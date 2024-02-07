Как Эмма Уотсон получила роль Гермионы в фильмах о Гарри Потере

Детство и юность

Эмма Шарлотта Дуэррэ Уотсон начала свою яркую жизнь 15 апреля 1990 года в столице Франции.

Родители, Жаклин Льюсби и Крис Уотсон, - англичане, которые по долгу своей адвокатской службы какое-то время работали в Париже. Пара рассталась, когда дочери исполнилось 5 лет.

Мама забрала Эмму и ее младшего брата и вернулась в Британию. Отец девочки тоже стал жить неподалеку. Он женился повторно, в новом браки родились еще две дочери и сын. А Жаклин, выйдя замуж во второй раз произвела на свет еще двоих мальчиков.

Начальную школу актриса посещала в Оксфорде и свою первую награду получила за лучшее чтение стихов на творческом конкурсе.