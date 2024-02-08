Как выглядела Ирина Муравьева в детстве и как оказалась на сцене

Отец Ирины Муравьевой работал военным инженером, мама сидела дома с двумя детьми: Ирой и ее старшей сестрой. Послевоенное время было оттепельным, но оттого вовсе не простым. Понятия об ответственности и дисциплине девочки впитали с молоком матери.

- Родители были строгие, - вспоминала актриса. - Я знала, что можно, что нельзя, а нельзя было ничего. Можно было делать только то, что нужно: ходить в школу, заниматься музыкой, дружить с хорошими девочками. Учиться нужно было только на отлично: нас ругали даже за четверки. А еще каждый день мы обедали ровно в половине второго - и не дай бог нам с сестрой опоздать к этому времени! Так что все было очень серьезно. Мне даже кто-то сказал однажды: «Как же в подобных условиях мог вырасти такой свободолюбивый человек, как ты?»