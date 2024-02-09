Искренний и сдержанный парень из семьи беженцев: чем знаменит Рами Малек

Будучи восходящей звездой, Малек в 2015 году начал свою карьеру в роли хакера-морфиниста Эллиота Олдерсона в психологической драме USA Network «Мистер Робот» с Кристианом Слейтером, получившей признание критиков.

Помимо получения «Золотого глобуса», премии «Выбор критиков» и премии SAG Award, среди прочего, за свою работу над «Мистером Роботом», Малек получил домой премию «Эмми» в 2016 году, став первым американцем египетского происхождения, получившим премию «Эмми» за актерскую игру.

В декабре 2016 года мистер Робот продолжал быть благом для Малека, когда он снова был номинирован на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в телесериале.