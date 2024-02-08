Почему почти в каждом мультфильме японского аниматора Хаяо Миядзаки есть летательный аппарат

Детство и юность
Хаяо Миядзаки появился на свет в трудное время, в разгаре Второй мировой войны. Его жизненный путь начался 5 января 1941 года.
Раннее детство мальчик провел в городе Акэбоно-те. Из того периода ему более всего запомнились летательные аппараты, которые затем появились почти во всех его лентах. С самолетами его познакомил отец, который тогда заведовал фабрикой по производству комплектующих для самолетов модели А6M Zero.
С детства Миядзаки полюбил летательные аппараты и затем использовал их в своей анимации. Фото: jkkrd.ru
Хаяо рос в многодетной семье, он стал вторым из четырех сыновей. Из-за туберкулеза позвоночника, которым страдала мать, им часто приходилось менять место жительства. В 1956 году болезнь отступила, и Миядзаки перестали путешествовать.
Несмотря на постоянные переезды, юноша смог получить хорошее образование. В 1958 году Хаяо окончил старшую школу и планировал поступать в Токийский университет.
Хаяо Миядзаки рос в многодетной семье. Фото: соцсети
Анимация Хаяо Миядзаки
В старших классах Хаяо увидел мультипликационный фильм «Легенда о белой змее», и уже тогда понял, что хочет связать свою жизнь с анимацией. Он сразу же начал пробовать создавать собственные комиксы, но первое творение сжег, поскольку был недоволен результатом.
В 1963 году Миядзаки начал изучать политику и экономику в университете. Во время учебы не переставал думать о своем увлечении и изучал произведения европейских авторов.
В 22 года, окончив вуз, Хаяо стал работать в одной из крупнейших студий японской анимации. Вчерашний выпускник смог быстро продвинуться в карьере. Начал молодой человек с основ мультипликации, а через два года уже сам менял финал картины о Гулливере.
С 1969 по 1971 год художник выполнил три проекта: «Кот в сапогах», мангу «Корабль-призрак» и мультфильм «Звериный остров сокровищ», где Миядзаки отрисовал основную анимацию.
Здесь Миядзаки занимался раскадровками и отрисовкой ключевой анимации. В это же время художник не переставал рисовать мангу и тогда вышла на свет его графическая новелла «Народ пустыни». Миядзаки публиковался под псевдонимом Сабуро Акицу.
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Хаяо Миядзаки смог быстро продвинуться по служебной лестнице. Фото: kino-teatr.ru
Работа в компании принесла начинающему художнику опыт и полезные знакомства, но сам труд был очень тяжелым. Хаяо даже создал профсоюз и устраивал забастовки, вследствие чего отношение руководства к нему не отличалось благосклонностью.
В 1971 году аниматор покинул компанию и основал со своими коллегами-друзьями собственный проект A-Pro. Но прежде, чем дать ему старт, Хаяо немного поработал в студии TMS Entertainment, где принял участие в создании сериала «Люпен III». В TMS партнеры проработали 2 года.
Затем Миядзаки сотрудничал с Nippon Animation, где в 1978 году выступил в качестве режиссера. Дебютное работой стало многосерийное аниме «Конан — мальчик из будущего».
Год спустя, японец вернулся в TMS, где продолжил заниматься режиссурой.
Наконец он создал первый собственный проект «Люпен III: Замок Калиостро», который вызвал восторг у публики и был признан критиками. Этот мультфильм до сих пор пользуется большой популярностью.
Мультфильм «Люпен III: Замок Калиостро» был первым проектом аниматора. Фото: кадр из мультфильма «Люпен III: Замок Калиостро»
В 1982 году Миядзаки начал публиковать мангу в журнале под своим именем. История о принцессе постапокалиптического времени, борющейся за чистоту экологии была экранизирована в 1984 году.
43-летнего Миядзаки вдохновил успех и тогда он с единомышленниками создал знаменитую студию Ghibli. В 1986 году был представлен первый полнометражный фильм «Небесный замок Лапута».
В 1988 году на большой экран вышла знаменитая лента «Мой сосед Тоторо».
Лента «Мой сосед Тоторо» до сих пор очень популярна. Фото: кадр из мультфильма «Мой сосед Тоторо»
Самой яркой картиной, которая принесла студии известность по всему миру стал мультипликационный фильм «Принцесса Мононоке». В 1996 году Миядзаки подписал контракт с Walt Disney.
После этого проекта режиссер планировал уйти в некоммерческую анимацию, но неожиданно умер один из ключевых аниматоров его студии. Хаяо продолжил работать.
Ленту «Унесенные призраками» зрители увидели в 2001 году. Мультфильм стал обладателем массы наград, в том числе «Оскара».
Фильм «Принцесса Мононоке» заинтересовал даже Walt Disney. Фото: кадр из мультфильма «Принцесса Мононоке»
В 2006 году студия представила работу «Сказания Земноморья». Над фильмом начал работать его сын Горо. Во время создания проекта отношения родственников испортились, а автор книг, по которым был написан сценарий, была разочарована дебютом Горо.
В 2008 году вышел полнометражный фильм «Рыбка Поньо на утесе», который получил две премии в Японии и пару наград Венецианского кинофестиваля 2009 года.
Работы Хаяо Миядзаки заслужили немало наград. Фото: соцсети
Кроме мультфильмов, Хаяо создал музей анимации в Японии. Он сам работал над эскизами зданий. Открытие состоялось 1 октября 2001 года. Сам музей выполнен в форме лабиринта, где затаились и ждут своих гостей мультипликационные герои.
В 2008 году режиссер ушел в творческий отпуск и только в 2014 году вернулся к работе.
Он не мог не принять участие в проекте «Ветер крепчает» о жизни японского авиаконструктора, который работал над любимыми Хаяо с детства самолетами.
«Ветер крепчает» стал первой работой аниматора после долгого перерыва. Фото: кадр из мультфильма «Ветер крепчает»
После этого Миядзаки официально сообщил о завершении творческой биографии. Спустя год его имя было включено в «Зал славы научной фантастики». Но в ноябре 2016 года стало известно, что режиссер трудится над новой короткометражкой.
Премьера «Гусеница Боро», где мэтр экспериментировал 3D-технологиями с состоялась в марте 2018 года в музее Гибли, где и демонстрируется до сих пор.
У мультипликатора осталось немало продолжателей, которые учились у знаменитого режиссера.
Сын Хаяо Горо стал одним из продолжателей творчества режиссера. Фото: соцсети
Личная жизнь
О личной жизни режиссера известно немного. Он женился на сотруднице студии анимации Акэми Ота, когда ему было 24 года. У четы родились двое сыновей - Горо и Кэйсукэ. Старший сын стал продолжателем дела отца, а младший профессионально занялся резьбой по дереву.
Хаяо Миядзаки создал настоящую субкультуру среди поклонников своего творчества. Его мультфильмы разбираются на цитаты, страницы студии Гибли в соцсетях собирают огромное количество подписчиков.
Поклонники создали Миядзаки образ доброго сказочника, хотя сам режиссер говорил, что смотрит на мир с изрядной долей пессимизма.
Хаяо Миядзаки видят в образе доброго и веселого сказочника. Фото: соцсети
Хаяо Миядзаки в настоящее время
Миядзаки продолжает принимать участие в жизни студии «Гибли» и несколько лет готовил последнюю в своей деятельности работу «Мальчик и птица».
Критики назвали произведение самым печальным произведением режиссера, собравшего в одном сюжете самые пессимистичные взгляды на будущее планеты.
Премьера фильма прошла в Японии в июле 2023 года, в других странах - в декабре. За первый уикенд в США творение Миядзаки побило рекорд по кассовым сборам, возглавив прокат.
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