Самые красивые звездные пары этой зимы

Павел Деревянко и Зоя Фуць
47-летний актер официально вывел в свет невесту. Его избранница сверкала тысячами пайеток на платье. Зоя Фуць представляет себя как бизнесвумен - она развивает свой бренд одежды. Именно Зоя подобрала для себя и жениха наряды для первого парного выхода на красную дорожку. Дело было на премьере комедии «Конец Славы», где Деревянко сыграл главную роль.
На первый взгляд кажется, что парочка пришла в черном, но это темно-бордовый: костюм-тройка у Павла и платье у Зои. Деревянко демонстрировал чувства к Фуць как мог: смотрел полным любви взглядом, гладил ручку любимой, поправлял бретельку. «Сначала мы с Зоей дружили, но потом я понял, что она лучшая женщина, и влюбился. Долго добивался ее», - поделился актер.
У Зои двое сыновей, у Деревянко две дочери. С детьми друг друга от предыдущих отношений пара поладила. Кстати, старшая дочь Деревянко, 13-летняя Варвара, тоже пришла на премьеру к папе.
Гарик и Жанна Мартиросян
Фото: Иван Макеев/КП
Шоумен пришел посмотреть новую комедию с женой Жанной. Пара крайне редко ходит на премьеры - только к друзьям семьи, к коим относится режиссер «Конца Славы» Марюс Вайсберг. 49-летний Мартиросян постарался быть модным - надел рубашку из плотной джинсы с креативным карманом. Обновки Гарику покупает Жанна, которая была дорого одета - отметим бархатный пиджак и слегка расклешенные книзу джинсы с высокой посадкой.
Андрей Гайдулян и Александра Велескевич
Фото: Иван Макеев/КП
Звезда сериала «СашаТаня» наконец-то перестал прятать от людей свою симпатичную невесту. 39-летнему Андрею стоило бы сменить кроссовки на более модную или просто более ухоженную обувь. Поэтому лучше поговорим о его спутнице - актрисе Александре Велескевич. Саша не стесняется носить каблуки и быть выше жениха - и это хорошо. Но у нее растянутая футболка под пиджаком - это плохо. Однако хвалим артистку за стремление быть оригинальной - штаны и сумка с висюльками привлекают внимание.
Павел Прилучный и Зепюр Брутян-Прилучная
Фото: Иван Макеев/КП
Придя на премьеру «Конца Славы», Павел прилюдно расчувствовался и расцеловал жену. Зепюр изменила стиль мужа: теперь Прилучный на красных дорожках появляется не в джинсах или зауженных брюках, а выглядит в соответствии со статусом кинозвезды - или в костюме, или в кардигане и водолазке в комплекте с классическими брюками, как на этом фото.
Юлия Пересильд и Михаил Тройник
Фото: Михаил Фролов/КП
Актриса и ее жених вовсю троллят публику - взяли и нарядились как жених и невеста. Актеры посетили кинопремию «Золотой орел» в таком виде, будто забежали туда сразу после загса. В очередной раз опровергнув слухи о скорой женитьбе, они тем не менее продемонстрировали идиллию. А Пересильд еще и получила «Золотого орла» за роль в фильме «Вызов».
Елена Лядова и Владимир Вдовиченков
Фото: Михаил Фролов/КП
По всеобщему мнению, у Елены было самое шикарное платье на «Золотом орле». У наряда прекрасный крой в ретростиле, к тому же сидит платье идеально. Муж рядом удачно дополняет ее образ - Владимир Вдовиченков, как всегда, не изменяет классике.