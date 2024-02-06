Его полюбили за свой стиль, чувство юмора и любовь к семье и детям: Барак Обама — 44-й президент Америки

Кто такой Барак Обама?
Барак Хусейн Обама II — успешный американский политик. Он был 44-м президентом США. Он первый афроамериканский президент, занявший этот пост. Он также работал в Сенате США, представляя Иллинойс. Помимо того, что Барак Обама является одним из самых успешных лидеров XXI века, он также трудолюбивый и умный человек, чья трудовая этика и огромные амбиции делают его идеальным источником вдохновения для людей разного цвета кожи во всем мире. В 2009 году он стал лауреатом Нобелевской премии мира. Обама женат, у него две дочери.
Ранняя жизнь и семья
Барак Хусейн Обама – младший родился 4 августа 1961 года в семье Барака Обамы – старшего и Энн Данэм. Его родители разошлись, когда он был еще ребенком, и в течение нескольких лет за Обамой присматривали бабушка и дедушка его матери. Это произошло из-за того, что его мать все еще была студенткой, когда родила Обаму, и продолжила учебу, пока об Обаме заботились его бабушка и дедушка.
Родители Обамы
Отец Обамы, Барак Обама – старший, родился по национальности ло в провинции Ньянза, Кения. Обама-старший вырос, выпасая коз в Африке, и в конце концов получил стипендию, которая позволила ему покинуть Кению и осуществить свою мечту поступить в колледж на Гавайях.
Мать Обамы, Энн Данэм, родилась на военной базе в Уичито, штат Канзас, во время Второй мировой войны. После нападения Японии на Перл-Харбор отец Данхэма, Стэнли, завербовался в армию и прошел маршем по Европе в составе армии генерала Джорджа Паттона. Мать Данхэма, Маделин, пошла работать на линию сборки бомбардировщиков. После войны пара училась по программе GI Bill, купила дом в рамках Федеральной жилищной программы и после нескольких переездов оказалась на Гавайях.
Во время учебы в Гавайском университете в Маноа Обама – старший познакомился с сокурсницей Энн Данэм. Они поженились 2 февраля 1961 года, а шесть месяцев спустя родился Барак II. В детстве у Обамы не было отношений со своим отцом. Когда его сын был еще младенцем, Обама-старший переехал в Массачусетс, чтобы поступить в Гарвардский университет и получить докторскую степень. Родители Обамы официально разошлись несколько месяцев спустя и в конечном итоге развелись в марте 1964 года, когда их сыну было два года. Вскоре после этого Обама-старший вернулся в Кению.
В 1965 году Данэм вышла замуж за Лоло Соэторо, студента Гавайского университета из Индонезии. Год спустя семья переехала в Джакарту, Индонезия, где в 1970 году родилась сводная сестра Обамы Майя Соеторо-Нг. Несколько инцидентов в Индонезии заставили Данэм опасаться за безопасность и образование своего сына, поэтому в возрасте 10 лет Обаму отправили обратно на Гавайи жить к бабушке и дедушке по материнской линии. Позже к ним присоединились его мать и сводная сестра.
Обама боролся с отсутствием своего отца, которого он видел еще только один раз после развода родителей, когда Обама-старший ненадолго посетил Гавайи в 1971 году.
«[Мой отец] покинул рай, и ничто из того, что говорили мне моя мать, бабушка с дедушкой, не могло опровергнуть этот единственный, неопровержимый факт, — позже размышлял он. — Они не смогли описать, на что это могло бы быть похоже, если бы он остался».
Жизнь на Гавайях
Живя со своими бабушкой и дедушкой, Обама поступил в уважаемую школу Пунахоу. Он преуспел в баскетболе и окончил ее с отличием в 1979 году. Будучи одним из трех чернокожих учеников в школе, он осознал, что такое расизм и что значит быть афроамериканцем.
Барак Обама в школьные годы. Фото: Global Look Press
Позже Обама описал, как он изо всех сил пытался примирить общественное восприятие своего многорасового наследия со своим собственным самоощущением: «Я заметил, что в рождественском каталоге Sears, Roebuck не было никого, похожего на меня ... и что Санта был белым человеком, — написал он. — Я пошел в ванную и встал перед зеркалом, все мои чувства и конечности, казалось, были целы, я выглядел так, как выглядел всегда, и задавался вопросом, не случилось ли со мной чего-нибудь не так».
Сводные братья и сестры Обамы
В семью Обамы входят шесть сводных братьев и сестер, которые находятся по всему миру. У него общая мать со сводной сестрой Майей Соэторо-Нг и пятеро сводных братьев и сестер по отцовской линии.
Согласно Oprah Daily, он поддерживал теплые и близкие отношения со сводной сестрой Майей Соторо-Нг. Они выросли вместе и оба окончили школу Пунахоу.
«Он серьезно относился к своей работе старшего брата», — сказала она об Обаме. — Наша мать развелась с моим отцом, а наш дедушка умер. Так что в конце концов он действительно стал хозяином в доме».
Соеторо-Нг проводила кампанию за Обаму на выборах 2008 и 2012 годов, и они вместе проводили семейные каникулы в Индонезии и Рождество на Гавайях.
Старший сводный брат Обамы по отцовской линии Малик Обама родился в Найроби, Кения, в 1958 году, и они не встречались до 1985 года. Малик рассказал агентству Associated Press в 2004 году, что был шафером на свадьбе Барака и наоборот. Однако Малик заметно раскритиковал президентство Обамы в 2016 году и объявил о своей поддержке кандидата от республиканской партии Дональда Трампа на выборах того года. Он присутствовал на третьих президентских дебатах в качестве гостя Трампа.
Барак Обама с сестрой Майей Соэторо-Нг. Фото: соцсети
Образование
Обама поступил в Западный колледж в Лос-Анджелесе в 1979 году. Через два года он перевелся в Колумбийский университет в Нью-Йорке, который окончил в 1983 году по специальности «политология».
После окончания университета Обама два года проработал в сфере бизнеса. Он переехал в Чикаго в 1985 году, где работал в бедном Южном районе в качестве общественного организатора для жителей с низким доходом в общинах Роузленд и Альтгелд Гарденс.
Именно в это время Обама, который сказал, что он «не был воспитан в религиозной семье», присоединился к Объединенной церкви Христа Троицы. Он также навестил родственников в Кении и с чувством посетил могилы своего биологического отца, погибшего в автомобильной катастрофе в ноябре 1982 года, и своего деда по отцовской линии.
«Долгое время я сидел между двумя могилами и плакал, — написал Обама. — Я увидел, что моя жизнь в Америке — черная жизнь, белая жизнь, чувство покинутости, которое я испытывал в детстве, разочарование и надежда, свидетелями которых я стал в Чикаго, — все это было связано с этим маленьким клочком земли за океаном».
Вернувшись из Кении с чувством обновления, Обама поступил в Гарвардскую школу права в 1988 году. В следующем году он встретился с профессором конституционного права Лоуренсом Трайбом. Их обсуждение настолько впечатлило Tribe, что, когда Обама попросил присоединиться к его команде в качестве научного сотрудника, профессор согласился. В феврале 1990 года Обама был избран первым чернокожим президентом Harvard Law Review. Он с отличием окончил Гарвардскую школу права по специальности «юриспруденция» в 1991 году.
Барак Обама во время учебы в Гарварде. Фото: Global Look Press
Брак с Мишель Обамой и дочери
В 1989 году, еще учась на юридическом факультете, Обама присоединился к чикагской юридической фирме Sidley Austin в качестве летнего юриста. Там он познакомился с Мишель Робинсон, молодым юристом, которого назначили его советником. Изначально Мишель отказывалась встречаться с Бараком, полагая, что их рабочие отношения сделают роман неподобающим. Однако вскоре она смягчилась, и пара влюбилась друг в друга.
3 октября 1992 года он и Мишель поженились. Они переехали в Кенвуд, в Южной части Чикаго. Несколько лет спустя у Барака и Мишель родились две дочери: Малия, 1998 года рождения, и Саша, 2001 года рождения. Пара заявила, что их личный приоритет — дети. Обамы пытались сделать мир своих дочерей как можно более «нормальным», живя в Белом доме, с установленным временем для учебы, отхода ко сну и подъема.
Барак Обама, Мишель Обама и их дети в молодости. Фото: Global Look Press
Политическая карьера в Иллинойсе
После окончания юридической школы Обама вернулся в Чикаго, чтобы практиковать в качестве юриста по гражданским правам в фирме Miner, Barnhill & Galland. Он также преподавал конституционное право на полставки в юридической школе Чикагского университета с 1992 по 2004 год — сначала в качестве лектора, а затем профессора — и помогал организовывать кампании по регистрации избирателей во время президентской кампании Билла Клинтона 1992 года.
Адвокатская деятельность Обамы привела к тому, что в 1996 году он баллотировался и получил место в сенате штата Иллинойс от демократов. За годы своего пребывания на посту сенатора штата Обама работал как с демократами, так и с республиканцами над разработкой законодательства об этике, а также над расширением услуг здравоохранения и программ дошкольного образования для бедных. Он также учредил государственную налоговую льготу на заработанный доход для работающих бедных. Как председатель Комитета по здравоохранению и социальным услугам Сената штата Иллинойс, Обама работал с сотрудниками правоохранительных органов, чтобы потребовать видеозаписи допросов и признаний по всем делам, связанным с смертной казнью, после того, как ряд заключенных, приговоренных к смертной казни, были признаны невиновными.
В 2000 году Обама неудачно провел первичные выборы от Демократической партии на выборах в Палату представителей США, которые занимал действующий кандидат Бобби Раш, пробывший четыре срока. Ничуть не смутившись, он создал предвыборный комитет в 2002 году и начал собирать средства для того, чтобы баллотироваться в Сенат США в 2004 году. С помощью политического консультанта Дэвида Аксельрода Обама начал оценивать свои перспективы победы в Сенате.
Сенатор от Иллинойса
Воодушевленный результатами опросов, Обама решил баллотироваться на вакантное место в Сенате США, которое освободил республиканец Питер Фитцджеральд. На праймериз Демократической партии 2004 года он победил бизнесмена-мультимиллионера Блэра Халла и контролера из Иллинойса Дэниела Хайнса, набрав 52 процента голосов.
Тем летом его пригласили выступить с программной речью в поддержку Джона Керри на Национальном съезде демократической партии 2004 года в Бостоне. Обама подчеркнул важность единства и сделал завуалированные выпады в адрес администрации Джорджа У. Администрация Буша-младшего и отвлекающее использование вопросов вбивания клина.
После съезда Обама вернулся к своей заявке в Сенат США в Иллинойсе. Предполагалось, что его соперником на всеобщих выборах станет победитель праймериз от республиканской партии Джек Райан, богатый бывший инвестиционный банкир. Однако Райан снялся с гонки в июне 2004 года после публичного обнародования необоснованных обвинений в сексуальных отклонениях со стороны его бывшей жены, актрисы Джери Райан. В августе того же года дипломат и бывший кандидат в президенты Алан Кейс принял кандидатуру республиканца на замену Райану.
На всеобщих выборах в ноябре 2004 года Обама получил 70 процентов голосов против 27 процентов Кейса, что стало крупнейшей победой на выборах в истории Иллинойса. Одержав победу, Обама стал всего лишь третьим афроамериканцем, избранным в Сенат США после Реконструкции.
Приведенный к присяге 3 января 2005 года, Обама совместно с сенатором-республиканцем Ричардом Лугаром из Индианы разработал законопроект, расширяющий усилия по уничтожению оружия массового уничтожения в Восточной Европе и России. Затем вместе с сенатором-республиканцем Томом Коберном из Оклахомы он создал веб-сайт для отслеживания всех федеральных расходов. Обама также выступил в защиту жертв урагана «Катрина», настаивал на развитии альтернативной энергетики и выступал за повышение пособий ветеранам.
Барак Обама — сенатор штата Иллинойс, 2005 год. Фото: соцсети
Президентские выборы и инаугурация 2008 года
В феврале 2007 года Обама попал в заголовки газет, когда объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента от Демократической партии в 2008 году. Он был втянут в жесткую борьбу с тогдашним сенатором США от штата Нью-Йорк Хиллари Родэм Клинтон. 3 июня 2008 года Обама стал предполагаемым кандидатом от Демократической партии после победы на праймериз, набрав достаточное количество заявленных делегатов.
Он проводил кампанию по реализации амбициозной программы финансовых реформ, альтернативной энергетики и переосмысления образования и здравоохранения - и все это при одновременном снижении государственного долга. Поскольку эти вопросы были тесно связаны с экономическим благосостоянием нации, он считал, что все они должны решаться одновременно.
4 ноября 2008 года Обама победил кандидата в президенты от республиканской партии Джона Маккейна со счетом 52,9% против 45,7% в ходе всенародного голосования и победил на выборах 44-го президента Соединенных Штатов. Одержав историческую победу, Обама вскоре стал бы первым чернокожим президентом в истории страны.
Инаугурация Обамы состоялась 20 января 2009 года. Вступив в должность в возрасте 47 лет, Обама унаследовал глобальный экономический спад, две продолжающиеся иностранные войны в Ираке и Афганистане и самый низкий за всю историю международный рейтинг благосклонности Соединенных Штатов. Во время своей инаугурационной речи Обама кратко охарактеризовал ситуацию, сказав:
«Сегодня я говорю вам, что вызовы, с которыми мы сталкиваемся, реальны. Они серьезны, и их много. Они не будут выполнены легко или за короткий промежуток времени. Но знай, Америка: они будут выполнены».
Избранный президент Барак Обама во всемирно известном лондонском музее Мадам Тюссо, где он будет представлен в воссозданном виде легендарного Овального кабинета. Музей Мадам Тюссо, Лондон. 15 января 2009 года. Фото: Global Look Press
Первые 100 дней и Нобелевская премия мира
Обама убедил Конгресс расширить медицинское страхование детей и обеспечить правовую защиту женщин, добивающихся равной оплаты. Был принят законопроект о стимулировании экономики на сумму 787 миллиардов долларов, призванный способствовать краткосрочному экономическому росту в условиях Великой рецессии. Рынки жилья и кредитования были переведены на режим жизнеобеспечения с помощью рыночного плана по покупке токсичных активов американских банков. Правительство предоставило кредиты автомобильной промышленности, и для Уолл-стрит были предложены новые правила.
Обама снизил налоги для работающих семей, малого бизнеса и первых покупателей жилья. Президент также ослабил запрет на исследования эмбриональных стволовых клеток и продвинулся вперед с бюджетным планом в размере 3,5 триллиона долларов.
Обама предпринял полный пересмотр внешней политики Америки. Он стремился улучшить отношения с Европой, Китаем и Россией и начать диалог с Ираном, Венесуэлой и Кубой. Он лоббировал союзников в поддержку глобального пакета экономических стимулов. Он направил в Афганистан дополнительно 21 000 военнослужащих и назначил на август 2010 года дату вывода почти всех войск США из Ирака. (Обама был одним из первых противников президента Джорджа У. Стремление Буша вторгнуться в Ирак в рамках инициативы «война с терроризмом», заявив на митинге в октябре 2002 года: «Я не против всех войн. Я против тупых войн».)
В более драматических инцидентах Обама отдал приказ о нападении на пиратов у берегов Сомали и подготовил страну к вспышке свиного гриппа. Он подписал указ о запрете чрезмерных методов ведения допросов и распорядился закрыть военную тюрьму в Гуантанамо на Кубе в течение года — крайний срок, который в конечном итоге не будет соблюден.
В знак признания ранней работы его администрации Нобелевский комитет Норвегии присудил Обаме Нобелевскую премию мира 2009 года.
Президент США Барак Обама (справа) получает свой диплом и медаль Нобелевской премии мира в мэрии Осло, столицы Норвегии. Норвегия, 10 декабря 2009 года. Фото: Global Look P
Закон о доступном медицинском обслуживании
В марте 2010 года Обама подписал свой фирменный план реформы здравоохранения — Закон о доступном медицинском обслуживании. Новый закон запрещал отказ в страховании на основании ранее существовавших условий, разрешал гражданам моложе 26 лет быть застрахованными по родительским планам, предусматривал бесплатные медицинские осмотры для определенных граждан и расширял страховое покрытие и доступ к медицинской помощи для миллионов американцев.
Закон hallmark, небрежно известный как Obamacare, столкнулся с сильным противодействием республиканцев в Конгрессе и популистского движения Чаепития даже после его принятия. В октябре 2013 года спор по поводу федерального бюджета и желания республиканцев отменить Закон о доступном медицинском обслуживании вызвал 16-дневную остановку федерального правительства.
Поначалу внедрение реформ было неровным. В октябре 2013 года произошел неудачный запуск HealthCare.gov веб-сайта, предназначенного для того, чтобы люди могли находить и приобретать медицинскую страховку. Для работы с проблемным веб-сайтом, который неделями страдал от сбоев, была привлечена дополнительная техническая поддержка. Закон о здравоохранении также был обвинен в том, что некоторые американцы потеряли свои существующие страховые полисы, несмотря на неоднократные заверения Обамы, что таких отмен не произойдет.
Законодательство неоднократно оспаривалось в суде и трижды рассматривалось в Верховном суде США. В июне 2012 года Верховный суд оставил в силе индивидуальный мандат Закона о доступном медицинском обслуживании, который требовал от граждан приобретать медицинскую страховку или платить налог. В решении 5-4 суд заявил, что положение о подписании закона о здравоохранении подпадает под налоговые полномочия, предоставленные Конгрессу конституцией.
Летом 2015 года Верховный суд оставил в силе часть закона, касающуюся налоговых субсидий на здравоохранение. Без этих налоговых льгот покупка медицинской страховки могла бы стать слишком дорогостоящей для миллионов людей.
Последнее решение Верховного суда о Законе о доступном медицинском обслуживании было принято в 2017 году, когда республиканцы в Конгрессе снизили налоговый штраф за индивидуальный мандат до нуля. Техас и 17 других республиканских штатов быстро подали в суд с требованием отменить Закон о доступном медицинском обслуживании, главным образом на основании своего несогласия с его индивидуальным мандатом. Федеральный судья Техаса вынес решение в пользу иска, заявив, что, поскольку налога больше не существует, закон является неконституционным.
Дело было направлено в апелляционный суд. Окончательное решение было вынесено в июне 2021 года, когда Верховный суд США проголосовал 7-2 за сохранение в силе Закона о доступном медицинском обслуживании на том основании, что государства-возражатели не были обязаны ничего платить в соответствии с положением о мандате и, следовательно, не имели права подавать иск в суд. По состоянию на январь 2023 года почти 15,9 миллиона американцев были застрахованы на торговой площадке Закона о доступном медицинском обслуживании.
Убийство Усамы бен Ладена
Усама бен Ладен. Фото: Global Look Press
29 апреля 2011 года Обама одобрил тайную операцию в Пакистане по розыску печально известного лидера «Аль-Каиды» Усамы бен Ладена — вдохновителя терактов 11 сентября, который скрывался почти 10 лет. 2 мая элитная команда «морских котиков» ВМС США совершила налет на базу в Абботтабаде, Пакистан, и в течение 40 минут убила бен Ладена в перестрелке. Потерь среди американцев не было, и команда смогла собрать бесценные разведданные о деятельности «Аль-Каиды».
В тот же день Обама объявил о смерти бен Ладена по национальному телевидению. «Смерть бен Ладена знаменует собой самое значительное достижение на сегодняшний день в усилиях нашей страны по разгрому «Аль-Каиды, — сказал Обама. — Делая это, мы также должны подтвердить, что Соединенные Штаты не находятся — и никогда не будут — в состоянии войны с исламом».
Отмена «Не спрашивай, не говори»
В 2011 году Обама подписал указ об отмене военной политики, известной как «Не спрашивай, не говори», которая запрещала военнослужащим-геям проходить службу в Вооруженных силах США. Он стал первым президентом, высказавшимся в поддержку однополых браков в мае 2012 года.
Приоритеты переизбрания на второй срок в 2012 году
Как и в 2008 году, во время своей кампании на второй президентский срок, Обама сосредоточился на инициативах на низовом уровне. Такие знаменитости, как Анна Винтур и Сара Джессика Паркер, помогали президентской кампании, проводя мероприятия по сбору средств.
На всеобщих выборах 2012 года Обама и вице-президент Джо Байден столкнулись с оппонентом-республиканцем Миттом Ромни и его напарником на пост вице-президента, представителем США Полом Райаном. 6 ноября 2012 года Обама переизбрался на второй президентский срок, набрав более 60 процентов голосов коллегии выборщиков.
Обама официально вступил в свой второй срок 21 января 2013 года, когда верховный судья США Джон Робертс принес присягу. В своей второй инаугурационной речи Обама призвал нацию к действиям по таким вопросам, как изменение климата, здравоохранение, федеральный дефицит и равенство в браке. Хотя он добился прогресса на некоторых из этих фронтов, он также столкнулся с ослаблением общественной поддержки: согласно опросу Gallup, его рейтинг одобрения упал до 38 процентов в сентябре 2014 года — и разделенным правительством, когда республиканцы контролировали обе палаты Конгресса в течение последних двух лет правления Обамы.
Барак Обама и первая леди Мишель Обама на инаугурационном параде, проходящем 21 января 2013 г. в Вашингтоне, округ Колумбия. Фото: Global Look Press
Спор о прослушивании телефонных разговоров АНБ
В июне 2013 года, после того как Эдвард Сноуден поделился конфиденциальными правительственными документами с журналистами, появилась новость о том, что программа слежки Агентства национальной безопасности была намного шире, чем знали американские граждане. Обама защищал мониторинг электронной почты и прослушивание телефонных разговоров АНБ во время визита в Германию в том месяце. «Мы не просматриваем электронную почту граждан Германии, или американских граждан, или французских граждан, или кого-либо еще», — сказал он. Обама заявил, что программа помогла остановить примерно 50 угроз.
Однако рейтинг одобрения президента значительно снизился до 45 процентов, частично из-за разоблачений. В октябре 2013 года канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что АНБ прослушивало ее звонки по мобильному телефону.
«Шпионаж среди друзей недопустим», — заявила Меркель на саммите европейских лидеров.
Барак Обама и Ангела Меркель, Берлин, 19 июня 2013 года. Фото: Global Look Press
Ядерная сделка с Ираном и другая внешняя дипломатия
В сентябре 2013 года Обама добился дипломатических успехов в отношениях с Ираном. Он разговаривал с президентом Ирана Хасаном Рухани по телефону, что стало первым прямым контактом между лидерами двух стран более чем за 30 лет.
Этот новаторский шаг Обамы был воспринят многими как признак потепления в отношениях между Соединенными Штатами и Ираном.
«Мы вдвоем обсудили наши текущие усилия по достижению соглашения по ядерной программе Ирана», — сообщил Обама на пресс-конференции.
В июле 2015 года Обама объявил, что после длительных переговоров Соединенные Штаты и пять мировых держав достигли соглашения с Ираном. Сделка позволила инспекторам въехать в Иран, чтобы убедиться, что страна выполнила свое обещание ограничить свою ядерную программу и обогатить уран на гораздо более низком уровне, чем это было бы необходимо для создания ядерного оружия.
Взамен Соединенные Штаты и их партнеры отменили жесткие санкции, введенные против Ирана, и позволили стране увеличить продажи нефти и получить доступ к замороженным банковским счетам. В том же году Обама также посетил Индию и достиг гражданского ядерного соглашения с премьер-министром Нарендрой Моди, которое открыло дверь для инвестиций США в энергетическую отрасль Индии.
В декабре 2014 года Обама предпринял шаги по восстановлению дипломатических отношений с Кубой. Он и президент Кубы Рауль Кастро объявили о нормализации дипломатических отношений между странами впервые с 1961 года. Изменение политики произошло после обмена американского гражданина Алана Гросса и еще одного неназванного агента американской разведки на трех кубинских шпионов.
Однако давнее экономическое эмбарго США против Кубы, введенное президентом Джоном Ф. Кеннеди, оставалось в силе. 20 марта 2016 года Обама стал первым действующим президентом США, посетившим Кубу с 1928 года в рамках своей более масштабной программы по налаживанию более тесного сотрудничества между двумя странами.
Непосредственно перед поездкой, 10 марта 2016 года, Обама встретился в Белом доме с новоизбранным премьер-министром Канады Джастином Трюдо в рамках первого официального визита канадского лидера почти за 20 лет.
Барак Обама и Рауль Кастро. Фото: Global Look Press
Политика Обамы в области изменения климата
В августе 2015 года администрация Обамы объявила о Плане чистой энергетики — важной политике в области изменения климата, которая включала первые национальные стандарты по ограничению выбросов углекислого газа от электростанций, работающих на угле, и призывала к увеличению использования возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра и солнца.
В конечном счете, план так и не вступил в силу, после того как столкнулся с негативной реакцией и судебными исками со стороны бизнес-групп, компаний, 27 штатов и сенатора от Кентукки Митча Макконнелла, который в то время был лидером республиканского меньшинства. В феврале 2019 года Верховный суд постановил, 5-4, заблокировать план, приостановив действие правил по сокращению выбросов углекислого газа, в основном от угольных электростанций. В июне того же года план «Чистая энергия» был заменен правилом «Доступная чистая энергия».
Обама также работал над реагированием на изменение климата на глобальном уровне. В ноябре 2015 года он был основным участником международного саммита COP21, проходившего за пределами Парижа, результатом которого стало Парижское соглашение по климату. Соглашение требует от всех стран-участниц сократить выбросы парниковых газов в попытке ограничить повышение глобальных температур, а также выделить ресурсы на исследования и разработки альтернативных источников энергии.
Обама пообещал, что Соединенные Штаты сократят свои выбросы более чем на 25 процентов к 2030 году. 5 октября 2016 года Организация Объединенных Наций объявила, что Парижское соглашение по климату ратифицировано достаточным числом стран, включая Китай и Соединенные Штаты, два крупнейших источника выбросов парниковых газов, что позволяет ему вступить в силу с 4 ноября 2016 года. Но 1 июня 2017 года президент Дональд Трамп выполнил свое предвыборное обещание выйти из Парижского соглашения по климату.
Кандидаты в Верховный суд
За время своего президентства Обама занял два места в Верховном суде: Соню Сотомайор, которая была утверждена в 2009 году и является первым испаноязычным судьей суда, и Елену Каган, которая была утверждена в 2010 году. Оба судьи были утверждены сенатом с демократическим большинством.
После неожиданной смерти судьи Антонина Скалии в феврале 2016 года у Обамы снова появилось свободное место в Верховном суде. В марте президент провел пресс-конференцию в Белом доме, чтобы представить 63-летнего главного судью Апелляционного суда США Меррика Гарланда в качестве своей кандидатуры на замену стойкому консерватору. Гарланд считался умеренным кандидатом «консенсуса».
Кандидатура Гарланда была немедленно отвергнута лидером большинства в Сенате Митчем Макконнеллом и другими членами Республиканской партии. Они заявили о своем намерении заблокировать любую кандидатуру, выдвинутую Обамой, опасаясь, что такое утверждение склонит чашу весов в пользу более либерально настроенного суда. Гарланд так и не был представлен на слушания по утверждению кандидатуры в Сенате, и это место оставалось пустым до апреля 2017 года, когда была утверждена кандидатура Нила Горсача, выдвинутая президентом Дональдом Трампом.
Последние дни пребывания у власти и президентское наследие
19 января 2017 года, в последний полный день пребывания Обамы у власти, он объявил о 330 заменах наказания для ненасильственных наркопреступников. Президенты предоставили в общей сложности 1715 прошений о помиловании, включая смягчение приговора Челси Мэннинг — аналитику военной разведки США, которая была приговорена к 35 годам тюремного заключения за утечку секретной информации WikiLeaks.
За время своего правления Обама увел страну от финансовой катастрофы, поскольку Великая рецессия уступила место стабильности рынка и снижению уровня безработицы. Он расширил дипломатические отношения страны, а Закон о доступном медицинском обслуживании ознаменовал крупнейшее расширение сферы здравоохранения с момента создания Medicare и Medicaid. Несмотря на то что он добился продвижения иммиграционной реформы в рамках программы отсроченных действий в интересах прибывающих детей (DACA), Соединенные Штаты по-прежнему сталкиваются со сломанной иммиграционной системой.
Обама также изо всех сил пытался ввести меры контроля над оружием, на которые он надеялся, такие как всеобщая проверка личных данных и восстановление федерального запрета на продажу штурмового оружия и магазинов большой емкости. Некоторые из массовых расстрелов за его время включают в себя начальную школу Сэнди Хук (погибли 20 детей и шесть взрослых) в Коннектикуте; кинотеатр «Аврора», штат Колорадо (12 погибших); исторически черную церковь в Чарльстоне, Южная Каролина (9 погибших); и гей-ночной клуб в Орландо, Флорида (49 погибших).
Барак Обама покидает Белый дом. 20 января 2017 года. Фото: Global Look Press
Положение в Союзе на 2010 год
27 января 2010 года Обама произнес свою первую речь о положении в Союзе. В ходе своей речи Обама затронул проблемы экономики, предложил комиссию для крупных банков, объявил о возможном замораживании государственных расходов в следующем финансовом году и выступил против отмены Верховным судом закона, ограничивающего расходы на финансирование предвыборной кампании.
Обама также призвал политиков перестать думать о переизбрании и начать вносить позитивные изменения. Он раскритиковал республиканцев за их отказ поддержать законодательство и отчитал демократов за то, что они недостаточно настойчиво добивались принятия закона.
Он также настаивал на том, что, несмотря на препятствия, он полон решимости помочь американским гражданам преодолеть текущие внутренние трудности страны.
«Мы не уходим. Я не ухожу, — сказал он. — Давайте воспользуемся этим моментом, чтобы начать все заново, осуществить мечту и еще раз укрепить наш союз».
Положение в Союзе в 2015 году
В своем послании о состоянии союза в 2015 году Обама заявил, что страна вышла из рецессии. «Америка, за все, что мы пережили; за всю выдержку и тяжелую работу, необходимую для возвращения. Знай это: тень кризиса миновала», — сказал он. Далее он поделился своим видением путей улучшения положения страны с помощью бесплатных программ общественных колледжей и налоговых льгот для среднего класса.
Учитывая численное превосходство демократов над республиканцами как в Палате представителей, так и в Сенате, Обама пригрозил использовать свою исполнительную власть, чтобы предотвратить любое изменение оппозицией его существующей политики.
«Мы не можем подвергать риску безопасность семей, лишая их медицинской страховки, или отменяя новые правила на Уолл-стрит, или возобновляя прошлые битвы с иммиграцией, когда нам нужно исправить сломанную систему, — сказал он. — И если на мой стол поступит законопроект, который попытается сделать что-либо из этого, я наложу на него вето».
Положение в Союзе в 2016 году
12 января 2016 года Обама выступил со своим последним посланием о положении в Союзе. В отличие от типичного формата, предписывающего политику, послание Обамы американскому народу было сосредоточено на темах оптимизма перед лицом невзгод, в нем содержалась просьба не позволять страхам по поводу безопасности или будущего мешать построению нации с «ясными глазами» и «великодушием».
Это не помешало ему делать тонко замаскированные выпады в адрес кандидатов в президенты от республиканцев за то, что он охарактеризовал как их «циничную» риторику, делая дальнейшие намеки на «вражду и подозрительность между партиями» и его неспособность на посту президента сделать больше для преодоления этого разрыва.
Прощальное обращение
10 января 2017 года Обама вернулся в свой приемный родной город Чикаго, чтобы произнести прощальную речь. В своей речи Обама рассказал о своих первых днях в «Городе ветров» и о своей неизменной вере в силу американцев, которые участвуют в их демократии.
Он призвал политиков и американских граждан объединиться, несмотря на их различия.
«Поймите, демократия не требует единообразия, — сказал он. — Наши основатели поссорились, пошли на компромисс и ожидали, что мы сделаем то же самое. Но они знали, что демократия требует базового чувства солидарности — идеи о том, что, несмотря на все наши внешние различия, мы все в этом деле вместе; что мы поднимаемся или падаем как одно целое».
Обама также призвал к терпимости по расовому и этническому признаку и пресечению дискриминации:
Он процитировал Аттикуса Финча, главного героя романа Харпер Ли «Убить пересмешника», прося американцев прислушаться к совету вымышленного юриста: «Вы никогда по-настоящему не поймете человека, пока не рассмотрите вещи с его точки зрения, пока не влезете в его шкуру и не будете в ней ходить».
Обама завершил свое прощальное обращение призывом к действию:
«Мои дорогие американцы, служить вам было честью всей моей жизни, — сказал он. — Я не остановлюсь; на самом деле, я буду рядом с вами, как гражданин, до конца своих дней. Но сейчас, независимо от того, молоды вы или нет в душе, у меня есть последняя просьба к вам как к вашему президенту — та же самая, о которой я просил, когда вы воспользовались моим шансом восемь лет назад. Я прошу вас поверить. Не в мою способность добиться перемен, а в вашу».
Президент США Барак Обама выступил с прощальной речью в Чикаго 10 января 2017 г. Фото: Global Look Press
Жизнь после президентства
После ухода из Белого дома семья Обамы переехала в дом в районе Калорама в Вашингтоне, округ Колумбия, чтобы позволить младшей дочери Саше продолжить там учебу.
Поздней осенью 2017 года Обама отправился в турне по трем странам, встретившись с такими главами государств, как председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Национальная портретная галерея
12 февраля 2018 года Национальная портретная галерея Смитсоновского института представила свои официальные портреты Барака и Мишель. На обеих работах афроамериканских художников Кехинде Уайли изображен Барак в кресле, окруженный зеленью и символическими цветами, в то время как на портрете бывшей первой леди Эми Шеральд она изображена в струящемся платье, смотрящей на зрителей из синего моря.
Контент и подкасты Netflix
В мае 2018 года Барак и Мишель заключили многолетний контракт с Netflix на создание эксклюзивного контента для стримингового сервиса через свою продюсерскую компанию Higher Ground. Плоды сотрудничества впервые появились в августе 2019 года в выпуске фильма «Американская фабрика», получившего «Оскар» документального фильма о запуске в 2015 году принадлежащего китайцам завода по производству автомобильного стекла в Дейтоне, штат Огайо, и столкновении различных культур и деловых интересов.
Обамы помогли снять документальный фильм Crip Camp 2020 года, который был номинирован на премию «Оскар» за лучший полнометражный документальный фильм 2021 года. Детские сериалы Higher Ground «Ада Твист», «Ученый» и «Мы люди» получили награды на первой детской и семейной премии «Эмми» в 2022 году.
Higher Ground расширился до подкастов, включая Renegades: Born in the USA — серию бесед между Бараком и музыкантом Брюсом Спрингстином о жизни, музыке и их любви к Америке.
Барак Обама. Портрет художника Кехинде Уайли
Президентский центр Барака Обамы
В мае 2015 года Фонд Барака Обамы объявил о планах строительства Президентского центра Барака Обамы в Южной части Чикаго. В комплексе разместятся филиал Чикагской публичной библиотеки, музей, а также офисы и помещения для деятельности фонда.
В июле 2016 года Джексон-парк был выбран в качестве принимающей площадки. Строительство началось в августе 2021 года, а в следующем месяце состоялась церемония закладки фундамента, на которой присутствовали Барак, Мишель, губернатор Иллинойса Дж.Б. Прицкер и мэр Чикаго Лори Лайтфут.
Проект стал предметом двух судебных исков от волонтерской некоммерческой организации Protect Our Parks, в которых утверждалось, что город и штат Иллинойс нарушили свои обязательства общественного доверия по защите общественных земель при утверждении проекта. Они были уволены федеральным судьей в 2019 и 2022 году соответственно.
По данным Фонда Обамы, ожидается, что проект будет завершен к 2025 году.
Президентская библиотека Барака Обамы
В сентябре 2021 года Президентская библиотека Барака Обамы объявила о планах использовать виртуальную модель с записями, доступными онлайн, что сделает ее первой полностью цифровой президентской библиотекой. По данным библиотеки, около 95 процентов президентских записей администрации Обамы были созданы в цифровом виде, включая фотографии, документы, твиты и электронные письма.
Какого роста Обама?
Согласно документам Белого дома, врач Обамы измерил его рост в 6 футов 1,5 дюйма во время медицинского осмотра в 2016 году.
Книги и «Грэмми»
Обама опубликовал свою автобиографию «Мечты моего отца: история расы и наследования» в 1995 году. Произведение получило высокую оценку таких литературных деятелей, как Тони Моррисон. С тех пор оно было напечатано более чем на 25 языках, включая китайский, шведский и иврит. Книга была переиздана в 2004 году и была адаптирована для детской версии. Аудиокнига Dreams, рассказанная Обамой, получила премию «Грэмми» за лучший альбом с устной речью в 2006 году.
Его вторая книга «Дерзость надежды: мысли о возвращении американской мечты» была опубликована в октябре 2006 года. Он занял первое место как в списках бестселлеров New York Times, так и Amazon.
Первый том президентских мемуаров Обамы «Земля обетованная» был выпущен в ноябре 2020 года.
Проект Президентского центра Барака Обамы. Фото: соцсети
Баскетбол
Обама — один из самых узнаваемых в мире любителей баскетбола. В юности он играл за юниорскую команду университета и университетские команды школы Пунахоу, выиграв с командой чемпионат штата в 1979 году.
Неудивительно, что Обама стал фанатом клуба НБА «Чикаго Буллз», когда жил в Чикаго. Он появился в «Последнем танце», документальном фильме 2020 года, рассказывающем о карьере Майкла Джордана и последнем чемпионском сезоне с «Буллз» в 1997-1998 годах.
Обама был известен тем, что играл в пикапы во время своей первой президентской кампании и на протяжении всего президентства с оппонентами, включая игроков NBA и WNBA. Согласно GQ, Обама также устроил вечеринку в честь 49-летия баскетбола и пригласил таких звезд, как Леброн Джеймс, Крис Пол, Коби Брайант, Кармело Энтони, Мэджик Джонсон и Билл Рассел, сыграть за группу раненых ветеранов в вашингтонском форте Макнейр.
Обама также прославился тем, что каждый год составлял списки мужских и женских турниров NCAA в сегменте ESPN под названием «Барак-этология». За время своего президентства он только один раз правильно выбрал чемпиона March Madness среди мужчин: Университет Северной Каролины Тархилс в 2009 году.
В 2021 году Обама присоединился к NBA Africa в качестве стратегического партнера, чтобы содействовать общественным усилиям лиги по всему континенту.
Другие увлечения
Обама сказал, что вырос большим поклонником комиксов и особенно любил Человека-паука и Конана-Варвара. Он также рассказал студентам на виртуальной экскурсии 2015 года, что среди его любимых книг — «Мальчики Харди», «Остров сокровищ», «Хоббит» и «Властелин колец».
Что касается кино и телевидения, Обама назвал первые два фильма «Крестный отец» своими лучшими фильмами, а среди своих любимых — такие классические фильмы, как «Касабланка» (1942), «Лоуренс Аравийский» (1962) и «Пролетая над гнездом кукушки» (1975). Обама — фанат драмы HBO «Прослушка», а также «Безумцев», «Окружения», «Аббатства Даунтон», «Карточного домика» и «Ник». Согласно статье 2013 года, он также является фанатом «Звездного пути» и с удовольствием смотрел спортивные трансляции в Белом доме и на борту Air Force One. Помимо «Буллз» из НБА, Обама также является фанатом чикагской команды MLB «Уайт Сокс».
Что касается музыки, Обама сказал Rolling Stone в 2008 году, что у него на iPod «вероятно, 30» песен Боба Дилана. Он также сказал, что слушает Grateful Dead, Earth, Wind and Fire, Элтона Джона и The Rolling Stones. Однако его любимым артистом всех времен и народов является Стиви Уандер.
Обама не совсем олдскульный; он следит за современными СМИ и ежегодно публикует список своих любимых книг, музыки и телепередач за предыдущие 12 месяцев.
Парижский книжный магазин только что выставил на свои полки книгу бывшего президента Соединенных Штатов Барака Обамы под названием «Земля обетованная». 17 ноября 2020 года. Париж, Франция. Фото: Global Look Press
Фильмы об Обаме
Первое свидание Барака и Мишель в Чикаго было в центре внимания романтической драмы 2016 года «Саутсайд с тобой». Барака сыграл Паркер Сойер.
В том же году Netflix выпустил фильм «Барри» о времени учебы Обамы в Колумбийском университете.
В августе 2021 года телеканал HBO выпустил документальный сериал «Обама: в поисках более совершенного союза» в связи с 60-летием бывшего президента.
Афиша фильма «Саутсайд с тобой» 2016 года