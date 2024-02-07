Стал главным телеученым СССР, попал в Книгу рекордов Гиннесса, пережил покушение: как Сергей Капица стал легендой телевидения

Сергей Петрович Капица родился в Кембридже, Великобритания, 14 февраля 1928 года в семье русского ученого, лауреата Нобелевской премии Петра Капицы и домохозяйки Анны Крыловой. Имел английское гражданство по праву рождения.
Дед по материнской линии Алексей Крылов был академиком Петербургской академии наук и занимался кораблестроением. Вторым ребенком в семье стал Андрей Капица, который также стал ученым и добился высот в географии и геоморфологии, стал членом-корреспондентом Академии наук СССР. Крестным отцом Сергея Капицы стал академик Иван Павлов.
В семь лет Сергей пошел в кембриджскую школу, в этом же году глава семьи уехал по делам в Россию, но не смог вернуться – власти не выпустили Петра Капицу в Англию. И тогда матери ничего не оставалось, как вместе с сыновьями воссоединиться с мужем в Москве.
Образование
Сергей Капица окончил школу экстерном во время Великой Отечественной войны, получив аттестат в 1943 году, когда семья жила в эвакуации в Казани. В столицу вернулся, чтобы поступать в авиационный институт, где стал единственным пятнадцатилетним студентом вуза на факультете самолетостроения. Окончил его с красным дипломом, поступил в аспирантуру.
Карьера и наука
По окончании вуза Капица на два года стал сотрудником Центрального аэрогидродинамического института им.Н. Е. Жуковского, где занимался изучением проблем теплопередачи и аэродинамического нагрева при больших скоростях потока.
Сергей Капица в молодости увлекался изучением подводного мира. Фото: архив КП
После этого два года занимался исследовательской работой в должности младшего научного сотрудника в Институте геофизики.
В 1953 году Сергей Капица защитил диссертацию по теме «Исследование магнитных свойств горных пород при механических напряжениях» и получил кандидатскую степень в области физико-математических наук. И стал работать в Институте физических проблем АН СССР, где вскоре возглавил лабораторию.
С 1956 по 1998 годы преподавал физику в Московском физико-техническом институте, в 1962 году защитил докторскую диссертацию по теме «Микротрон» и получил степень доктора физико-математических наук.
Сергей Капица в МФТИ, 1973 год. Фото: Russian Look
В 2001 году Сергей Петрович стал научным руководителем Российского нового университета. Здесь он не только преподавал, но и активно участвовал в научной деятельности. Хотя всегда признавался, что работа на телевидении, куда он пришел в 1973 году, помешала его научной карьере.
Капица стал соавтором открытия квадрупольного фотоделения четно-четных тяжелых ядер; создал феноменологическую математическую модель гиперболического роста численности населения Земли и смог впервые доказать факт гиперболического роста населения Земли до 1 года н. э. В последние месяцы своей жизни писал работу по демографии. Считается одним из основоположников клиодинамики.
Впервые научные достижения Сергея Капицы были отмечены в 1979 году Премией Калинги (ЮНЕСКО), чуть позже он стал лауреатом Премии РАН за популяризацию науки. В 2002 году исследователю вручили Премию правительства РФ в области образования, а в 2006-м - Орден Почета. Через пять лет Капица получил Орден «За заслуги перед отечеством» IV степени, а в следующем году стал обладателем Золотой медали Российской академии наук за выдающиеся достижения в области пропаганды научных знаний.
Книги и телевидение
В 1973 году Капица опубликовал книгу «Жизнь науки», которая стала предпосылкой к появлению на телевидении передачи «Очевидное – невероятное». Научно-популярная программа стартовала в феврале 1973 года с программы про космос, и Сергей Петрович стал ее автором и бессменным ведущим вплоть до 2012 года.
Сергей Капица в программе "Очевидное - невероятное", 1978 год. Кадр из программы
В студию к Сергею Петровичу приходили знаменитые ученые, культурные деятели и просветители, политики, бизнесмены. В программе обсуждались научные и технические достижения, поднимались вопросы культуры и философии.
В 2008 году Капица стал лауреатом премии ТЭФИ за программу, а также вошел в Книгу рекордов Гиннесса как ведущий самой продолжительной передачи на ТВ. Советские зрители даже прозвали его главным телеученым СССР.
Сергей Капица в программе "Очевидное - невероятное", 1988 год. Кадр из программы
На широкую аудиторию Капица рассказывал простым языком о сложных научных вещах и открытиях, изобретениях и тайнах. При этом, он получал на свои передачи огромное количество обратной связи – писем от детей и взрослых из разных уголков страны. И старался отвечать на каждое так, чтобы адресат еще больше поверил в свои силы и полюбил науку.
Другие проекты
Капица увлекался не только физикой, но и подводным миром. Даже снимал документальные фильмы: в 1959 году выпустил «Над нами Японское море», через год – «У скал Монерона».
Капица стал основателем научно-популярного журнала «В мире науки» в 1983 году. Также он постарался объединить молодых ученых всей страны, основав в 2000 году Никитский клуб.
Личная жизнь
Сергей Петрович женился в 1949 году на Татьяне Дамир, с которой познакомился годом ранее в общей дружеской компании. Они прожили вместе 63 года и трижды стали родителями: у них родились сын Федор (1950), и дочери Мария (1954) и Варвара (1960). Из них только сын пошел по отцовским стопам и занялся научной деятельностью. Правда, гуманитарной – литературоведением.
Сергей Капица с женой Татьяной Дамир. Фото: личный архив героя
В 1986 году Сергей Петрович пережил покушение. К нему в аудиторию на лекцию в вуз пробрался психически больной ленинградец, который специально приехал ради встречи с Капицей. С собой прихватил топор и напал на преподавателя, тяжело ранив. Пострадавший смог отбиться от преступника и обезвредить, был госпитализирован, и врачи сделали все возможное, чтобы спасти ученого.
Галерея звезд Останкино
В 2022 году имя Сергея Капицы было внесено в «Галерею звезд» у Останкинской телебашни, когда состоялось открытие нового историко-познавательного комплекса. Памятный знак ученому и легенде российского телевидения представляет собой латунный знак в виде звезды с размещенным рядом QR-кодом для перехода на веб-страницу с подробной информацией о Капице.
Последние годы жизни
В последние годы Капица занимался изучением современного общества, демографии и глобализацию, писал статьи, в результате изысканий выпустил книгу «Общая теория роста населения».
Работал Сергей Петрович буквально до последнего дня своей жизни. В 2008 году вышла в свет его автобиография «Мои мемуары», в которой он рассказал про путь своего становления в науке.
Из жизни известный физик ушел 14 августа 2012 года. Причиной смерти стал рак печени. Похоронен Капица на Новодевичьем кладбище.