Как Том Харди из хулигана с кривыми зубами стал звездой «Венома», примерным семьянином и многодетным папой

46-летний Том Харди, звезда «Венома» – живой пример того, как из невзрачного пацана с набором недостатков может вырасти настоящий супергерой с грудой мышц и харизматичной улыбкой, а еще – примерный семьянин и многодетный папа.
Британский актер получил популярность и заработал немалые деньги не только благодаря участию в нескольких громких кинокартинах, но и как сценарист, а также продюсер.
Детство Тома Харди
Том Харди родился в семье творческих католиков в Лондоне. Его мама Энн была модной художницей, а папа Эдуард сценаристом рекламных роликов и комедий.
Семья жила в Ист Шине, уютном богемном районе Лондона на берегу Темзы, где предпочитает селиться творческая элита, писатели, артисты и художники.
Творческая среда сформировала характер и интересы Тома Харди, который с ранних лет мечтал об актерской карьере и усиленно к ней готовился, посещая театральные кружки и курсы.
Поскольку у родителей Том был один, они старались вложить в него всю душу и силы, мечтая, что сын получит блестящее образование. Однако у Тома Харди на жизнь были свои планы. Он обожал актерство, но совсем не хотел изучать школьные предметы, пропускал занятия и хулиганил.
Руководство престижной школы-интерната, в которой он учился, устало на тот момент терпеть его выходки и исключило из состава учащихся.
Это ничуть не пошатнуло уверенность Тома в себе и собственных силах. В 15 лет он украсил тело первой татуировкой и стал пробовать свои силы в модельном бизнесе. А в конце 90-х отправился на мужской конкурс красоты и уверенно одержал в нем победу.
Первые успехи и популярность
Это были первые шаги Тома Харди на звездный Олимп, после победы он заключил контракт с модельным агентством One и стал появляться на обложках журналов и экранах ТВ. Однако прыжок вверх был коротким – из агентства его прогнали за вредные привычки.
Том Харди какое-то время попытался продолжить свое актерское образование в одной из театральных школ Ричмонда, но и оттуда его вытурили за наплевательское отношение к учебе.
Несмотря на неудачи, Том Харди собрался с силами и поступил в школу Лондонского драматического театра, где смог проявить себя в полную силу.
Актер Майкл Фассбендер, который учился с Томом Харди на одном курсе, позже вспоминал, что исполнителя главной роли в «Веноме» в то время считали самым талантливым и перспективным студентом в учебном заведении.
Том Харди проникся в школе методом Константина Станиславского и продержался в ней целых 3 года. Для актера это действительно большое достижение.
Старт на звездной дороге в кино
Решение покинуть стены учебного заведения появилось у Харди после того, как ему дали роль рядового Джона в известном сериале «Братья по оружию». Получив хорошие деньги и вкусив настоящую славу, он решил, что пора перейти к делу и вплотную занялся построением актерской карьеры.
Знаковым для Тома Харди стал военный драматический фильм «Падение черного ястреба» 2001 года выпуска. Имидж сильного мужчины во всех смыслах этого слова закрепился за артистом навсегда.
Впрочем, по-настоящему мощным трамплином карьере Харди стал фильм «Звездный путь: возмездие» с внушительным бюджетом в 60 миллионов долларов в 2002 году. После выхода картины в свет, он задумался о своей судьбе и отказался навсегда от алкоголя и наркотиков.
Том Харди в фильме «Звездный путь: возмездие». Фото: Global Look Press
Впечатляюще открыть талант артисту удалось в фильме «Мария-Антуанетта», после которого за ним прочно закрепился имидж красавца и похитителя сердец.
Вместе с тем сам Том Харди считает свое лучшей работой в кино совсем другую ленту – фильм «Стюарт: прошлая жизнь», вышедший в 2007 году. К этому моменту актер уже успел сколотить себе состояние и полностью удовлетворить свои творческие амбиции. Как заявлял Том Харди в интервью, с данного периода он стал играть в кино исключительно для удовольствия.
Работа над телом
Том Харди не был одарен фантастическими физическими данными от природы, однако он смог изменить себя в лучшую стороны. Чтобы стать настоящей звездой он выровнял зубы, нарастил мышечную массу.
Особенно это было заметно по драматическому фильму Виндинга Рефны «Бронсон» 2009 года выпуска о самом опасном английском преступнике, прожившему за решеткой около 40 лет.
Чтобы стать похожим на героя ленты, Тому Харди пришлось заняться суперусиленными тренировками и набрать 19 килограммов чистых мышц. При росте 176 сантиметров он весил 86 килограммов.
Том Харди смог нарастить мышечную массу ради кино. Фото: Global Look Press
Фильм, соединивший Харди с любимой
Во время работы над телефильмом «Грозовой перевал» в 2009 году Том Харди встретился со своей нынешней женой Шарлоттой Райли. Искра сразу пробежала между двумя красивыми актерами, но роман у них начался после другого совместного проекта – телесериала «Прикуп».
К тому моменту Харди уже успел пережить неудачный брак с продюсером Сарой Уорд (с 1999 года по 2004 год) и роман с Рэйчел Спид, от которой у него есть сын Луи 2008 года рождения.
Актер на момент общения с Шарлоттой Райли прочно стоял на ногах, перестал глупить и мечтал обрести счастье в тихой семейной гавани с любимой женщиной.
В июле 2014 года они поженились, в настоящий момент они уже воспитывают двоих общих сыновей.
Том Харди и Шарлотта Райли. Фото: Global Look Press
Русский след в жизни Тома Харди
Том Харди всегда тянулся к русской культуре, актер утверждает, что сделал тест ДНК и на 22% он не просто русский, а настоящий сибиряк.
В 2012 году артист посетил Оймякон в Якутии для реализации проекта Discovery, который предполагал знакомство с жизнью местного населения и условиях проживания на Севере.
Эти знания Том Харди позже в полной мере смог проявить во время работы над фильмом «Выживший» с Леонардо Ди Каприо в 2015 году.
В 2018 году Том Харди вновь прилетел в Россию. Актер побывал в Москве, отказавшись от приглашения на шоу «Вечерний Ургант», сославшись на то, что не любит телевизионные проекты такого рода. Но при этом появился в программе «Время», где и рассказал о своих русских корнях.
Далее Том Харди отправился в Сибирь вместе с экспедицией, которую организовала благотворительная организация FLACK.
Том Харди в России. Фото: Global Look Press
Не просто актер
Современному зрителю Том Харди во многом запомнился по фильмам «Веном» (уже скоро в трех частях). При этом известно, что знаменитость в нем выступает далеко не только как актер, но и как идейный вдохновитель, сценарист, что значится в титрах киноленты.
Кроме «Венома» Том Харди выступил в качестве сценариста британского телесериала «Табу» об искателе приключений. Главную роль в нем, конечно же, сыграл Том Харди.
Том Харди и его новые проекты сегодня
Пожалуй, самым ожидаемым проектом, который с нетерпением ждут от Тома Харди его поклонники, является фильм «Веном 3», где знаменитость вновь выступает и как актер, и как сценарист, и, к тому же, как продюсер. Премьера намечена на 2024 год. Планируется, что эта лента станет заключительной в фантастической трилогии.
Также Том Харди работает над ролью детектива Уолкера в фильме Гарета Эванса, где актер разыскивает пропавшего сына политика и ввязывается в коррупционный скандал. Лента впервые выйдет на Netflix в 2024 году.
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