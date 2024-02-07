«Орбакайте ждет тотальная нищета»: что будет дальше с дочкой Аллы Пугачевой в США

Кристина Орбакайте, похоже, лишилась всех шансов выступать в России. Гастрольный тур артистки по нашей стране отменили из-за жалоб местных жителей.

Россияне посчитали, что нечестно зарабатывать деньги там, где ты не живешь. Кром того, Орбакайте публично не поддержала свою страну в сложной мировой ситуации, а предпочла отмолчаться.

На данный момент выступления в Красноярске, Иркутске, Братске, Новосибирске и Чите поставили на стоп, деньги купившим билеты вернут. В Хабаровске и Санкт-Петербург концерты пока под вопросом, но шансов мало, что они состоятся.

Дочь Аллы Пугачевой не прокомментировала эти события, но в окружении говорят, что артистка находится в сильном стрессе, ведь, по сути, она лишилась работы в России.

От Орбакайте все отказываются