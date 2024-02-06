Посвятил свою жизнь борьбе против апартеида и за права человека: биография Нельсона Манделы

Кем был Нельсон Мандела?
Имя Нельсона Манделы является синонимом борьбы с узаконенным расизмом. Второе имя южноафриканской иконы было Ролихлахла, что на сленге языка коса означает «нарушитель спокойствия». Он провел свою жизнь, оправдывая это имя наилучшим образом, действуя как самый известный лидер и самый почитаемый глава южноафриканского движения против апартеида.
Мандела, как известно, провел 27 лет за решеткой за свои убеждения и вышел из этого бетонного кокона как национальный и глобальный символ позитивных перемен, лауреат Нобелевской премии мира. Однако легендой, как правило, невозможно стать, не понеся значительных личных потерь, и жизнь Манделы не стала исключением.
Улыбающийся, сострадательный государственный деятель, которого узнал весь мир. Однако если не считать всего этого — «провел треть своей жизни в тюрьме», — его жизнь представляла собой череду несчастий, которые заставили бы даже самых несчастных вздрогнуть от тоски. Для молодых поколений Мандела будет навсегда источником вдохновения для борцов за гражданские права во всем мире.
Нельсон Мандела — лауреат Нобелевской премии мира. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Мандела родился 18 июля 1918 года в южной части Африканского континента, в небольшой деревушке Мвезо, на берегу реки Мбаше.
Жизнь Нельсона Манделы, полная тяжелого труда и проблем, началась, когда он был еще ребенком. Он появился на свет в довольно престижной семье коса. Его отец был советником различных вождей племен, пока не попал в немилость местного магистрата. Спор стоил отцу Манделы титула и богатства, а внезапный удар по финансам и социальному статусу семьи побудил мать Манделы перевезти семью на север, в еще меньшее место под названием Куну.
Детство Манделы в уединенном Куну было бедным. Он жил в хижине, пил воду из ручьев, а еду готовил на открытом воздухе. Несмотря на это, юный «возмутитель спокойствия» находил способы развлечься, лепя игрушки из глины и веток и играя в игры. Такая активная жизнь, вероятно, побудила молодого Манделу на протяжении всей жизни развивать интерес к спорту, в этот период ему особенно нравились бег на длинные дистанции и бокс.
Нельсон Мандела в юности. Фото: соцсети
Образование
По предложению одного из друзей своего отца Мандела принял крещение в Методистской церкви. Впоследствии он стал первым в своей семье, кто пошел в школу. Как было принято в то время и, вероятно, из-за предвзятости британской системы образования в Южной Африке, учитель Манделы сказал ему, что его новое имя будет Нельсон.
Будущему лидеру было всего девять лет, когда умер его отец, страдавший заболеванием легких. Это вызвало еще одно радикальное изменение в жизни молодого Манделы, когда друг его отца, вождь Джонгинтаба Далиндьебо, взял мальчика к себе. Могущественный вождь сделал это, потому что чувствовал себя в долгу перед отцом Манделы, который изначально рекомендовал его на престижную роль.
Мощное положение Далиндьебо среди народа тембу означало, что Мандела, чье детство до этого момента было сельским, бедным и сравнительно беззаботным, внезапно оказался в ситуации, когда ему пришлось столкнуться с жизнью приемного ребенка регионального правителя в совершенно новом, гораздо более сложном месте. Далиндьебо доверил ему такое же положение и обязанности, как и другим своим детям, и, как бы трудно это ни было, Мандела ответил на этот призыв. Вскоре он начал работать над получением образования. Он увлекся историей Африки и репрессивной ролью белого человека в ней, что в конечном итоге привело к его политическому пробуждению в возрасте 16 лет.
Университетская жизнь
Когда Нельсон Мандела рос, его опекун, вождь Джонгинтаба, хотел доверить ему должность советника. Для столь высокого поста требовалось высшее образование, поэтому в 1939 году Мандела начал обучение в Университете Форт-Хэйр (африканский эквивалент школы Лиги Плюща). В течение первого года обучения Мандела сосредоточился на обязательных занятиях, посвященных изучению римско-голландского права (типа правовой системы в стране).
Однако на втором году обучения ситуация приняла неожиданный оборот, когда он был избран в Студенческий представительный совет Форт-Хейра. Это совпало с глубоким недовольством студенческого сообщества университетским питанием и «отсутствием власти» у SRC, что побудило Манделу сделать первые шаги в качестве активиста и уйти со своей должности, чтобы встать на сторону народа.
Университет в ответ исключил его на оставшуюся часть года, заявив, что он сможет вернуться, если вернет себе место в совете. Разгневанный вождь Джонгинтаба встал на сторону школы и пошел еще дальше, организовав свадьбу Манделы, чтобы гарантировать, что жизнь юного Нельсона пойдет по его плану.
Очевидно, это был слишком большой шаг для молодого человека, который только что сделал свои первые шаги как человек убеждений: Мандела бежал из дома и начал новый этап своей жизни в Йоханнесбурге.
Нельсон Мандела в молодости. Фото: соцсети
Движение против апартеида
В 1942 году Мандела присоединился к Африканскому национальному конгрессу, чтобы еще более активно участвовать в движении против апартеида. Внутри АНК небольшая группа молодых африканцев объединилась, назвав себя Молодежной лигой Африканского национального конгресса. Их целью было превратить АНК в массовое движение, черпающее силу в миллионах сельских крестьян и рабочих, которые не имели права голоса при нынешнем режиме.
В 1956 году не менее 156 других ведущих деятелей Африканского национального конгресса (политического движения Манделы, стремившегося положить конец апартеиду ненасильственными методами) были заключены в тюрьму и обвинены в государственной измене, и Мандела был среди обвиняемых. Громкий процесс длился до 1961 года, но в конечном итоге все участники были оправданы.
Нельсон Мандела и Оливер Тамбо. Фото: соцсети
Мандела, в частности, в тот момент не был человеком мира. Примерно с 1953 года он уже начал придерживаться более радикальных мыслей, когда произнес свою речь «Нелегкий путь к свободе», в которой призвал АНК переосмыслить свой умеренный подход к угнетателям. Он сказал суду, что полностью выступает за ненасилие, но на самом деле Мандела воспринимал фразу «не ломай вещи» всего лишь как тактический выбор.
Фактически, после того, как он был освобожден в 1961 году, он основал боевую организацию «Умконто ве Сизве». Надо сказать, что в последние годы своей жизни Мандела никогда не уклонялся от того факта, что он не был святым, и многие думают, что его готовность принять более жестокую сторону вещей на самом деле сыграла важную роль в ликвидации апартеида уже на раннем этапе.
Жена и дети
Мандела был женат трижды и имел шестерых детей. Он женился на своей первой жене, Эвелин Нтоко Масе, в 1944 году. У пары было четверо общих детей: Мадиба Тембекиле (ум. 1964), Макгато (ум. 2005), Маказиве (ум. 1948, девятимесячный) и Маки. Пара развелась в 1957 году.
В 1958 году Нельсон Мандела женился на Винни Манделе, и их союз выдержал серьезное препятствие в виде его заключения в тюрьме на 27 лет. В это время Винни выступала в роли защитника своего мужа и движения против апартеида в целом, произнося речи, терпя постоянные полицейские рейды и время от времени оказывая поддержку даже более жестоким методам, чем когда-либо использовал Мандела.
К сожалению, единственное, чего не смог выдержать их многострадальный и давно разлученный брак, — это возможная свобода Манделы. Нельсон и Винни «расстались» в 1992 году, через два года после того, как он наконец увидел свободу, и в конце концов развелись в 1996 году. Это было не совсем красиво, поскольку он обвинял ее в неверности, а она на протяжении многих лет неоднократно бросала вызов его политике.
Свадьба Нельсона Манделы и Винни Мадикизеле, 1958 год. Фото: соцсети
В 1998 году, Мандела женился на Грасе Машел, первом министре образования Мозамбика, с которой оставался до своей смерти в 2013 году.
Годы тюремного заключения
В 1961 году Мандела организовал трехдневную национальную забастовку трудящихся. В следующем году он был арестован за руководство забастовкой и приговорен к пяти годам тюремного заключения. В 1963 году Мандела снова предстал перед судом. На этот раз он и 10 других лидеров АНК были приговорены к пожизненному заключению за политические преступления, включая саботаж.
Камера, в которой Нельсон Мандела был заключен в тюрьму на восемнадцать лет. Южная Африка, Западный Кейп, остров Роббен. Фото: Global Look Press
В конечном итоге Мандела оставался в тюрьме с начала своего первоначального приговора в ноябре 1962 года до его освобождения новоназначенным президентом Фредериком Виллемом де Клерком в феврале 1990 года. Будучи чернокожим и политическим заключенным, он был самым низким из низших в глазах общества. Тюремные работники и махинации южноафриканского правительства не облегчили ситуацию.
По мере того как статус Манделы как рок-звезды движения против апартеида рос, чиновники начали вынашивать заговоры, чтобы заставить его замолчать. В книге 1981 года, написанной «агентом южноафриканской разведки», говорится, что правительство однажды пыталось заставить Манделу сбежать, чтобы его можно было «случайно» убить. В 1985 году тогдашний президент П.В. Бота даже предложил выпустить символ борьбы с апартеидом, если он только согласится остановить вооруженную борьбу за равенство. Мандела отказался.
Судя по нежной улыбке и общей приветливости Нельсона Манделы, легко представить его просиживающим свои тюремные годы в просторной голливудской камере в образе безмятежного, мудрого человека Моргана Фримена. Но, как сообщает Смитсоновский институт, это очень далеко от истины. Мандела провел большую часть своего тюремного заключения на острове Роббен, в тюрьме, где наказание явно предпочиталось реабилитации.
Его камера представляла собой крохотную коробочку размером семь на девять футов, в которой можно было показаться тесной во время однодневного пребывания, и только тогда ему разрешалось находиться в помещении. Более 13 лет из своего 18-летнего заключения на острове Мандела проводил дни в тюремном карьере, выполняя изнурительный принудительный труд среди облаков каменной пыли и подвергаясь постоянному палящему солнечному свету. В книге «Долгий путь к свободе» он вспоминал о своей камере весьма не с любовью:
«Я мог пройти всю длину своей камеры за три шага. Когда я лег, я почувствовал стену ногами, а голова задела бетон с другой стороны».
Фредерик Виллем де Клерк
В условиях растущего местного и международного давления с требованием его освобождения правительство участвовало в нескольких переговорах с Манделой в последующие годы, но он не пошел на сделку с правительством.
Когда у Боты случился инсульт и его заменил Фредерик Виллем де Клерк, было наконец объявлено об освобождении Манделы 11 февраля 1990 года. Де Клерк также снял запрет на деятельность АНК, снял ограничения для политических групп и приостановил казни.
После освобождения из тюрьмы Мандела немедленно призвал иностранные державы не ослаблять давление на правительство Южной Африки с целью проведения конституционной реформы. Хотя он заявил, что привержен делу достижения мира, он считал, что вооруженная борьба АНК будет продолжаться до тех пор, пока чернокожее большинство не получит право голоса.
В 1991 году Мандела был избран президентом Африканского национального конгресса, а национальным председателем стал друг и коллега на всю жизнь Оливер Тамбо.
Нобелевская премия мира
В 1993 году Манделе и президенту де Клерку совместно была присуждена Нобелевская премия мира за их работу по ликвидации апартеида в Южной Африке.
Нельсон Мандела и Фредерик Виллем де Клерк — Нобелевские лауреаты премии мира. Фото: соцсети
После освобождения Манделы из тюрьмы он вел переговоры с президентом де Клерком о проведении первых в стране свободных выборов. Белые южноафриканцы были готовы разделить власть, но многие чернокожие южноафриканцы хотели полной передачи власти.
Переговоры часто были напряженными, и новости о вспышках насилия, включая убийство лидера АНК Криса Хани, продолжали распространяться по всей стране. Манделе приходилось сохранять хрупкий баланс политического давления и интенсивных переговоров на фоне демонстраций и вооруженного сопротивления.
Президентство
Нельсон Мандела баллотируется в президенты Южной Африки, 1 апреля 1994 года Фото: Global Look Press
В немалой степени благодаря работе Манделы и президента де Клерка переговоры между чернокожими и белыми южноафриканцами увенчались успехом: 27 апреля 1994 года в Южной Африке состоялись первые демократические выборы. Инаугурация Манделы в качестве первого чернокожего президента страны состоялась 10 мая 1994 года в возрасте 77 лет, а де Клерк стал его первым заместителем.
С 1994 по июнь 1999 года президент Мандела работал над тем, чтобы обеспечить переход от правления меньшинства и апартеида к правлению чернокожего большинства. Он использовал энтузиазм нации к спорту как точку опоры для содействия примирению между белыми и черными людьми, поощряя чернокожих южноафриканцев поддерживать некогда ненавистную национальную команду по регби.
В 1995 году Южная Африка вышла на мировую арену, приняв чемпионат мира по регби, который принес молодой республике дальнейшее признание и престиж. В том же году Мандела также был награжден орденом «За заслуги».
Во время своего президентства Мандела также работал над защитой экономики Южной Африки от краха. В рамках своего Плана реконструкции и развития правительство Южной Африки профинансировало создание рабочих мест, жилья и базового медицинского обслуживания.
В 1996 году Мандела подписал закон о новой конституции страны, устанавливающий сильное центральное правительство, основанное на правлении большинства и гарантирующее как права меньшинств, так и свободу выражения мнений.
Выход на пенсию проблемы со здоровьем и дальнейшая карьера
К всеобщим выборам 1999 года Мандела ушел из активной политики. Однако он продолжал придерживаться плотного графика, собирая деньги на строительство школ и клиник в сельской глубинке Южной Африки через свой фонд и выступая посредником в гражданской войне в Бурунди.
Долгое тюремное заключение Манделы стало причиной множественных проблем со здоровьем. Возникли проблемы с предстательной железой, которая в 1985 году увеличилась до такой степени, что произошла «закупорка мочеиспускания», а в 2001 году эта железа вернулась, чтобы преследовать его с раком, требующим лучевой терапии.
Его глаза также пострадали из-за щелочного камня во время принудительных работ на острове Роббен, из-за чего его слезные протоки стали сухими и раздражительными, а в год его избрания президентом он перенес операцию по удалению катаракты. Из-за поврежденных глаз фотографам рекомендовалось избегать использования вспышки при его съемке. Легкие Манделы были постоянным источником проблем.
В сырой тюремной камере его дыхательная система перегружалась до такой степени, что в 1988 году ему поставили диагноз: туберкулез на ранней стадии — и из его грудной клетки пришлось слить почти 70 унций жидкости. Небольшим, но характерным образом ему удалось превратить даже это затруднительное положение в победу, поскольку он был первым чернокожим пациентом частной клиники, в которую его впоследствии перевели. К концу жизни у него также начались боли в животе.
В июне 2004 года, в возрасте 85 лет, он объявил о своем официальном уходе из общественной жизни и вернулся в свою родную деревушку Куну.
Нельсон Мандела. Фото: Global Look Press
Старейшины
18 июля 2007 года Мандела и его жена Граса Машел стали соучредителями The Elders — группы мировых лидеров, стремящихся работать как публично, так и в частном порядке над поиском решений некоторых из самых сложных проблем в мире. В группу входили Десмонд Туту, Кофи Аннан, Эла Бхатт, Гро Харлем Брундтланд, Джимми Картер, Ли Чжаосин, Мэри Робинсон и Мухаммад Юнус.
Влияние старейшин распространилось на Азию, Ближний Восток и Африку, и их действия включали продвижение мира и равенства женщин, требование положить конец зверствам и поддержку инициатив по преодолению гуманитарных кризисов и продвижению демократии.
В дополнение к выступлению за мир и равенство как в национальном, так и в глобальном масштабе, в последние годы жизни Мандела оставался приверженным борьбе со СПИДом. Его сын Макгато умер от этой болезни в 2005 году.
Отношения с Бараком Обамой
Мандела в последний раз появлялся на публике на финальном матче чемпионата мира по футболу в Южной Африке в 2010 году. В последние годы жизни он по большей части оставался вне поля зрения, предпочитая проводить большую часть времени в общине своего детства Куну, к югу от Йоханнесбурга.
Однако он встретился с первой леди США Мишель Обамой, женой президента Барака Обамы, во время ее поездки в Южную Африку в 2011 году. Барак Обама, будучи младшим сенатором от Иллинойса, также встречался с Манделой во время своей поездки в Соединенные Штаты в 2005 году.
Нельсон Мандела и Барак Обама. Фото: Global Look Press
Смерть
Мандела скончался 5 декабря 2013 года в возрасте 95 лет в своем доме в Йоханнесбурге, Южная Африка. После перенесенной легочной инфекции в январе 2011 года Мандела был ненадолго госпитализирован в Йоханнесбурге, где в начале 2012 года ему сделали операцию по поводу заболевания желудка.
Через несколько дней он был отпущен, позже вернувшись в Куну. В течение следующих нескольких лет Манделу много раз госпитализировали — в декабре 2012-го, марте 2013-го и июне 2013 года — для дальнейшего обследования и лечения в связи с его рецидивирующей легочной инфекцией.
Нельсон Мандела со своей женой Грасой Машел. Фото: Global Look Press
После посещения больницы в июне 2013 года Машел отменила запланированное выступление в Лондоне, чтобы остаться рядом с мужем, а его дочь, Зенани Дламини, вылетела обратно из Аргентины в Южную Африку, чтобы быть со своим отцом.
Джейкоб Зума, президент ЮАР, выступил с заявлением в ответ на обеспокоенность общественности состоянием здоровья Манделы в марте 2013 года, попросив поддержки в форме молитвы:
«Мы обращаемся к народу Южной Африки и всему миру молиться за нашего любимого Мадибу и его семью и помнить о них», — сказал Зума.
В день смерти Манделы Зума опубликовал заявление, посвященное наследию Манделы.
«Где бы мы ни находились в стране, где бы мы ни находились в мире, давайте подтвердим его видение общества, в котором никто не подвергается эксплуатации, угнетению или лишению собственности со стороны другого», — сказал он.
Фильмы и книги
В 1994 году Мандела опубликовал свою автобиографию «Долгий путь к свободе», большую часть которой он тайно написал, находясь в тюрьме. Книга вдохновила на создание фильма 2013 года «Мандела: долгий путь к свободе».
Он также опубликовал ряд книг о своей жизни и борьбе, среди которых «Нелегкий путь к свободе», «Нельсон Мандела: борьба — это моя жизнь» и «Любимые африканские сказки Нельсона Манделы».
День Манделы
В 2009 году день рождения Манделы (18 июля) был объявлен Днем Манделы — международным днем содействия миру во всем мире и празднования наследия южноафриканского лидера. По данным Фонда Нельсона Манделы, ежегодное мероприятие призвано побудить граждан всего мира вернуться к тому пути, которым Мандела шел на протяжении всей своей жизни.
Статуя Нельсона Манделы перед зданием Союза в Претории, Южная Африка, 5 декабря 2023 года. Фото: Global Look Press