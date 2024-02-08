«Этот дуб еще пошумит!»: в Сети обсуждают выход в свет Леонида Якубовича с дочерью

78-летний ведущий передачи «Поле чудес» Леонид Якубович в последнее время редко появляется на публике. Недавно его увидели на премьере фильма «Мастер и Маргарита» вместе с любимой дочерью.
Якубович давно не живет со своей супругой, хотя брак не был расторгнут. С дочерью, судя по фото, которые она опубликовала на своей странице в соцсети, телеведущий не прерывает связь.
Варвара пробует себя в качестве певицы, пишет музыку и делится своими треками под псевдонимом Barbara Vido. Она не хочет, чтобы ее связывали со знаменитым отцом, и использует другую фамилию. Кроме того, девушка занимается косплеем, перевоплощается в персонажей и разных героев.
Роман Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» дочь Якубовича любит с детства и не могла пропустить премьеру экранизации. Для компании она взяла своего отца, которому тоже полезно выйти в свет.
Леонид Якубович с дочерью варварой на премьере фильма «Мастер и Маргарита». Фото: соцсети
Появление Леонида Якубовича на публике вызвало большой интерес и в Сети принялись обсуждать его самого и Варвару.
Поклонников восхитил внешний вид телеведущего, который, несмотря на свой почтенный возраст выглядит бодрым и полным сил.
Алия Алия: «Ему скоро 80. Вот это да. Здоровья огромного».
Добрая Фея Виолетта: «Якубович - это разновидность Петросяна. И наоборот».
Сергей Л.: «Этот дуб еще пошумит!»
Ольга Петрова: «Ого! Какой молодец Якубович! Вышел в свет, прям жених на выданье!»
Ежик в тумане: «Молодец Якубович! На границе 80-летия так грамотно интригует. А дочь и действительно хороша».
Перельманка: «Он вообще меняется? Помню его еще, когда в школу ходила, ничего не изменилось!»
Арина К.: «А он еще здесь? Сто лет ничего не слышала о нем! Хорошо выглядит старая гвардия! Молодец!»
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В Сети хвалят внешний вид телеведущего. Фото: Global Look Press
Но хейтеры не заставили себя долго ждать.
Владимир: «Надоел хуже горькой редьки своим мельканием на ТВ. Ну ладно передача «Поле чудес», так и до рекламы наш старичок добрался. Видно, денежек рекламных ему для полного счастья не хватает. Так и хочется ему сказать, уйди с телеэкрана, дай дорогу молодым».
Ирина Ткаченко: «Пусть сидит дома! В его возрасте лучше не появляться на публике и пугать своим внешним видом молодежь!»
Жабаду: «Якубович в своем возрасте все никак не угомонится! Ну куда вам-то уже пиариться?»
Леонид Якубович на телепрограмме «Поле чудес». Фото: Global Look Press
Дочери Леонида Якубовича досталось больше. В Сети обсудили ее внешний вид, разобрав все элементы гардероба.
Елена Кравченко: «Зачем она в пижаме на такую премьеру пришла! Позорище!»
Любаша: «Одета кое-как, рыжие патлы распустила».
Тамара Попова: «Я внучке пижаму подарила с такими же штанами».
Светлана Шилова: «А что у нее на голове? Вообще выглядит отвратительно, и, конечно, не красавица, вся как-то небрежно одета, смотреть не на что».
Любовь Романова: «В домашних штанах».
Игорек: «Мне нравятся рыжие, но ухоженные, а тут патлы какие-то».
Закира М.: «Не похожа на отца, лицо вытянутое. Мать не видела, но не сказала бы, что девушка хороша».
Хейтеры прошлись по внешности дочери Якубовича. Фото: соцсети
Но и Сеть не без добрых людей. Их голос, конечно, был почти не слышен среди хейтеров, но они пытались поддержать молодую талантливую девушку.
Валентина Портунова (Зуева): «Не надо обижать хорошую девушку Варю! Ей крупно повезло с папой!»
Письменная Лиза: «Интересный персонаж. Главное, что не пытается быть, как все. Сейчас модно под копирку, а она отличается! Молодец девочка!»
Прикова Елена: «Зачем накинулись не бедную девочку? Нормальная она. Ничего выдающегося, но время покажет, кто есть кто».