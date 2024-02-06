«Одна из первых либералок»: сбежавшую Ксению Раппопорт потребовали отменить в России

Российская актриса Ксения Раппопорт - мать везде снимающейся в России Аглаи Тарасовой - перебралась жить в Италию еще несколько лет назад. Там у нее имеется шикарная недвижимость. Однако работы в Европе нет - периодически артистка приезжает в нашу страну, чтобы принять участие в съемках фильмов и спектаклях.
Например, в 2024 году выйдет несколько картин, в которых Раппопорт снялась в главной роли. Речь идет о фильмах «Единица Монтевидео» и «Летучий корабль».
Кроме того, в столичных и других театрах идут постановки «Эйнштейн и Маргарита» и «Роман в письмах», где Ксения также принимает участие.
Ей стыдно за Россию
Ксения Раппопорт. Фото: Global Look Press
Но это не мешает актрисе критиковать страну, в которой она успешно зарабатывает деньги. Как только началась сложная мировая ситуация, Раппопорт одной из первых написала в соцсетях, что ей стыдно за Россию.
Также в интервью европейским журналистам Ксения заявляла, что вовсе не хочет больше быть актрисой, не знает, как в такой ситуации можно выходить на сцену. При этом это не мешает ей поступать наоборот.
Общество против
Разумеется, такие заявления бесследно не проходят. Россияне потребовали как минимум отменить постановки в театрах, в которых принимает активное участие Ксения Раппопорт. Люди искренне не понимают, как можно вот так сидеть сразу на двух стульях.
Nikanorr:
«Она молча ненавидит свою родину, чтобы деньги зарабатывать. Втихаря».
Тамара Авдеева (Перова):
«Это лицемерие. Получается, что жить они здесь не хотят, но зарабатывать денежки в так нелюбимой ими стране совесть им позволяет».
Александр:
«Видимо, деньги заканчиваются, они в воздухе переобуваются ради съемок в кино».
Лилия:
«Рапопорт - одна из первых либералок, выставила черный квадрат в соцсетях, когда все началось. Мы все запомним».
@alexpankratov1837:
«Какая красивая актриса. И так жаль, что предала свою страну в сложный период».
Стоит отметить, что на скандальные заявления Ксении долго не обращали внимания. Но она раздавала интервью, провоцируя себя все больше и больше. Статуса иноагента у нее пока нет, но у актрисы есть все шансы получить его.
Сама же Ксения Раппопорт чувствует себя на сегодняшний день спокойно и уверенно, отказываться от своих планов она пока что не намерена, собирается и дальше работать в России, жить за рубежом и время от времени говорить неприятные вещи в адрес своей почти уже бывшей родины.
Два стула Аглаи Тарасовой
Ксения Раппопорт и Аглая Тарасова на отдыхе. Фото: соцсети
Поддерживает свою маму и Аглая Тарасова, которая снимается сейчас в российских фильмах и сериалах. Девушка активно лайкает в соцсетях скандальные посты сбежавших из России звезд, со многими она держит тесную связь.
При этом Тарасова зарабатывает большие деньги в России. Ей пока удается сидеть на двух стульях. Но есть надежда, что и это скоро закончится.
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