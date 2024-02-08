Актер, музыкант, любитель кошек и приверженец двух религий: кто такой Махершала Али

Кто такой Махершала Али?
Махершала Али учился в колледже, получая баскетбольную стипендию. Он обнаружил любовь к актерскому мастерству и начал свою карьеру на телевидении в сериале «Расследование Джордан» в 2001 году. К концу десятилетия он снялся в научной фантастике «Четыре тысячи четыреста» и сыграл в «Загадочная история Бенджамина Баттона».
В 2013 году он получил главную роль в «Карточном домике», а в 2016 — роль в «Люке Кейдже». В том же году его роль в «Лунном свете» принесла ему «Оскар» — он стал первым актером-мусульманином, удостоенным этой награды. Его успех был закреплен следующей победой на «Оскаре» за фильм «Зеленая книга» в 2018 году.
Коммон и София Буш на 23-й ежегодной церемонии вручения премии Гильдии киноактеров, объявляющей номинации в Тихоокеанском центре дизайна. Премия Гильдии киноактеров США за лучшую мужскую роль: Махершала Али в фильме «Лунный свет», 14 декабря 2016 г. — Западный Голливуд, Калифорния, США — Фото: Global Look Press
Ранние годы
Махершала Али, полное имя Махершалалхашбаз Гилмор, родился 16 февраля 1974 года в Окленде, штат Калифорния. Он вырос в Хейворде и увлекался спортом, особенно баскетболом. Во время летних посещений своего отца, актера из Нью-Йорка, он познакомился с театром и кино.
Во время учебы в Калифорнийском колледже Святой Марии Али получал баскетбольную стипендию, но разочаровался в связанных с этим требованиях. Он начал писать стихи, участвовать в поэтических чтениях и открыл для себя радость публичных выступлений. На последнем курсе Али сыграл в студенческой постановке пьесы Джорджа К. Вольфа «Мужество».
Получив степень в области массовой коммуникации, Али провел лето 1996 года, работая стажером на Калифорнийском шекспировском фестивале. Затем он устроился в издание звукозаписывающей индустрии The Gavin Report, но решил вернуться к актерской карьере. В 1997 году он успешно прошел прослушивание в актерскую программу Нью-Йоркского университета для выпускников.
Профессиональный рост
Продолжая обучение в аспирантуре Нью-Йоркского университета, Али в 2000 году получил главную роль в независимом фильме «Совершая революцию» (вышел на экраны в 2003 году) и в пьесе «Великая белая надежда». С сентября 2001 года он начал играть доктора Трея Сандерса в прайм-тайм сериале «Расследование Джордан».
Успех Али не был стабильным, хоть он и снимался в различных шоу, таких как «Полиция Нью-Йорка» и «CSI: Место преступления». Его пригласили на постоянную роль в сериал «Матрица: Угроза», который, однако, был закрыт после одного сезона. Вскоре он нашел другой проект — научно-фантастическую драму «Четыре тысячи четыреста», которая выходила в эфир в 2004-2007 годах и стала популярной.
В 2008 году Али снялся в своем первом большом фильме «Загадочная история Бенджамина Баттона». Это открыло ему двери для участия в других проектах на большом экране. Он появился в фильмах «Переправа» (2009), «Хищники» (2010) и «Место под соснами» (2012). Али также был отмечен за свою работу в телефильме «Обиженный человек» (2010). Он также периодически появлялся в телесериалах «Тримей» и «Люди Альфа».
Махершала Али. Фото: кадр из фильма «Загадочная история Бенджамина Баттона» 2008 г.
«Карточный домик» и другие главные роли
В 2013 году Махершала Али получил главную роль Реми Дантона в сериале «Карточный домик». Политическая драма стала успешным стартом для стримингового сервиса Netflix. Али уверенно держался на экране рядом с известными актерами Кевином Спейси и Робин Райт. В 2014 году Али снялся вместе с Дженнифер Лоуренс в фильме «Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть I». И в следующем году он вернулся для съемок в финале популярной франшизы.
В 2016 году у Али был успешный год. Он снялся в историческом драматическом фильме «Свободные люди округа Джонс». Тем летом он был номинирован на премию «Эмми» за роль в сериале «Карточный домик». Осенью того же года Али начал сниматься в другом сериале Netflix, «Люк Кейдж», в роли злодея Коттонмута Стокса, владельца ночного клуба.
В начале 2017 года Али сыграл заметную роль второго плана в кассовом фильме «Скрытые фигуры» о женщинах афроамериканцах математиках в период становления НАСА. Позднее он вернулся на малый экран в третьем сезоне «Настоящего детектива» в 2019 году.
Мэтью Макконахи в роли Ньютона Найта и Махершала Али в роли Моисея Вашингтона в фильме «Свободные люди округа Джонс» 2016 г. Фото: Global Look Press
«Оскар» за «Лунный свет» и «Зеленую книгу»
После более чем десяти лет в киноиндустрии Али стал кинозвездой благодаря своей роли в независимом фильме «Лунный свет» в 2016 году. Его трогательное исполнение роли Хуана, наркодилера, который становится отцом конфликтному мальчику в суровом районе Майами, Али получил номинацию на «Золотой глобус» и премию «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана. Али вошел в историю как первый актер-мусульманин, получивший «Оскар».
В 2018 году Али снялся в фильме «Зеленая книга» в роли пианиста Дона Ширли. Вместе с ним играл Вигго Мортенсен, исполнивший роль шофера и телохранителя Тони Липа. Роль в этом фильме принесла Али вторую премию «Оскар».
Вигго Мортенсен и Махершала Али. Фото: кадр из фильма «Зеленая книга» 2018 г.
Личная жизнь
Али, выросший под сильным христианским воздействием (его мать, тетушка и бабушка были священниками), принял ислам во времена учебы в Нью-Йоркском Университете. В этот же период он встретил свою будущую супругу Аматус Сами-Карим, на которой женился в 2013 году.
Али, увлекающийся музыкой, сказал, что создает микстейп для каждого главного персонажа, которого он играет, чтобы обеспечить своего рода саундтрек для этого героя. Его кот по кличке Нас был назван в честь знаменитого хип-хоп-музыканта.
Махершала Али с женой Аматус Сами-Карим на премьере фильма Netflix «Оставь мир позади» в парижском театре. Нью-Йорк, 4 декабря 2023 г. Фото: Global Look Press