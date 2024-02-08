«Этот дуб еще пошумит!»: в Сети обсуждают выход в свет Леонида Якубовича с дочерью

78-летний ведущий передачи «Поле чудес» Леонид Якубович в последнее время редко появляется на публике. Недавно его увидели на премьере фильма «Мастер и Маргарита» вместе с любимой дочерью.

Якубович давно не живет со своей супругой, хотя брак не был расторгнут. С дочерью, судя по фото, которые она опубликовала на своей странице в соцсети, телеведущий не прерывает связь.

Варвара пробует себя в качестве певицы, пишет музыку и делится своими треками под псевдонимом Barbara Vido. Она не хочет, чтобы ее связывали со знаменитым отцом, и использует другую фамилию. Кроме того, девушка занимается косплеем, перевоплощается в персонажей и разных героев.

Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» дочь Якубовича любит с детства и не могла пропустить премьеру экранизации. Для компании она взяла своего отца, которому тоже полезно выйти в свет.