Почему участник южнокорейского бойз-бенда BTS Мин Юнги проходит альтернативную службу в армии

Детство и юность

Мин Юнги родился 9 марта 1993 года в крупном городе Южной Кореи под названием Тэгу. Семья мальчика обладала средним достатком. Будущий музыкант был младшим ребенком, в семье рос старший брат.

Мин Юнги начал зарабатывать еще до своего совершеннолетия и с детства стремился к самостоятельности.

Во время учебы юноша сменил три школы. Будучи подростком, Шуга начал увлекаться музыкой, преимущественно классикой. В 12 лет его заинтересовал хип-хоп. Уже через год парень писал собственные песни и музыку к ним и приступил к изучению цифрового интерфейса музыкальных инструментов.