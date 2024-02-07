Как Киану Ривз крутил романы с красотками, пережил смерть ребенка и сошелся с седовласой художницей

Американский актер ливанского происхождения Киану Ривз уже мог бы стать почетным дедом, если бы не трагедия в его личной жизни. Увы, в свои 59 лет звезда все еще ходит в статусе холостяка. Жены у него нет, детей тоже. Хотя у актера есть все для счастья: внешность, карьера, успех, деньги.
Детство Киану Ривза
Своей экзотической внешности Киану Ривз обязан родителям из Ливана. Его отец Сэмьюэл был рядовым рабочим без образования с удивительным набором ген. В нем текла кровь китайцев, англичан, ирландцев, португальцев, гавайцев.
Мама Киану Патрисия была очень красивой и, по слухам, работала в юности танцовщицей.
Когда у этой пары появился сын, они, не раздумывая дали ему романтичное гавайское имя — Киану, которое в переводе означает «прохладный ветер с гор». Они мечтали, что их отпрыск проживет необычную и яркую жизнь, наполненную светлыми и радостными событиями.
Сэмьюэл и Патрисия тоже мечтали о переменах и счастье и потому постоянно меняли места жительства. Их второй ребенок — дочь Ким — родилась, к примеру, в Австралии.
Впрочем, идиллия длилась недолго. В поисках приключений отец Киану Ривза оставил семью, когда Киану было всего три годика, а потом попал за решетку за сбыт наркотиков. Однако Киану Ривз прекратил с ним общаться еще в 13 лет.
Мама Киану еще трижды пыталась построить личную жизнь, вступая в браки с другими мужчинами. От одного из них она родила вторую дочь Карину. Отец тоже подарил Киану сестричку в новых отношениях, ее зовут Эмма Роуз.
Киану Ривз с мамой и сестрой. Фото: vk.com/keanuworld
Сложная болезнь Киану и нелюбовь одноклассников
Школьные годы, которые он провел в Торонто, Киану Ривз вспоминает неохотно, в это время у него было много проблем из-за его недуга — дислексии, когда человек не способен читать и воспринимать речь на слух. Этой же болезнью страдала и его сестра Ким.
Многие знают, какими жестокими бывают порой дети. Это было суждено познать и Киану Ривзу в пору учебы, когда изучение предметов ему не давалось, а в классе он имел статус местного дурачка.
Мама Киану Ривза пыталась оградить сына от насмешек и постоянно переводила из одной школы в другую, но история повторялась вновь и вновь. Сменив четыре школы, они поняли, что дальше это делать бессмысленно. Аттестат зрелости он так и не получил.
Киану Ривз в детстве. Фото: соцсети Киану Ривза
Если есть сильное плечо рядом, все мечты исполнятся
Вместе с тем именно матери Киану Ривза удалось привить сыну интерес к актерской профессии. Она сама болела сценой, но все, что ей удалось получить после завершения танцевальной карьеры, это выучиться на костюмера и войти в круг настоящих мировых звезд.
Благодаря ей Киану еще в детстве получил шанс познакомиться и пообщаться с такими артистами, как Долли Партон, Дэвид Боуи и Элис Купер.
Кроме того, Киану Ривз с ранних пор обучался актерскому мастерству в спецшколах, но из одной его выгнали из-за болезни и невозможности работать с текстом на должном уровне.
Вместе с тем, когда Киану было 15 лет, педагоги курса импровизации в труппе скетча и комедии в Торонто, а также актерского мастерства Уты Хаген смогли разглядеть в парне явный талант и помогли ему закончить обучение даже при его особенностях здоровья.
В подростковом возрасте Киану уже блистал в спектакле «Ромео и Джульетта» в образе Меркуцио. И накопил внушительный список театральных работ к своему совершеннолетию.
Помог Киану и отчим, который раздобыл для него «зеленую карту» и отправил в Нью-Йорк, чтобы заниматься в HB Studio — альма-матер Роберта Де Ниро и Джека Леммона.
Киану Ривз в спектакле «Ромео и Джульета» 1983. Фото: vk.com/keanuworld
Роли в кино и первые успехи на экране
Как и многие актеры, Киану Ривз делал свои первые шаги в сериалах. Впервые он снялся в кино в канадском ситкоме «Держись!», а уже в начале 80-х он стал щелкать роли в сериалах как семечки.
Первой полнометражкой для артиста стала драматическая картина о хоккеистах «Молодая кровь» с Робом Лоу и Патриком Суэйзи.
Киану Ривз в роли хоккеиста. Кадр из фильм «Молодая кровь»
Но настоящей звездой артист стал после ленты «Опасные связи», где он снялся с юной Умой Турман. Фантастическая комедия «Невероятные приключения Билла и Теда» закрепила эффект и сделала из Киану Ривза состоятельного человека. При бюджете в 10 миллионов долларов фильм заработала в прокате 40 миллионов.
Любопытно, что на заре карьеры Киану Ривз работал в кино как Норман Ривз или Чак Спиден. Нет, он не стеснялся своего имени, но киношникам оно казалось слишком экзотичным и сложным.
Сейчас Киану Ривза многие знают как человека скромного, щедрого, способного на неординарные поступки. Пожалуй, в первый раз публика об этом услышала в 1997 году, когда на экраны вышел эпохальный фильм «Адвокат дьявола» с ним, Шарлиз Терон и Аль Пачино.
Киану с легкостью согласился тогда отсрочить часть своего гонорара (а это, между прочим, 2 миллиона долларов) в пользу Аль Пачино, лишь бы создатели ленты взяли ему в напарники именно его.
Производители фильма не прогадали, согласившись на это безупречное трио: при бюджете в 57 миллионов долларов лента заработала в прокате 153 миллиона.
В боевике «Джон Уик» 2014 года Киану Ривз впечатлил публику не только своей игрой, но и физическими данными. При росте 186 см он весил 76 кг, а его мышцам могли позавидовать 30-летние мужчины. При этом Киану к тому времени уверенно подошел к 50 годам.
Почти все трюки в фильме актер исполнил сам, основательно изучив боевые искусства.
Киану Ривз. Фото: кадр из фильма «Джон Уик»
Фильм, сделавший имя Киану Ривза знаковым
Сейчас трудно представить, но роль Нео в фильме «Матрица» могли сыграть Юэн Макгрегор, Леонардо Ди Каприо или Том Круз. Однако в кастинге их обошел именно Киану Ривз, гармонично слившись со своим героем в единое целое. После выхода этой картины на экраны, Киану Ривз стал не просто знаменитым, он стал воплощением героя современности.
За работу в «Матрице» Киану Ривз получил неслыханный по тем временам гонорар более чем в 110 миллионов долларов. 80 из них он просто раздал съемочной группе: дизайнерам костюмов, специалистам по спецэффектам. Каскадерам он купил по мотоциклу Harley-Davidson.
Артист хотел все это сохранить в тайне, но не удалось — счастливцы растрезвонили о щедром подарке близким и журналистам.
Бурная личная жизнь артиста
В настоящий момент Киану Ривз состоит в отношениях с художницей Александрой Грант, впервые публично появившись с ней в 2019 году на церемонии Art + Film Gala в музее LACMA в Лос-Анджелесе.
Часть публики была рада за любимца, другая часть — разочарована. Художница ну очень сильно выбивается из концепции голливудской жены, имея специфическую внешность и полностью седые волосы. Она младше артиста на девять лет, но выглядит намного старше.
Киану Ривз и Александра Грант. Фото: Global Look Press
Хейтерам Грант объяснила, что заботится о здоровье, поэтому никогда не красила волосы.
Известно, что своим раздражающим видом Александра смогла довести до исступления и преследования одну из поклонниц. Некая 67-летняя Кэтрин стала угрожать ей, за что получила иск в суд со стороны художницы. Сейчас влюбленной в Киану Ривза женщине запрещено приближаться к дому Александры Грант ближе, чем на 100 метров.
Увлечения молодости
До зрелого романа с художницей Киану Ривз встречался три года с Джилл Шолен, была даже помолвка. Но актриса бросила любимого ради отношений с Брэдом Питтом.
Во время работы над фильмом Фрэнсиса Форда Копполы «Дракула» Ривз познакомился с его дочкой Софией. Она поразила его скромностью и умом, но, когда съемки закончились, ушла и любовь.
Киану Ривз мог бы составить прекрасную партию с Сандрой Буллок, когда-то они были влюблены друг в друг, но у них никогда не было любовных отношений. Все дело в том, что оба посчитали себя недостойными своей потенциальной пассии. Дружба так и не переросла в нечто большее.
Киану Ривз и Сандра Буллок. Кадр из фильма «Дом у озера»
Также СМИ писали о романах Киану Ривза с Анной Скидановой и Клэр Форлани, Шарлиз Терон и Бояной Новакович. Однако эти сообщения не подтверждены.
Трагедия с гражданской женой и гибель ребенка
Дженнифер Сайм Киану Ривз тоже не довел до венца, но пара стала жить вместе после знакомства на актерской вечеринке. Ассистентка Дэвида Линча тогда деликатно отшила артиста, когда он подошел к ней с желанием завязать знакомство. И этим очень заинтересовала Киану.
Они стали встречаться, потом жить вместе, вскоре Дженнифер сообщила Киану, что беременна, приведя его в неистовый восторг. Увы, но малышу не суждено было родиться. Прямо в утробе матери у него оторвался тромб от пуповины, ребенок скончался за неделю до родов. Пара не смогла пережить трагедию вместе и разошлась.
Дженнифер стала выпивать и через год в нетрезвом состоянии попала в аварию, скончавшись за рулем. Киану Ривз тоже пытался утешиться в алкоголе, но вовремя спохватился и стал вести здоровый образ жизни.
Дочь Ривза и Сайм должна была появиться на свет в январе 2000-го, но за неделю до родов.
В 2023 году мы могли потерять и самого Киану, в это время за артистом стал охотиться назойливый поклонник, пытаясь пробраться в его дом. Неадекватного фаната пришлось приструнить при помощи полиции и обращения в суд. Сейчас мужчине запрещено подходить к актеру и его жилищу.
Как живет Киану Ривз в нынешнее время
В 2023 году Киану Ривз вновь громко заявил о себе в кинематографе выходом картины «Джон Уик – 4». Этой премьеры зрители ждали не один год, но она постоянно переносилась из-за коронавируса.
В настоящий момент Киану занят в супергеройской картине Фрэнсиса Лоуренса под рабочим названием «Константин-2» в роли Джона Константина.
Он играет на бас-гитаре в собственной музыкальной группе Dogstar, которая ранее распадалась, но смогла воссоединиться около года назад.
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