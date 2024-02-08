Почему почти в каждом мультфильме японского аниматора Хаяо Миядзаки есть летательный аппарат

Анимация Хаяо Миядзаки

В старших классах Хаяо увидел мультипликационный фильм «Легенда о белой змее», и уже тогда понял, что хочет связать свою жизнь с анимацией. Он сразу же начал пробовать создавать собственные комиксы, но первое творение сжег, поскольку был недоволен результатом.

В 1963 году Миядзаки начал изучать политику и экономику в университете. Во время учебы не переставал думать о своем увлечении и изучал произведения европейских авторов.

В 22 года, окончив вуз, Хаяо стал работать в одной из крупнейших студий японской анимации. Вчерашний выпускник смог быстро продвинуться в карьере. Начал молодой человек с основ мультипликации, а через два года уже сам менял финал картины о Гулливере.

С 1969 по 1971 год художник выполнил три проекта: «Кот в сапогах», мангу «Корабль-призрак» и мультфильм «Звериный остров сокровищ», где Миядзаки отрисовал основную анимацию.

Здесь Миядзаки занимался раскадровками и отрисовкой ключевой анимации. В это же время художник не переставал рисовать мангу и тогда вышла на свет его графическая новелла «Народ пустыни». Миядзаки публиковался под псевдонимом Сабуро Акицу.

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