За роль в «Бриллиантовой руке» Миронов получил в 3 раза меньше Никулина

О зарплатах популярных артистов ходит много слухов. Все давно знают: чем популярнее артист, тем выше его зарплата. Ведь участие звезды - одна из составляющих успеха фильма или сериала. Рассказываем, сколько получают сейчас звезды кино (данные от источников в кинокомпаниях) и какими были гонорары у их коллег в легендарных советских фильмах (информация из архивов «Мосфильма»).
СЕЙЧАС
Всю последнюю неделю обсуждали гонорары большой звезды современного российского кино Александра Петрова. Стал известен его максимальный гонорар в Театре им. Ермоловой за участие в детском спектакле «Петя и волк» - 100 тыс. руб. Притом что многие его коллеги по театру получают гонорары в 30 раз меньше. Но это законы профессии - имя работает на гонорар.
Саша Петров: - Меня зритель очень любит! И бухгалтерия...Фото: Global Look Press
Гораздо больше популярные артисты получают в кино и сериалах, так как коммерческий успех проекта зависит во многом от звезд. Опять вспомнили «таксу» Саши Петрова в кино - 1 млн руб. за съемочный день. Но, как нам удалось узнать, таких расценок уже нет, за последние два года гонорары снизились. Сумма также зависит от отношений артиста с продюсером или режиссером, значимости и интересности проекта, условий съемок.
В среднем ставки такие:
600 тыс. руб. за съемочный день: Сергей Безруков, Дмитрий Нагиев, Сергей Бурунов, Константин Хабенский, Саша Петров, Филипп Янковский, Елизавета Боярская.
Сергей Безруков: - Получается, мы с Петровым самые талантливые?! Фото: Рамиль Сигдинов/РИА Новости
300 - 500 тыс. руб.: Юрий Стоянов, Максим Лагашкин, Юлия Пересильд, Светлана Ходченкова, Виктория Исакова, Павел Прилучный, Павел Деревянко, Иван Янковский, Елена Яковлева, Максим Матвеев, Александр Домогаров, Никита Ефремов, Никита Кологривый, Александр Яценко, Владимир Вдовиченков.
200 тыс. руб.: Владимир Сычев, Дарья Мороз, Кристина Асмус, Федор Добронравов, Ирина Пегова, Мария Климова, Анна Ковальчук.
ТОГДА
140 руб. - 6 тыс. руб. за фильм
В СССР актеры получали оплату за фильм согласно трем квалификационным категориям (высшая, первая, вторая). Категорию присваивала государственная тарификационная комиссия при учреждении культуры, к которому был прикреплен артист. К примеру, Александр Абдулов был в штате Театра им. Ленинского комсомола.
Каждая категория подразумевала определенный оклад по тарифной ставке. Были и доплаты: премии за фильм (картины тоже получали категории), надбавки - за звания, награды, стаж, профессионализм.
«Бриллиантовая рука» (1968)
- Средняя зарплата в 1968 году - 110 руб.
- Юрий Никулин - 5188 руб.
- Анатолий Папанов - 2288 руб.
- Андрей Миронов - 1920 руб.
- Нонна Мордюкова - 1531 руб.
- Светлана Светличная - 346 руб.
«12 стульев» (1971)
- Средняя зарплата в 1971 году - 125 руб.
- Сергей Филиппов - 6275 руб.
- Арчил Гомиашвили - 6120 руб.
- Михаил Пуговкин - 3800 руб.
«Иван Васильевич меняет профессию» (1973)
- Средняя зарплата в 1973 году - 136 руб.
- Юрий Яковлев - 4350 руб.
- Леонид Куравлев - 2312 руб.
- Александр Демьяненко - 1663 руб.
- Савелий Крамаров - 1129 руб.
- Наталья Кустинская - 163 руб.
«Тот самый Мюнхгаузен» (1979)
Барон Мюнхгаузен: - Всякая любовь законна, если это любовь! Даже любовь к гонорару согласно
- Средняя зарплата в СССР - 168 руб.
- Олег Янковский - 3800 руб.
- Игорь Кваша - 2788 руб.
- Инна Чурикова - 2525 руб.
- Александр Абдулов - 1874 руб.
- Леонид Броневой - 1350 руб.
- Владимир Долинский - 702 руб.
- Семен Фарада - 140 руб.