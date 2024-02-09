Уникальная харизма, многогранные способности и большой талант: путь к успеху Розарио Доусон

Кто такая Розарио Доусон?
Розарио Изабель Доусон — американская актриса и политическая активистка, родилась 9 мая 1979 года. После своего актерского дебюта в подростковой драме «Дети» в 1995 году она сыграла множество ролей в различных независимых и художественных фильмах.
В 2014 году она выиграла премию Satellite за лучшую женскую роль второго плана в кино и получила еще несколько номинаций. Розарио Доусон политически активна, принимала участие в нескольких демонстрациях и дважды была арестована в ходе таких протестов. Она убежденный демократ, поддержавший Барака Обаму в его переизбрании в 2012 году и Берни Сандерса на пост президента от Демократической партии в 2016 году.
Розарио Доусон. 11 декабря 2018 года. Фото: Global Look Press
Ранние годы
Розарио Доусон родилась 9 мая 1979 года в Нью-Йорке в семье писательницы и певицы Изабель Селесты и Патрика К. Харриса. Ее уникальная этническая принадлежность — смесь афрокубинца, пуэрториканца, ирландца и коренного американца. Изабель родила Доусон, когда ей было всего 16 лет, но так и не вышла замуж за Харриса. Вместо этого Изабель вышла замуж за рабочего-строителя Грега Доусона. Отчим помогал растить Доусон практически с рождения.
Воспитание Доусона было каким угодно, только не традиционным. В возрасте шести лет ее семья стала скваттерами и жила в недостроенном пустующем здании, потому что они не могли позволить себе арендную плату за жилье. И такая жизненная ситуация для будущей актрисы и ее семьи сохранялась годами.
Найдена для «Деток»
В возрасте 15 лет Розарио Доусон гуляла с друзьями перед своим зданием, когда привлекла внимание режиссера Ларри Кларка. Он снял ее в своем скандальном фильме «Детки» вместе с юной Хлоей Севиньи. Доусон сыграла неразборчивого подростка в суровой истории о городской молодежи. Хотя сюжет фильма был шокирующим как для зрителей, так и для критиков, игра актрисы была выдающейся и дала толчок ее карьере в кино и шоу-бизнесе.
Розарио Доусон в фильме «Детки». Фото: кадр из фильма 1974 года
«Он попал в игру», «Джози и кошечки»
Уникальное мультикультурное происхождение и актерский талант Доусон, наряду с обучением в Институте Ли Страсберга, помогли ей избежать роли типичного персонажа в Голливуде. Через три года после «Деток» Доусон появилась в фильме Спайка Ли «Он попал в игру» (1998) с Дензелом Вашингтоном и звездой баскетбола Рэем Алленом, а в 2001 году получила заметную роль в фильме «Джози и кошечки», основанном на популярном одноименном мультфильме 1970-х годов.
Тара Рид, Рэйчел Ли Кук и Розарио Доусон в фильме «Джози и кошечки» (2001). Фото:Global Look Press
«Приключения Плуто Нэша», «Город грехов», «Аренда»
Последовали другие роли в более крупных постановках, включая «Приключения Плуто Нэша» (2002), «Люди в черном II» (2002), «Город грехов» (2005), «Аренда» (2005), «Орлиный глаз» (2008) и «Неудержимый» (2010). Дополнительные титры включают «Чавес» (2013) о борце за гражданские права Сезаре Чавесе; продолжение «Города грехов» «Город грехов: дама, ради которой стоит убивать» (2014); и комедию Криса Рока «Пятерка лучших» (2014).
Розарио Доусон и Эдди Мерфи в фильме «Приключения Плуто Нэша» (2002). Фото: Global Look Press
Gemini Division, «Лего Фильм: Бэтмен»
В перерывах между съемками в фильмах актриса пробовала себя на телевидении, появляясь в таких сериалах, как Gemini Division сети Syfy. Она также нашла свою нишу в анимационных работах, озвучив Чудо-женщину в фильме «Лего Фильм: Бэтмен» (2017).
Розарио Доусон узвучила Чудо-женщину в анимационном фильме 2017 года «Лего Фильм: Бэтмен». Фото: соцсети
«Девственница», «Зомбиленд: двойное нажатие», «Брайарпэтч»
Получив повторяющуюся роль в последних двух сезонах сериала CW «Девственница», Доусон присоединилась к звезде Джорджине Родригес в полнометражном фильме Netflix «Кто-то великий» весной 2019 года, а осенью появилась в «Зомбилэнд: Двойное нажатие». В следующем году она стала хедлайнером телевизионной драмы «Брайарпэтч» в роли следователя, разыскивающего убийцу своей сестры.
Яэль Гробглас и Розарио Доусон в сериале «Девственница» (2014–2019). Фото: кадр из сериала
Личная жизнь
Как и многие другие актрисы, Доусон попала в заголовки газет о своей личной жизни. Ранее встречалась с актером Джошуа Джексоном, рэпером Джей Зи и режиссером Дэнни Бойлом, а позже у нее были отношения с комиком и актером Эриком Андре.
В марте 2019 года она подтвердила, что состояла в отношениях с сенатором от Нью-Джерси и кандидатом в президенты Кори Букером.
Розарио Доусон и Кори Букер. Фото: соцсети