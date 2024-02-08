Как Том Харди из хулигана с кривыми зубами стал звездой «Венома», примерным семьянином и многодетным папой

46-летний Том Харди, звезда «Венома» – живой пример того, как из невзрачного пацана с набором недостатков может вырасти настоящий супергерой с грудой мышц и харизматичной улыбкой, а еще – примерный семьянин и многодетный папа.

Британский актер получил популярность и заработал немалые деньги не только благодаря участию в нескольких громких кинокартинах, но и как сценарист, а также продюсер.

Детство Тома Харди

Том Харди родился в семье творческих католиков в Лондоне. Его мама Энн была модной художницей, а папа Эдуард сценаристом рекламных роликов и комедий.

Семья жила в Ист Шине, уютном богемном районе Лондона на берегу Темзы, где предпочитает селиться творческая элита, писатели, артисты и художники.

Творческая среда сформировала характер и интересы Тома Харди, который с ранних лет мечтал об актерской карьере и усиленно к ней готовился, посещая театральные кружки и курсы.