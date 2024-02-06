Посвятил свою жизнь борьбе против апартеида и за права человека: биография Нельсона Манделы

Образование

По предложению одного из друзей своего отца Мандела принял крещение в Методистской церкви. Впоследствии он стал первым в своей семье, кто пошел в школу. Как было принято в то время и, вероятно, из-за предвзятости британской системы образования в Южной Африке, учитель Манделы сказал ему, что его новое имя будет Нельсон.

Будущему лидеру было всего девять лет, когда умер его отец, страдавший заболеванием легких. Это вызвало еще одно радикальное изменение в жизни молодого Манделы, когда друг его отца, вождь Джонгинтаба Далиндьебо, взял мальчика к себе. Могущественный вождь сделал это, потому что чувствовал себя в долгу перед отцом Манделы, который изначально рекомендовал его на престижную роль.

Мощное положение Далиндьебо среди народа тембу означало, что Мандела, чье детство до этого момента было сельским, бедным и сравнительно беззаботным, внезапно оказался в ситуации, когда ему пришлось столкнуться с жизнью приемного ребенка регионального правителя в совершенно новом, гораздо более сложном месте. Далиндьебо доверил ему такое же положение и обязанности, как и другим своим детям, и, как бы трудно это ни было, Мандела ответил на этот призыв. Вскоре он начал работать над получением образования. Он увлекся историей Африки и репрессивной ролью белого человека в ней, что в конечном итоге привело к его политическому пробуждению в возрасте 16 лет.

Университетская жизнь

Когда Нельсон Мандела рос, его опекун, вождь Джонгинтаба, хотел доверить ему должность советника. Для столь высокого поста требовалось высшее образование, поэтому в 1939 году Мандела начал обучение в Университете Форт-Хэйр (африканский эквивалент школы Лиги Плюща). В течение первого года обучения Мандела сосредоточился на обязательных занятиях, посвященных изучению римско-голландского права (типа правовой системы в стране).

Однако на втором году обучения ситуация приняла неожиданный оборот, когда он был избран в Студенческий представительный совет Форт-Хейра. Это совпало с глубоким недовольством студенческого сообщества университетским питанием и «отсутствием власти» у SRC, что побудило Манделу сделать первые шаги в качестве активиста и уйти со своей должности, чтобы встать на сторону народа.

Университет в ответ исключил его на оставшуюся часть года, заявив, что он сможет вернуться, если вернет себе место в совете. Разгневанный вождь Джонгинтаба встал на сторону школы и пошел еще дальше, организовав свадьбу Манделы, чтобы гарантировать, что жизнь юного Нельсона пойдет по его плану.

Очевидно, это был слишком большой шаг для молодого человека, который только что сделал свои первые шаги как человек убеждений: Мандела бежал из дома и начал новый этап своей жизни в Йоханнесбурге.