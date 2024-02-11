Судьба звезд «Слова пацана»: Янковский сыграл Раскольникова, а Кологривому «снесло крышу»

Вышедший в прошлом году сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18+) стал настолько ярким событием, что обсуждают его до сих пор. Никита Михалков хвалит проект, называя честной и полезной картиной, которую нужно «смотреть как правду». Павел Майков признается в любви к творчеству режиссера Жоры Крыжовникова, а «Бригаду», в которой играл сам, считает «детской сказкой» на фоне «Слова пацана». Каждый из ключевых артистов проекта получил мощный импульс для дальнейшей карьеры. «Телепрограмма» объясняет, что с актерами происходит сейчас.

Иван Янковский (Адидас)

Для 33-летнего внука Олега Янковского главная роль отслужившего в армии, а потом возглавившего ОПГ Вовы Суворова (Адидаса) стала очередным кирпичиком в укреплении профессионального авторитета. И так бесконечно обласканный критикой и фестивалями Иван получил дополнительную порцию славы и подписчиков (более 1 млн в запрещенной соцсети). Теперь ему практически автоматом дают пятого «Золотого орла» подряд (на этот раз за роль в сериале «Фишер», 18+) и приглашают исключительно на главные роли. В этом году у молодого артиста запланировано как минимум пять проектов, самый важный из которых - «Преступление и наказание», где актер сыграл Раскольникова.

- Актерская профессия для меня - некое баловство, игра, - признается Иван. - Я ею занимаюсь только с точки зрения того, что могу чему-то научиться как человек. Если я в жизни слабый, а роль позволяет мне влезть в шкуру сильного, если я боюсь боли, а играю того, кто ее не боится, то работа над материалом поможет что-то про себя понять, что-то перерасти. Как я сыграл, каким будет финальный результат, будут ли смотреть проект - меня это уже не волнует. Мне важен мой подъем наверх.

Никита Кологривый (Кащей)