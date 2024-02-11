За роль в «Бриллиантовой руке» Миронов получил в 3 раза меньше Никулина

О зарплатах популярных артистов ходит много слухов. Все давно знают: чем популярнее артист, тем выше его зарплата. Ведь участие звезды - одна из составляющих успеха фильма или сериала. Рассказываем, сколько получают сейчас звезды кино (данные от источников в кинокомпаниях) и какими были гонорары у их коллег в легендарных советских фильмах (информация из архивов «Мосфильма»).

СЕЙЧАС

Всю последнюю неделю обсуждали гонорары большой звезды современного российского кино Александра Петрова. Стал известен его максимальный гонорар в Театре им. Ермоловой за участие в детском спектакле «Петя и волк» - 100 тыс. руб. Притом что многие его коллеги по театру получают гонорары в 30 раз меньше. Но это законы профессии - имя работает на гонорар.