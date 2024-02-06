Позаимствовал свой псевдоним у магазина слуховых аппаратов: биография Боно — лидера рок-группы U2

Музыка для активизма

На протяжении карьеры U2 Боно написал большую часть текстов песен группы, часто фокусируясь на нетрадиционных темах, таких как политика и религия. Так в 1983 году группа выпустила песню Sunday Bloody Sunday, посвященную резне невинных мирных жителей во время ирландских беспорядков. Она призвала к отказу от насилия, и это чувство нашло большой отклик у народа Ирландии.

На протяжении 1980-х годов группа использовала эту песню для кампании против попыток Ирландской республиканской армии (ИРА) собрать деньги для разжигания продолжающегося вооруженного конфликта. ИРА направила U2 угрозу, что, если они продолжат свою кампанию, их похитят. Группа все равно продолжила свою деятельность.

Альбом группы 1984 года Unforgettable Fire был назван в честь картин, написанных людьми, пережившими атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Песни альбома Pride и MLK были данью уважения современному лидеру, которым они больше всего восхищаются, Мартину Лютеру Кингу. Другая песня, Bad, была о героиновой зависимости, которая в то время была серьезной проблемой в их родном городе Дублине. U2 были главными участниками исторического и плодотворного концерта Live Aid 1985 года, на котором были собраны средства для оказания помощи пострадавшим от сильной засухи в Эфиопии.

Группу увидели многие из 1,5 миллиардов человек, которые смотрели концерт в прямом эфире по телевидению, и незапланированный прыжок Боно в толпу захватил воображение всех. Более 75 исполнительских групп собрали на благотворительность около 250 миллионов долларов. В течение нескольких месяцев после концерта продажи пластинок U2 взлетели до небес и больше никогда не падали.

В 1986 году группа возглавила промо-тур в поддержку Amnesty International, в результате чего, как сообщалось, количество членов организации утроилось. В 1990-е годы музыка и концерты группы высмеивали крайности коммерциализации. Некоторые критики не смогли понять, что преувеличенные образы Боно на сцене во время тура Zoo TV были пародиями, и поэтому пришли к выводу, что группа уступила тому, что они на самом деле критиковали. В начале 2000-х U2 перешли от феерических стадионов к выступлениям на небольших аренах, где они были ближе к своей аудитории. В 2004 году группа объединилась с iPod для проведения инновационной рекламной кампании.

U2 продолжали свою благотворительную и социальную деятельность. Они продвигали мирные соглашения Северной Ирландии, собирали деньги для выживших после взрыва в Оме, играли в опустошенном Сараево после войны, помогали поддерживать пошатнувшуюся экономику Нью-Йорка, играя там после террористических атак 11 сентября.

Запуск первой организации

Помимо своей музыкальной карьеры, Боно также является активным активистом и защитником гуманитарных целей. Он активно участвовал в борьбе с бедностью, болезнями и конфликтами во многих развивающихся странах. Он является соучредителем компаний One Campaign, DATA, Product Red и EDUN, созданных для нужд Африки. Основанная в 2004 году, One является беспартийной кампанией «Войди в историю бедности», которую поддерживают более 100 некоммерческих организаций, а также миллионы частных лиц, включая таких знаменитостей, как Бен Аффлек, Гвинет Пэлтроу и Брэд Питт.

Королева Елизавета II пожаловала ему почетное рыцарское звание, а Франция сделала его командором Французского Ордена искусств и литературы за его благотворительную деятельность. В 2005 году журнал «Таймс» назвал Боно «человеком года» за его благотворительную деятельность вместе с Биллом и Мелиндой Гейтс. Он прославился благодаря этим усилиям, помимо своей музыки, и часто обнаруживает, что публично дружит с президентами и министрами финансов, чтобы продвигать эти благотворительные цели. U2 были занесены в Зал славы рок-н-ролла в 2005 году. К этому году они выиграли 22 премии «Грэмми» - исторический рекорд, превзойденный только Стиви Уандером.

В 2005 году Боно и его жена Эли Хьюсон основали EDUN — линию социально ответственной одежды. Хотя это коммерческое предприятие, его миссия заключается в содействии «устойчивой занятости в развивающихся регионах мира, особенно в Африке», говорится на его веб-сайте.

Боно увлекается и бизнесом. Он является совладельцем отеля Clarence. Боно и Эдж купили тогдашний отель с 70 номерами в 1992 году и переоборудовали его в пятизвездочный отель с 49 спальнями. Он является членом совета директоров частной инвестиционной компании Elevation Partners. Через фирму он инвестировал в группу Forbes Media в США. Фирма владеет 1,5% акций Facebook, купленных на тот момент за 210 миллионов долларов.