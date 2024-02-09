Александр Добровинский о Елене Блиновской, Тимуре Хайдарове и Михаиле Ефремове

Елена Блиновская находится в одной камере с женщинами с учеными степенями. Среди них – доктор наук и кандидат наук. Они проходят по коррупционным преступлениям.
Прокомментировать возможный исход дела Елены Teleprogramma.pro попросила известного адвоката Александра Добровинского, а заодно спросила его о судьбе Михаила Ефремова и недоброжелателях Тимура Хайдарова.
- Александр Андреевич, как вы думаете, какой срок в итоге получит Елена Блиновская?
- Не могу комментировать, не знаю дела.
- Она вон с учеными сидит. Такие привилегии…
- А почему привилегии? Это же хорошо. А им не привилегии – находиться с Блиновской? Наверное, интересно поговорить с интеллигентными дамами.
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Елена Блиновская. Фото: телеканал ТВ-3
- Как вы думаете, удастся ли Михаилу Ефремову выйти по УДО?
- Этот вопрос задают очень часто, но лучше адресовать его адвокатам Михаила Олеговича, потому что я не знаю, ни как себя ведет Ефремов в лагере, ни как будут действовать его представители в суде, чем они будут мотивировать, чтобы он вышел по УДО. Все в его и в их руках! Я не его адвокат, поэтому мне трудно судить.
- СМИ писали, что в деле Тимура Хайдарова поставлена точка. Получается, что все окончательно угомонились? Больше на него не поступало жалоб?
- Я с самого начала говорил, что из этого не получится ничего. И никто не получит ни одной копейки. Так и вышло. Все это сдулось.
Люди заработали какой-то пиар. Не знаю, зачем он им нужен такой, потому что самое худшее, что может быть в пиаре, - это провал позиции. А они провалились полностью. Ничего никто не получил. И весь шум вылетел в трубу.