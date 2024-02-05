Режиссер «Служебного романа» Эльдар Рязанов мог стать мореплавателем, но выбрал творческий путь

Детство и юность
Знаменитый режиссер Эльдар Рязанов начал свой жизненный путь 18 ноября 1927 года в Самаре. Его родители были важными персонами в сфере торговли. По долгу службы их направили представлять Советский Союз в Тегеране, поэтому свои ранние годы маленький Эльдар провел там. Спустя три года, семья Рязановых приехала в Москву, где отец стал служить начальником винного главка.
Вскоре после этого родители Эльдара развелись, и сын остался с матерью. Когда мальчику было семь лет, мама вышла замуж во второй раз, и именно отчим стал воспитывать будущего режиссера.
Родного отца Рязанов почти не помнит, тот покинул семью, когда Эльдару было всего пять лет. Потом он женился второй раз, у него появилась дочь. А в 1938 году его осудили на 17 лет, и жизнь его окончилась трагически.
В детстве Рязанов решил, что станет писателем или мореплавателем, поскольку уже в это время проявилась его тяга к путешествиям и исследованию мира.
Эльдар Рязанов воспитывался отчимом. Фото: соцсети
Юный Эльдар даже отправил письмо в Одесское мореходное училище, где спросил, что необходимо для поступления к ним. Но тут все планы нарушила Великая Отечественная война, и мечты были убраны в дальний ящик жизни, а книги из любимой домашней библиотеки были обменяны на продукты первой необходимости.
Окончив школу в 16 лет, Рязанов за компанию с другом подал документы во ВГИК. Тогда он совсем не желал быть режиссером и учился нехотя. Но вскоре превысил все ожидания педагогов и стал одним из самых способных на курсе.
В 1950 году режиссер получил красный диплом, а в виде выпускной работы представил фильм «Они учатся в Москве».
Рязанов в детстве мечтал о путешествиях. Фото: соцсети
Фильмы
После окончания вуза поначалу режиссер занимался созданием документальных проектов.
Отчасти Рязанову удалось осуществить свою мечту о дальних странах. В поиске материалов для своих фильмов он объездил Дальний Восток, побывал на Курилах, Сахалине, Камчатке и набрался море впечатлений и огромного опыта.
В 1955 году Эльдар стал сотрудничать с «Мосфильмом». Первым совместным с Сергеем Гуровым проектом стал полудокументальный фильм «Весенние голоса».
Иван Пырьев, который увидел картину, посоветовал Рязанову снять комедию на основе сценария «Карнавальная ночь».
Работа в новом для режиссера жанре оказалась непростой, но усилия увенчались успехом.
Сначала Рязанов снимал документальные фильмы. Фото: Global Look Press
Фильм «Карнавальная ночь» сделал его популярным.
Кроме режиссера, молодые актеры тоже смогли прославиться. Особенно полюбились зрителям Юрий Белов и Людмила Гурченко, сыгравшие главные роли.
До сих пор многие фразы из фильма повторяют, а песня, прозвучавшие в картине стали хитами. «Пять минут» и «Песенка о хорошем настроении» перепевают до настоящего времени.
Новогодняя комедия стала лидером проката 1956–1957 годов и получила несколько наград, которые для Рязанова стали первыми.
Следующая картина «Девушка без адреса» с Николаем Рыбниковым и Светланой Карпинской в главных ролях тоже стала успешной.
В 1966 году Рязанов представил зрителям один из самым лучших своих фильмов — «Берегись автомобиля». Сценарий картины Рязанов написал совместно с Эмилем Брагинским.
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Кадр из фильма «Служебный роман». Фото: Global Look Press
Еще одна их знаменитая работа — пьеса «Ирония судьбы, или С легким паром!». Но экранизацию согласовали не сразу. 1 января 1976 года зрители смогли увидеть легендарную комедию на голубых экранах.
Режиссер создавал шедевр за шедевром. Его творения знают все. «Служебный роман», появился в 1977 году. Через год авторский коллектив удостоился Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых.
Любимую многими комедию «Гараж» сняли за 24 дня, работая сразу с трех камер, поэтому все актеры были в фокусе все время съемок.
Мелодраму «Жестокий романс» читатели журнала «Советский экран» назвали лучшим фильмом 1984 года. Этот фильм сделал звездой Ларису Гузееву.
Эльдар Рязанов какое-то время скрывал, что стихи к песням, которые звучат в его фильмах, он пишет сам. Причиной стало то, что он боялся, что композитор Александр Петров скажет ему, что произведение плохое, если это действительно так.
Почти во всех своих работах Рязанов появился в эпизодах. Это стало своеобразной «фишкой» режиссера.
В 80-е годы Эльдар вернулся к документальным фильмам и создал работу о барде Владимире Высоцком. В 1993 году снял трилогию, посвященная российскому президенту Борису Ельцину и его семье.
Кадр из фильма «Гараж». Фото: Global Look Press
Личная жизнь
Личная жизнь режиссера была очень насыщенная.
За свою жизнь Рязанов успел жениться три раза. Его первая жена Зоя Фомина была старше на три года и тоже работала режиссером.
Она подарила Эльдару Александровичу дочь Ольгу, которая стала киноведом, а внук режиссера работает редактором телеканала «Россия 24».
Вторая супруга Нина Скуйбина служила редактором на «Мосфильме». С ее сыном от первого брака у режиссера сложились теплые и дружеские отношения.
С Эммой Абайдуллиной, трудящейся киноредактором, Рязанов прожил до конца жизни. У второй половинки режиссера были сыновья от предыдущих отношений — Олег и Игорь Бердюгины.
Олег, дизайнер и режиссер, выпускал передачу общественно-политической и социальной направленности ушел из жизни в ноябре 2017 года.
С женой Эммой Рязанов прожил до самой смерти. Фото: Global Look Press
Смерть
В ноябре 2015 года Эльдара Рязанова не стало.
В последние годы жизни режиссер неоднократно попадал в больницу с нарушением мозгового кровообращения или с воспалением легких.
В этот раз знаменитость подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, но это не спасло ему жизнь. Он умер от сердечной недостаточности.
Рязанов похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве.
Через три года после смерти режиссера на его могиле установлен памятник, выполненный по широко узнаваемому фото, где режиссер сидит верхом на стуле.
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На родине Рязанова в Самаре установлен памятник режиссеру. Фото: Global Look Press