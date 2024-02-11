Судьба звезд «Слова пацана»: Янковский сыграл Раскольникова, а Кологривому «снесло крышу»

Вышедший в прошлом году сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) стал настолько ярким событием, что обсуждают его до сих пор. Никита Михалков хвалит проект, называя честной и полезной картиной, которую нужно «смотреть как правду». Павел Майков признается в любви к творчеству режиссера Жоры Крыжовникова, а «Бригаду», в которой играл сам, считает «детской сказкой» на фоне «Слова пацана». Каждый из ключевых артистов проекта получил мощный импульс для дальнейшей карьеры. «Телепрограмма» объясняет, что с актерами происходит сейчас.
Иван Янковский (Адидас)
Для 33-летнего внука Олега Янковского главная роль отслужившего в армии, а потом возглавившего ОПГ Вовы Суворова (Адидаса) стала очередным кирпичиком в укреплении профессионального авторитета. И так бесконечно обласканный критикой и фестивалями Иван получил дополнительную порцию славы и подписчиков (более 1 млн в запрещенной соцсети). Теперь ему практически автоматом дают пятого «Золотого орла» подряд (на этот раз за роль в сериале «Фишер», 18+) и приглашают исключительно на главные роли. В этом году у молодого артиста запланировано как минимум пять проектов, самый важный из которых - «Преступление и наказание», где актер сыграл Раскольникова.
- Актерская профессия для меня - некое баловство, игра, - признается Иван. - Я ею занимаюсь только с точки зрения того, что могу чему-то научиться как человек. Если я в жизни слабый, а роль позволяет мне влезть в шкуру сильного, если я боюсь боли, а играю того, кто ее не боится, то работа над материалом поможет что-то про себя понять, что-то перерасти. Как я сыграл, каким будет финальный результат, будут ли смотреть проект - меня это уже не волнует. Мне важен мой подъем наверх.
Никита Кологривый (Кащей)
Фото: личная страница Никиты Кологривого в социальной сети
Сибиряк Никита Кологривый, который и раньше за словом пацана в карман не лез, после роли Кащея просто как с цепи сорвался. В каждом интервью он костерит не только российское кинопроизводство, где «продвигают блатных» (намек на Янковского?), но и коллег по криминальному сериалу Жоры Крыжовникова («У них первый сериал! Вы чего типам ореолы надели?»). И это еще полбеды. Добрался правдоруб даже до советских суперзвезд: великого Иннокентия Смоктуновского назвал артистом уровня не лучше себя, а роли Александра Абдулова назвал скучными.
Зато Никите не скучно с самим собой: он монетизирует вспышку успеха, играет главную роль в другом ретросериале - про группу «Комбинация» - и продает на благотворительных аукционах личные встречи. Итоговая цена лота была поднята до 550 тыс. руб.: часть этих средств пойдет в фонд «Чистые души». Кроме того, артист начитал аудиокнигу «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970 - 2010-х» Роберта Гараева - тоже не бесплатно.
Леон Кемстач (Пальто)
Фото: t.me/s/iminlovewleo
После окончания съемок главный краш проекта вернулся в Дубай, чтобы продолжить учебу в элитной школе, где один год обучения стоит 2 млн руб. Парень на время задвинул по популярности отчима, актера Антона Богданова. Несмотря на то что Леон находится далеко от родины (он родился в Санкт-Петербурге), родина его не покинула: 15-летний мальчик прикасается ко всему, что напоминает о ней, даже в Эмиратах - в Дубае он спел с Бастой, посетил тренировку «Зенита», который проводит сборы в Абу-Даби. В будущем Кемстач не намерен закрывать для себя тему кино, однако образование хотел бы получить в инженерно-строительной сфере.
Елизавета Базыкина (Наташа)
видеосервис Wink
Не потерялась и исполнительница роли девушки Адидаса - медсестры Наташи Рудаковой. Во-первых, Елизавета снимается вместе с Кологривым в сериале «Комбинация» (вокалистка Татьяна Иванова). Во-вторых, она же вместе с Никитой озвучила ту самую аудиокнигу по роману, что лег в основу прославившего их сериала. В-третьих, не исключено, что именно криминальная сага Жоры Крыжовникова подарила девушке личное счастье: эффектную актрису часто видят в компании со Львом Зулькарнаевым.
- Мы дружим, просто дружим! - попытался опровергнуть все домыслы Зима, что прозвучало не очень убедительно.
Рузиль Минекаев (Адидас-младший)
Фото: 1-2-3 Production
Сыгравший Марата, младшего брата Адидаса, Рузиль Минекаев тоже времени зря не теряет. Актер приходил в популярное юмористическое ютуб-шоу «Плюшки», где звезды дают фейковые интервью (это калька американского комедийного проекта «Между двумя папоротниками» голливудского артиста Зака Галифианакиса), набравшее 24 млн просмотров. А еще Рузиль сделал важный выбор - в пользу кино и сериалов, поэтому был вынужден уйти из театра «Школа современной пьесы», в котором служил несколько лет.
В другой репертуарный театр Минекаев пока не собирается. В настоящий момент он работает с Петром Тодоровским-младшим, который снимает сериал «Подслушано в Рыбинске» - да, это опять про убийства в провинциальном городке. В главной роли местного журналиста - Тимофей Трибунцев.
Лев Зулькарнаев (Зима)
Фото: кадр из фильма
Колоритный Зима, внешне больше напоминающий сказочного Кощея, еще в конце прошлого года входил в список Forbes самых перспективных артистов до 30 лет. Видимо, надежды начинают сбываться. Мало того что Льва можно увидеть в роли Александра Сергеевича Пушкина в сериале «Цербер», он также играл композитора Сергея Рахманинова в «Шаляпине», участвует в постановках театра «Практика» и Театра наций. Вместе с коллегами Зулькарнаев озвучил книгу Гараева, давшую старт сериалу «Слово пацана». А сейчас снимается в роуд-муви Александра Домогарова-младшего «Она такая классная»: играет аутиста Леню, который в компании друзей отправляется навстречу мечте - к любимой порноактрисе.