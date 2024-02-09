Был главной звездой 1980-х и узнал о серьезном недуге: непростое восхождение к славе Майкла Дж. Фокса

Кто такой Майкл Дж. Фокс?
Майкл Дж. Фокс — канадский и американский киноактер, чья выдающаяся карьера была прервана коварным натиском болезни Паркинсона. Всемирно известный как Марти МакФлай из оскароносной научно-фантастической комедии «Назад в будущее», он является лауреатом премий «Сатурн», «Золотой глобус» и «Эмми», а также имеет две персональные звезды на «Аллее славы» — в Голливуде и Канаде.
По версии журнала «Таймс», он входит в число «100 людей, чья сила, талант и моральный пример изменили мир». Режиссер и продюсер, в последние годы он написал книги, в которых рассказывает о своей борьбе с коварным заболеванием. Несмотря на серьезные проблемы со здоровьем, его актерская карьера никогда не прекращалась.
Лауреат премии «За заслуги в жизни» Майкл Дж. Фокс журнала «Кино и телевидение». Берлин, 5 февраля 2011 года. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Майкл Дж. Фокс родился в Альберте, Канада, 9 июня 1961 года. Его отец Уильям Фокс был офицером полиции, а его мать Филлис одновременно работала актрисой и клерком. Его семья была вынуждена переехать в разные места из-за характера профессии отца.
После выхода на пенсию его отца семья, наконец, поселилась в Ванкувере, Британская Колумбия. Майкл пошел в Центральную среднюю школу Бернаби, где принимал участи в театральной самодеятельности. Здесь проявился его исключительный талант. В настоящее время в его бывшей школе создан театр его имени.
Майкл Дж. Фокс в юности. Фото: соцсети
Алекс П. Китон о «Семейных узах»
После главной роли в фильме CBS «Письма от Фрэнка» (также снимался в Канаде) Фокс бросил среднюю школу и уехал в Лос-Анджелес, Калифорния, к своему отцу. Там он получил роль в сериале «Палмерстаун, США», а затем получил роль Алекса П. Китона в «Семейных узах» (1982–1989), где покорял зрителей своим уверенным обаянием и безупречным комедийным таймингом в течение следующих семи лет.
Актеры сериала NBC «Семейные узы», слева направо: Скотт Валентайн, Мередит Бакстер Бирни, Майкл Гросс, Брайан Бонсолл, Майкл Джей Фокс, Джастин Бейтман и Кортни Кокс, 1 мая, 1989 года. Фото: Global Look Press
Персонаж Китон был молодым консерватором, часто высказывавшим точки зрения, расходящиеся со его прогрессивными родителями Элизой и Стивеном (Мередит Бакстер и Майкл Гросс), в то же время конфликтовал с сестрами Мэллори и Дженнифер (Джастин Бейтман и Тина Йотерс) и становился заботливой фигурой для младшего брата Энди (Брайан Бонсолл).
«Семейные узы» считаются одним из самых популярных ситкомов на телевидении, а Фокс получил «Золотой глобус» и три премии «Эмми» подряд за роль Китона.
Бетти Уайт и Майкл Джей Фокс на церемонии вручения премии «Эмми». 21 сентября 1986 года - Лос-Анджелес, Калифорния, США. Фото: Global Look Press
Огромного успеха Фокс добился с выходом фильма «Назад в будущее» (1985), в главных ролях снялись также Леа Томпсон, Криспин Гловер и Кристофер Ллойд. Возвращаясь в 1950-е годы, его герой Марти МакФлай ставит под угрозу возможность своего собственного существования, когда он непреднамеренно встает на пути того, чтобы его родители-подростки стали парой.
Кинокартина стала феноменом поп-культуры, заработала более 380 миллионов долларов по всему миру и вызвала восторги критиков и зрителей как за вдумчивый гуманизм, так и за хит № 1 Huey Lewis & the News в придачу.
Майкл Дж. Фокс в фильме «Назад в будущее». Фото: кадр из фильма 1985 года
Вскоре за Фоксом последовала еще одна комическая роль в 1985 году в фильме с фантастическими сюжетами «Волчонок», кассовые сборы которого были гораздо более скромными, чем у «Назад в будущее». В следующий раз актера увидели на большом экране в ориентированном на рок фильме «Свет дня» с Джоан Джетт в главной роли и комедии «Секрет моего успеха» (обе 1987 года). Последняя заработала 110 миллионов долларов по всему миру.
В последующих фильмах Фокс взял на себя драматические роли. Он сыграл фабричного рабочего в «Свете дня» (1987) и нюхающего запрещенные вещества и проверяющего факты в «Ярких огнях большого города» (1988), позже заслужив признание за главную роль вместе с Шоном Пенном во вьетнамской саге Брайана Де Пальмы «Жертвы войны» (1989). Затем, проявив себя с более легкой стороны, Фокс озвучил бульдога Ченса в семейном фильме Диснея «Возвращение домой: невероятное путешествие» (1993).
Майкл Джей Фокс в роли Эрикссона в фильме «Жертвы войны» (1989). Фото: Global Look Press
Телешоу: «Спин Сити»
В 1989 и 1990 годах соответственно к радости многочисленных поклонников фантастического кино вышли вторая и третья части «Назад в будущее». В 1995 году Фокс появился в роли Джорджа Стефанопулоса в фильме 1995 года «Американский президент», в картине главные роли сыграли Майкл Дуглас и Аннет Бенинг. В 1996 году актер вернулся в ситком «Спин Сити», где опять ежедневно радовал зрителей. Совместно с коллегами Барри Боствика и Конни Бриттон Фокс сыграл заместителя мэра Майка Флаэртавных. Удобное расписание фильма позволяло Фоксу больше времени проводить с семьей.
В 1999 году Фокс внес свой фирменный голос и комический талант в качестве основного персонажа в экранизации романа Э.Б. Уайта «Стюарт Литтл», за что в декабре 2002 года был удостоен звезды на голливудской «Аллее славы».
Майкл Дж. Фокс в ситкоме «Спин-Сити». Фото: афиша фильма
Фонд исследований болезни Паркинсона
Фокс был на пике своей славы и личной славы в 1991 году, когда ему поставили диагноз: дегенеративное заболевание (болезнь Паркинсона). В то время он был чрезвычайно известной звездой, который только что женился на коллеге по фильму «Семейные узы» Трейси Поллан. Как и следовало ожидать, новости были разрушительными, и в течение семи лет Фокс предпочитал скрывать свою ситуацию от внимания общественности, он искал методы лечения, включающие лекарства и хирургическое вмешательство.
Поначалу Фокс молчал о своей ситуации. Он также чувствовал себя плохо из-за Поллан, чувствуя, что диагноз оказался для нее несправедливо тяжелым бременем. Но пара сразу же решила жить дальше и, как можно лучше. В1991 году он перенес операцию на головном мозге, чтобы облегчить тремор, вызванный этим заболеванием.
Несмотря на невероятный успех «Спин Сити» и россыпь премий «Эмми» и «Золотой глобус», в начале 2000 года Фокс объявил, что покидает шоу, исполнительным продюсером которого он также является, чтобы провести время со своей семьей и сосредоточиться на сборе денег и повышении осведомленности о болезни Паркинсона.
В мае 2000 года Фокс основал Фонд Майкла Дж. Фокса по исследованию болезни Паркинсона, некоммерческую организацию, «занимающуюся поиском лекарства от болезни Паркинсона посредством активно финансируемой программы исследований и обеспечением разработки улучшенных методов лечения для тех, кто живет с болезнью Паркинсона сегодня». Сегодня фонд считается крупнейшей в мире некоммерческой организацией, финансирующей разработку лекарств от болезни Паркинсона.
Майкл Джей Фокс рассказывает о жизни с болезнью Паркинсона в программе «Джимми Киммел в прямом эфире!». 28 апреля 2009 года. Фото: Global Look Press
Фокс покинул «Спин Сити» после своего четвертого сезона — и 100-й серии — сериала. За работу в сериале, кроме уважения и поддержки голливудского сообщества, Фокс получил премии «Эмми» и «Золотой глобус» .
Анонс новой серии
Знаковой стала роль Фокса в 2004 году в фильме «Скрабы». В комедии он достоверно передал образ врача-хирурга Кевина Кейси, страдающего обсессивно-компульсивным расстройством. Затем в 2006 году он появился в драме «Законный представитель Бостона» — за эту роль актер был номинирован на премию «Эмми» за лучшее появление в качестве гостя. В 2009 году Фокс появился в мрачной драме «Спаси меня». В том же году вышел его специальный телевизионный выпуск «Майкл Дж. Фокс: Приключения неизлечимого оптимиста», основанный на его одноименном бестселлере.
Фокс продолжал появляться в ролях второго плана в сериалах «Обуздай свой энтузиазм» и «Хорошая жена», прежде чем, наконец, вернуться к главной роли в шоу Майкла Дж. Фокса. Премьера ситкома, в котором снялась Бетси Брандт, состоялась в 2013 году. Но, несмотря на изрядную долю положительных отзывов, он был отменен всего после одного сезона.
Фокс тем не менее доказал, что он все еще может оказывать влияние с более ограниченным экранным временем, получив номинации на премию «Эмми» в 2013 и 2015 годах за свою работу в «Хорошей жене», появляясь на протяжении всего последнего сезона.
Майкл Дж. Фокс в фильме «Скрабы». Фото: Global Look Press
Личная жизнь и дети
Майкл Джей Фокс женился на Трейси Поллан в 1988 году. Они стали любовниками после того, как снялись в фильме в роли девушки и парня. У них четверо детей: сын Сэм, девочки-близнецы Аквинна и Шайлер и дочь Эсме Аннабель. У него двойное гражданство: США и Канады.
В 2018 году актер перенес операцию на позвоночнике, вследствие чего было отменено его выступление на выставке Calgary в Канаде.
«Майклу Дж. Фоксу проведена операция на позвоночнике. Операция не связана с его дегенеративным заболеванием, — сказал его пресс-секретарь. — Дела идут на поправку, актер чувствует себя прекрасно и надеется летом сыграть в гольф».
Майкл Дж. Фокс с женой и детьми. Фото: соцсети