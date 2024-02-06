«Другое дело, совсем другой вид!»: в Сети обсуждают новый образ Ксении Собчак

Знаменитость давно известна, как блондинка с острым языком, но на этот раз телеведущая появилась с темными уложенными волосами и макияжем с акцентом на глаза.

В последнее время Собчак стала появляться в броских образах. Ксения Бородина раскритиковала ее стиль, отметив, что журналистке больше подходят образы в стиле Людмилы Прокофьевны из «Служебного романа». В этот раз Ксения видимо прислушалась к бывшей коллеге и тезке, надев коричневое пальто, шоколадную блузку с цветочным принтом и очки с прозрачной оправой.

Правда, судя по подписи к фото, сделала она это для нового проекта, о котором пока умалчивает. Подписчики в соцсети, оценивая ее преображение, разделились во мнениях.