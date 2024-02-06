Как Ранбир Капур продолжил семейную династию и стал звездой Болливуда

Детство и юность
Ранбир начал свой яркий жизненный путь в Мумбаи (он же Бомбей до 1995 года) 28 сентября 1982 года. У будущего актера не было иного выбора, потому что кино являлось неотъемлемой частью жизни его семьи. Имя мальчику дали в честь его дедушки. Отца Ранбира Риши Капура, помнит каждый советский зритель по индийским фильмам «Черный принц Аджуба» и «Бобби». Мать, Ниту Сингх, тоже была актрисой.
Родители Ранбира Капура тоже были актерами. Фото: соцсети
Ранбир говорил, что его отец относился к матери с правом собственника и считал, что все в семье должны подчиняться его воле.
Вскоре Ниту ушла из профессии на пике своей популярности, отдавшись полностью заботам о семье.
У Ранбира Капура в детстве были сложные отношения с отцом. Фото: соцсети
Отец с матерью поддерживали стремление юноши стать суперзвездой индийского кино. Но он понимал, что необходимо приложить усилия, чтобы добиться желаемой цели, несмотря на знаменитых родственников.
Кое-как окончив Bombay Scottish, где Капур не смог достичь успеха, молодой человек уехал учиться в Институт театра и кино имени Ли Страсберга в США.
Там Ранбир начал снимать свои первые учебные фильмы. Вернувшись на родину, устроился работать ассистентом режиссера у Раджива и Риши Капуров. Кроме основных обязанностей, ему приходилось иногда мыть полы и выполнять другие просьбы начальства.
Ранбир Капур получил образование в США. Фото: соцсети
Карьера в кино
В 2004 году продолжатель семейной династии дебютировал в фэнтезийной короткометражке Karma и драме «Индия, 1964», повествующей об отце, чей сын приговорен к смертной казни.
Спустя три года, зрители увидели Ранбира в главной роли в мелодраме «Возлюбленная». За этот образ актер был удостоен наград, которые являются аналогом индийского «Оскара.
В 2008 году Капур снялся в комедии «Берегитесь, красавицы.
В следующем году Ранбир был постоянно занят в проектах. Он успел принять участие в комедии «Проснись, Сид!», в «Удивительной истории странной любви» и картине «Рокет Сингх. Продавец года», которая принесла артисту очередную награду.
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Актер Ранбир Капур быстро добился успеха в кинокарьере. Фото: соцсети
Лента «Рок-звезда», для съемки в которой Капур обучился игре на гитаре и занимался с педагогом по вокалу добавила в копилку знаменитости несколько почетных наград.
В 2015 году Капур появился в саге «Бомбейский бархат». Но фильм провалился в прокате и принес убытки.
Следующей ролью стал образ в романтической комедии «Детектив Джагга».
Летом 2018 года Ранбир исполнил главную роль в биографической драме «Санджай» о жизни актера Санджая Датта, известного своей трагической судьбой. В 2005 году он попал за решетку, потом пытался заниматься политикой, но все же вернулся на экраны.
22 июля 2022 года Болливуд представил премьеру фильма «Шамшера» с высоким для Индии бюджетом, где Капур стал одним из основных персонажей.
Ранбир Капур чаще играл «хороших парней». Фото: соцсети
Личная жизнь
Личная жизнь Ранбира Капура чрезвычайно насыщена. Ему дали прозвище Казанова.
Хотя сам актер не понимал, почему его так назвали пресса постоянно приписывала ему новые романы. Звездной личности нравятся разные типажи женщин, но важнее всего духовная составляющая.
В 2018 году объявил о своих отношениях. Его избранницей стала актриса Алия Бхатт, с которой он познакомился на съемках фильма «Последняя надежда» в 2005 году.
Ранбир Капур женился на актрисе Алие Бхатт. Фото: соцсети
Через четыре года пара была помолвлена, а 14 апреля 2022 года влюбленные поженились. В ноябре Алия родила дочь, которую назвали Рахи.
Звездная чета воспитывает дочь Рахи. Фото: соцсети
Ранбир Капур в настоящее время
Актер продолжает работать. Он принял участие в съемках картины «Животное», которые дались ему нелегко. Премьера фильма состоялась в декабре 2023 года, а критики еще до этого пророчили этой работе успех.
Свадьба Ранбира Капура гремела на всю Индию. Фото: соцсети
Капуру пришлось исполнить роль агрессивного и страстного персонажа. Ранбиру помогли воспоминания о его отношениях с отцом в детстве, когда он слишком мало времени уделял семье, и у них постоянно вспыхивали конфликты.
Обычно звезда играл лишь хороших парней, эта роль помогла избежать актеру имиджевой ловушки.
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