«Уже явно видно животик»: россияне заподозрили Кети Топурию в третьей беременности

Кети Топурия провела январь на отдыхе. Она с семьей ездила на Сейшелы. Певица провела время с мужем Львом Деньговым и детьми. Она растит дочку Оливию от первого брака с Львом Гейхманом и сына Адама, которого родила от нынешнего мужа. У ее возлюбленного есть дети от прошлых отношений.
Но солистка группы A'Studio признавалась, что хочет иметь троих детей. После родов она всегда старается быстро вернуться в форму. И в 2023 году звезда хвасталась стройностью. Но недавно ее заподозрили в беременности.
На этот раз Кети поделилась кадрами, которые были сделаны на курорте. Она то прятала область живота, то представала в платьях с завышенной талией или свободного кроя, которые способны скрыть изменения в фигуре. Но пользователи Сети посчитали, что у нее выпирает живот. Многие стали поздравлять ее со скорым пополнением. Но сама артистка не стала реагировать на сплетни.
Кети Топурия пока скрывает лицо сына. Фото: соцсети Кети Топурии
«Ну очевидно, за третьим пошли», – заявила zorg_111133.
«Да, животик видно», – согласилась daniella_sweet4.
«Фотошоп присмотритесь», – добавила zorg_111133.
Когда Топурия приехала в Москву, то успела выйти в свет. Журналисты Super также решили, что певица ждет ребенка. Многие россияне поддержали их домыслы.
«Явно видно животик уже», – отметила Olga.
«Она беременная, видно же», – сказала xxenily.
«Видно невооруженным глазом», – присоединилась Alexandra.
«От такого мужчины, как Лев, грех не рожать! Умница!», – высказалась Алена Дмитриева.
Кети Топурия и Лев Деньгов уже три года состоят в браке. Фото: соцсети Кети Топурии
Отметим, что Кети умело скрывала вторую беременность. Она носила объяемные наряды пока уже не была на внушительном сроке. Певица на своей свадьбе с Деньговым была в силуэтом платье с акцентом на округлившемся животе. Своего младшего наследника она показывает редко.
Пока артистка предпочитает скрыть его лицо от общественности. При этом она уже познакомила кроху с сыном Ольги Серябкиной, у которой растут наследник по имени Лука. Порой в отпуск Топурия берет и детей мужа от прошлых отношений. Она сразу нашла с ними общий язык.
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Воспитанию наследников Кети уделяет особое внимание.
«С появлением детей я очень изменилась. Стала очень домашней. Я балую детей, сама же страдаю от этого, но потихонечку пытаюсь с этим справляться — идет такая борьба с самой собой. У нас в семье есть определенные правила. Например, дети должны ложиться спать не позже 10 вечера, сладости я разрешаю, но если вижу, что уже чересчур, ввожу ограничения», – делилась она в интервью «МК».
Также певица отмечала, что позволяет им пользоваться планшетов только один час в день. Она признавалась, что у Оливии есть способности к математике и химии, а также она поет и танцует. Артистка не скрывает, что если дочка захочет пойти по ее стопам, то она ей поможет. Топурия также призналась, что у ее сына идеальный слух. Но она не хочет, чтобы мальчик попал в шоу-бизнес.