«Одна из первых либералок»: сбежавшую Ксению Раппопорт потребовали отменить в России

Но это не мешает актрисе критиковать страну, в которой она успешно зарабатывает деньги. Как только началась сложная мировая ситуация, Раппопорт одной из первых написала в соцсетях, что ей стыдно за Россию.

Также в интервью европейским журналистам Ксения заявляла, что вовсе не хочет больше быть актрисой, не знает, как в такой ситуации можно выходить на сцену. При этом это не мешает ей поступать наоборот.

Общество против

Разумеется, такие заявления бесследно не проходят. Россияне потребовали как минимум отменить постановки в театрах, в которых принимает активное участие Ксения Раппопорт. Люди искренне не понимают, как можно вот так сидеть сразу на двух стульях.

Nikanorr:

«Она молча ненавидит свою родину, чтобы деньги зарабатывать. Втихаря».

Тамара Авдеева (Перова):

«Это лицемерие. Получается, что жить они здесь не хотят, но зарабатывать денежки в так нелюбимой ими стране совесть им позволяет».

Александр:

«Видимо, деньги заканчиваются, они в воздухе переобуваются ради съемок в кино».

Лилия:

«Рапопорт - одна из первых либералок, выставила черный квадрат в соцсетях, когда все началось. Мы все запомним».

@alexpankratov1837:

«Какая красивая актриса. И так жаль, что предала свою страну в сложный период».

Стоит отметить, что на скандальные заявления Ксении долго не обращали внимания. Но она раздавала интервью, провоцируя себя все больше и больше. Статуса иноагента у нее пока нет, но у актрисы есть все шансы получить его.

Сама же Ксения Раппопорт чувствует себя на сегодняшний день спокойно и уверенно, отказываться от своих планов она пока что не намерена, собирается и дальше работать в России, жить за рубежом и время от времени говорить неприятные вещи в адрес своей почти уже бывшей родины.

Два стула Аглаи Тарасовой