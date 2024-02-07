«Уже явно видно животик»: россияне заподозрили Кети Топурию в третьей беременности

Кети Топурия провела январь на отдыхе. Она с семьей ездила на Сейшелы. Певица провела время с мужем Львом Деньговым и детьми. Она растит дочку Оливию от первого брака с Львом Гейхманом и сына Адама, которого родила от нынешнего мужа. У ее возлюбленного есть дети от прошлых отношений.

Но солистка группы A'Studio признавалась, что хочет иметь троих детей. После родов она всегда старается быстро вернуться в форму. И в 2023 году звезда хвасталась стройностью. Но недавно ее заподозрили в беременности.

На этот раз Кети поделилась кадрами, которые были сделаны на курорте. Она то прятала область живота, то представала в платьях с завышенной талией или свободного кроя, которые способны скрыть изменения в фигуре. Но пользователи Сети посчитали, что у нее выпирает живот. Многие стали поздравлять ее со скорым пополнением. Но сама артистка не стала реагировать на сплетни.