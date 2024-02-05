Как Карина Капур стала звездой Болливуда вопреки семейным традициям

Детство и юность

Карина Капур появилась на свет 21 сентября 1980 года в Мумбаи.

Чтобы добиться успеха в индийском кино, девочке пришлось бороться с традициями своего род, в котором актерами могли стать только мужчины.

Мама Карины тоже пыталась построить карьеру артистки, но вынуждена была оставить это поприще в угоду воспитания детей. Но свои несбывшиеся мечты она попыталась воплотить в дочерях, поэтому помогала им на всем жизненном пути. В 1988 году она приняла решение уйти от мужа и переехала с девочками в Локандвал.

Отец Карины Рандхир был против актерской карьеры для детей. Только, когда родители расстались у Карины и ее сестры Каришмы появился шанс стать первыми женщинами в своей династии, которые смогли стать звездами Болливуда.

Мать Карины стала ее продюсером и помогала ей строить карьеру. Семья актрисы воссоединилась через 19 лет, в 2007 году.

Но сначала Капур пару лет обучилась экономики, затем выбрала юридическое поприще, но все же поняла, что стоит идти по пути, о котором грезила с самого детства. Так, Карина поступила в театральный.