Провал на сцене, разрушенная мечта и измены мужа: трагичный путь Аллы Демидовой — одной из главных звезд СССР

Алла Демидова вошла в историю российского искусства как одна из самых талантливых советских актрис. На протяжении многих лет она поражала зрителей своим умением превращать в шедевр буквально каждый спектакль. Эмоции, мимика и манера подачи материала у артистки считались настолько уникальными, что привлекали даже тех, кто был далек от мира театра.

Однако главной особенностью Демидовой всегда была искренность. Творческий путь и судьба артистки оказались настолько тяжелыми, что накладывали отпечаток на каждое ее выступление.

Тяжелое детство

Алла Сергеевна Демидова родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Детство актрисы было тяжелым. Мать девочки, Александра Дмитриевна, растила ее в одиночку. Женщина работала в МГУ, где занимала пост младшего научного сотрудника на экономическом факультете.

Отец актрисы, Сергей Алексеевич, погиб в Великой Отечественной войне. Он пал во время освобождения Варшавы. Главу семейства Алла Сергеевна практически не запомнила. Единственное, что отложилось у нее в голове – их совместная прогулка на лыжах. Она состоялась, когда артистка была еще совсем маленькой.