Как мошенники разводили известных артистов

Звезда «Меченосца» и «Вампиров средней полосы» добровольно отправил некоему «специалисту по криптовалюте» почти 24 миллиона рублей! Как же так? Оказывается, Артем сделал это по наводке друга и коллеги Павла Деревянко, который работал с тем же самым «гуру инвестиций» (в итоге артист тоже судится с ним за еще большую сумму - 45 миллионов рублей!).

Еще в конце 2021 года Ткаченко познакомился с «предпринимателем» Григорием Мулузяном, который предложил вложить накопления в криптовалюту и получать ежемесячно 10% дохода. Однако со временем прибыль сократилась, а потом доступ к криптокошельку и вовсе оказался закрытым. Партнер объяснил, что виноват сам артист, потому что хотел залогиниться с территории Крыма, находясь на съемках в Ялте, - вот и доступ к кошельку закрыли: мол, санкции, все дела... Мулузян предложил специалистов, которые могут «решить вопрос», но не бесплатно - за 0,5 биткоина (1,7 миллиона рублей). Так и поступили.

Но даже эта ситуация не отвадила доверчивого артиста. На отдыхе в Турции летом 2022 года все тот же Мулузян предложил Деревянко и Ткаченко еще одну «верную схему»: купить доли в его криптобизнесе за 150 тысяч долларов (13,3 миллиона рублей). Все стороны согласились, однако осенью биткоин стал резко падать. Тогда Мулузян предложил Ткаченко скорее продать биткоины, Артем согласился. Все операции проводил Григорий. В итоге Ткаченко не увидел ни денег, ни криптобизнеса, в который вкладывался, и обратился в правоохранительные органы - он требует от «партнера» 200 тысяч долларов (17,7 миллиона рублей) и 6 миллионов рублей.

Мария Кожевникова