Александр Добровинский о Елене Блиновской, Тимуре Хайдарове и Михаиле Ефремове

Елена Блиновская находится в одной камере с женщинами с учеными степенями. Среди них – доктор наук и кандидат наук. Они проходят по коррупционным преступлениям.

Прокомментировать возможный исход дела Елены Teleprogramma.pro попросила известного адвоката Александра Добровинского, а заодно спросила его о судьбе Михаила Ефремова и недоброжелателях Тимура Хайдарова.

- Александр Андреевич, как вы думаете, какой срок в итоге получит Елена Блиновская?

- Не могу комментировать, не знаю дела.

- Она вон с учеными сидит. Такие привилегии…

- А почему привилегии? Это же хорошо. А им не привилегии – находиться с Блиновской? Наверное, интересно поговорить с интеллигентными дамами.

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