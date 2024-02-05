Как Карина Капур стала звездой Болливуда вопреки семейным традициям

Детство и юность
Карина Капур появилась на свет 21 сентября 1980 года в Мумбаи.
Чтобы добиться успеха в индийском кино, девочке пришлось бороться с традициями своего род, в котором актерами могли стать только мужчины.
Мама Карины тоже пыталась построить карьеру артистки, но вынуждена была оставить это поприще в угоду воспитания детей. Но свои несбывшиеся мечты она попыталась воплотить в дочерях, поэтому помогала им на всем жизненном пути. В 1988 году она приняла решение уйти от мужа и переехала с девочками в Локандвал.
Отец Карины Рандхир был против актерской карьеры для детей. Только, когда родители расстались у Карины и ее сестры Каришмы появился шанс стать первыми женщинами в своей династии, которые смогли стать звездами Болливуда.
Мать Карины стала ее продюсером и помогала ей строить карьеру. Семья актрисы воссоединилась через 19 лет, в 2007 году.
Но сначала Капур пару лет обучилась экономики, затем выбрала юридическое поприще, но все же поняла, что стоит идти по пути, о котором грезила с самого детства. Так, Карина поступила в театральный.
Капур с детства мечтала стать актрисой, но пробовала пойти по другому пути. Фото: соцсети
Карьера в кино
Дебют Карины, как актрисы, состоялся в 12 лет. Она сыграла в фильме «Отвергнутые» и за первую роль сразу получила премию Filmfare. Следующей стала роль в мелодраме «Коварный незнакомец».
Успех и узнаваемость пришли к индийской актрисе после ленты «Очарование любви», который стал суперхитом на родине актрисы, а критики тепло оценили картину и игру героини.
Образ, который воссоздала Капур в исторической драме «Император» стал не менее успешным. Звезда снова стала обладательницей премии и похвалы кинокритиков.
Вторым по кассовым сборам стал фильм «И в печали, и в радости», в котором сыграла Карина.
После этого продолжательница династии стала самой высокооплачиваемой актрисой Болливуда. За съемку в одной картине она получала 190 тысяч долларов.
Капур пришлось пересмотреть свое амплуа после того, как несколько проектов оказались провальными. Ее роли стали более серьезными и драматичными.
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Свою первую премию актриса получила еще в подростковом возрасте. Фото: соцсети
В 2004 году Карина появилась в картине «Ночные откровения». Здесь она сыграла девушку легкого поведения и далеко не сразу согласилась на роль.
После этого черная полоса, которая преследовала актрису несколько последних лет, закончилась, и Карину снова ждал успех в фильме «Наставник». Здесь ей пришлось продемонстрировать и свои вокальные данные, она исполнила композицию, которая стала одним из саундтреков фильма.
Затем в фильмографии актрисы было еще несколько работ, которые принесли ей премии и награды. В 2009 году Капур снялась в комедийном фильме «Невероятная любовь», где ее партнером выступил самый высокооплачиваемый болливудский актер - Акшай Кумар. В камео выступили Сильвестр Сталлоне и Дениз Ричардс.Эта картина стала первым индийским проектом, снимавшимся в Голливуде.
В 2015 году Карина снялась в спортивной драме «Братья», премьеру которой приурочили ко Дню независимости Индии.
Капур стала одной из самых высоокопаливаемых звезд Болливуда. Фото: соцсети
Личная жизнь
В 2007 году между Капур и актером Саифом Али Кханом возникла симпатия во время съемок фильма «Отчаянные».
Карина на тот момент встречалась с актером Шахидом Капуром, а Саиф был женат и воспитывал двоих детей. Актеры не скрывали свою симпатию, а Саиф ушел от жены, чтобы быть с Капур. Около пяти лет они жили без брака, а в 2012 году расписались.
Муж Карины ради нее оставил свою семью. Фото: соцсети
В 2016 году в этом звездном союзе родился сын Таймур Али Хан, а в феврале 2021 года появился на свет еще один наследник Джехангир Али Хан Патауди.
В семье Карины растут двое сыновей. Фото: соцсети
Образ жизни
С 2000 года Карина Капур стала петь и гастролировать с концертами по всему миру.
Ее танцами восхищаются миллионы поклонников, а журнал People назвал ее самой красивой знаменитостью Индии 2010 года.
Кроме того, артистка выпустила несколько книг по похудению и стилю.
Актриса уделяет много времени занятиям спортом. Фото: соцсети
Близкие называют Карину Бибо. Это же название получила и линия дизайнерской одежды, которую создает Капур. Она стала первой индийской актрисой, запустившей собственный бренд одежды.
Карина является амбассадором нескольких брендов, в том числе мирового производителя одежды и аксессуаров для спорта.
Помимо всего, Капур сотрудничает с ЮНИСЕФ и занимается продвижением программ образования детей, безопасности женщин, пропаганды гигиены, снижения детской смертности. Карина стала автором статей и продюсером документальных фильмов этой тематики.
Капур занимается благотворительностью. В 2010 году она выделила деньги на электрификацию целого села.
Капур активно занимается общественной деятельностью. Фото: соцсети
Карина Капур в настоящее время
Актриса продолжает сниматься в кино. В 2022 году вышла индийская адаптация американского «Форреста Гампа» под названием «Лаал Сингх Чадда». Фильм собрал положительные отзывы, но оказался коммерчески провальным проектом.
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