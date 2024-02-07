«Орбакайте ждет тотальная нищета»: что будет дальше с дочкой Аллы Пугачевой в США

Кристина Орбакайте, похоже, лишилась всех шансов выступать в России. Гастрольный тур артистки по нашей стране отменили из-за жалоб местных жителей.
Россияне посчитали, что нечестно зарабатывать деньги там, где ты не живешь. Кром того, Орбакайте публично не поддержала свою страну в сложной мировой ситуации, а предпочла отмолчаться.
На данный момент выступления в Красноярске, Иркутске, Братске, Новосибирске и Чите поставили на стоп, деньги купившим билеты вернут. В Хабаровске и Санкт-Петербург концерты пока под вопросом, но шансов мало, что они состоятся.
Дочь Аллы Пугачевой не прокомментировала эти события, но в окружении говорят, что артистка находится в сильном стрессе, ведь, по сути, она лишилась работы в России.
От Орбакайте все отказываются
В последний раз Кристина прилетала в Москву для того, чтобы принять участие в новогодних голубых огоньках. На федеральных каналах певицу показали, но, видимо, на этом все.
Организаторы уже и сами не хотят связываться с Орбакайте, так как есть большие шансы, что и остальные концерты будут бойкотированы. Артистка неустойку получит, а вот промоутеры понесут серьезные убытки.
«Импресарио в регионах перестраховываются, не приглашая тех звезд, вокруг которых есть информационная шумиха. Орбакайте как раз попадает в этот список», - рассказал продюсер Павел Рудченко.
Спасибо Максиму Галкину*
Не очень понятно, на что надеялась Кристина Орбакайте, когда планировала гастрольный тур по России. После скандальных заявлений признанного в России иноагентом Максима Галкина* итак было понятно, что негатив к звездному семейству будет множиться.
Разумеется, дети не должны отвечать за действия своих родителей, но юморист уж очень постарался.
Марго:
«Живет в Америке, пусть там теперь и выступает!»
Лора:
«Зачем ей петь для людей, которых она считает быдлом? Лучше пусть покажет свое творчество «цивилизованным» американцам или европейцам».
Андрей:
«Орбакайте пусть лучше выступит перед нашими бойцами в зоне СВО, как это делают другие артисты. Или это другое?».
Есть пользователи, которые уверены, что ничего хорошего дальше Кристину не ждет. Карьеры в России якобы она лишилась и вряд ли найдет замену.
Мимо:
«Орбакайте ждет тотальная нищета в США. Таких денег как в России она больше нигде не заработает. Максим* уже пытался, его отовсюду гонят. А одной Европой не прокормишься».
Светлана:
Вряд ли американское общество оценит песни Орбакайте. В них заложена душа русского человека, им точно не понять».
А что говорит мама?
При этом сама Алла Пугачева публично тоже ничего не заявляет по поводу отмены концертов дочери. Примадонна отмалчивается, предпочитая не накалять ситуацию еще больше.
Где живет сейчас звездное семейство - неизвестно. Сначала они уехали в Израиль, но как только так начались боевые действия - тут же сбежали на Кипр.
Поговаривали, что Пугачева собирается перевести детей в Лондон, якобы им там будет лучше в плане учебы. Но пока история об этом умалчивает.
* Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.
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