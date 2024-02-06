«Гордон сам задал тон разговора»: в Сети обсуждают конфликт между Гордоном и Кологривым на шоу «Закрытый показ»

За Кологривого

Mary: «Ну, честно говоря, Гордон сам задал тон разговора».

Natalia: «У Гордона за отсутствием аргументов видимо башенку сносит».

Наталья В.: «Согласна. Я давно заметила, что для Гордона существует только его мнение, единственное правильное, и другого он не принимает и не рассматривает».

Letova: «Легко судить по отрывку. Гордон тоже «молодец». Все понимаю, его шоу, но ему бы тоже обороты сбавить. Никита изначально очень спокойно и интеллигентно общался.

Многие склоняются к мнению, что те, кто обвиняют Никиту, просто вырвали его слова их контекста. А вообще актер говорит «по делу» и не болеет никакой «звездной болезнью».

Svetlana Kartseva: «Не возьмусь судить Никиту, никак не соберусь полностью посмотреть хотя бы одно его интервью, из контекста можно выдернуть что угодно и как угодно, чтобы сформировать нужное кому-то мнение. Но то, что нужно уметь управлять своими эмоциями - факт. Либо это просто шоу и привлечение внимания, и Никита знает, что делает».

Светлана: «Мерзкий тип этот Гордон».

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Ирина: «Наехали на Кологриаого, не понимая, о чем речь. Парень он честный, да, с характером, ну и что? Молча проглотить хамство? И сразу звездная болезнь? Вы вообще уже что ли? На Гордона посмотрите, вот кто зазвездился!

Екатерина: «Фу, Гордон отвратный. Кто пишет про Никиту и звездность - посмотрите всю передачу, а не судите по отрывку».

Лилия: «У Гордона корона тоже не маленькая».

Марина: «Гордону отдыхать пора».

Фанаты Кологривого считают, что он поступил так, как должен был. Ведущий сам спровоцировал его на такое поведение.

Настя: «Гордон в конце говорит: «это мое авторское шоу, и я решаю кто за, а кто против». К чему тогда гости со своим мнением и набором словарного запаса? Сиди один и вещай свою позицию. Он просто понял, что Никита импульсивен и решил дожать его эмоцию. Жаль что Никита этого не понял, и не совладал с эмоциями которые его учат контролировать».

Ula: «На отвратительную реплику Гордона совершенно правильно отреагировал Никита».

36758: «Я за Кологривого, а эту пенсию гнать пора, нужны новые лица с харизмой, а Никита супер».