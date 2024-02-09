Футболист, актер, писатель и художник: какими талантами прославился Терри Крюс

Кто такой Терри Крюс?

Терри Крюс — актер и бывший профессиональный футболист из США. Бывший защитник НФЛ, а теперь актер, известным своими комедийными ролями. На его счету длинный список фильмов и ситкомов, среди них «Белые цыпочки» (2004), «Неудержимые» (2010) и их продолжения, а также «Подружки невесты» (2011).

Крюс также добился успеха на малом экране, сыграв повторяющиеся роли в сериалах «Мы еще там?», «Задержанное развитие» и «Бруклин 9-9». Кроме того, известен по появлению в серии рекламных роликов Old Spice. В 2010 году Крюс запустил реалити-сериал «Семейные команды» со всей своей семьей в главных ролях. Его мускулистое телосложение и превосходное чувство юмора являются визитной карточкой его индустрии.