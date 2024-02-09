Искренний и сдержанный парень из семьи беженцев: чем знаменит Рами Малек

Кто такой Рами Малек?
Египетско-американский актер Рами Малек родился 12 мая 1981 года в Лос-Анджелесе. После ролей второго плана в таких сериалах, как «Тихий океан» HBO и таких фильмах, как «Ночь в музее», «Сумеречная сага: Рассвет, часть-2» (2012) и «Мастер» (2012), Малек получил статус исполнителя главной роли хакера Эллиота Олдерсона в получившем признание критиков фильме USA Network «Мистер Робот», за который он получил премию «Эмми» в 2016 году. Позже он снялся в роли рокера Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия» (2018), за который получил «Золотой глобус» и «Оскар».
Рами Малек на 91-й ежегодной церемонии вручения премии «Оскар». 24 февраля 2019. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь и карьера
Рами Саид Малек родился 12 мая 1981 года в Лос-Анджелесе в семье египтянина. (У него есть идентичный брат-близнец на четыре минуты младше его.) После окончания Университета Эвансвилля в Индиане в 2003 году Малек вернулся в Лос-Анджелес и сыграл небольшие роли в таких телешоу, как Gilmore Girls и Medium. Он получил более заметную роль в комедии Fox «Война дома» (2005), прежде чем сериал закончился после двух сезонов.
Кайл Салливан и Рами Малек в фильме 2005 года «Война дома». Фото: Global Look Press
«Ночь в музее» и «Тихий океан»
В 2006 году Малек дебютировал в полнометражном фильме «Ночь в музее», сыграв фараона Ахменраха, роль, которую он повторил в следующих двух продолжениях фильма. В 2010 году он получил высокую оценку за свою работу в драме HBO о второй мировой войне «Тихий океан», а в следующем году он появился в фильме «Ларри Краун». Малек продолжал играть второстепенные роли, появляясь в таких крупных фильмах, как «Сумеречная сага: Рассвет, часть 2» (2012), «Олдбой» (2012) и «Мастер» (2012).
Рами Малек в фильме «Сумеречная сага: Рассвет, часть 2». Фото: кадр из фильма 2012 года
Будучи восходящей звездой, Малек в 2015 году начал свою карьеру в роли хакера-морфиниста Эллиота Олдерсона в психологической драме USA Network «Мистер Робот» с Кристианом Слейтером, получившей признание критиков.
Помимо получения «Золотого глобуса», премии «Выбор критиков» и премии SAG Award, среди прочего, за свою работу над «Мистером Роботом», Малек получил домой премию «Эмми» в 2016 году, став первым американцем египетского происхождения, получившим премию «Эмми» за актерскую игру.
В декабре 2016 года мистер Робот продолжал быть благом для Малека, когда он снова был номинирован на «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в телесериале.
Рами Малек и Кристиан Слейтер в фильме «Мистер Робот» (2016). Фото: Global Look Press
Актер попал в заголовки газет после описания того, что означали его достижения:
«Прямо сейчас мы живем в мире, где очень многие из нас чувствуют себя лишенными голоса. Нас не слышит правительство, нас не слышит наше общество, — сказал он. — Я вырос в семье, которая иммигрировала сюда. Мой отец работал от двери к двери, продавая страховки, а моя мама была беременна моим братом и мной, и они ездили на работу на трех автобусах, чтобы дать своим детям возможность быть особенными. Я просто хочу, чтобы у каждого, независимо от того, как вы росли, от социально-экономического уровня, в котором вы родились, несмотря ни на что, была возможность не быть стесненным в работе в это время. Чтобы дали шанс, как дали шанс мне».
Роль Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии»
В 2016 году было объявлено, что Малек сыграет Фредди Меркьюри в долгожданном биографическом фильме о бывшем фронтмене Queen. После хорошо принятого релиза «Богемской рапсодии» в ноябре 2018 года Малек получил «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в кино/драме и премию «Оскар» за лучшую мужскую роль в главной роли за его сверхъестественное изображение рок-звезды.
Рами Малек в роли Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия». Фото: кадр из фильма 2018 года
Злодей Джеймса Бонда
Сразу после успеха «Богемской рапсодии» Малек был выбран на роль плохого парня в 25-й части франшизы о Джеймсе Бонде под названием «Не время умирать». Сообщалось, что актер отказался играть злодея террористического типа с религиозными или идеологическими наклонностями — желание, которое исполнил режиссер Кэри Джоджи Фукунага.
Рами Малек в фильме «Не время умирать» Фото: кадр из фильма 2021 года