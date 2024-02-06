«Гордон сам задал тон разговора»: в Сети обсуждают конфликт между Гордоном и Кологривым на шоу «Закрытый показ»

Александр Гордон поругался с Кологривым во время съемки шоу. Фото: Global Look Press

Teleprogramma.pro узнала, на чьей стороне оказались зрители после скандала во время съемки шоу «Закрытый показ» на Первом Канале.

Недавно актер Никита Кологривый снова отличился. На этот раз он поругался с Александром Гордоном на съемках программы «Закрытый показ» на Первом канале.

Ведущий попросил актера высказать свое мнение о фильме, которое не устроило Гордона. Началась словесная перепалка, в ходе которой Александр указал Никите на дверь, и последний покинул студию, возмущаясь.

Большинство россиян, несмотря на скандальное в последнее время поведение Кологривого, поддержали его в комментариях и обвинили телеведущего в провокации. 

Никита Кологривый покинул передачу «Закрытый показ». Фото: Global Look Press

За Кологривого

Mary: «Ну, честно говоря, Гордон сам задал тон разговора».

Natalia: «У Гордона за отсутствием аргументов видимо башенку сносит».

Наталья В.: «Согласна. Я давно заметила, что для Гордона существует только его мнение, единственное правильное, и другого он не принимает и не рассматривает».

Letova: «Легко судить по отрывку. Гордон тоже «молодец». Все понимаю, его шоу, но ему бы тоже обороты сбавить. Никита изначально очень спокойно и интеллигентно общался.

Многие склоняются к мнению, что те, кто обвиняют Никиту, просто вырвали его слова их контекста. А вообще актер говорит «по делу» и не болеет никакой «звездной болезнью». 

Svetlana Kartseva: «Не возьмусь судить Никиту, никак не соберусь полностью посмотреть хотя бы одно его интервью, из контекста можно выдернуть что угодно и как угодно, чтобы сформировать нужное кому-то мнение. Но то, что нужно уметь управлять своими эмоциями - факт. Либо это просто шоу и привлечение внимания, и Никита знает, что делает».

Светлана: «Мерзкий тип этот Гордон».

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Ирина: «Наехали на Кологриаого, не понимая, о чем речь. Парень он честный, да, с характером, ну и что? Молча проглотить хамство? И сразу звездная болезнь? Вы вообще уже что ли? На Гордона посмотрите, вот кто зазвездился!

Екатерина: «Фу, Гордон отвратный.  Кто пишет про Никиту и звездность - посмотрите всю передачу, а не судите по отрывку».

Лилия: «У Гордона корона тоже не маленькая».

Марина: «Гордону отдыхать пора».

Фанаты Кологривого считают, что он поступил так, как должен был. Ведущий сам спровоцировал его на такое поведение.

Настя: «Гордон в конце говорит: «это мое авторское шоу, и я решаю кто за, а кто против». К чему тогда гости со своим мнением и набором словарного запаса? Сиди один и вещай свою позицию. Он просто понял, что Никита импульсивен и решил дожать его эмоцию. Жаль что Никита этого не понял, и не совладал с эмоциями которые его учат контролировать».

Ula: «На отвратительную реплику Гордона совершенно правильно отреагировал Никита».

36758: «Я за Кологривого, а эту пенсию гнать пора, нужны новые лица с харизмой, а Никита супер».

Ирина: «А я видела вчера все это Кологривый начал говорить. Очень деликатно, о чем этот фильм. Гордон его грубо перебил и начал качать, что это его величества передача, и он здесь правила диктует, хотя Никита ничего такого не сказал. И правильно, что ушел, я бы тоже ушла».

Никиту Кологривого поддержали в Сети. Фото: Global Look Press

За Гордона

Но нашлись и те, кто уверен, что Гордон поступил правильно, а Кологривому давно пора снять «корону».

marina_e_0107: «Который раз испытываю недоумение от позиции еще ничего толком не сделавшего человека... Актера...»

DI: «Кто-нибудь предупредите Кологривого, что больно падать будет».

Екатерина Ignateva: «Парня становится очень много. Скоро опостылит как Петров или Безруков».

Наталья: «Последние интервью Кологривого полный отстой, везде одно и то же. Рановато звезду словил».

Хейтеры считают, что Никита слишком рано почувствовал себя большой звездой, а ему следует вести себя немного скромнее.

Сергей Соколов: «Рановато малой зазвездился. Немного бы интеллекта подкачать не мешало».

Галина Ибадуллаева: «Молодой еще, ничего выдающегося не сделал, а борзой!»

Геннадий Самойлов: «Звездная болезнь».

Юлек: «Кологривый в последнее время прям очень зазвездился. Обратила внимание еще на стриме у Джарахова. Очень некультурный человек и много на себя берет».

Но, в целом, большинство пользователей Сети поддержали актера в этот раз. 

Напомним, недавно Никита Кологривый оказался в центре скандала. Поводом стало его интервью, где он раскритиковал нескольких коллег. В ходе беседы он рассказал о том, что Саша Бортич так и не смогла поступить в театральный вуз. Затем высмеял коллегу по цеху Данилу Козловского. Но больше всего возмутило публику его высказывания о легендарных советских артистах. 

Многие звезды российского шоу-бизнеса выступили против Кологривого, обвинив его в глупости, а Ярмольник даже назвал Никиту «дураком». 

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