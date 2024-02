Позаимствовал свой псевдоним у магазина слуховых аппаратов: биография Боно — лидера рок-группы U2

В 1987 году они выпустили получивший «Грэмми» альбом The Joshua Tree, свой шестой альбом, который вознес группу — и ее откровенного фронтмена — к славе. Последующие альбомы закрепили репутацию U2 за диапазон и новаторство, в том числе Achtung Baby 1991 года с индустриальным звучанием, Zooropa 1993 года с более фанковыми нотками и the Pop — с техно-влиянием (1997).

U2 вернулись к своим корням современного рока с 2000-х All That You Can't Leave Behind. Создавая простую, но мощную музыку, группа отличилась такими треками, как парящий Beautiful Day, который получил премии «Грэмми» за «пластинку года» и «песню года». «Как демонтировать атомную бомбу» (2004) также имел хорошие результаты как с коммерческой, так и с критической точки зрения. Два ее ведущих сингла — Vertigo и Sometimes You Can't Make It On Your Own — добились высоких позиций в чартах и выиграли несколько «Грэмми».

В марте 2009 года группа выпустила альбом No Line on the Horizon, который достиг вершины у американских слушателей. В него вошли такие популярные песни, как Get On Your Boots и Magnificent. В поддержку альбома Боно и остальные участники группы много гастролировали.