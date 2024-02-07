Провал на сцене, разрушенная мечта и измены мужа: трагичный путь Аллы Демидовой — одной из главных звезд СССР

Алла Демидова вошла в историю российского искусства как одна из самых талантливых советских актрис. На протяжении многих лет она поражала зрителей своим умением превращать в шедевр буквально каждый спектакль. Эмоции, мимика и манера подачи материала у артистки считались настолько уникальными, что привлекали даже тех, кто был далек от мира театра.
Однако главной особенностью Демидовой всегда была искренность. Творческий путь и судьба артистки оказались настолько тяжелыми, что накладывали отпечаток на каждое ее выступление.
Тяжелое детство
Алла Сергеевна Демидова родилась 29 сентября 1936 года в Москве. Детство актрисы было тяжелым. Мать девочки, Александра Дмитриевна, растила ее в одиночку. Женщина работала в МГУ, где занимала пост младшего научного сотрудника на экономическом факультете.
Отец актрисы, Сергей Алексеевич, погиб в Великой Отечественной войне. Он пал во время освобождения Варшавы. Главу семейства Алла Сергеевна практически не запомнила. Единственное, что отложилось у нее в голове – их совместная прогулка на лыжах. Она состоялась, когда артистка была еще совсем маленькой.
Алла Демидова в молодости. Фото: фан-группа Аллы Демидовой во «Вконтакте».
Проявлять интерес к творчеству Алла Сергеевна начала с ранних лет. Уже в пятилетнем возрасте она точно знала, что станет актрисой. Мечта девочки подкреплялась упорным трудом. Она регулярно участвовала в школьных постановках и старалась продемонстрировать учителям свой талант. Однако главные роли ей доставались редко. В основном, играть приходилось второстепенных персонажей, причем мужского пола.
Разрушенная мечта
Несмотря на отсутствие признания, после окончания школы девочка отправилась поступать в Театральное училище имени Бориса Щукина. Но и здесь ее ждала неудача. Члены приемной комиссии отказали девушке в поступлении из-за плохой дикции. Им не понравилась легкая шепелявость Аллы Сергеевны.
Демидова сохраняла оптимизм даже в трудные моменты. Фото: фан-группа Аллы Демидовой во «Вконтакте».
Мечта талантливой артистки разрушилась буквально на глазах. Однако на депрессивные мысли и уныние не было времени. Вскоре девушка решила отправиться туда же, где работала ее мать. Она поступила на экономический факультет МГУ и постаралась любыми способами забыть о своем желании стать актрисой.
Вторая попытка стать актрисой
Спустя несколько лет Алла Сергеевна успешно окончила экономический факультет МГУ. После получения диплома о высшем образовании девушка отправилась работать по специальности. Она начала вести семинары по политической экономии.
Однако забыть о своей детской мечте Алла Сергеевна все-таки не смогла. Она продолжала видеть себя на сцене театра, а также была уверена, что сумеет стать полноценной актрисой. Вскоре девушка решилась на вторую попытку и вновь отправилась поступать в Щукинское училище. К тому моменту Алла Сергеевна уже несколько лет занималась с логопедом, пытаясь избавиться от шепелявости.
В этот раз удача оказалась на стороне девушки. Несмотря на то, что дикция будущей артистки оставалась далекой от идеала, ее приняли в ряды студентов Щукинского училища.
Долгожданным шансом Алла Сергеевна воспользовалась в полной мере. Она упорно училась и уже через несколько лет окончила Щукинское училище с красным дипломом.
В театр Алла Демидова пришла уже во взрослом возрасте. Фото: фан-группа Аллы Демидовой во «Вконтакте».
Долгожданная работа в театре
Сразу после окончания Щукинского училища Аллу Сергеевну позвали работать в Театр на Таганке. Однако принимать приглашение актриса не спешила. Она мечтала играть в Театре имени Евгения Вахтангова и делала для этого все возможное.
Однако удача снова отвернулась от Аллы Сергеевны. Во время проб она получила отказ. Такой же, как во время первого поступления в ВУЗ. Девушке вновь пришлось испытать все те чувства, которые она пережила несколько лет назад. Тем не менее, унывать Алла Сергеевна не стала. Она приняла предыдущее предложение и отправилась работать в Театр на Таганке.
Провальный дебют
Дебютной работой Аллы Сергеевны в Театре на Таганке стал спектакль «Герой нашего времени». Однако во время него стало заметно, что оправиться от потрясения, связанного с недавним отказом, артистка так и не смогла. Выступление получилось откровенно провальным. Ужасную актерскую игру заметили как зрители, так и режиссер Юрий Любимов.
Провальный дебют едва ли не загубил всю дальнейшую карьеру Аллы Сергеевны. После него артистке не позволяли играть даже второстепенных персонажей. Выходить на сцену ей доводилось только в качестве одного из членов массовки.
Расцвет карьеры
Со временем Алле Сергеевне все же удалось вновь завоевать доверие режиссера. Не последнюю роль в этом сыграли зрители. Многие отмечали, что от своих коллег артистка отличается уникальной пластикой, а также ироничным взглядом. Как итог, Юрий Любимов решил дать актрисе второй шанс. Он снова начал предлагать ей главные роли.
Алла Демидова во время одного из выступлений. Фото: фан-группа Аллы Демидовой во «Вконтакте».
Алла Сергеевна не подвела своего руководителя. Она начала регулярно воплощать в жизнь образы центральных персонажей, раз за разом поражая зрителей своим талантом. Особенно знаковыми работами Демидовой стали спектакли «Час пик» и «Гамлет». В последнем ей довелось играть вместе с Владимиром Высоцким.
Алла Демидова и Владимир Высоцкий во время совместного выступления. Фото: фан-группа Аллы Демидовой во «Вконтакте».
К середине семидесятых годов Алла Сергеевна стала одной из ведущих актрис Театра на Таганке. Тем не менее, Демидова оставалась недовольна своим положением. Она продолжала считать, что может добиться намного большего. Вскоре артистка вместе с Владимиром Высоцким начала искать постановку, роли в которой могут стать культовыми.
Однако осуществить задуманное не удалось. Артисты выбрали спектакли «Крик» и «Федра», но во время работы над ними Высоцкий неожиданно скончался. Смерть друга Демидова перенесла тяжело. В тот момент она потеряла не только товарища, но и единомышленника.
Единственное, что осталось у Аллы Демидовой от Владимира Высоцкого — их совместные снимки. Фото: фан-группа Аллы Демидовой во «Вконтакте».
Уход из родного театра
В 1970-х годах в Театре на Таганке наступили тяжелые времена. Юрий Любимов временно покинул пост художественного руководителя, передав должность своему коллеге Анатолию Эфросу. Последний сразу же стал выстраивать собственную систему.
Новый режиссер предложил внести изменения в привычные постановки. Он предложил Демидовой поэкспериментировать, поставив «Вишневый сад» в новом формате. По задумке, все сюжетные линии спектакля должны были сводиться к фигуре Фаины Раневской. Алла Сергеевна оценила идею руководителя и с радостью согласилась.
Однако спектакль получился полной противоположностью того, что обычно показывали на сцене «Таганки». И если зрители оценили подобный формат, то Юрий Любимов начал публично заявлять о своем недовольстве.
Алла Демидова в спектакле «Вишневый сад». Фото: фан-группа Аллы Демидовой во «Вконтакте».
Тем не менее, со временем разногласия утихли. Любимов вернулся к должности художественного руководителя театра и продолжил приглашать Демидову на главные роли.
Повторный кризис наступил в 1986 году. В тот период Демидова окончательно поняла, что формат Эфроса ей намного ближе. Как следствие, конфликты в коллективе разгорелись с новой силой. Вскоре Алла Сергеевна приняла решение покинуть театр.
Дальнейшая карьера
После ухода из Театра на Таганке Алла Сергеевна начала сотрудничать с режиссером Романом Виктюком. Под его руководством был поставлен спектакль «Федра», в котором Демидовой досталась главная роль. Работа получилась успешной. Многие критики назвали «Федру» одной из лучших постановок 1980-х годов.
Алла Демидова регулярно думала о том, как можно поставить классические спектакли в новом формате. Фото: фан-группа Аллы Демидовой во «Вконтакте».
В 1989-м Алла Сергеевна начала вести переговоры с французским режиссером Антуаном Витезом. Зарубежный постановщик хотел видеть артистку на сцене театра «Комеди Франсез» и делал для этого все возможное. Однако местные актрисы восприняли Демидову слишком холодно. От задумки пришлось отказаться.
Немногим позже Витез решил поставить спектакль, в котором будут участвовать исключительно русские актрисы. Но и эти планы не увенчались успехом. Во время подготовки режиссер неожиданно скончался.
«Театр А»
В начале 1990-х годов Демидова окончательно поняла, что тяготеет к культуре античности и хочет играть в соответствующих спектаклях. Однако найти единомышленников оказалось непросто. Поэтому Алла Сергеевна основала собственное заведение, которое получило название «Театр А».
Вскоре после открытия Демидова снова поставила спектакль «Федра». Работа имела колоссальный успех. Несмотря на отсутствие рекламы, залы оказались буквально переполнены. Спустя несколько месяцев Алла Сергеевна представила зрителям еще несколько работ.
Немногим позднее Демидова начала сотрудничать с греческим режиссером Теодором Терзопулосом. Работа с зарубежным коллегой заставила Аллу Сергеевну всерьез задуматься о важности своей профессии. Она начала воспринимать актерство как призвание и вскоре попыталась оставить свой след в истории искусства.
Демидова начала ставить привычные спектакли в новых форматах. Одной из самых громких стала работа «Гамлет-урок», представленная зрителям в 2001 году. В рамках постановки Алла Сергеевна сумела выйти за грани канона и показать драматичность истории совершенно с другой стороны. Многие зрители отмечали, что спектакль получился «абсолютно современным».
Алла Демидова в роли Гамлета. Фото: фан-группа Аллы Демидовой во «Вконтакте».
В дальнейшем Алла Сергеевна продолжила заниматься развитием «Театра А». В частности, начала сотрудничать с несколькими театрами. В их числе была небезызвестная «Школа драматического искусства».
Карьера в кино
Работу в театре Алла Сергеевна на протяжении многих лет совмещала с карьерой в кино. Дебют Демидовой состоялся еще в 1957 году. В тот период артистка снялась в драме под названием «Ленинградская симфония». Однако к работе артистка отнеслась несерьезно. Она называла работу «не более, чем разведкой» и практически не рассчитывала на успех. Кроме того, Демидова с подозрением относилась к миру кино.
Картина «Ленинградская симфония» практически не пользовалась успехом у зрителей. Фото: кадр из фильма «Ленинградская симфония».
По-настоящему раскрыть свой талант Алла Сергеевна сумела только спустя несколько лет. Она снялась в драме «Дневные звезды», посвященной биографии ленинградской поэтессы Ольги Берггольц. Работа получилась по-настоящему сильной. Ее оценили не только зрители, но и сама Демидова.
После этого сомнения Аллы Сергеевны насчет мира кино окончательно развеялись. Она начала регулярно сниматься в различных картинах, причем совершенно не ограничивая себя рамками жанров. Артистка появлялась в трагедиях, детективах и даже классических фильмах.
В 1960-х годах Демидова отметилась сразу несколькими громкими ролями. Особенно запоминающими получились ее персонажи в картинах «Живой труп», «Щит и меч», «Степень риска» и «Шестое июля».
В свое время картина «Щит и меч» стала настоящим прорывом. Фото: кадр из фильма «Щит и меч».
В 1970-х Алла Сергеевна пополнила своею фильмографию еще несколькими работами. Она появилась в 17 фильмах, самыми громкими из которых стали «Визит Вежливости», «Зеркало» и «Повесть о неизвестном актере».
Кризис в кинокарьере Аллы Демидовой наступил лишь в 1990-х годах. В тот период режиссеры любили снимать фильмы про «новых русских», играть в которых артистке было попросту не интересно. Как следствие, она почти перестала появляться в кино.
Тем не менее, после начала нулевых карьера Аллы Сергеевны буквально переродилась. Ее снова стали приглашать на различные роли. Первой работой Демидовой в XXI веке стала роль Лоры Лайонс в картине «Воспоминания о Шерлоке Холмсе». Немногим позднее артистка появилась в ленте «Письма к Элизе».
Алла Демидова в картине «Письма к Элизе». Фото: кадр из фильма «Письма к Элизе».
В течение последующих нескольких лет Демидова продолжала регулярно появляться в кино. Однако со временем число ролей стало стремительно сокращаться. В 2017 году карьера Аллы Сергеевны и вовсе приостановилась. Артистка снялась в картине «Мешок без дна», после чего вовсе перестала появляться в кино.
Концерты без микрофона
В перерывах между театральными постановками и съемками в кино Демидова часто давала различные концерты. Она гастролировала по стране с авторскими программами, выступая перед зрителями со стихами Анны Ахматовой. Нередко артистка читала произведения других русских классиков. В том числе, Золотого и Серебряных веков.
Концерты Аллы Сергеевны также отличались необычным форматом. Во время чтения стихов голос Демидовой сопровождали различные мелодии, а материал подавался слегка отстраненно. При этом микрофон артистка не использовала.
Иногда залы были настолько огромными, что все-таки приходилось использовать микрофон. Фото: фан-группа Аллы Демидовой во «Вконтакте».
Уникальная писательница
В начале 1980-х годов Алла Демидова решила поделиться своим жизненным опытом и начала писать книги. В них артистка рассказывала о работе в театре, а также описывала людей, с которыми ей довелось столкнуться по ходу карьеры. Особенное внимание она уделяла персоне Владимира Высоцкого.
Дебютным произведением Демидовой стала книга «Вторая реальность». Работа возымела колоссальный успех, и в последующие несколько лет Алла Сергеевна выпустила еще несколько творений. В том числе, «А скажите, Иннокентий Михайлович…», «Владимир Высоцкий», «Тени зазеркалья», и «Бегущая строка памяти».
По случаю выхода книг Алла Демидова устраивала пресс-конференции. Фото: фан-группа Аллы Демидовой во «Вконтакте».
Сохранить уникальную манеру подачи сумела даже в книгах. Многие критики отмечали, что артистка обладает собственным, уникальным стилем письма.
Крайняя книга Аллы Сергеевны вышла в свет в 2018 году. Она получила название «Всему на этом свете бывает конец…».
Личная жизнь
Алла Демидова считается одной из самых загадочных актрис своего поколения. На протяжении многих лет личная жизнь артистки была скрыта от глаз публики. Спрашивать о различных романах Аллу Сергеевну боялись даже коллеги.
Однако со временем стало известно, что личная жизнь Демидовой оказалась не менее трагичной, чем карьерный путь. В браке актрисе приходилось регулярно терпеть измены своего мужа, киносценариста Владимира Валуцкого. Супруг артистки настолько часто увлекался другими женщинами, что даже имел от одной из них внебрачного ребенка.
Алла Демидова и Владимир Валуцкий. Фото: фан-группа Аллы Демидовой во «Вконтакте».
Несмотря на постоянные предательства, в браке Демидова и Валуцкий прожили 50 лет. Союз разрушился лишь в 2015 году, когда супруг артистки скончался от онкологии.
После смерти супруга Алла Сергеевна осталась практически одна. Родить детей в браке с Валуцким у нее так и не получилось. Единственным утешением артистки стала Александра – внебрачная дочь мужа, с которой она дружит до сих пор.
Алла Демидова сейчас: последние новости
Несмотря на преклонный возраст, Алла Демидова продолжает заниматься любимым делом. Артистка активно гастролирует по России и устраивает поэтические вечера, поражая зрителей своей уникальной манерой чтения стихов. В декабре 2023 года она выступила в Московском международном Доме музыки.
Алла Демидова до сих пор посещает различные мероприятия. Фото: фан-группа Аллы Демидовой во «Вконтакте».
В начале 2024-го Алла Сергеевна анонсировала свой концерт в Центральном доме литераторов. Мероприятие должно пройти в последний день марта.
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