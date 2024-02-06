«Гордон сам задал тон разговора»: в Сети обсуждают конфликт между Гордоном и Кологривым на шоу «Закрытый показ»

Недавно актер Никита Кологривый снова отличился. На этот раз он поругался с Александром Гордоном на съемках программы «Закрытый показ» на Первом канале.
Ведущий попросил актера высказать свое мнение о фильме, которое не устроило Гордона. Началась словесная перепалка, в ходе которой Александр указал Никите на дверь, и последний покинул студию, возмущаясь.
Большинство россиян, несмотря на скандальное в последнее время поведение Кологривого, поддержали его в комментариях и обвинили телеведущего в провокации.
Никита Кологривый покинул передачу «Закрытый показ». Фото: Global Look Press
За Кологривого
Mary: «Ну, честно говоря, Гордон сам задал тон разговора».
Natalia: «У Гордона за отсутствием аргументов видимо башенку сносит».
Наталья В.: «Согласна. Я давно заметила, что для Гордона существует только его мнение, единственное правильное, и другого он не принимает и не рассматривает».
Letova: «Легко судить по отрывку. Гордон тоже «молодец». Все понимаю, его шоу, но ему бы тоже обороты сбавить. Никита изначально очень спокойно и интеллигентно общался.
Многие склоняются к мнению, что те, кто обвиняют Никиту, просто вырвали его слова их контекста. А вообще актер говорит «по делу» и не болеет никакой «звездной болезнью».
Svetlana Kartseva: «Не возьмусь судить Никиту, никак не соберусь полностью посмотреть хотя бы одно его интервью, из контекста можно выдернуть что угодно и как угодно, чтобы сформировать нужное кому-то мнение. Но то, что нужно уметь управлять своими эмоциями - факт. Либо это просто шоу и привлечение внимания, и Никита знает, что делает».
Светлана: «Мерзкий тип этот Гордон».
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Ирина: «Наехали на Кологриаого, не понимая, о чем речь. Парень он честный, да, с характером, ну и что? Молча проглотить хамство? И сразу звездная болезнь? Вы вообще уже что ли? На Гордона посмотрите, вот кто зазвездился!
Екатерина: «Фу, Гордон отвратный. Кто пишет про Никиту и звездность - посмотрите всю передачу, а не судите по отрывку».
Лилия: «У Гордона корона тоже не маленькая».
Марина: «Гордону отдыхать пора».
Фанаты Кологривого считают, что он поступил так, как должен был. Ведущий сам спровоцировал его на такое поведение.
Настя: «Гордон в конце говорит: «это мое авторское шоу, и я решаю кто за, а кто против». К чему тогда гости со своим мнением и набором словарного запаса? Сиди один и вещай свою позицию. Он просто понял, что Никита импульсивен и решил дожать его эмоцию. Жаль что Никита этого не понял, и не совладал с эмоциями которые его учат контролировать».
Ula: «На отвратительную реплику Гордона совершенно правильно отреагировал Никита».
36758: «Я за Кологривого, а эту пенсию гнать пора, нужны новые лица с харизмой, а Никита супер».
Ирина: «А я видела вчера все это Кологривый начал говорить. Очень деликатно, о чем этот фильм. Гордон его грубо перебил и начал качать, что это его величества передача, и он здесь правила диктует, хотя Никита ничего такого не сказал. И правильно, что ушел, я бы тоже ушла».
Никиту Кологривого поддержали в Сети. Фото: Global Look Press
За Гордона
Но нашлись и те, кто уверен, что Гордон поступил правильно, а Кологривому давно пора снять «корону».
marina_e_0107: «Который раз испытываю недоумение от позиции еще ничего толком не сделавшего человека... Актера...»
DI: «Кто-нибудь предупредите Кологривого, что больно падать будет».
Екатерина Ignateva: «Парня становится очень много. Скоро опостылит как Петров или Безруков».
Наталья: «Последние интервью Кологривого полный отстой, везде одно и то же. Рановато звезду словил».
Хейтеры считают, что Никита слишком рано почувствовал себя большой звездой, а ему следует вести себя немного скромнее.
Сергей Соколов: «Рановато малой зазвездился. Немного бы интеллекта подкачать не мешало».
Галина Ибадуллаева: «Молодой еще, ничего выдающегося не сделал, а борзой!»
Геннадий Самойлов: «Звездная болезнь».
Юлек: «Кологривый в последнее время прям очень зазвездился. Обратила внимание еще на стриме у Джарахова. Очень некультурный человек и много на себя берет».
Но, в целом, большинство пользователей Сети поддержали актера в этот раз.
Напомним, недавно Никита Кологривый оказался в центре скандала. Поводом стало его интервью, где он раскритиковал нескольких коллег. В ходе беседы он рассказал о том, что Саша Бортич так и не смогла поступить в театральный вуз. Затем высмеял коллегу по цеху Данилу Козловского. Но больше всего возмутило публику его высказывания о легендарных советских артистах.
Многие звезды российского шоу-бизнеса выступили против Кологривого, обвинив его в глупости, а Ярмольник даже назвал Никиту «дураком».