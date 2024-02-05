Режиссер «Служебного романа» Эльдар Рязанов мог стать мореплавателем, но выбрал творческий путь

Детство и юность

Знаменитый режиссер Эльдар Рязанов начал свой жизненный путь 18 ноября 1927 года в Самаре. Его родители были важными персонами в сфере торговли. По долгу службы их направили представлять Советский Союз в Тегеране, поэтому свои ранние годы маленький Эльдар провел там. Спустя три года, семья Рязановых приехала в Москву, где отец стал служить начальником винного главка.

Вскоре после этого родители Эльдара развелись, и сын остался с матерью. Когда мальчику было семь лет, мама вышла замуж во второй раз, и именно отчим стал воспитывать будущего режиссера.

Родного отца Рязанов почти не помнит, тот покинул семью, когда Эльдару было всего пять лет. Потом он женился второй раз, у него появилась дочь. А в 1938 году его осудили на 17 лет, и жизнь его окончилась трагически.

В детстве Рязанов решил, что станет писателем или мореплавателем, поскольку уже в это время проявилась его тяга к путешествиям и исследованию мира.