Как Киану Ривз крутил романы с красотками, пережил смерть ребенка и сошелся с седовласой художницей

Американский актер ливанского происхождения Киану Ривз уже мог бы стать почетным дедом, если бы не трагедия в его личной жизни. Увы, в свои 59 лет звезда все еще ходит в статусе холостяка. Жены у него нет, детей тоже. Хотя у актера есть все для счастья: внешность, карьера, успех, деньги.

Детство Киану Ривза

Своей экзотической внешности Киану Ривз обязан родителям из Ливана. Его отец Сэмьюэл был рядовым рабочим без образования с удивительным набором ген. В нем текла кровь китайцев, англичан, ирландцев, португальцев, гавайцев.

Мама Киану Патрисия была очень красивой и, по слухам, работала в юности танцовщицей.

Когда у этой пары появился сын, они, не раздумывая дали ему романтичное гавайское имя — Киану, которое в переводе означает «прохладный ветер с гор». Они мечтали, что их отпрыск проживет необычную и яркую жизнь, наполненную светлыми и радостными событиями.

Сэмьюэл и Патрисия тоже мечтали о переменах и счастье и потому постоянно меняли места жительства. Их второй ребенок — дочь Ким — родилась, к примеру, в Австралии.

Впрочем, идиллия длилась недолго. В поисках приключений отец Киану Ривза оставил семью, когда Киану было всего три годика, а потом попал за решетку за сбыт наркотиков. Однако Киану Ривз прекратил с ним общаться еще в 13 лет.

Мама Киану еще трижды пыталась построить личную жизнь, вступая в браки с другими мужчинами. От одного из них она родила вторую дочь Карину. Отец тоже подарил Киану сестричку в новых отношениях, ее зовут Эмма Роуз.