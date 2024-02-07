Почему участник южнокорейского бойз-бенда BTS Мин Юнги проходит альтернативную службу в армии

Детство и юность
Мин Юнги родился 9 марта 1993 года в крупном городе Южной Кореи под названием Тэгу. Семья мальчика обладала средним достатком. Будущий музыкант был младшим ребенком, в семье рос старший брат.
Мин Юнги начал зарабатывать еще до своего совершеннолетия и с детства стремился к самостоятельности.
Во время учебы юноша сменил три школы. Будучи подростком, Шуга начал увлекаться музыкой, преимущественно классикой. В 12 лет его заинтересовал хип-хоп. Уже через год парень писал собственные песни и музыку к ним и приступил к изучению цифрового интерфейса музыкальных инструментов.
Учась в школе, Мин Юнги начал работать самостоятельно. Фото: соцсети
До окончания школы, в 17 лет, Юнги стал подрабатывать в звукозаписывающей студии, где смог усовершенствовать свои умения. Здесь же он записал свою первую песню.
Парень решил, что его карьера и дальнейшая жизнь будет связана с музыкой. Сначала родители не одобрили выбор младшего наследника, но позже поддержали музыканта. Тогда Юнги добавил к своим занятиям еще танцевальное мастерство, потому что считал, что на сцене ему непременно пригодится умение красиво двигаться.
Сначала родители не хотели, чтобы Мин Юнги занимался музыкой, но потом сдались. Фото: соцсети
Музыка
Первое время Мин занялся сольным проектом и выступал под псевдонимом Gloss с андеграундным рэпом. Но это не принесло ему большого успеха, поэтому он присоединился к хип-хоп-коллективу D-Town.
Во время участия солиста в конкурсе молодых талантов его заметили и предложили стать участником бойз-бенда BTS.
Мин Юнги взял себе псевдоним Suga, что образовано от первых слогов словосочетания, которое переводится как «атакующий защитник». В школьные годы юноша выступал именно в этой позиции во время игры в баскетбол.
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Мин Юнги взял себе псевдоним Suga и стал одним из семи участников группы BTS. Фото: соцсети
После выхода дебютного альбома ребята проснулись знаменитыми. У них появились миллионы фанатов по всему миру.
Мин отвечал за музыку и читал рэп. Умение сочинять сразу же оценили поклонники.
В 2016 году хипхопер представил сольный трек, который назвал по творческому псевдониму — Agust D. В композиции он поднял острые социальные темы, поскольку сам страдал депрессией и социофобией, о них и говорил со своим слушателем.
В 2018 году в честь пятилетия своего существования бойз-бенд выпустили два новых альбома. Кроме того, ребята были удостоены 125 музыкальных наград по всему миру, а на родине их наградили орденом «За заслуги в культуре».
В 2019 году Мин Юнги занимался двумя проектами одновременно. Помимо этого, он снимался в шоу Run BTS! и гастролировал в составе коллектива.
Мин Юнги снимался в шоу Run BTS! вместе с другими участниками группы. Фото: соцсети
В 2020 году вышел в свет второй микстейп Юнги D-2, клип на который вызвал восторг у фанатов.
Юнги продолжает развиваться и расти в творческом плане.
В 2021 году Suga написал трек для японского певца ØMI. А позже принял участие в записи и съемках видео своего коллеги Psy, для которого тоже сочинил композицию.
Мин Юнги является очень талантливым композитором. Фото: соцсети
Личная жизнь Мин Юнги
На личную жизнь Мин Юнги, как и многим другим участникам бойз-бенда, времени не остается. У него нет девушки, о браке он пока не задумывался.
Певец отличается скромностью и признавался, что ему сложно строить отношения с противоположным полом.
Рэпер считает, что его будущая пассия должна быть непременно сильной личностью и обладать харизмой.
Мин Юнги посвящает все свое время творчеству. Фото: соцсети
Внешность и стиль
Юнги любит экспериментировать с внешностью и стилями. Он часто меняет цвет волос от голубых до вишневых. Но на официальных приемах музыкант обычно появляется в образе брюнета. Фанаты отмечают, что улыбка Мина делает его похожей на ребенка и очень ему идет.
Поклонники считают певца харизматичным парнем. Фото: соцсети
Мин Юнги сейчас
В апреле 2023 года музыкант представил новый сольный альбом, который успели оценить его фанаты.
Пластинка стала популярной не только на родине артиста, но также в Японии обрела статус золотой. После этого Мин Юнги появился на обложке издания популярного гламурного глянца для женщин, что стало единственным случаем в истории японской версии.
Мин Юнги появился на обложке женского журнала. Фото: соцсети
В сентябре после завершения гастрольного тура Юнги призвали в армию, но заменили обычную службу на альтернативную и отправили служить в муниципальное правительство. Журналисты списали это на проблемы со здоровьем у артиста. У музыканта была обнаружена травма плеча, которую он отказался оперировать и поддерживал лечением. Артист получил ее, когда подрабатывал курьером, чтобы оплатить колледж.
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