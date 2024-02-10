Самые красивые звездные пары этой зимы

Павел Деревянко и Зоя Фуць

47-летний актер официально вывел в свет невесту. Его избранница сверкала тысячами пайеток на платье. Зоя Фуць представляет себя как бизнесвумен - она развивает свой бренд одежды. Именно Зоя подобрала для себя и жениха наряды для первого парного выхода на красную дорожку. Дело было на премьере комедии «Конец Славы», где Деревянко сыграл главную роль.

На первый взгляд кажется, что парочка пришла в черном, но это темно-бордовый: костюм-тройка у Павла и платье у Зои. Деревянко демонстрировал чувства к Фуць как мог: смотрел полным любви взглядом, гладил ручку любимой, поправлял бретельку. «Сначала мы с Зоей дружили, но потом я понял, что она лучшая женщина, и влюбился. Долго добивался ее», - поделился актер.

У Зои двое сыновей, у Деревянко две дочери. С детьми друг друга от предыдущих отношений пара поладила. Кстати, старшая дочь Деревянко, 13-летняя Варвара, тоже пришла на премьеру к папе.

Гарик и Жанна Мартиросян