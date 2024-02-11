Артисты, озвучившие котов в известных фильмах и сериалах

Перенесенная на большие экраны сказка про Емелю под названием «По щучьему велению» собрала в кассе более 2 млрд руб. И заслуга в этом не только Никиты Кологривого, сыгравшего главную роль, но и всей команды проекта, в том числе Сергея Бурунова - многоопытного мастера озвучания, голосом которого говорит не только Леонардо ДиКаприо, но и Кот Баюн.

- Этот персонаж русских сказок обладает волшебным голосом, - подчеркивает Бурунов. - Он заговаривает и усыпляет своими разговорами и пением путников. Само слово «баюн» означает говорун, рассказчик, отсюда и имя у кота такое. И тем странникам, у кого недостаточно сил противостоять волшебству кота, понятно, не поздоровится. А вот если кто сможет поймать кота и приручить, то тогда кот будет служить верой и правдой. И в добрых хозяйских руках сказки Баюна приобретают целебные свойства. В классической сказке «По щучьему велению» никакого кота, как известно, не было.

Но у нас фильм по мотивам русских народных сказок, и поэтому в нашей истории есть кот. Предложил мне этого кота продюсер Сергей Сельянов. Я спросил: «И каким вы этого кота видите?» Сергей Михайлович ответил: «Для этого тебя и зовем - придумай, какой он». А кот был уже нарисован. Я на него посмотрел, и начали работать. Как таковой подготовки не было, что называется, из огня да в полымя. Это не простой анимированный кот. Когда художники рисовали героя, то рисовали его с режиссера фильма Александра Войтинского. Художники смотрели, как двигается Александр, поэтому у кота немного человеческие повадки, что делает персонаж еще более интересным. А говорит и поет кот моим голосом.

Юра Борисов («Мастер и Маргарита» 18+)