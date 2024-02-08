Актер, музыкант, любитель кошек и приверженец двух религий: кто такой Махершала Али

Кто такой Махершала Али?

Махершала Али учился в колледже, получая баскетбольную стипендию. Он обнаружил любовь к актерскому мастерству и начал свою карьеру на телевидении в сериале «Расследование Джордан» в 2001 году. К концу десятилетия он снялся в научной фантастике «Четыре тысячи четыреста» и сыграл в «Загадочная история Бенджамина Баттона».

В 2013 году он получил главную роль в «Карточном домике», а в 2016 — роль в «Люке Кейдже». В том же году его роль в «Лунном свете» принесла ему «Оскар» — он стал первым актером-мусульманином, удостоенным этой награды. Его успех был закреплен следующей победой на «Оскаре» за фильм «Зеленая книга» в 2018 году.