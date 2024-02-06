Его полюбили за свой стиль, чувство юмора и любовь к семье и детям: Барак Обама — 44-й президент Америки

Кто такой Барак Обама?

Барак Хусейн Обама II — успешный американский политик. Он был 44-м президентом США. Он первый афроамериканский президент, занявший этот пост. Он также работал в Сенате США, представляя Иллинойс. Помимо того, что Барак Обама является одним из самых успешных лидеров XXI века, он также трудолюбивый и умный человек, чья трудовая этика и огромные амбиции делают его идеальным источником вдохновения для людей разного цвета кожи во всем мире. В 2009 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира. Обама женат, у него две дочери.

Ранняя жизнь и семья

Барак Хусейн Обама – младший родился 4 августа 1961 года в семье Барака Обамы – старшего и Энн Данэм. Его родители разошлись, когда он был еще ребенком, и в течение нескольких лет за Обамой присматривали бабушка и дедушка его матери. Это произошло из-за того, что его мать все еще была студенткой, когда родила Обаму, и продолжила учебу, пока об Обаме заботились его бабушка и дедушка.

Родители Обамы

Отец Обамы, Барак Обама – старший, родился по национальности ло в провинции Ньянза, Кения. Обама-старший вырос, выпасая коз в Африке, и в конце концов получил стипендию, которая позволила ему покинуть Кению и осуществить свою мечту поступить в колледж на Гавайях.

Мать Обамы, Энн Данэм, родилась на военной базе в Уичито, штат Канзас, во время Второй мировой войны. После нападения Японии на Перл-Харбор отец Данхэма, Стэнли, завербовался в армию и прошел маршем по Европе в составе армии генерала Джорджа Паттона. Мать Данхэма, Маделин, пошла работать на линию сборки бомбардировщиков. После войны пара училась по программе GI Bill, купила дом в рамках Федеральной жилищной программы и после нескольких переездов оказалась на Гавайях.

Во время учебы в Гавайском университете в Маноа Обама – старший познакомился с сокурсницей Энн Данэм. Они поженились 2 февраля 1961 года, а шесть месяцев спустя родился Барак II. В детстве у Обамы не было отношений со своим отцом. Когда его сын был еще младенцем, Обама-старший переехал в Массачусетс, чтобы поступить в Гарвардский университет и получить докторскую степень. Родители Обамы официально разошлись несколько месяцев спустя и в конечном итоге развелись в марте 1964 года, когда их сыну было два года. Вскоре после этого Обама-старший вернулся в Кению.

В 1965 году Данэм вышла замуж за Лоло Соэторо, студента Гавайского университета из Индонезии. Год спустя семья переехала в Джакарту, Индонезия, где в 1970 году родилась сводная сестра Обамы Майя Соеторо-Нг. Несколько инцидентов в Индонезии заставили Данэм опасаться за безопасность и образование своего сына, поэтому в возрасте 10 лет Обаму отправили обратно на Гавайи жить к бабушке и дедушке по материнской линии. Позже к ним присоединились его мать и сводная сестра.

Обама боролся с отсутствием своего отца, которого он видел еще только один раз после развода родителей, когда Обама-старший ненадолго посетил Гавайи в 1971 году.

«[Мой отец] покинул рай, и ничто из того, что говорили мне моя мать, бабушка с дедушкой, не могло опровергнуть этот единственный, неопровержимый факт, — позже размышлял он. — Они не смогли описать, на что это могло бы быть похоже, если бы он остался».

Жизнь на Гавайях

Живя со своими бабушкой и дедушкой, Обама поступил в уважаемую школу Пунахоу. Он преуспел в баскетболе и окончил ее с отличием в 1979 году. Будучи одним из трех чернокожих учеников в школе, он осознал, что такое расизм и что значит быть афроамериканцем.