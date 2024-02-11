Артисты, озвучившие котов в известных фильмах и сериалах

Мол, зверушки настолько органичны, что любой гений рядом с ними выглядит фальшивым первокурсником театрального института. Тем сложнее задача сыграть самого питомца. Но у некоторых артистов получилось! В обзоре «Телепрограммы» - проекты, в которых котики не просто антураж, а полноценные участники действия.
Сергей Бурунов («По щучьему велению» 6+)
Фото: Лариса Кудрявцева/Экспресс газета
Перенесенная на большие экраны сказка про Емелю под названием «По щучьему велению» собрала в кассе более 2 млрд руб. И заслуга в этом не только Никиты Кологривого, сыгравшего главную роль, но и всей команды проекта, в том числе Сергея Бурунова - многоопытного мастера озвучания, голосом которого говорит не только Леонардо ДиКаприо, но и Кот Баюн.
- Этот персонаж русских сказок обладает волшебным голосом, - подчеркивает Бурунов. - Он заговаривает и усыпляет своими разговорами и пением путников. Само слово «баюн» означает говорун, рассказчик, отсюда и имя у кота такое. И тем странникам, у кого недостаточно сил противостоять волшебству кота, понятно, не поздоровится. А вот если кто сможет поймать кота и приручить, то тогда кот будет служить верой и правдой. И в добрых хозяйских руках сказки Баюна приобретают целебные свойства. В классической сказке «По щучьему велению» никакого кота, как известно, не было.
Но у нас фильм по мотивам русских народных сказок, и поэтому в нашей истории есть кот. Предложил мне этого кота продюсер Сергей Сельянов. Я спросил: «И каким вы этого кота видите?» Сергей Михайлович ответил: «Для этого тебя и зовем - придумай, какой он». А кот был уже нарисован. Я на него посмотрел, и начали работать. Как таковой подготовки не было, что называется, из огня да в полымя. Это не простой анимированный кот. Когда художники рисовали героя, то рисовали его с режиссера фильма Александра Войтинского. Художники смотрели, как двигается Александр, поэтому у кота немного человеческие повадки, что делает персонаж еще более интересным. А говорит и поет кот моим голосом.
Юра Борисов («Мастер и Маргарита» 18+)
Фото: кадр из фильма
В прокате продолжает идти обсуждаемый проект «Мастер и Маргарита» - третья для нашей страны экранизация романа Михаила Булгакова. Разумеется, изюминкой произведения и картины тоже стал кот Бегемот, один из ключевых персонажей свиты Воланда. Его сыграл Иннокентий - роскошный дымчатый десятикилограммовый мейн-кун семи лет от роду. Чтобы котик мог ходить и пить беленькую, его дорисовывали и «одвижили» с помощью компьютерной графики. А человеческий голос ему подарил Юрий Борисов.
- Кота Бегемота мы изначально задумывали на грани реалистичного, - вспоминает режиссер проекта. - Да, он говорит и может ходить на задних лапах, пьет водку и закусывает грибом, но делает это насколько возможно реалистично для большого мейн-куна. Озвучивает Бегемота любимый артист Юра Борисов. Он и хулиган, и народный юморист, и философ.
Ирина Горбачева («Бременские музыканты» 6+)
Фото: кадр из фильма
Звезда сериала «Чики» и драмы «Аритмия» Ирина Горбачева давно полюбилась зрителю ненапускной харизмой и животной органикой. Актриса давно заслуживала роль, в которой можно было вдоволь порезвиться - и такой шанс представился. В новогодней экранизации сказки «Бременские музыканты» (сборы тоже более 2 млрд руб.) Ирина сыграла Кошку - полноценного героя картины в ростовом костюме.
Фото: Пелагия Тихонова/Агентство «Москва»
- Это моя первая роль с пластическим гримом, - рассказывает Горбачева. - Я понимала, что это будет тяжело, но что это окажется тяжело настолько, даже не могла представить. Когда нам приклеили весь этот грим, мы подумали: дай нам Бог всем сил, чтобы выжить. Но я очень рада, что наконец сыграла характерную героиню, в которой смогла дурачиться, хулиганить, прикалываться. Мы с Алексеем Нужным решили, что в компанию Осла, Пса и Петуха лучше подойдет не кот, а кошка - так мы смогли показать взаимоотношения кошки и собаки, много смешных моментов. Герои все вместе шагают куда-то, и все-таки между ними должен быть конфликт. А вот этот конфликт в мужскую команду может привнести, конечно, женщина.
Павел Деревянко («Котострофа» 16+)
Фото: кадр из фильма
В комедийно-фантастическом сериале «Котострофа» (СТС) семья Михаила Мягкова (Михаил Трухин) оказывается выселенной за долги из шикарного особняка и переезжает в обычную двушку в городе, где по наследству от хозяев получает большого и наглого рыжего кота. Интрига в том, что кот умеет говорить, а главный герой проекта со временем (после удара током) учится понимать его мысли. Вот этого кота в сериале и озвучил Павел Деревянко.
- С удовольствием и впервые озвучил кота, - признался актер. - Он гордый, с характером, воспитанный улицей. Я тоже, можно сказать, воспитан улицами Таганрога. Честно говоря, если бы я воплотился в теле животного, то, скорей всего, стал бы именно котом. Окружающие не раз говорили, что я похож. Я люблю котов, но приводить домой их пока не готов: с моим графиком животное заскучало бы.