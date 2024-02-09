Уникальная харизма, многогранные способности и большой талант: путь к успеху Розарио Доусон

Ранние годы

Розарио Доусон родилась 9 мая 1979 года в Нью-Йорке в семье писательницы и певицы Изабель Селесты и Патрика К. Харриса. Ее уникальная этническая принадлежность — смесь афрокубинца, пуэрториканца, ирландца и коренного американца. Изабель родила Доусон, когда ей было всего 16 лет, но так и не вышла замуж за Харриса. Вместо этого Изабель вышла замуж за рабочего-строителя Грега Доусона. Отчим помогал растить Доусон практически с рождения.

Воспитание Доусона было каким угодно, только не традиционным. В возрасте шести лет ее семья стала скваттерами и жила в недостроенном пустующем здании, потому что они не могли позволить себе арендную плату за жилье. И такая жизненная ситуация для будущей актрисы и ее семьи сохранялась годами.

Найдена для «Деток»

В возрасте 15 лет Розарио Доусон гуляла с друзьями перед своим зданием, когда привлекла внимание режиссера Ларри Кларка. Он снял ее в своем скандальном фильме «Детки» вместе с юной Хлоей Севиньи. Доусон сыграла неразборчивого подростка в суровой истории о городской молодежи. Хотя сюжет фильма был шокирующим как для зрителей, так и для критиков, игра актрисы была выдающейся и дала толчок ее карьере в кино и шоу-бизнесе.