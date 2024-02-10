Как мошенники разводили известных артистов

То есть по части навыков введения в заблуждение звезды - настоящие профи. Но и эти «профессиональные обманщики» порой пасуют перед врунами более изощренными - проще говоря, мошенниками. Происходит это то ли в силу излишней доверчивости, то ли из-за профдеформации: очень уж быстро актеры «подключаются» к каждой ситуации, которую им пытаются выдать за правдоподобную. Иногда аферисты и не спрашивают ничего, просто обманывая других от лица звезды. А знаменитости в результате теряют многое: деньги, нервы, репутацию.
Артем Ткаченко
Артема Ткаченко (слева) и Павла Деревянко развели как детей. Фото :Лариса Кудрявцева/Экспресс газета, фото: Global Look Press
Звезда «Меченосца» и «Вампиров средней полосы» добровольно отправил некоему «специалисту по криптовалюте» почти 24 миллиона рублей! Как же так? Оказывается, Артем сделал это по наводке друга и коллеги Павла Деревянко, который работал с тем же самым «гуру инвестиций» (в итоге артист тоже судится с ним за еще большую сумму - 45 миллионов рублей!).
Еще в конце 2021 года Ткаченко познакомился с «предпринимателем» Григорием Мулузяном, который предложил вложить накопления в криптовалюту и получать ежемесячно 10% дохода. Однако со временем прибыль сократилась, а потом доступ к криптокошельку и вовсе оказался закрытым. Партнер объяснил, что виноват сам артист, потому что хотел залогиниться с территории Крыма, находясь на съемках в Ялте, - вот и доступ к кошельку закрыли: мол, санкции, все дела... Мулузян предложил специалистов, которые могут «решить вопрос», но не бесплатно - за 0,5 биткоина (1,7 миллиона рублей). Так и поступили.
Но даже эта ситуация не отвадила доверчивого артиста. На отдыхе в Турции летом 2022 года все тот же Мулузян предложил Деревянко и Ткаченко еще одну «верную схему»: купить доли в его криптобизнесе за 150 тысяч долларов (13,3 миллиона рублей). Все стороны согласились, однако осенью биткоин стал резко падать. Тогда Мулузян предложил Ткаченко скорее продать биткоины, Артем согласился. Все операции проводил Григорий. В итоге Ткаченко не увидел ни денег, ни криптобизнеса, в который вкладывался, и обратился в правоохранительные органы - он требует от «партнера» 200 тысяч долларов (17,7 миллиона рублей) и 6 миллионов рублей.
Мария Кожевникова
Фото: Владимир Веленгурин/КП
Звезда сериала «Универ» и экс-депутат и четырежды мама попалась на интернет-удочку, утратив доступ к своему аккаунту в Телеграм. И с «угнанной» страницы злодеи начали написывать близким Кожевниковой, прося денег.
- Я никому ничего не писала, ни у кого ничего не просила, - заявила артистка через СМИ. - Кому-то предлагают марафоны, у кого-то просят деньги в долг. Друзья, пожалуйста, игнорируйте.
Никита Тарасов
Фото: Global Look Press
Не повезло и звезде сериалов «Кухня» и «Последняя инстанция» - Никита всего лишь воспользовался каршерингом и тут же попал в базу, которую выкрали киберпреступники. В итоге при помощи данных, оставленных артистом, злоумышленники оформили на него микрозаймы - вроде бы небольшую сумму, но под космический процент. Никита, разумеется, об этом и не догадывался. Конечно, вовремя платежи по процентам не поступали, и долги были проданы коллекторам. Тарасов был крайне удивлен, когда увидел в почтовом ящике уведомление с требованием погасить задолженность.
- Сейчас я как доверенное лицо подаю заявление в полицию, - сообщила адвокат звезды Мария Щербенок. - Может быть, у них получится выйти на эту организацию быстрее, чем у нас. Также готовится исковое заявление в суд о признании договора незаключенным и об аннулировании записи в кредитной истории.
Егор Крид
Фото: личная страница Егора Крида в социальной сети
В марте прошлого года Егор выступил в Архангельске во Дворце спорта - организатором была компания некоего Антона Поповича «Твой концерт». Все вроде бы прошло хорошо, но затем связь с теми, кто должен был выплатить гонорар Криду за выступление, пропала. Егор не стал топить горе в вине, а пошел в суд и взыскал в общей сумме (вместе с неустойкой) более 12 миллионов рублей. И это еще не все.
После Егор заявил о мошенничестве со стороны Поповича и написал заявление в полицию. Представители музыканта считают, что организатор концерта забрал все деньги с выступления себе. Было возбуждено уголовное дело - и подозреваемый вину признал.