих нескольких лет он работал над восстановлением своей карьеры, писал статьи в журналах и работал на радио Западного побережья. К концу 1970-х инцидент утих, и он смог вернуться на вещание в Майами.

Он был вновь принят на работу в WIOD в 1978 году, начав вести ежевечернее ток-шоу от побережья до побережья «Шоу Ларри Кинга» на Mutual Radio Network. Шоу включало интервью с гостями и звонки от слушающей аудитории и стало очень успешным, разросшись до более чем 500 партнерских станций. Эта работа привлекла внимание медиамагната Теда Тернера, который нанял Кинга для ведения собственного ток-шоу на тогда еще молодой кабельной новостной сети (CNN) в 1985 году.

«Ларри Кинг в прямом эфире» стал первым международным телевизионным шоу по вызову. В течение следующих 25 лет у Кинга появилась лояльная аудитория, которая слушала, как ведущий ток-шоу берет интервью у президентов, спортсменов, актеров, национальных героев, иностранных высокопоставленных лиц и малоизвестных личностей, оказавшихся в центре внимания. Вскоре шоу стало ток-шоу с самым высоким рейтингом в эфире и обязательной остановкой для знаменитостей, участвующих в любом проекте.

Прямой, неконфронтационный стиль интервью Кинга оказался хитом как у зрителей, так и у гостей. Как свидетельство влияния шоу, Росс Перо решил объявить о своей кандидатуре на пост президента в 1992 году в прямом эфире Ларри Кинга. Кроме того, Кинг также использовал свое шоу в качестве портала для других мероприятий по сбору средств, включая помощь при стихийных бедствиях в Новом Орлеане и на Гаити.

В июне 2010 года Кинг объявил, что завершает свое правление в качестве ведущего ток-шоу CNN спустя 25 лет. В сентябре того же года CNN назвала британскую медийную личность Пирса Моргана преемником Кинга.