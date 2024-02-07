Как Эмма Уотсон получила роль Гермионы в фильмах о Гарри Потере

Детство и юность
Эмма Шарлотта Дуэррэ Уотсон начала свою яркую жизнь 15 апреля 1990 года в столице Франции.
Родители, Жаклин Льюсби и Крис Уотсон, - англичане, которые по долгу своей адвокатской службы какое-то время работали в Париже. Пара рассталась, когда дочери исполнилось 5 лет.
Мама забрала Эмму и ее младшего брата и вернулась в Британию. Отец девочки тоже стал жить неподалеку. Он женился повторно, в новом браки родились еще две дочери и сын. А Жаклин, выйдя замуж во второй раз произвела на свет еще двоих мальчиков.
Начальную школу актриса посещала в Оксфорде и свою первую награду получила за лучшее чтение стихов на творческом конкурсе.
Родители Эммы развелись, когда ей было 5 лет. Фото: соцсети
Во время учебы Эмма занималась самодеятельностью, и не один школьный спектакль не обходился без юной актрисы. Именно педагоги отправили девочку на кастинг фильма «Гарри Поттер и философский камень», объявленный в 1999 году.
Окончив начальные классы, Уотсон перешла в старшую школу в Хедингтоне. В 2008 году талантливая ученица во время летних каникул прошла курсы актерского мастерства в Лондоне. Спустя год, Эмма поступила в Брауновский университет, который успешно окончила в 2014 году.
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В 2014 году Уотсон окончила Брауновский университет. Фото: соцсети
«Гарри Поттер»
В 2001 году зритель впервые увидел первую часть саги о Гарри Поттере. Эмма триумфально прошла все туры прослушиваний и вместе с Дэниелом Рэдклиффом и Рупертом Гринтом была утверждена на главную роль. Писательница Джоан Роулинг поддержала выбор продюсеров.
Актерский состав в фильм о Гарри Поттере утверждала сама Джоан Роулинг. Фото: соцсети
Успех картины был оглушительным и побил все рекорды в коммерческом прокате. Началась подготовка к съемкам остальных серий. С этого времени Эмма Уотсон была почти все свое время занята на съемках, таким образом, ее детство было закончено.
Через год была снята вторая часть - «Гарри Поттер и Тайная комната», которая стала не менее успешной. В последующей за ней серии «Гарри Поттер и узник Азкабана», Эмма проявила себя, как опытная актриса, что сразу заметили критики. Но фильм не достиг результатов своих предшественников.
Актриса участвовала в съемках проекта о Гарри Поттере до 2009 года. Фото: соцсети
«Гарри Поттер и Кубок огня» наоборот стал рекордсменом по кассовым сборам, а «Гарри Поттер и Орден Феникса» и вовсе приблизился к 1 млрд долларов. Актриса была занята в проекте до 2009 года.
За роль Гермионы Грейнджер Эмма Уотсон удостоилась массы наград. Ее игра, по мнению критиков, затмила всех. Актриса оставила свои отпечатки ног и рук на знаменитой «Аллее славы» Голливуда.
Уотсон также снялась в проекте «Возвращение в Хогвартс», посвященном 20-й годовщине с момента релиза первой серии саги, премьера которого состоялась в январе 2022 года.
Эмма Уотсон снималась в проекте «Возвращение в Хогвартс», посвященном 20-й годовщине с момента релиза первой серии саги. Фото: кадр из фильма «Возвращение в Хогвартс»
Фильмы
Кроме поттерианы, у актрисы немало заметных ролей в других картинах. Вместе со своими сестрами по отцу Ниной и Люси Эмма появилась в фильме «Балетные туфельки». Следующей ее работой стала роль в картине «Хорошо быть тихоней», которая вошла в топ-10 лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США.
В фильме «Балетные туфельки» Эмма снималась вместе с сестрами. Фото: кадр из фильма «Балетные туфельки»
Заметный образ преступницы Уотсон воплотила в фильме «Элитное общество», а в 2015 году Эмма пополнила актерский состав фильма «Затмение».
Актриса не снимается в постельных сценах, за нее это делает дублерша.
В 2017 году зрители увидели звезду в музыкальном фэнтези «Красавица и Чудовище». Чтобы исполнить свои партии, артистке пришлось три месяца заниматься с педагогом по вокалу. Впрочем, это получалось у нее довольно хорошо, но певческая карьера не интересовала артистку.
Когда картина вышла на экраны, Уотсон стала одной из самых высокооплачиваемых актрис Голливуда. Ее гонорар за роль Бель составил около 20 млн долларов, не считая процента от прокатных сборов.
В фильме «Элитное общество» героиня поттерианы сыграла преступницу. Фото: кадр из фильма «Элитное общество»
Была и негативная страничка в истории Эммы. Ее номинировали на антипремию «Золотая малина — 2018» в категории «Худшая актриса года» за работу в фильме «Сфера».
За работу в фильме «Сфера» актрису наградили антипремией в категории «Худшая актриса года». Фото: кадр из фильма «Сфера»
Уотсон сыграла еще в нескольких картинах, в том числе в фильме «Маленькие женщины».
Эмма Уотсон в в фильме «Маленькие женщины». Фото: кадр из фильма «Маленькие женщины»
Модельная карьера
Невысокий рост 165 см при весе 50 кг не помешал девушке сделать и модельную карьеру.
В 2005 году Эмма Уотсон появилась на обложке журнала. Затем актриса подписала контракт с британским домом моды Burberry.
Звезда выступала в роли амбассадором французской компании Lancôme и в 2011 году удостоилась награды «Икона стиля» от знаменитого дизайнера Вивьен Вествуд.
После этого знаменитость приняла участие в создании календаря Pirelli за 2020 год, где она и другие актрисы появились в образе Джульетты из трагедии У. Шекспира в соответствии с их собственными представлениями о героине.
Знаменитость успела построить карьеру модели. Фото: соцсети
Внешность и стиль
Уотсон не боится экспериментировать с внешностью. После поттерианы она сделала себе стильную стрижку, а вскоре заменила ее волнами. Менялся и цвет волос: от блондинки до шатенки и рыжей бестии.
Образы Эммы постоянно обсуждают в Сети, поклонники восторгаются ее нарядами.
Поклонники следят за стилем актрисы. Фото: соцсети
Общественная деятельность
Актрисе предложили звание посла доброй воли «ООН — женщины». До этого она посетила африканские страны, где занималась вопросом женского образования и позже стала это делать в новом статусе.
Уотсон официально поддерживает феминизм, за что часто подвергается нападкам со стороны общества.
Личная жизнь
Эмма – фанатка творчества Элвиса Пресли и Чака Берри. В кинематографе ее кумирами стали Джулия Робертс, Голди Хоун и Джон Клиз. В детстве актриса увлекалась хоккеем, нос сейчас занимается силовыми тренировками, пилатесом и бегом.
Также Уотсон - сертифицированный инструктор по йоге. С помощью занятий актриса не набирает лишний вес, несмотря на свою любовь к сладостям, выпечке и пицце.
Звезда Голливуда любит русскую литературу и читает письма от фанатов из России.
Однажды в интервью исполнительница призналась, что не так много знает о России, но читает письма от русских фанатов, которые часто ей приходят. Кроме того, Уотсон любит русскую литературу.
То касается личной жизни, впервые Эмма влюбилась в 10 лет. Избранником юной актрисы стал коллега по цеху Том Фелтон.
Уотсон встречалась с менеджером Уильямом Найтом, но накануне свадьбы расторгла помолвку.
В 2019 году папарацци несколько раз видели Эмму вместе со звездой сериала «Хор» Корда Оверстрита. Но сама актриса не подтвердила романтичные отношения.
Несмотря на статус свободной девушки, у нее был постоянный партнер бизнесмен из Калифорнии Лео Робинтоном.
После этого Эмма встречалась с сыном олигарха Брэндоном Грином. В мае 2023 года они расстались.
Эмма Уотсон с Лео Робинтоном. Фото: соцсети
Эмма Уотсон сейчас
На какое-то время Уотсон взяла творческий перерыв и не появлялась в новых картинах, чтобы уделить больше времени общественной деятельности. Но она не перестала вести активную жизнь. В день своего 33-летия в 2023 году Уотсон поделилась на своей странице в соцсети, что научилась кататься на лошади, попробовала встать на серф.
Осенью 2023-го Эмма начала заочно учиться на курсах писательского мастерства в Оксфорде.
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