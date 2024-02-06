Позаимствовал свой псевдоним у магазина слуховых аппаратов: биография Боно — лидера рок-группы U2

Кто такой Боно?
Пол Дэвид Хьюсон (Боно) — опытный ирландский музыкант, автор песен, активист социальной справедливости и бизнесмен. Боно известен как ведущий вокалист ирландской рок-группы U2 и участием в нескольких благотворительных мероприятиях. Благодаря своему энергичному и выразительному голосу и навыкам написания песен он зарекомендовал себя как фронтмен U2.
Боно пишет почти все тексты для группы, большая часть которых посвящена социальным и политическим вопросам с религиозным оттенком из-за его христианских убеждений. В 2005 году журнал «Таймс» назвал Боно «человеком года», а в 2007-м королева Елизавета II произвела его в почетные рыцари. Боно также является венчурным капиталистом и филантропом.
Лауреат премии Кеннеди-центра Боно на 45-й ежегодной премии Кеннеди-центра, организованный президентом Соединенных Штатов Джо Байденом и первой леди Джилл Байден в Белом доме в Вашингтоне, США, 4 декабря 2022 года. Фото: Global Look Press
Ранняя жизнь
Боно, настоящее имя Пол Дэвид Хьюсон, родился 10 мая 1960 года в Дублине и является единственным сыном Брендана Роберта Хьюсона и Айрис Элизабет Рэнкин. Семейное происхождение Боно уходит корнями в Ирландию, где его предки имеют смешанное происхождение как с ирландскими, так и с английскими корнями. Его отец, Брендан Хьюсон, был католиком ирландского происхождения, а мать, Айрис Рэнкин, была английской протестанткой.
Музыкальную карьеру Боно начал вместе с Дэвидом Эвансом (The Edge) и Адамом Клейтоном, когда присоединился к группе Feedback, ответив на объявление Ларри Маллена – младшего о создании рок-группы. Группа, которая начинала с исполнения каверов на песни других групп, позже сменила название на The Hype. Не умея успеха в исполнении каверов, группа решила писать свои собственные песни. И стала известна как U2, где Боно первоначально был гитаристом, певцом и писал тексты для группы. Он признает, что в то время был плохим гитаристом. Боно перешел на певческую позицию после того, как Эдж улучшил игру на гитаре.
В это время он стал использовать прозвище Боно — по названию магазина в Дублине, торговавшего аппаратами для слабослышащих людей (Bonavox).
Боно в молодости. Фото: соцсети
Успех с U2 — «Джошуа Три»
U2 почти сразу же начали гастролировать и выпустили свой первый альбом Boy в 1980 году.
Группа U2, 1981 год. Фото: Global Look Press
В 1987 году они выпустили получивший «Грэмми» альбом The Joshua Tree, свой шестой альбом, который вознес группу — и ее откровенного фронтмена — к славе. Последующие альбомы закрепили репутацию U2 за диапазон и новаторство, в том числе Achtung Baby 1991 года с индустриальным звучанием, Zooropa 1993 года с более фанковыми нотками и the Pop — с техно-влиянием (1997).
U2 вернулись к своим корням современного рока с 2000-х All That You Can't Leave Behind. Создавая простую, но мощную музыку, группа отличилась такими треками, как парящий Beautiful Day, который получил премии «Грэмми» за «пластинку года» и «песню года». «Как демонтировать атомную бомбу» (2004) также имел хорошие результаты как с коммерческой, так и с критической точки зрения. Два ее ведущих сингла — Vertigo и Sometimes You Can't Make It On Your Own — добились высоких позиций в чартах и выиграли несколько «Грэмми».
В марте 2009 года группа выпустила альбом No Line on the Horizon, который достиг вершины у американских слушателей. В него вошли такие популярные песни, как Get On Your Boots и Magnificent. В поддержку альбома Боно и остальные участники группы много гастролировали.
Адам Клейтон, Боно, The Edge и Ларри Маллен – младший из группы U2. 03 марта 2009 Нью-Йорк, США. Фото: Global Look Press
Музыка для активизма
На протяжении карьеры U2 Боно написал большую часть текстов песен группы, часто фокусируясь на нетрадиционных темах, таких как политика и религия. Так в 1983 году группа выпустила песню Sunday Bloody Sunday, посвященную резне невинных мирных жителей во время ирландских беспорядков. Она призвала к отказу от насилия, и это чувство нашло большой отклик у народа Ирландии.
На протяжении 1980-х годов группа использовала эту песню для кампании против попыток Ирландской республиканской армии (ИРА) собрать деньги для разжигания продолжающегося вооруженного конфликта. ИРА направила U2 угрозу, что, если они продолжат свою кампанию, их похитят. Группа все равно продолжила свою деятельность.
Альбом группы 1984 года Unforgettable Fire был назван в честь картин, написанных людьми, пережившими атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Песни альбома Pride и MLK были данью уважения современному лидеру, которым они больше всего восхищаются, Мартину Лютеру Кингу. Другая песня, Bad, была о героиновой зависимости, которая в то время была серьезной проблемой в их родном городе Дублине. U2 были главными участниками исторического и плодотворного концерта Live Aid 1985 года, на котором были собраны средства для оказания помощи пострадавшим от сильной засухи в Эфиопии.
Группу увидели многие из 1,5 миллиардов человек, которые смотрели концерт в прямом эфире по телевидению, и незапланированный прыжок Боно в толпу захватил воображение всех. Более 75 исполнительских групп собрали на благотворительность около 250 миллионов долларов. В течение нескольких месяцев после концерта продажи пластинок U2 взлетели до небес и больше никогда не падали.
В 1986 году группа возглавила промо-тур в поддержку Amnesty International, в результате чего, как сообщалось, количество членов организации утроилось. В 1990-е годы музыка и концерты группы высмеивали крайности коммерциализации. Некоторые критики не смогли понять, что преувеличенные образы Боно на сцене во время тура Zoo TV были пародиями, и поэтому пришли к выводу, что группа уступила тому, что они на самом деле критиковали. В начале 2000-х U2 перешли от феерических стадионов к выступлениям на небольших аренах, где они были ближе к своей аудитории. В 2004 году группа объединилась с iPod для проведения инновационной рекламной кампании.
U2 продолжали свою благотворительную и социальную деятельность. Они продвигали мирные соглашения Северной Ирландии, собирали деньги для выживших после взрыва в Оме, играли в опустошенном Сараево после войны, помогали поддерживать пошатнувшуюся экономику Нью-Йорка, играя там после террористических атак 11 сентября.
Запуск первой организации
Помимо своей музыкальной карьеры, Боно также является активным активистом и защитником гуманитарных целей. Он активно участвовал в борьбе с бедностью, болезнями и конфликтами во многих развивающихся странах. Он является соучредителем компаний One Campaign, DATA, Product Red и EDUN, созданных для нужд Африки. Основанная в 2004 году, One является беспартийной кампанией «Войди в историю бедности», которую поддерживают более 100 некоммерческих организаций, а также миллионы частных лиц, включая таких знаменитостей, как Бен Аффлек, Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт.
Королева Елизавета II пожаловала ему почетное рыцарское звание, а Франция сделала его командором Французского Ордена искусств и литературы за его благотворительную деятельность. В 2005 году журнал «Таймс» назвал Боно «человеком года» за его благотворительную деятельность вместе с Биллом и Мелиндой Гейтс. Он прославился благодаря этим усилиям, помимо своей музыки, и часто обнаруживает, что публично дружит с президентами и министрами финансов, чтобы продвигать эти благотворительные цели. U2 были занесены в Зал славы рок-н-ролла в 2005 году. К этому году они выиграли 22 премии «Грэмми» - исторический рекорд, превзойденный только Стиви Уандером.
В 2005 году Боно и его жена Эли Хьюсон основали EDUN — линию социально ответственной одежды. Хотя это коммерческое предприятие, его миссия заключается в содействии «устойчивой занятости в развивающихся регионах мира, особенно в Африке», говорится на его веб-сайте.
Боно увлекается и бизнесом. Он является совладельцем отеля Clarence. Боно и Эдж купили тогдашний отель с 70 номерами в 1992 году и переоборудовали его в пятизвездочный отель с 49 спальнями. Он является членом совета директоров частной инвестиционной компании Elevation Partners. Через фирму он инвестировал в группу Forbes Media в США. Фирма владеет 1,5% акций Facebook, купленных на тот момент за 210 миллионов долларов.
Боно вместе с супругами Гейтс назван «человеком года» журналом «Твймс». Фото: обложка журнала 2005 года
Композитор, продюсер фильма «Человек-паук»
В конце концов Боно проявил себя и как кинопродюсер, обратив взор на Бродвей. Вместе с Энджем он работал над музыкой и текстами песен, выступая в качестве продюсера шоу «Человек-паук: Выключи тьму», премьера которого состоялась в 2011 году. Мюзикл, первоначально поставленный режиссером Джули Теймор, прошел бурный путь к премьере: Боно и Теймор поссорились, а позже оказались втянуты в судебные тяжбы из-за нарушения авторских прав и договорных условий.
Боно и его жена Эли Хьюстон на премьере фильма «Человек-паук: Выключи тьму» в театре Foxwoods в Нью-Йорке. 14 июня 2011 года. Фото: Global Look Press
Выпуск Songs of Innocence совместно с Apple
В начале 2013 года Боно объявил, что он и его группа работают над другим альбомом. В результате U2 вернулись с концептуальным альбомом Songs of Innocence (2014), который широко считается одним из крупнейших грабежей рок-музыки. В сотрудничестве с Apple его цифровой формат был разработан так, чтобы обманом заставить пользователей скачать это автоматически. Многие клиенты были недовольны, что их музыкальные библиотеки загружаются без их согласия.
Огромная мобилизация продюсеров была обратно пропорциональна художественному качеству музыки. Однако альбом получил одобрение журнала Rolling Stone как лучший альбом 2014 года. Он также был номинирован на 57-ю ежегодную премию «Грэмми» как лучший рок-альбом.
Ларри Маллен – младший (слева направо), Боно, Адам Клейтон и The Edge из U2 на 71-й ежегодной премии Golden Awards в отеле Beverly Hilton в Лос-Анджелесе, США, 12 января 2014 год. Фото: Global Look Press
Жена и дети
Боно с 1982 года женат на Эли Хьюсон. У них четверо совместных детей — две дочери и два сына. Боно страдает глаукомой, по этой причине на улице он всегда носит солнцезащитные очки.
Свадьба Боно и Эли Хьюстон, 1982 год. Фото: соцсети