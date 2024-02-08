Как выглядела Ирина Муравьева в детстве и как оказалась на сцене

Одна из самых улыбчивых и лучезарных русских актрис 8 февраля отметит 75-летие. Сценарии лучших фильмов с ней были будто предначертаны ее судьбой.
Фото: личный архив Ирины Муравьевой
Отец Ирины Муравьевой работал военным инженером, мама сидела дома с двумя детьми: Ирой и ее старшей сестрой. Послевоенное время было оттепельным, но оттого вовсе не простым. Понятия об ответственности и дисциплине девочки впитали с молоком матери.
- Родители были строгие, - вспоминала актриса. - Я знала, что можно, что нельзя, а нельзя было ничего. Можно было делать только то, что нужно: ходить в школу, заниматься музыкой, дружить с хорошими девочками. Учиться нужно было только на отлично: нас ругали даже за четверки. А еще каждый день мы обедали ровно в половине второго - и не дай бог нам с сестрой опоздать к этому времени! Так что все было очень серьезно. Мне даже кто-то сказал однажды: «Как же в подобных условиях мог вырасти такой свободолюбивый человек, как ты?»
Фото: кадр из фильма
Ни в каких детских спектаклях Муравьева не участвовала. Но однажды, рассказывая на уроке литературы отрывок из «Мцыри», девочка так увлеклась, что разрыдалась и пулей вылетела из класса. Так она поняла, куда будет поступать. Во всех театральных вузах страны артистке отказали, так что роль Нины Соломатиной в «Карнавале» была, по сути, биографией артистки. На момент съемок ей было 32. В 1982 году Муравьева была признана лучшей актрисой года по опросу журнала «Советский экран», а фильм «Карнавал» стал лидером кинопроката.
Фото: You Tube
Зато на ТВ талант Ирины оценили сразу - и без всякого образования взяли вести подростковую программу «Будильник». Ведя эту передачу, будущая артистка не оставляла попыток получить высшее образование. Но приняли ее только в студию при Центральном детском театре. Там Муравьева и начала постигать азы.
Фото: кадр из фильма
Авантюристка Люда Свиридова из картины Владимира Меньшова «Москва слезам не верит» (1979) - не главная, но точно ключевая роль артистки. Фильм получил «Оскар», Ирина - всесоюзную славу. Смешно, но в ГИТИС актрису приняли (заочно), когда она уже вовсю снималась в кино. На момент получения диплома Муравьева уже имела на руках госпремию СССР за оскароносный фильм.
- При полной закрытости, при «железном занавесе» мы благодаря «Оскару» очень много ездили по европейским и азиатским странам, - признавала она. - Когда увидела кусочек фильма, то подумала: «Боже, какой ужас. Какая я тут противная, наглая, отвратительная». Очень себе не понравилась. Хотя я такой там и должна была быть.
Фото: кадр из фильма
Невероятно, но факт: Муравьева всегда считала себя дурнушкой. Так что главная роль Нади Клюевой, которая пытается поверить в себя и начать нравиться мужчинам, в комедии «Самая обаятельная и привлекательная» (1985) тоже как будто была выписана под нее. «Я стеснялась этого фильма, - говорила она. - Уже был Сокуров, а у нас что-то незамысловатое. Но прошло время, и стало понятно: такое кино тоже имеет право на существование».
Фото: Global Look Press
В чудовищные для всей страны девяностые в упадке было и кино. Служба в Театре Моссовета радости не приносила. Так в 40 лет артистка решила завязать с профессией. «Я с ужасом поняла, что никак не реализуюсь», - констатировала актриса. Спас Юрий Соломин, позвавший в 1993-м в Малый театр, где она сыграла и Раневскую, и Аркадину, и других и с радостью служит до сих пор. Сама она считает себя театральной актрисой, а не киношной.
Фото: Евгения Гусева/КП
- В жизни я стеснительная, тихая, «мышь под веником», - уверяет Муравьева. - И к тому же очень послушная. Мне кажется, что мое счастье - в послушании. Я ведомая.
Более 40 лет Ирина Вадимовна прожила в браке с мужем - режиссером Леонидом Эйдлиным (скончался в 2014-м), которому родила двоих сыновей: Даниила (49 лет) и Евгения (41 год). У народной артистки РФ есть два внука - Иван (18 лет) и Леонид (6 лет).