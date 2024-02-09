Футболист, актер, писатель и художник: какими талантами прославился Терри Крюс

Кто такой Терри Крюс?
Терри Крюс — актер и бывший профессиональный футболист из США. Бывший защитник НФЛ, а теперь актер, известным своими комедийными ролями. На его счету длинный список фильмов и ситкомов, среди них «Белые цыпочки» (2004), «Неудержимые» (2010) и их продолжения, а также «Подружки невесты» (2011).
Крюс также добился успеха на малом экране, сыграв повторяющиеся роли в сериалах «Мы еще там?», «Задержанное развитие» и «Бруклин 9-9». Кроме того, известен по появлению в серии рекламных роликов Old Spice. В 2010 году Крюс запустил реалити-сериал «Семейные команды» со всей своей семьей в главных ролях. Его мускулистое телосложение и превосходное чувство юмора являются визитной карточкой его индустрии.
Айс Кьюб в роли Крейга Джонса, Терри Крюс в роли Дэймона и Майк Эппс в роли Дэй-Дэя в фильме «Пятница после следующего» (2002. Фото: Global Look Press
Ранние годы и карьера в НФЛ
Терри Алан Крюс родился 30 июля 1968 года в семье Терри и Патрисии Крюс. Он появился на свет во Флинте, штат Мичиган, США, и его воспитывала в основном мать, поскольку его отец был алкоголиком со склонностью к жестокому обращению. Несмотря на это, Крюс имел строгое христианское происхождение. Терри Крюс окончил среднюю школу Юго-Западной академии Флинта.
Он получил художественную стипендию, спонсируемую Chrysler, благодаря которой посещал Центр искусств Интерлохен в Мичигане. После этого он учился в Университете Западного Мичигана (WMU), получив стипендию за выдающиеся достижения в области искусства, а также спортивную стипендию для занятий футболом.
Терри Крюс в молодости. Фото: соцсети
Во время игры за Университет Западного Мичигана футбольные способности Терри были замечены, и команда «Лос-Анджелес Рэмс» попросила его присоединиться к их команде в 11-м раунде драфта НФЛ в 1991 году. Он играл два сезона за «Рэмс», прежде чем в 1993 году присоединился к «Сан-Диего Чарджерс» в качестве подмастерья, а также играл за них в следующем году. В 1995 году он выступал за «Вашингтон Редскинз», а в следующем году перешел в «Филадельфию Иглз». Он также играл за немецкую команду Rhein Fire в Мировой лиге американского футбола.
За период с 1991 по 1995 год он сыграл в общей сложности 32 игры. Хотя Крюс показывал неплохую игру в американский футбол, он понял, что его спортивная карьера не движется к чему-то особенному, поэтому в 1997 году ушел из профессионального футбола.
Терри Крюс в составе футбольной команды. Фото: соцсети
Изучив искусство в течение нескольких лет, Крюс использовал свой талант и знание игры для создания серии литографий по лицензии НФЛ по заказу известной компании, занимающейся спортивными памятными вещами.
Фильмы и ТВ
Он переехал в Лос-Анджелес, чтобы начать актерскую карьеру, чего он всегда хотел сделать. Актерский дебют Терри Крюса состоялся в 1999 году, когда он сыграл роль Ти-Мани в игровом шоу Battle Dome. Крюс участвовал в шоу в течение двух сезонов, пока его не закрыли в 2001 году. После отмены Battle Dome Крюс продолжил прослушивания, но не добился успеха до своей роли в Friday After Next с Ice Cube.
Затем Терри Крюс появился в фильме «Белые цыпочки» (2004), а в 2005 году Адам Сэндлер дал Крюсу роль в своем фильме «Самый длинный ярд». Затем Терри Крюсу была предоставлена роль в телевизионном ситкоме «Все ненавидят Криса», и именно эта роль принесла ему популярность среди публики. Шоу проходило с 2005 по 2009 год и стало значимой ступенькой для Крюса, который продолжал работать в обычном режиме.
Терри Крюс в роли Джулиуса в сериале «Все ненавидят Криса» (2005–2009). Фото: кадр из фильма
После того, как его лицо увидели по телевизору по всей стране, съемочные группы начали получать больше ролей в фильмах, и за ними последовали роли в «Белых цыпочках» (2004), «Самом длинном дворе» (2005) и «Норбите» (2007). Вскоре Крюс начал получать более крупные роли в громких фильмах, таких как «Шары ярости» (2007), «Стань умнее» (2008), «Терминатор», «Спасение» (2009), «Неудержимые» (2010) и «Подружки невесты» (2011). Крюс также повторил свою роль Хейла Цезаря в «Неудержимых» в двух продолжениях и видеоигре по мотивам сериала.
В 2010 году Терри Крюс получил роль в другом телевизионном ситкоме под названием «Мы уже там?». Шоу транслировалось три сезона и завершилось в 2013 году.
Терри Крюс в фильме «Неудержимые-2». Фото Global Look Press
«Бруклин 9-9» и обязанности ведущего
Второе десятилетие 2000-х было удачным для Крюс. Он стал звездой реалити-шоу «Семейные команды» (2010–2011), в котором участвовала вся его семья. Он также сыграл роли в популярных телешоу «Мы уже на месте?» и «Остановленное развитие».
Затем Терри Крюс присоединился к актерскому составу телесериала «Бруклин 9-9» на канале Fox, который начался в 2013 году и был продлен на пятый сезон в 2017 году, за который актер получил «Золотой глобус».
Энди Сэмберг, Андре Браугер, Терри Крюс и Мелисса Фумеро в телешоу «Бруклин 9-9». Фото: Global Look Press
В 2014 году Крюс также продолжил свою работу в кино, сыграв главную роль в комедии Адама Сэндлера – Дрю Бэрримора «Смешанный». С 2014 по 2015 год он был ведущим синдицированного игрового шоу «Кто хочет стать миллионером». В 2017 году он был выбран американским ведущим оригинального шоу Netflix Ultimate Beastmaster, а также снялся в научно-фантастическом комедийном фильме «Извините за беспокойство».
Наряду с предоставлением озвучки для телевизионной программы «Американский папаша» и анимационного фильма «Облачно... 2: Месть ГМО» (2013), Крюс появился в супергеройском фильме Marvel «Дэдпул-2» (2018) в роли Бедлама.
Он также снялся в клипе на песню Бриттани Ховард Stay High 2019 года, в которой он синхронизирует вокал.
Однако, несмотря на всю эту работу за его плечами, Крюс, возможно, по-прежнему наиболее известен благодаря роли накачанного представителя в серии популярных рекламных роликов дезодоранта Old Spice.
Терри Крюс в рекламе дезодоранта Old Spice. Фото: соцсети
Кроме того, Терри Крюс — превосходный художник-зарисовщик. На протяжении многих лет он пополнял свой доход, принимая комиссионные за рисование, и его работа включала серию литографий, лицензированных НФЛ во время его игровой карьеры. Терри Крюс также стал сооснователем дизайнерской компании Amen&Amen, первая коллекция которой представляла собой набор мебели и светильников.
Книга «Мужское достоинство»
Терри Крюс выпустил свою автобиографию «Мужское достоинство: как стать лучшим мужчиной или просто жить с одним» в 2014 году. В книге он подробно описывает свое детство в строгой христианской семье с отцом-алкоголиком, и рассказывает, как он осуществил свои мечты о карьере в Голливуде.
Жена и семья
Терри женат на Ребекке Кинг-Крюс — бывшей королеве красоты и артистке. Они женаты с 1990 года и до сих пор крепки. Наоми Бертон, Азриэль, Уинфри и Исайя Бертон — пятеро детей пары.
Терри Крюс и Ребекка Кинг-Крюс принимают участие в 21-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров. Лос-Анджелес, Калифорния, США. 25 января 2015 г. Фото: Global Look Press
Терри Крюс с семьей. Фото: соцсети