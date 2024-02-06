«Другое дело, совсем другой вид!»: в Сети обсуждают новый образ Ксении Собчак

Знаменитость давно известна, как блондинка с острым языком, но на этот раз телеведущая появилась с темными уложенными волосами и макияжем с акцентом на глаза.
В последнее время Собчак стала появляться в броских образах. Ксения Бородина раскритиковала ее стиль, отметив, что журналистке больше подходят образы в стиле Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа». В этот раз Ксения видимо прислушалась к бывшей коллеге и тезке, надев коричневое пальто, шоколадную блузку с цветочным принтом и очки с прозрачной оправой.
Правда, судя по подписи к фото, сделала она это для нового проекта, о котором пока умалчивает. Подписчики в соцсети, оценивая ее преображение, разделились во мнениях.
Собчак опубликовала новое фото в соцсети. Фото: соцсети
Похвала фанатов
Поклонники были удивлены новому образу журналистки и стали наперебой хвалить изменения звезды. Подписчики писали, что такой цвет сделал телеведущую привлекательнее.
Victoriah_photo: «Мне кажется, так даже лучше!»
Irina1938: «Лучше, чем было, цвет идет».
Нина Федорова: «Очень изменилась, Ксения похорошела на 360 градусов!»
Kri_sti85: «Ну вот, другое дело, совсем другой вид! Шикарный образ!»
Fedorova.ek: «Шикарно получилось».
Assolechka6_6_6: «Намного лучше! Минимум на 10 лет моложе стала!»
Нина Федорова: «Мне очень нравится такая Ксения! Браво, очень удачный образ!»
Zhu17kov: «Блондинка теперь в реальном шоколаде!»
Блондинка на время стала темной шатенкой. Фото: Global Look Press
Сравнение с другими образами
Журналистку стали сравнивать с образом Людмилы Прокофьевны из кинофильма «Служебный роман», с Аллой Пугачевой в молодости и даже с Инстасамкой. Некоторые даже вспомнили сказочных героев.
Reenkashikitoka: «Людмила Прокофьевна!»
Mishahailo: «Людмила Прокофьевна, отпад!»
Shalfey_alisa: «Как Алла Пугачева в это же возрасте».
Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».
Irina_svetlichaya: «Алла Пугачева».
Надежда Надежда: «Истинная Шапокляк».
Тима Т.: «На Инстасамку чем-то смахивает».
Rufina-de_france: «Похожа на Дастина Хоффмана в роли женщины».
Телеведущая давно придерживается строго стиля в одежде. Фото: Global Look Press
Негатив
Не обошлось, конечно, и без негатива. Хейтеры не упустили возможность обсудить внешность звезды, а также большое количество фотошопа, использованного на фото.
Grida_ko: «Ну зачем столько фотошопа! Ничего не разглядишь! Что же ты перед нами в натуре боишься показаться?»
Furija: «Лучше бы фотошоп запретили, вот бы мы посмеялись над «красавицами» нашего шоу-бизнеса!»
Lora_lodkinalora: «Как ее не накрась и не наряди, лучше не станет!»
Tamara_melnichenko: «Престарелая советская работница госучреждения».
Anastasia_averyanova: «Тетя Ксюша приехала!»
Татьяна Петрова: «Лошадь не изменить никогда».
Часто Ксения добавляет в свой образ нотку романтичности и эпатажности. Фото: Global Look Press
Напомним, с наступлением второго десятка нулевых Ксения Собчак, как и многие другие модницы нашей страны, распрощалась с гламурным образом светской львицы и взяла курс в сторону серьезной журналистки. Тогда она стала носить очки и сдержанные луки. Впрочем, именно этот стиль ей подходит больше всего, по мнению публики.
В последнее время Собчак старалась сочетать в своем образе деловитость с игровыми элементами. Справедливости ради, стоит отметить, что знатоки стиля оценили образ по достоинству и заглушили голоса вечных хейтеров.