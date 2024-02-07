Стал главным телеученым СССР, попал в Книгу рекордов Гиннесса, пережил покушение: как Сергей Капица стал легендой телевидения

Сергей Петрович Капица родился в Кембридже, Великобритания, 14 февраля 1928 года в семье русского ученого, лауреата Нобелевской премии Петра Капицы и домохозяйки Анны Крыловой. Имел английское гражданство по праву рождения.

Дед по материнской линии Алексей Крылов был академиком Петербургской академии наук и занимался кораблестроением. Вторым ребенком в семье стал Андрей Капица, который также стал ученым и добился высот в географии и геоморфологии, стал членом-корреспондентом Академии наук СССР. Крестным отцом Сергея Капицы стал академик Иван Павлов.

В семь лет Сергей пошел в кембриджскую школу, в этом же году глава семьи уехал по делам в Россию, но не смог вернуться – власти не выпустили Петра Капицу в Англию. И тогда матери ничего не оставалось, как вместе с сыновьями воссоединиться с мужем в Москве.

Образование

Сергей Капица окончил школу экстерном во время Великой Отечественной войны, получив аттестат в 1943 году, когда семья жила в эвакуации в Казани. В столицу вернулся, чтобы поступать в авиационный институт, где стал единственным пятнадцатилетним студентом вуза на факультете самолетостроения. Окончил его с красным дипломом, поступил в аспирантуру.

Карьера и наука

По окончании вуза Капица на два года стал сотрудником Центрального аэрогидродинамического института им.Н. Е. Жуковского, где занимался изучением проблем теплопередачи и аэродинамического нагрева при больших скоростях потока.