Вел беседы с президентами так же спокойно и открыто, как и со своим другом за завтраком: путь к успеху Ларри Кинга

Кем был Ларри Кинг?
Ларри Кинг родился 19 ноября 1933 года в Бруклине, штат Нью-Йорк. В 1978 году он начал вести ежевечернее ток-шоу на радио от побережья до побережья «Шоу Ларри Кинга» в сети Mutual Radio Network. Эта работа привлекла внимание Теда Тернера, который нанял Кинга для ведения собственного ток-шоу Larry King Live на CNN в 1985 году. В 2010 году Кинг объявил, что завершает свое правление в качестве ведущего спустя 25 лет.
Ларри Кинг дважды брал интервью у Владимира Путина — в 2000 и 2010 году. Фото: соцсети
Ранняя жизнь
Кинг родился как Лоуренс Харви Зейгер 19 ноября 1933 года в Бруклине, штат Нью-Йорк, в семье еврейских иммигрантов Эдварда Зейгера, владельца бара, и Дженни Гитлитц, швеи. Когда Кингу было девять лет, его отец умер от болезни сердца в возрасте 44 лет. Матери Кинга пришлось получать пособие, чтобы содержать его и его младшего брата Марти.
С раннего возраста Кинг мечтал о карьере на радио, но смерть отца сильно повлияла на его эмоциональную стабильность, в результате чего он потерял интерес к школе. Он едва закончил среднюю школу, и у него было мало шансов сделать стабильную карьеру. В это время он пошел работать почтовым клерком, чтобы прокормить свою мать.
Ларри Кинг в молодости. Фото: соцсети
Карьера на радио
Случайная встреча с диктором телеканала CBS поставила Кинга на путь карьеры на радио. Диктор посоветовал ему ехать во Флориду, штат с растущим рынком СМИ, который нанимал неопытных вещателей. Кинг получил свой первый шанс на радиостанции Майами WAHR (ныне WMBM) в Майами-Бич. Первоначально работа заключалась в уборке станции и выполнении случайной работы.
Но когда в мае 1957 года один из их дикторов-мужчин уволился, на его место был назначен Кинг. Должно быть, он произвел впечатление на своего менеджера, потому что Кинга немедленно перевели в смену с 9:00 утра до полудня. Он также вел два дневных выпуска новостей и спортивный выпуск. Делая все это, получая зарплату в 55 долларов в неделю, молодой король почувствовал, что исполняет свою давнюю мечту.
Ларри Кинг на рабочем месте в качестве радиоведущего. Фото: соцсети
Имя, под которым он выступал в то время, Ларри Зейгер, не понравилось генеральному менеджеру телеканала, поскольку он считал, что оно звучит слишком этнически и его трудно запомнить. За несколько минут до выхода «Молодого Кинга» в эфир он выбрал фамилию «Кинг», увидев рекламу ликера King's оптом. Кинг вскоре обрел популярность на радио Южной Флориды.
В 1960 году он провел премьеру своей первой программы на телевидении Майами и приобрел сильную местную аудиторию, добавив к своим обязанностям на радио и телевидении газетную колонку в развлекательных разделах Miami Herald и Miami News. В 1960-х годах он познакомился с легендой телевидения Джеки Глисоном, который в то время был продюсером национального телевизионного варьете в Майами-Бич. Позже Кинг поблагодарил Глисона за то, что тот многому научил его телевизионному производству, и назвал его наставником.
Карьера на телевидении
Ларри Кинг был арестован в декабре 1971 года в Майами, Флорида, и обвинен в крупной краже. Фото: Global Look Press
В декабре 1971 года бывший деловой партнер обвинил Кинга в крупном воровстве, что немедленно привело к потере его работы в эфире и газете. Он был оправдан по всем пунктам обвинения в 1972 году, но был по уши в долгах и публично опозорен. В течение следующих нескольких лет он работал над восстановлением своей карьеры, писал статьи в журналах и работал на радио Западного побережья. К концу 1970-х инцидент утих, и он смог вернуться на вещание в Майами.
Он был вновь принят на работу в WIOD в 1978 году, начав вести ежевечернее ток-шоу от побережья до побережья «Шоу Ларри Кинга» на Mutual Radio Network. Шоу включало интервью с гостями и звонки от слушающей аудитории и стало очень успешным, разросшись до более чем 500 партнерских станций. Эта работа привлекла внимание медиамагната Теда Тернера, который нанял Кинга для ведения собственного ток-шоу на тогда еще молодой кабельной новостной сети (CNN) в 1985 году.
«Ларри Кинг в прямом эфире» стал первым международным телевизионным шоу по вызову. В течение следующих 25 лет у Кинга появилась лояльная аудитория, которая слушала, как ведущий ток-шоу берет интервью у президентов, спортсменов, актеров, национальных героев, иностранных высокопоставленных лиц и малоизвестных личностей, оказавшихся в центре внимания. Вскоре шоу стало ток-шоу с самым высоким рейтингом в эфире и обязательной остановкой для знаменитостей, участвующих в любом проекте.
Прямой, неконфронтационный стиль интервью Кинга оказался хитом как у зрителей, так и у гостей. Как свидетельство влияния шоу, Росс Перо решил объявить о своей кандидатуре на пост президента в 1992 году в прямом эфире Ларри Кинга. Кроме того, Кинг также использовал свое шоу в качестве портала для других мероприятий по сбору средств, включая помощь при стихийных бедствиях в Новом Орлеане и на Гаити.
В июне 2010 года Кинг объявил, что завершает свое правление в качестве ведущего ток-шоу CNN спустя 25 лет. В сентябре того же года CNN назвала британскую медийную личность Пирса Моргана преемником Кинга.
Ларри Кинг получил награду за жизненные достижения на 32-й ежегодной церемонии вручения премии «Эмми» в области новостей и документального кино. 26 сентября 2011 года. Фото: Global Look Press
Другие проекты
Помимо своей карьеры ведущего ток-шоу, Кинг снялся в нескольких фильмах и телешоу в роли самого себя. Он также озвучивал такие анимационные фильмы, как «Шрек-2» (2004), «Шрек третий» (2007) и «Пчелиный фильм» (2007). Он также написал несколько книг о болезнях сердца после того, как перенес сердечный приступ в 1987 году. Автобиография Кинга «Мое замечательное путешествие» была опубликована в 2009 году.
Ларри Кинг озвучивал принцессу Дорис в анимационном фильме «Шрек-2» (2004). Фото: кадр из фильма
Ларри Кинг, последние годы
В 2012 году Кинг запустил свой собственный веб-сериал «Ларри Кинг сейчас», который выдержан в том же духе, что и его телевизионное ток-шоу на CNN.
Смерть
Кинг скончался 23 января 2021 года. Хотя причина смерти не была объявлена, за несколько недель до этого стало известно, что у него CoViD-19.
«С глубокой скорбью Ora Media объявляет о смерти нашего соучредителя, ведущего и друга Ларри Кинга, который скончался сегодня утром в возрасте 87 лет в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе, — написал о Кинге в Twitter. — Брал ли он интервью у президента США, иностранного лидера, знаменитости, скандального персонажа или обычного человека, Ларри любил задавать короткие, прямые и незамысловатые вопросы, он верил, что краткие вопросы обычно дают наилучшие ответы, и он не ошибался в этом убеждении».
Ларри Кинг. Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Кинг также прославился своими неоднократными походами к алтарю, женившись в общей сложности восемь раз — дважды на одной и той же женщине. Большую часть своей взрослой жизни Кинг состоял в браке и расторгал его, начиная с брака со своей школьной возлюбленной Фредой Миллер, когда ему было 19 лет. Во время последующих семи браков у него родилось четверо детей.
В 1997 году Кинг женился на своей седьмой жене, Шон Саутвик, бывшей певице и телеведущей, в больничной палате Кинга в Лос-Анджелесе за три дня до того, как ему сделали операцию на сердце. Саутвик на 26 лет младше Кинга.
У пары двое детей, Ченс и Кэннон. У Саутвика есть сын Дэнни от предыдущего брака. Пара объявила о своем расставании и предстоящем разводе 14 апреля 2010 года. Однако с тех пор пара прекратила разбирательство, заявив, что сделала это ради детей.
Ларри Кинг и Шон Саутвик на вечеринке Клайва Дэвиса перед вручением премии «Грэмми» в отеле Beverly Hilton 09 февраля 2008 года в Лос-Анджелесе, Калифорния. Фото: Global Look Press