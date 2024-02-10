Михаил Ефремов надеется к лету оказаться дома

Друзья Михаила также подтверждают: ходатайство об УДО актер намерен подавать, как только это станет возможно по закону - это случится во второй половине марта текущего года. Подают его через администрацию учреждения, в котором осужденный отбывает наказание. Ходатайства суд обычно рассматривает в течение 30 дней. Иногда бывают процессуальные задержки до 40 или 50 дней - например, если необходимы дополнительные документы. Если решение положительное, то человека отпускают из колонии после вступления постановления суда в силу - через 10 дней с момента оглашения.

Таким образом, в мае или июне Михаил Ефремов может оказаться дома - в Москве в объятиях жены, детей, друзей. Последние говорят, что надежда на это есть, так как Ефремов - примерный заключенный. Суды не удовлетворяют ходатайства об УДО, когда считают, что осужденный не исправился и ему необходимо отбывать срок дальше. Администрация колонии в таких случаях готовит для суда характеристику на заключенного. Все надеются, что Ефремову дадут хорошую характеристику: режим не нарушает, работает, участвует в общественной жизни колонии. Если администрация колонии решит, что Ефремов поведением и трудом доказал, что встал на путь исправления, то у него есть большие шансы выйти на свободу через несколько месяцев.

Как ему сидится

На условия содержания Михаил Ефремов не жалуется. Это исправительное учреждение считается образцово-показательным. Трудится артист в швейном цеху - ежедневно вставляет молнии в спецодежду. У Михаила Ефремова сложились хорошие отношения и с другими сидельцами, и с администрацией колонии. В колонии Ефремов с товарищами снял две короткометражки и документальный проект, две картины получили призы на киносмотрах для осужденных. Так, Михаил Ефремов получил спецприз кинофестиваля «Надежда» за лучшую режиссуру к документальному фильму «Переоценка ценностей», в котором осужденные рассказывают, как оказались за решеткой, какие мысли у них в заключении, как они отбывают наказание. Был в картине и режиссерский взгляд на то, как общество принимает людей после колонии. Видимо, волнуется, как встретят его самого...