Был главной звездой 1980-х и узнал о серьезном недуге: непростое восхождение к славе Майкла Дж. Фокса

Фонд исследований болезни Паркинсона

Фокс был на пике своей славы и личной славы в 1991 году, когда ему поставили диагноз: дегенеративное заболевание (болезнь Паркинсона). В то время он был чрезвычайно известной звездой, который только что женился на коллеге по фильму «Семейные узы» Трейси Поллан. Как и следовало ожидать, новости были разрушительными, и в течение семи лет Фокс предпочитал скрывать свою ситуацию от внимания общественности, он искал методы лечения, включающие лекарства и хирургическое вмешательство.

Поначалу Фокс молчал о своей ситуации. Он также чувствовал себя плохо из-за Поллан, чувствуя, что диагноз оказался для нее несправедливо тяжелым бременем. Но пара сразу же решила жить дальше и, как можно лучше. В1991 году он перенес операцию на головном мозге, чтобы облегчить тремор, вызванный этим заболеванием.

Несмотря на невероятный успех «Спин Сити» и россыпь премий «Эмми» и «Золотой глобус», в начале 2000 года Фокс объявил, что покидает шоу, исполнительным продюсером которого он также является, чтобы провести время со своей семьей и сосредоточиться на сборе денег и повышении осведомленности о болезни Паркинсона.

В мае 2000 года Фокс основал Фонд Майкла Дж. Фокса по исследованию болезни Паркинсона, некоммерческую организацию, «занимающуюся поиском лекарства от болезни Паркинсона посредством активно финансируемой программы исследований и обеспечением разработки улучшенных методов лечения для тех, кто живет с болезнью Паркинсона сегодня». Сегодня фонд считается крупнейшей в мире некоммерческой организацией, финансирующей разработку лекарств от болезни Паркинсона.